Red Bull Secret Workout Tour: Einzigartige Experiences mit Sascha Huber

Einmal mit dem Fitness-Creator trainieren, und das an ikonischen Orten in Salzburg, Tirol, Kärnten und Oberösterreich: Sounds good, oder? Bei der Red Bull Secret Workout Tour haben Sport-Enthusiast:innen die Chance auf ein Community-Workout gemeinsam mit Sascha Huber . Wo genau trainiert wird? Bleibt vorerst geheim. Die jeweiligen Locations erfahren nur jene, die sich einen der begehrten Plätze sichern. Denn es kann nicht jeder dabei sein, es gibt keine Tickets zu kaufen. Man muss sich für die Red Bull Secret Workout Tour mit Sascha Huber sozusagen qualifizieren. Und zwar mit einem Video, in dem Kniebeugen auf möglichst kreative Art umgesetzt werden. Sascha Huber selbst wird die Auswahl übernehmen , wer bei den vier Stationen live mit dabei sein wird.