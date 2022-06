Karten verstecken sich so einige Schätze. Ob bei euch ein kleines Vermögen in der Abstellkammer schlummert? Wir haben die teuersten Raritäten herausgesucht!

Pokémon sammeln und dabei reich werden? Ein Traum für jeden, der um die Jahrtausendwende auf dem Schulhof hart um Karten gefeilscht hat. Unter den mittlerweile über 7.000 Karten verstecken sich so einige Schätze. Ob bei euch ein kleines Vermögen in der Abstellkammer schlummert? Wir haben die teuersten Raritäten herausgesucht!

Pokémon sammeln und dabei reich werden? Ein Traum für jeden, der um die Jahrtausendwende auf dem Schulhof hart um Karten gefeilscht hat. Unter den mittlerweile über 7.000 Karten verstecken sich so einige Schätze. Ob bei euch ein kleines Vermögen in der Abstellkammer schlummert? Wir haben die teuersten Raritäten herausgesucht!

Victory Orb-Karten wurden für die Top 3 der Battle Road-Turniere herausgegeben. Eine solche Karte, in der Summer 2005-Variante, in perfektem Zustand, konnte diesen extrem hohen Preis erzielen.

Victory Orb-Karten wurden für die Top 3 der Battle Road-Turniere herausgegeben. Eine solche Karte, in der Summer 2005-Variante, in perfektem Zustand, konnte diesen extrem hohen Preis erzielen.

Victory Orb-Karten wurden für die Top 3 der Battle Road-Turniere herausgegeben. Eine solche Karte, in der Summer 2005-Variante, in perfektem Zustand, konnte diesen extrem hohen Preis erzielen.

unter den wertvollsten Karten! Auch hier handelte es sich um einen Preis für ein ungewöhnliches Pokémon-Turnier. Im Shogukakan Magazin wurden Grundschüler 1998 dazu aufgefordert, verschiedene Aufgaben durchzuführen und ihre Ergebnisse an die Tamamushi Universität zu senden. Die Schüler, die den Test bestanden haben, wurden zu einem mehrtägigen Turnier eingeladen und jeder der in diesem Turnier mindestens eine Partie gewonnen hat, wurde mit einem der besonderen Karpador belohnt. Ursprünglich wurden zwar 1.000 dieser Karten gedruckt – bereits beim Turnier wurden aber deutlich weniger ausgegeben und heute sind viele der Karten verschollen.

Diese Rayquaza-Karte stammt aus dem Set EX Deoxys. Der Preis von 18.000€ bezieht sich auf eine Karte in absolut perfektem Zustand, in englischer Sprache.

Diese Rayquaza-Karte stammt aus dem Set EX Deoxys. Der Preis von 18.000€ bezieht sich auf eine Karte in absolut perfektem Zustand, in englischer Sprache.

Diese Rayquaza-Karte stammt aus dem Set EX Deoxys. Der Preis von 18.000€ bezieht sich auf eine Karte in absolut perfektem Zustand, in englischer Sprache.

Nicht nur die Gewinner bekommen bei den großen Pokémon-Turnieren eine Preiskarte, sondern auch andere Teilnehmer können Karten ergattern. Zu einer der wertvollsten dieser Preiskarten zählt der Master’s Key. Diese L-P Promo-Karte wurde an die drei besten Spieler jeder Altersklasse im Kartenspiel und die vier besten Spieler jeder Altersklasse im Videospiel-Turnier der World Championship 2010 verteilt. Da so insgesamt 17 Kopien im Umlauf sind, wurde einer der seltenen Schlüssel bereits versteigert – für knapp 20.000€!

Nicht nur die Gewinner bekommen bei den großen Pokémon-Turnieren eine Preiskarte, sondern auch andere Teilnehmer können Karten ergattern. Zu einer der wertvollsten dieser Preiskarten zählt der Master’s Key. Diese L-P Promo-Karte wurde an die drei besten Spieler jeder Altersklasse im Kartenspiel und die vier besten Spieler jeder Altersklasse im Videospiel-Turnier der World Championship 2010 verteilt. Da so insgesamt 17 Kopien im Umlauf sind, wurde einer der seltenen Schlüssel bereits versteigert – für knapp 20.000€!

Neben all den an Wettbewerbe oder Veranstaltungen geknüpften Karten ist dieses Glurak fast ein Exot. Eine sehr gut erhalte

Neben all den an Wettbewerbe oder Veranstaltungen geknüpften Karten ist dieses Glurak fast ein Exot. Eine sehr gut erhalte Holo-Glurak-Karte der allerersten Generation wird heute mit bis zu 50.000€ gehandelt! Allerdings gilt dieser Preis nur für eine Karte, die eine Sammlerwertung von 10 erreicht. Das bedeutet, dass die Karte in perfektem Zustand ist.

Neben all den an Wettbewerbe oder Veranstaltungen geknüpften Karten ist dieses Glurak fast ein Exot. Eine sehr gut erhalte Holo-Glurak-Karte der allerersten Generation wird heute mit bis zu 50.000€ gehandelt! Allerdings gilt dieser Preis nur für eine Karte, die eine Sammlerwertung von 10 erreicht. Das bedeutet, dass die Karte in perfektem Zustand ist.