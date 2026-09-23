Red Bull Road to HYROX: 100 Squats für deine große Chance

HYROX ist kein gewöhnlicher Wettkampf. Es ist die Kombination aus Ausdauer, Kraft und mentaler Energie. Jetzt kommt für alle Fitness-Enthusiasten in Österreich die Gelegenheit, sich selbst auf die Probe zu stellen: Die

geht nach ihrer fulminanten Premiere im Vorjahr in die zweite Runde und ist die grandiose Chance für 20 Athlet:innen auf individuelles HYROX-Coaching, präzise Performance-Checks und garantierte Startplätze bei HYROX Vienna von 19. bis 21. Februar 2027. Du willst mit dabei sein? Dann mache 100 Squats – so schnell du kannst! Lade das Video hoch und nutze deine Chance. HYROX-Star

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