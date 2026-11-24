Die GTA-Reihe wurde durch ein Versprechen zum Hit: Hier darfst du Dinge tun, für die du im echten Leben im Knast landest.

August 2021, in „Schlag den Star" auf ProSieben spricht Elton gerade mit dem Reality-Sternchen Evelyn Burdecki, da stürmt ein Zuschauer die Bühne. „Taser ist mein Name", erklärt der aufgeregt. „Ich würde gern wissen, wo zur Hölle ist GTA VI?"

Elton ist sichtlich verdutzt, aber fängt sich schnell. „Keine Ahnung", sagt er. „Ich habe ja nicht einmal GTA V durch." Das ist gut gekontert, aber dann doch nicht ganz glaubwürdig, zumindest für Eingeweihte: Denn seit dem Launch von GTA V waren bereits damals acht Jahre vergangen. Acht sehr lange Jahre.

Anflug auf Vice City: Wofür Vice City steht? Natürlich für Miami. © Rockstar Games / Take-Two Interactive

Um die „Grand Theft Auto"-Videospiel-Reihe (elf Teile erschienen seit 1997) in ihrer Bedeutung einzuordnen, sind nicht allzu viele Worte nötig: Es ist das größte Game der Geschichte. GTA V stellte 2013 bereits in den ersten Tagen nach dem Release sieben Guinness-Weltrekorde auf, darunter mehr als 800 Millionen Dollar Umsatz am ersten Verkaufstag und mehr als eine Milliarde in gerade mal drei Tagen. Nie zuvor hatte sich ein Unterhaltungsprodukt in so kurzer Zeit so gut verkauft.

2023, ein sattes Jahrzehnt nach dem Release, begannen die ungeduldigen Fans, sich die Wartezeit auf GTA VI mit einem Meme zu vertreiben. Das Prinzip war ­einfach: Geschah ­irgendwo auf der Welt irgendetwas Besonderes, stand im Netz „Das hatten wir vor GTA VI". Beispiele? „National Geographic" hatte 2021 den Südlichen Ozean als fünftes Weltmeer anerkannt? „Wir haben einen ganzen Ozean vor GTA VI bekommen." Es kam eine Fortsetzung von „Top Gun" ins Kino, Taylor Swift spielte vier ihrer frühen Alben neu ein, Mike Tyson stieg wieder in den Ring? Alles vor GTA VI.

Ein Motel in Leonida, dem fiktiven US-Bundes­staat, in dem GTA VI spielt. © Rockstar Games / Take-Two Interactive

In der Zeit der ersten Memes meldete sich Rockstar Games zu Wort, das Studio hinter GTA: In einem ersten Trailer wurde die Rückkehr nach Vice City angekündigt, die fiktive Version von Miami war bereits in früheren GTA-Spielen Schauplatz gewesen. Der zweite Trailer im Mai 2025 lieferte gleich den nächsten Superlativ: 475 Millionen Aufrufe innerhalb von 24 Stunden markierten den größten Videostart aller Zeiten. Nebenbei verhalf er ­einem alten Song zur Wiederauferstehung: Die Spotify-Abrufe von „Hot Together" der Pointer Sisters stiegen um 182 000 Prozent. Sechs Monate später verschob Rockstar den Termin auf den 19. November 2026. Zum Trost wurde am 25. Juni 2026 die Möglichkeit der Vor­bestellung freigeschaltet. Das Marktforschungsunternehmen Newzoo schätzte den Umsatz der ersten Reservierungswoche von GTA VI auf 260 Millionen Dollar. Ende August veröffentlichte Rockstar schließlich nach massiven Leaks einen halb­stündigen ­„extended look“ auf das Spiel auf Netflix.

Blättern wir ganz nach vorne zurück: Die Vorgeschichte von „Grand Theft Auto" begann 1993. Keith Hamilton programmierte damals Software für Kreditkartenterminals. „Das war mit der Zeit nicht auszuhalten", sagt er. „Ich wollte unbedingt etwas Interessanteres machen."

Erste (failed) Versuche

Eine Stellenanzeige brachte den britischen Programmierer zu DMA Design, einem kleinen Spieleentwickler in Dundee, Schottland. In seinem ersten Spiel ließ man ihn Lemminge retten. (Für Insider: Es war „All New World of Lemmings", ein nicht rasend erfolgreicher später Ableger der insgesamt legendären „Lemmings"-­Serie.) Danach sollte Keith die Spieler ins Auto setzen und sie durch eine Stadt rasen lassen. Das Spiel trug den Arbeitstitel „Race ’n’ Chase". 1997 erschien es unter dem Namen „Grand Theft Auto".

Roxy (r.) und Bae-Luxe kennen einander seit ihrer Schulzeit in Leonida. © Rockstar Games / Take-Two Interactive

Dass das Spiel überhaupt auf den Markt kam, war nicht selbstverständlich, denn es legte einen bemerkenswert ­stotternden Start hin. Hamiltons Team brachte das Game 1995 in einer Art Generalprobe zur ersten Ausgabe der Spielemesse E3 nach Los Angeles. „Es hatte so viele Fehler", sagt er. „Es stürzte ab, es funktionierte nicht. Ein kompletter Fail." Erst eine aufgeräumte Demo auf der Heft-CD des 'Official Maga­zine – UK' von PlayStation – richtig gelesen, Heft-CD, es war die Zeit vor einem gebrauchsfähigen Internet – brachte zehn Minuten fehlerfreie Spielzeit in der virtuellen Stadt. Und diese zehn Minuten reichten. Die Büros von DMA wurden mit Fanpost geflutet. Der Rest ist Gaming-Geschichte.

Das perfekte Verbrechen

Wie bei DMA damals an die Sache ran­gegangen wurde? Hamilton erinnert sich: „Wir wollten den Spaß der Spiele aus den Achtzigern, aber mit erwachsenen Themen und erwachsenem Humor." Vor allem aber lockte ihn das Gefühl, in einer Stadt Dinge tun zu dürfen, die im wirk­lichen Leben nicht möglich waren: Autos stehlen, Fahrerflucht begehen, für eine Gang arbeiten.

Quotation Auf eigenen Rollenspiel-­Servern leben GTA-Fans in ihrem Game: als Richter, Feuerwehrmann oder Pilot.

Schon Monate vor dem Erscheinen debattierten britische Politiker genau dar­über – und das wurde für den Durchbruch des Spiels wichtig. Denn für die Kampagne zum Verkaufsstart engagierte man den berüchtigten PR-Mann Max Clifford mit einem verrückt klingenden Auftrag: Er sollte die Bedenken der Politiker nicht ­beschwichtigen, sondern im Gegenteil verstärken – und das Spiel sogar als Gefahr für Kinder darstellen. „Das führte zu Fragen im britischen Parlament. Und zu noch viel besseren Verkäufen", sagt Obbe Vermeij, der damals bei DMA arbeitete.

Der Plan ging auf – die Empörung wurde zur unbezahlbaren Gratiswerbung. Und zur perfekten Starthilfe für GTA. Später waren solche PR-Tricks nicht mehr nötig, das Spiel sprach für sich, ab Version III im Jahr 2001 wurde GTA zum Dauerläufer. „Normalerweise flachen die Verkäufe nach ein paar Monaten ab", sagt Vermeij. „Aber bei GTA passierte das nicht. Dafür sorgte Mundpropaganda."

Eines von Jasons Autos, der Pick Up Vapid Ganado. © Rockstar Games / Take-Two Interactive

GTA III führte die Spieler nach Liberty City, Rockstars Interpretation von New York, und erzählte eine eigene, sehr amerikanische, sehr ironische Geschichte. Selbst das Handbuch zum Spiel war geschrieben, als käme es direkt aus der Stadt (mit Parodiewerbung für Waffen­läden, Hundefutter und überdimensionierte Geländewagen): „Warum ein kleines Auto fahren? Sind Sie ein kleiner Mensch?"

Die Welt von GTA hatte da längst ihren eigenen Humor etabliert – respektlos, augenzwinkernd, derb und intelligent ­zugleich. Als Fan konnte man Teil dieser Welt sein, auch wenn man das Spiel ­gerade nicht spielte. Das lag daran, dass die Entwickler ihr Publikum perfekt ­verstanden – einfach deswegen, weil sie selbst so waren wie ihr Publikum. 2004 zeigte sich, wie groß dieses Publikum geworden war. Zum Verkaufsstart von „GTA: San Andreas" besuchte Vermeij ein Kaufhaus auf der Princes Street in Edinburgh. Es nieselte, doch die Schlange führte durch den ganzen Laden und wieder hinaus auf die Straße. „Es war überwältigend, all diese Leute, die bei diesem beschissenen Wetter dastanden und warteten, ihre Aufregung und ihre Vorfreude zu sehen", sagt er.

Sie gingen nach Hause und spielten die Nacht durch. Aus Käufern war ein ­Publikum geworden, aus einem Publikum eine Community.

Die Spieler bauen ihr Spiel weiter

Als GTA V im September 2013 erschien, lief „Breaking Bad" auf sein Finale zu, Daft Punk beherrschte mit „Random ­Access Memories" die Charts, und die Xbox 360 war die Konsole der Stunde. Doch der „aktuelle" Teil der Serie zieht immer noch. Bis 2025 war es das am zweithäufigsten heruntergeladene PS5-Spiel in Sonys Store für die USA und ­Kanada und die Nummer drei im EU-Store. Ein unglaublicher, einzigartiger Dauerläufer in der Entertainmentbranche.

Mit dem Vintage Vice City Pack geht Jason optisch zurück in die 80er. © Rockstar Games / Take-Two Interactive

Der nachhaltige Erfolg lag auch daran, dass Rockstar den Spielern immer weiteres Material lieferte. Bis heute bekommt man im GTA-Online-Modus neue Erweiterungen wie Fahrzeuge, Waffen, Outfits, Radiosender und Geschäfte. Man kann neue Missionen erleben und neue Raubüberfälle überleben. In einer Erweiterung von 2021 suchte Dr. Dre nach gestohlenen, unver­öffentlichten Songs. Wer sie im Spiel fand, hörte Musik, die es vorher nirgends gab.

Manche Spieler begannen sogar damit, GTA V selbst umzubauen. Auf eigenen GTA-RP-Servern (RP steht für Role Play, also Rollenspiel) bestimmten sie, was in der Stadt geschieht. Sie übernahmen Rollen – Polizist, Gangster, Richter, Pilot, Feuerwehrmann – und entwickelten Geschichten um sie herum. Manche der ­Server wurden zu Zombie- oder Fantasy­welten, andere zu Räumen für queere oder neuro­divergente Spieler, mit riesigen Zuseherzahlen auf Twitch.

Ein Game als Treffpunkt

Während der Pandemie nutzten zwei arbeitslose britische Schauspieler GTA sogar als Theater. Sam Crane und Mark Oosterveen trafen sich in GTA Online und spielten im Vinewood Bowl, einem Freiluft­theater der Spielstadt Los Santos, die erste Szene aus „Hamlet". Aus dem Experiment entstand später der preisgekrönte Dokumentarfilm „Grand Theft Hamlet" (siehe Interview links). In den Lockdowns passierte noch etwas: Menschen suchten neue digitale Treffpunkte, fanden sie auf den Rollenspielservern – und blieben auch da, als die Lockdowns längst vor­über waren.

Das Boot Shitzu Squalo in Sonderlackierung, ein Extra der teuren Ausgabe. © Rockstar Games / Take-Two Interactive

Rockstar hätte diese Fanwelten ganz einfach bekämpfen können. Sie waren schließlich außerhalb des offiziellen Spiels entstanden, ohne Zustimmung, in einem rechtlich mindestens grauen­ ­Bereich. Doch dann entschied sich das Unternehmen für den genau entgegen­gesetzten Weg: Rockstar blockierte nicht, sondern erlaubte, unterstützte, förderte. Und übernahm sogar Cfx.re, das Team hinter der Technik, auf der viele private Rollenspielserver laufen. Aus einer ge­duldeten Fankultur wurde ein offizieller Teil des Unternehmens.

Was das für GTA VI bedeutet, werden wir ab dem 19. November erfahren. Milli­onen werden die Nacht damit verbringen, herauszufinden, was Rockstar da gebaut hat. Am nächsten Morgen dürften sich auf­fällig viele von ihnen krankmelden. Und dann beginnt der Teil, den Rockstar nicht mehr allein schreibt.

Sein oder Nichtsein

Gaming trifft Hochkultur: Wie zwei Schauspieler Shakespeares „Hamlet" in GTA Online aufführten. Und einen preis­gekrönten Kinofilm darüber drehten.

Das Regieduo Sam Crane und Pinny Grylls. © Getty Images

Beim Filmfestival South by Southwest im Jahr 2024 wusste das Publikum nicht, was es genau zu erwarten hatte. Nur so viel war klar: Zwei arbeitslose Schauspieler wollten „Hamlet" in der brutalen Welt von Grand Theft Auto auf­führen. „Das war damals die Weltpremiere von ‹Grand Theft Hamlet›", sagt der ­britische Schau­spieler Sam Crane. „Als die Leute beim Abspann auf­standen und applaudierten, wussten wir: Der Film funk­tioniert." Der Film gewann den Jurypreis für die beste abendfüllende Doku. Die Idee war während der Pandemie entstanden. Crane und sein Kollege Mark Oosterveen hatten nichts zu tun und ­trafen sich in GTA ­Online. „Ich sah das ­Potenzial in dem, was sie da machten", sagt Pinny Grylls, Cranes Frau. Sie spielte mit und führte gemeinsam mit ihrem Mann Regie. Hier erzählen die beiden, wie es zu dem Film kam.

Warum ausgerechnet Shakespeare in GTA? Sam Crane: Viele halten GTA und Shakespeare für Gegensätze. Dabei passen sie ­bestens zusammen. Brutal, komisch, derb, satirisch: ­Genau so war Shakespeares Theater. Keine erhabene Hochkultur, sondern Massenunterhaltung – wie Videospiele heute. Pinny Grylls: Das Publikum saß damals nicht andächtig da. Wenn du schlecht warst, flogen Äpfel. Genau das wollten wir auch.

Wie entstand die Idee für den Film? Sam Crane: Auf Youtube sah ich Leuten zu, die in Videospielen Rollen spielten. Dann alberte ich mit Mark in GTA Online herum und fand heraus, wie man Szenen aufnehmen kann. Wir entdeckten in Los Santos ein Freilufttheater, spielten die erste Szene aus Hamlet und stellten sie ins Netz. Die Spielepresse griff das auf. Recht bald war klar: Hier steckt eine Geschichte. Über Total Refusal lernten wir Machinima kennen. Das ist ein österreichisches Künstler­kollektiv, das Filme in „Red Dead Redemption" dreht. Ich begriff schließlich: Man muss das Chaos von ­Onlinewelten annehmen. Das macht sie aufregender als das meiste Theater.

Szene aus „Grand Theft Hamlet", dem preisgekrönten Theaterstück. © Rockstar Games / Take-Two Interactive

Was habt ihr inszeniert – und was geschah wirklich? Pinny Grylls: Sam wollte das Lon­doner National Theatre auf unser Projekt aufmerksam machen. Er rief dort an und schrieb Mails. Aber wie zeigt man das in einer Spielwelt? Wir suchten ein Telefon und stellten den Anruf nach. Sam Crane: Die Royal Shakespeare Company sah unseren Live­stream tatsächlich! Pinny Grylls: Auch die Vorsprechen waren echt. Schon dass überhaupt Leute kamen, hat mich berührt. Niemand sagte: Du bist kein Schauspieler, du darfst hier nicht vorsprechen.

Wie bringt man „Hamlet" mit Spielern aus mehreren Zeitzonen an einem Stück auf die Bühne? Sam Crane: Wir probten fünf Mona­te. Davor hatten Mark und ich mehr als ein Jahr im Spiel herumprobiert. Wegen der Zeitzonen war es schwierig, alle gleichzeitig zusammenzubringen. Das erhöhte den Druck.

Wie sieht ein Theaterabend aus, wenn Bühne und ­Zuschauerraum in einem Onlinegame liegen? Sam Crane: Im Spiel konnten nur begrenzt viele Menschen gleichzeitig dabei sein. Wir hatten zehn Schauspieler und ich glaube zehn Zuschauer. Pinny Grylls: Ein paar seltsame ­Gestalten schlossen sich an. Es war eine Wanderauf­führung, sie folgten uns von Szene zu Szene. Ausserdem gab es einen Livestream.

Was hat euch das Projekt abverlangt? Pinny Grylls: Am Ende hatten wir 500 Stunden Material, manches davon unansehbar. Beim Schneiden merkte ich: Der Film erzählt von der Freundschaft zwischen Sam und Mark. Aber auch von unserer Ehe und davon, wie sehr diese Arbeit sie belastete. Wir haben oft gestritten.

Was blieb, als der Film fertig war? Pinny Grylls: Der Film hat unser ­Leben verändert. Wenn der „New Yorker" über dich schreibt und der „Guardian" dir fünf Sterne gibt, ist das unglaublich. Der Film hat uns Türen geöffnet. Wir ­erleben gerade die beste Zeit unseres Lebens.