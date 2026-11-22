Die Tage werden kürzer, das Wetter kälter, also der perfekte Zeitpunkt für eine kleine, gemütliche Indie-Perle wie The Vast White. Der Titel von Solo-Dev Horizon Games. Der Titel beweist zudem in einem Monat voller hochkarätiger Triple-A-Games wie Grand Theft Auto VI und dem Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time, dass ein Videospiel auch ein paar Kanten haben darf.

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Auf den ersten Blick wirkt The Vast White wie ein Snowboard-Game im Stil von Lonely Mountains: Snow Riders. Ihr übernehmt die Rolle einer niedlichen Maus, schnappt euch euer Snowboard und erkundet in der Vogelperspektive die Hänge eines kleinen Skigebiets.

Natürlich fahrt ihr unterschiedliche Hänge hinab © Horizon Games

Während der Skisport-Titel aus Deutschland aber einen großen Fokus auf den Akt des “Fahrens” legt, setzt The Vast White seinen Schwerpunkt anders. Das eigentliche Snowboardfahren ist mehr dafür gedacht, dem Spiel eine thematische Stütze zu bieten. Sobald ihr per Knopfdruck in die Bindungen eures Bretts gehüpft seid, steuert ihr euren Mäuse-Boarder, wie andere Charaktere in einem Action-Adventure mit einer von-Oben-Ansicht. Dabei könnt ihr auch bei Bedarf auch durchaus einen Berg hinauf steuern, wobei sich eure Maus aber stilgerecht den hinteren Fuß aus der Snowboard-Bindung löst und für mehr Schub anfängt zu pushen.

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Das bedeutet natürlich, dass The Vast White nicht besonders authentisch das Gefühl des Snowboardens wiedergibt. Aber das setzt sich der Titel auch nicht als Ziel. Stattdessen geht es darum, die Umgebung zu erkunden und mit den knuffigen Tieren zu interagieren, die hier leben oder das Skigebiet am Laufen halten. Diese geben euch auch kleine Aufgaben, die es zu erfüllen gilt. So räumt ihr störende Baumstämme aus dem Weg und helft Stück für Stück, das Resort wieder befahrbar zu machen.

Die unterschiedlichen NPCs geben euch Aufgaben © Horizon Games

In seinem Kern fühlt sich The Vast White damit eher an wie ein Spiel im Stil von The Short Hike. Eine kurze, in sich geschlossene Erfahrung mit sehr gemütlichen Vibes, ohne großen Stress und voller herzlicher Interaktionen. Also der perfekte Abstecher zwischen den wesentlich nervenaufreibenden Titeln, die sonst aktuell die Spiellandschaft gestalten.

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Ein Spiel mit Ecken und Kanten

Allerdings muss man dabei auch fairerweise sagen, dass man hier kein poliertes Juwel erwarten darf. The Vast White kommt wie bereits erwähnt von einem einzigen Entwickler und ist damit auch leider an ein paar Stellen etwas kantig. Ein paar Mal ist der Titel während unserer Session abgestürzt und auch technisch lief nicht immer alles rund. Die Vibes des Spiels sind herrlich, der fast schon gemalte Stil der Umgebung gepaart mit den entspannenden Musikstücken im Hintergrund sorgt für eine tolle Stimmung.

Stimmung aufbauen kann der Titel absolut © Horizon Games

Aber vielleicht ist es auch genau das, was The Vast White so charmant macht. Dass man eben merkt, dass hier jemand dahinter steckt, der nicht die Mittel eines großen Studios hatte und einfach sein kleines Game über eine Snowboard-fahrende Maus herausbringen wollte. Seine Inspiration war nach eigener Aussage das Spiel Grand Mountain Adventure. Ein Titel der etwas mehr darauf baut ein authentisches Boarding-Erlebnis zu bieten, aber dafür natürlich nicht diese niedlichen Erkundungsstimmung bietet.

Ihr boardet auch durch dichte Wälder © Horizon Games

The Vast White ist mit Sicherheit nicht ein Spiel für jede Person. Manchen wird es zu kurz sein, anderen zu unfertig. Aber man kann auf jeden Fall einmal in die Demo rein spielen und sich überzeugen, ob man dem Titel eine Chance geben will. Persönlich habe ich einfach einen Platz im Herz für diese Projekte, die aus Leidenschaft entstehen. Darum habe ich auch keine Minute in dem Spiel bereut, selbst wenn ich mir natürlich an manchen Stellen gewünscht hätte, dass es etwas mehr poliert wäre oder noch mehr Inhalt bieten würde.