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© Lukas Pilz / Red Bull Content Pool
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Red Bull Secret Workout Tour: Einzigartige Experiences mit Sascha Huber
Vier außergewöhnliche Trainingsorte in Salzburg, Tirol, Kärnten und Oberösterreich, begrenzte Plätze und gemeinsame Workouts mit Sascha Huber. Die Bewerbung für die vier Workouts läuft bis 3. Juli.
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Red Bull Secret Workout mit Sascha Huber
Keine gewöhnlichen Gym-Sessions. Keine Standard-Workouts. Keine klassische Fitnessstudio-Atmosphäre. Stattdessen: geheime Locations, coole Vibes, eine motivierte Community.
Kein klassisches Gym. Keine Routine zwischen Spiegelwand und Hantelbank. Stattdessen: vier geheime Orte irgendwo in Österreich, eine motivierte Community, überraschende Challenges, Special Guests und ein gemeinsamer Tag voller Energie. Genau darum geht es bei der Red Bull Secret Workout Tour 2026, die gemeinsam mit Sascha Huber in diesem Sommer durch Österreich führt. Gemeinsam schwitzen, lachen, an Grenzen gehen, neue Leute kennenlernen und ganz besondere Momente erschaffen, an die man sich immer wieder gerne zurückerinnern wird.
Einmal mit dem Fitness-Creator trainieren, und das an ikonischen Orten in Salzburg, Tirol, Kärnten und Oberösterreich: Sounds good, oder? Bei der Red Bull Secret Workout Tour haben Sport-Enthusiast:innen die Chance auf ein Community-Workout gemeinsam mit Sascha Huber. Wo genau trainiert wird? Bleibt vorerst geheim. Die jeweiligen Locations erfahren nur jene, die sich einen der begehrten Plätze sichern. Denn es kann nicht jeder dabei sein, es gibt keine Tickets zu kaufen. Man muss sich für die Red Bull Secret Workout Tour mit Sascha Huber sozusagen qualifizieren. Und zwar mit einem Video, in dem Kniebeugen auf möglichst kreative Art umgesetzt werden. Sascha Huber selbst wird die Auswahl übernehmen, wer bei den vier Stationen live mit dabei sein wird.
„An diesen vier Tagen geht es darum, gemeinsam zu trainieren, gute Vibes aufzusaugen und einfach einen außergewöhnlichen Tag zu erleben."
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Sascha Huber tourt durch Österreich
Gemeinsam trainieren, Menschen kennenlernen, sich gegenseitig pushen und Fitness einmal anders erleben. Nicht online, sondern draußen. Im Mittelpunkt des Events steht das gemeinsame Live-Erlebnis mit der Community: „Ich will Menschen nicht nur online guten Content liefern, sondern sie durch dieses einzigartige Live-Erlebnis auch zu mehr Bewegung motivieren“, erklärt YouTube-Star Sascha Huber. „An diesen vier Tagen geht es darum, gemeinsam zu trainieren, gute Vibes aufzusaugen und einfach einen außergewöhnlichen Tag zu erleben, der verbindet und in Erinnerung bleibt.“ Es geht dabei um mehr als nur gemeinsam Sport zu betreiben: Jedes Workout ist anders und an die Stimmung der jeweiligen Location angepasst. Bei jedem Event warten zudem Special Guests oder andere Überraschungen.
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Jetzt bewerben und bei den exklusiven Workouts dabei sein!
Wer bei einem der Stopps der Red Bull Secret Workout Tour 2026 dabei sein will, hat ab sofort die Möglichkeit, sich online für das bevorzugte Bundesland zu bewerben. Pro Veranstaltung steht eine limitierte Anzahl an Plätzen zur Verfügung.
Also, worauf wartet ihr? Wenn ihr Teil der Red Bull Secret Workout Tour mit Sascha Huber werden wollt, dann ist das euer Chance! Macht ein Video, während ihr Kniebeugen macht und ladet dieses Masterpiece hier hoch. Dabei gilt: je ausgefallener die Squads, desto besser. „Verrückt und schrill zählt beim Bewerbungsvideo mehr als höher, weiter, schneller“, betont Sascha Huber.
Bis 3. Juli können die Videoclips eingereicht werden – bis 10. Juli werden die Teilnehmer:innen informiert, ob sie Teil der Red Bull Secret Workout Tour 2026 sind. Jede Person kann maximal bei einem Bundesland-Event mit dabei sein. Das heißt: Man kann sich natürlich für mehrere Termin bewerben, aber jede Person kann diese besondere Experience höchstens ein Mal erleben.
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Die Termine der Red Bull Secret Workout Tour
- Salzburg – 29. Juli 2026
- Tirol – 1. August 2026
- Kärnten – 4. August 2026
- Oberösterreich – 7. August 2026
Häufig gestellte Fragen zur Red Bull Secret Workout Tour mit Sascha Huber