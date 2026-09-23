Red Bull Road to HYROX: 100 Squats für deine große Chance

Fitness
HYROX ist kein gewöhnlicher Wettkampf. Es ist die Kombination aus Ausdauer, Kraft und mentaler Energie. Jetzt kommt für alle Fitness-Enthusiasten in Österreich die Gelegenheit, sich selbst auf die Probe zu stellen: Die Red Bull Road to HYROX geht nach ihrer fulminanten Premiere im Vorjahr in die zweite Runde und ist die grandiose Chance für 20 Athlet:innen auf individuelles HYROX-Coaching, präzise Performance-Checks und garantierte Startplätze bei HYROX Vienna von 19. bis 21. Februar 2027. Du willst mit dabei sein? Dann mache 100 Squats – so schnell du kannst! Lade das Video hoch und nutze deine Chance. HYROX-Star Alex Rončević zeigt dir, wie es geht!
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So funktioniert die Red Bull Road to HYROX Squat Challenge
Zeig uns, was in dir steckt! Schick uns ein Video, in dem du 100 Squats auf Zeit machst und sichere dir die Chance auf einen Platz beim Red Bull Road to Hyrox Qualifier Event.
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Deine Challenge: 100 Squats auf Zeit
100 Wiederholungen – beweise uns deine Power! Schicke uns ein Video, in dem du 100 Squats auf Zeit machst. Die 400 schnellsten Teilnehmer:innen sichern sich die Chance auf einen Platz beim Red Bull Road to HYROX Qualifier Event am 14. und 15. November 2026 in der Zone.Fit Wien. Du hast bis 31. Oktober 2026 Zeit, dein Video einzuschicken. Unser Tipp: Gib alles und hol dir dein Ticket!
Für die Squat-Challenge gelten folgende Standards
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In der Zone.Fit Wien geht es um die Top-20
Am 14. und 15. November 2026 wird die Zone.Fit Wien zum Epizentrum der Fitness-Community. Die 400 Besten der Squats-Challenge treten beim Red Bull Road to HYROX Qualifier Event an. Dort erwarten dich verschiedene HYROX-Stationen: Laufen, Rudern, Burpee Broad Jumps, Farmers Carry und mehr. Es geht um Energie, Wille und die Fähigkeit, die eigenen Grenzen zu überflügeln, wenn alles in dir "aufgeben" schreit. Hier musst du alles in die Waagschale werfen, was in dir steckt. Zusätzlich erhält jede:r Teilnehmer:in seinen persönlichen HYROX Readiness Score, damit du genau weißt, wo du stehst.
Aber dennoch ist klar: Nur 20 nehmen die letzte Hürde zu den Finalist:innen der Red Bull Road to HYROX zu zählen. Und ab diesem Zeitpunkt zählt dann nur noch ein Ziel: Beim HYROX-Highlight in Wien im Februar 2027 als Athlet:in am Start zu stehen und diesen einzigartigen Spirit live zu erleben.
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HYROX-Lessons mit Pro-Coaches
Für die Finalist:innen beginnt dann ab Dezember die Red Bull Road to HYROX: Die Red Bull Road to HYROX bedeutet für die Teilnehmer:innen individuelles Coaching, Performance-Checks und absolutes Profi-Athlet:innen-Feeling. Die Red Bull Road to HYROX bietet dir die umfassendste Vorbereitung auf das HYROX-Event in Wien vom 19. bis 21. Februar 2027: präzise Leistungstests, individuelle Trainingspläne, Personal Trainings und gemeinsame Gruppensessions, begleitet von kontinuierlicher Trainingsüberwachung.
Mehr Infos zur Red Bull Road to HYROX findest du hier (Teilnahmeschluss: 31. Oktober 2026)
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