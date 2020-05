Schwab Blog: Zurück in die Zukunft

ich hoffe, euch geht es gut und ihr konntet schon die ersten Runden auf dem Golfplatz spielen. Ich bin seit 20. April back on course und es fühlt sich richtig gut an, wieder auf dem Golfplatz zu stehen. So eine lange Pause hatte ich schon eine gefühlte Ewigkeit nicht mehr. Da muss ich schon echt einige Jahre zurückdenken, das war noch in meiner Amateur-Zeit vor der Uni, als ich im Winter teilweise nur zwei Mal pro Woche Indoor trainert habe. Und als Kind hatte ich im Winter sowieso nur Skifahren im Kopf, aber im Frühling so lang nicht am Grün zu stehen, das war echt ein Novum.