Diese 13 Nintendo-Spiele machen dich reich

Nintendo-Spiele sind generell stabil im Preis, aber manche haben einen besonders hohen Wert. Das kann an verschiedenen Dingen liegen, wie wir in unserer Aufzählung gleich erklären werden.

01 Yoshi’s Story: International Version

Yoshi's Story: Die internationale Version © Nintendo

Yoshi's Story war der N64-Nachfolger von Yoshi's Island. Noch vor dem US-Release haben einige Shops die Version schon bekommen, um es ihren Kunden vorab zu zeigen. Das Einmalige an diesen Versionen ist, dass sie noch nicht fertig ins Englische übersetzt waren und deshalb als "International Version" gebrandet waren.

Im Grunde war es die japanische Version - die jedoch nur auf einem US-Gerät abzuspielen war. Die wenigen Kopien, die es heute noch von dieser Version gibt, sind bis zu 1.125 US-Dollar wert.

02 Inoffizielle NES-Games

Cheetahman II © gamefaqs.com

Im Gegensatz zum Atari 2600, wo jeder Entwickler ohne große Hürden Spiele veröffentlichen konnte, erlaubte Nintendo nur lizenzierten Entwicklern diese Ehre. Trotzdem gab es einige Firmen, die "inoffiziell" Module in niedrigen Stückzahlen produzierten. All diese Spiele sind allesamt spielerischer Müll, aber weil es so wenige von ihnen gibt, sind sie gar nicht so wenig wert. Das Action-Game Cheetahmen II bringt etwa 1.300 US-Dollar, der Erwachsenen-Puzzler Bubble Bath Babes ist immerhin 1.200 US-Dollar wert. Für die ebenfalls an Erwachsene gerichteten Casino-Games Hot Slots und Peek-a-Boo Poker bekommt ihr im Schnitt 800 US-Dollar.

03 Virtual Bowling

Virtual Bowling © Nintendo

Der Virtual Boy war für Nintendo ein Desaster. Weniger als eine Million Stück wurden weltweit verkauft - nach Europa schaffte es die Hardware offiziell nie. So sind praktisch alle Games für den Virtual Boy Mangelware, aber das rarste von allen ist Virtual Bowling. Das Spiel erschien nur in Japan, zu einem Zeitpunkt, wo die Konsole eigentlich schon tot war und das Spiel deshalb auch keiner wollte. Die wenigen erhältlichen Kopien sind 1.825 US-Dollar wert.

04 Amazing Tater and Spud’s Adventure

Amazing Tater © Atlus

In den frühen 1990er Jahren veröffentlichte die jap. Firma Atlus eine Reihe von bizarren Puzzle-Games für den Game Boy. Hauptdarsteller waren Früchte und Gemüsesorten. Im ersten Spiel genannt Kwirk, fand sich der Spieler in der Rolle einer Tomate wieder. Dank Publisher Acclaim fand das Spiel auch seinen Weg in den Rest der Welt, aber aufgrund schwacher Verkaufszahlen entschied man sich gegen die Verbreitung der Nachfolger. Atlus wollte den Nachfolger Amazing Tater and Spud's Adventure trotzdem in den USA veröffentlichen und tat das deshalb einfach selbst. Allerdings in sehr geringer Auflage.

Das Ergebnis: die wenigen Englisch-sprachigen Versionen des Spiels sind heute zwischen 1.700 und 2.500 US-Dollar wert.

05 Hagane

Hagane wurde gerade für über $3,000 verkauft © Hudson

Ein verrücktes Beispiel, wie die Sammler-Community ein Spiel selbst wertvoller machen kann, als es eigentlich ist, ist Hagane. Das Game wurde am Ende des SNES-Lebenszyklus entwickelt und verkaufte nicht viele Stück. Das Spiel war noch länger verfügbar, aber über die Jahre entstanden Gerüchte, dass das Spiel ein seltenes ist. Angeblich deshalb, weil es nur beim US-Store Blockbuster verkauft wurde - was nicht stimmte. Deshalb gilt das Spiel heute als selten, weil es die Community so kommunizierte. Mit ein wenig Glück bekommt man für das Spiel heute 3.650 US-Dollar.

06 Zelda: Oracle Of Ages & Seasons Limited Edition

Von diesem Zelda-Spiel gibt es nur 500 Exemplare © YouTube

Wie kann ein Zelda-Game trotz der großen Beliebtheit zu einer Rarität gehören? Als Capcom ihr Zelda-Game für den Game Boy Color produzierte, entschloss sich Nintendo eine Special-Edition davon zu pressen, inkl. Boomerang, T-Shirt und beiden Versionen des Spiels. Nur 500 Stück wurden hergestellt und weil Zelda-Sammler auch sehr ambitioniert sind, bekommt man im freien Handel nur sehr selten die Chance für einen Kauf. Das letzte Stück wurde 2013 um 3.970 US-Dollar verkauft.

07 ClayFighter: Sculptor’s Cut

ClayFighter 63⅓ in einer speziellen Version © Interplay

Im Gegensatz zu dem bereits erwähnten Hagane, war dieses Spiel wirklich Blockbuster-exklusiv. Das Beat'em-Up ClayFighter 63⅓ erschien für das N64 und bekam mit Sculptor's Cut eine spezielle Edition, die vier neue Charaktere und einige Gameplay-Verbesserungen bot. Das Modul selbst ist gar nicht so viel wert, etwa 350 US-Dollar, weil es bei Blockbuster auch käuflich zu erwerben war. Aber eben ohne Orginal-Packung. Mit Spiel und Packung kann man heute etwa 4.000 US-Dollar verlangen.

08 Exertainment Mountain Bike Rally & Speed Racer (Combo-Pack)

Zwei in einem: Für weniger als $5,000 © washerdryercombo on Photobucket

Besonders ambitionierte Sammler wollen jedes Spiel, das irgendwann erschienen ist, selbst wenn es nur eine Neuauflage ist. Deshalb werden manche Spiele durch eben solche Neuauflagen wertvoller, als sie es vorher waren. Bestes Beispiel ist das Sammelmodul Exertainment Life Cylce, auf dem sich Exertainment Mountain Bike Rally und Speed Racer befinden, die einzeln gar nicht so wertvoll sind. Das Sammelmodus allerdings schon, bringt es im besten Fall bis zu 4.800 US-Dollar im Verkauf.

09 Little Samson

Ein seltener Plattformer für das NES: Little Samson © Taito

Little Samson ist ein wirklich großartiger Sidescroller. Sowohl in Sachen Gameplay, als auch technisch. Kein Wunder. Er kam sehr Spät im Lebenszyklus des NES auf den Markt. Leider wurde Little Samson dadurch auch sehr von der hauseigenen SNES-Konkurrenz überschattet.

Mittlerweile ist die Qualität des Titels allerdings bekannt und Sammler legten bis zu 4.500 US-Dollar für ein Little Samson "Complete in Box" auf den Tisch.

10 The Flintstones: The Surprise at Dinosaur Peak

Retro, aber nicht direkt Steinzeit: Dieses Flintstones-Game ist selten © Taito

Der Grund warum dieser Flintstones-Titel bei Sammlern so beliebt ist, ist im Vergleich zu Little Samson, nicht seine Qualität. Wie ein paar andere Spiele auf dieser Liste war auch Surprise at Dinosaur Peak nur durch den Verleih-Service Blockbuster Video zu bekommen.

Darum wurden komplette Kopien von Flinstones: The Surprise at Dinosaur Peak bereits für über 3.500 US-Dollar verkauft.

11 Nintendo World Championship - Goldenes Modul

Nintendo Worlds-Module sind mehr als $26,000 wert © Nintendo

In der NES- und SNES-Ära veranstaltete Nintendo zahlreiche Turniere in den USA, um ihre aktuellen Games zu promoten. Für diese Turniere wurden Module extra angefertigt, die heute aufgrund ihrer Seltenheit alle sehr viel Geld wert sind.

Einer der ikonischtens Wettbewerbe waren die Nintendo World Championships im Jahr 1990. Teilnehmer mussten hier ihr Können in einem Mix aus Super Mario Bros., Tetris und Ridge Racer demonstrieren. Dieses, extra für den Wettbewerb entwickelte, Game lief auf grauen Modulen, welche nun sehr rar sind. Doch noch seltener sind die goldenen Module des Spiels, welche für die Finalisten des Contests bestimmt waren. 26 davon existieren. Eines wurde 2014 für über 100.000 US-Dollar verkauft. Realistisch gesehen liegt der Wert bei ungefähr 20.000 US-Dollar.

12 Nintendo Campus Challenge 1991

Achtung, Repro! Es existieren Nachbauten von Campus Challenge 1991 © Nintendo

Ein ähnlicher Contest war die Nintendo Campus Challenge 1991. Hier befinden sich Spielausschnitte von Super Mario Bros. 3, PinBot und Dr. Mario auf dem Modul. Bisher ist lediglich eines der Cartridges, die für den Wettbewerb genutzt wurden ans Tageslicht gekommen. Im Vergleich zu den World Championships gab es keine Spiele für die Finalisten. Dieses, bisher einzigartige Modul, wurde 2009 für 20.100 US-Dollar verkauft.

13 Stadium Events

Das seltenste Nintendo-Spiel aller Zeiten © Bandai

Wer sich ein wenig in der Welt der Retro-Games auskennt, dem ist Stadium Events ohne Zweifel ein Begriff. Der Titel war eine Beigabe zum Family Fun Fitness-Zubehör von Bandai.

Nintendo hatte letztendlich die Lizenz des Family Fun Fitness von Bandai abgekauft, und es als das Nintendo Power Pad veröffentlicht. Aufgrund dieses Lizenzwechsels wurden alle Kopien von Stadium Events aus dem Verkauf genommen. Eine noch eingeschweißte Kopie des Spiels wurde in der Vergangenheit für 28.500 US-Dollar verkauft. Kenner gehen davon aus, dass hier aber eventuell noch eine größere Menge originalverpackter Spiele in Lagerhallen schlummern.