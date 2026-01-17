Andi Goldberger will Viele für den Wings for Life World Run begeistern
© Wings for Life World Run / Lucas Pripfl
Running

Laufen mit Goldi: Starte dein Training für den Wings for Life World Run

Andreas Goldberger will möglichst viele Menschen für den Wings for Life World Run begeistern – und gibt euch wertvolle Trainings-Tipps zur Vorbereitung auf das größte Laufsportevent der Welt.
Autor: Wings for Life World Run
5 min readUpdated on

Beim Wings for Life World Run steht der Spaß am Laufen im Vordergrund, während 100 Prozent der Startgelder und Spenden direkt in die Rückenmarksforschung fließen und helfen, eine Heilung für Querschnittslähmung zu finden. Heuer begleitet dich erstmals Andreas „Goldi“ Goldberger ganz persönlich im Training: In der Wings for Life World Run App (App Store / Google Play) hat Goldi die neue Trainings-Experience eingesprochen. Mit motivierenden Worten, hilfreichen Infos und Tipps zum Lauf sowie Catcher Car Updates. Mit jeder Menge positiver Energie bringt er dich bei deiner Vorbereitung Schritt für Schritt näher an die Startlinie des Wings for Life World Runs am 10. Mai – egal, ob du gerade erst mit dem Laufen beginnst oder schon länger trainierst.

Andreas, du hast heuer die Trainings-Experience für den Wings for Life World Run eingesprochen. Wie fühlt es sich an, zu wissen, dass du damit als Trainer für ganz Österreich fungierst?

Andreas Goldberger: Es ist schon ein witziges Gefühl. Ich würde mich dabei aber mehr als Motivator sehen. Die Leute, die die App nutzen und laufen, wissen ja grundsätzlich, was sie tun und können. Es geht aber darum, sie ein bisschen weiter zu pushen, ihnen ein paar Tipps mitzugeben und sie zu motivieren. Das habe ich mir vorgenommen und ich hoffe natürlich, dass die App-Nutzer Spaß beim Training haben.

Hast du Erfahrungen aus deiner sportlichen Vergangenheit eingebracht – also Dinge, die bei dir gut funktioniert haben oder die du dir von deinen früheren Trainern gewünscht hättest?

Andreas Goldberger: Ja, auf jeden Fall. Für mich ist es ganz wichtig, dass man als Trainer positiv bleibt und andere motiviert. Allein, dass man startet und mit dem Training überhaupt beginnt, ist oft schon nicht so einfach. Lob und Anerkennung sind extrem wichtig – im Leistungssport genauso wie generell im Leben. Bestärkung schadet nie, ganz im Gegenteil.

Du hast auch als Co-Kommentator fürs Fernsehen gearbeitet. Was war beim Aufnehmen der Audio-Experience neu für dich – und was hat dir besonders Spaß gemacht?

Andreas Goldberger: Es war wirklich sehr lustig und hat richtig Spaß gemacht. Wir hatten ein super Team bei den Aufnahmen. Ich war allerdings schon überrascht, wie aufwendig das Ganze ist. Aber klar, es muss jede einzelne Kilometerangabe, jede einzelne Info, wo sich das Catcher Car gerade befindet, eingesprochen werden – der ganze Ablauf. Die Zeit ist aber rasend schnell vergangen, es war nie langweilig. Und es war einfach cool, so etwas einmal zu machen. Ich bin auch ein bisschen stolz darauf, weil ich Wings for Life ohnehin schon lange unterstütze, auch als Botschafter, und das jetzt nochmal was ganz Neues ist, was hoffentlich viele Leute motiviert beim Wings for Life World Run dabei zu sein.

Andi Goldberger will Viele für den Wings for Life World Run begeistern

© Wings for Life World Run / Lucas Pripfl

Was hörst du selbst beim Training? Musik, Podcasts oder lieber gar nichts?

Andreas Goldberger: Früher habe ich beim Lauftraining nie etwas gehört, ich wollte nichts auf den Ohren haben. Heute ist das anders. Manchmal Musik, manchmal Podcasts – das hängt aber auch davon ab, wo ich laufe. In der Stadt mit viel Verkehr ist es wichtig, dass man die Autos hört und im Blick haben kann. Draußen am Land oder in der Natur ist das eher egal. Da höre ich dann gerne etwas. Rockmusik und auch Podcasts zu Gesundheit, Sport, Training oder Ernährung.

Wie sieht dein eigenes Training für den Wings for Life World Run aus?

Andreas Goldberger: Das ist bei mir nicht so einfach, weil der Lauf für mich immer ein bisschen früh im Jahr ist. Im Winter bin ich viel unterwegs in Sachen Skispringen, teilweise auch als Trainer – da komme ich selbst nicht so oft zum Laufen. Im April fange ich meistens gezielter an zu trainieren. Ich nehme mir jedes Jahr vor, früher zu beginnen, aber am Ende ist es meist so: Wenn der Wings for Life World Run da ist, gibt man einfach Vollgas.

Du trainierst heute sicher anders als in deiner aktiven Zeit. Setzt du dir noch konkrete Ziele, um fit zu bleiben?

Andreas Goldberger: Ziele setze ich mir schon, aber anders als früher. Es ist nicht mehr alles auf Höchstleistung ausgerichtet. Ich bin noch ehrgeizig, aber es soll vor allem gut tun und Spaß machen – also irgendwie auch passend zum Wings for Life World Run.

Was motiviert dich persönlich, jedes Jahr wieder beim Wings for Life World Run an den Start zu gehen?

Andreas Goldberger: Die Einzigartigkeit des Laufs. Egal ob Flagship Run in Wien oder der App Run von überall: Die Mischung der Teilnehmer – gute Läufer, Einsteiger, Leute, die walken und auch Rollstuhlfahrer. Wenn man sieht, wie viel Hoffnung und Freude da ist und wie viele Menschen helfen wollen, dann ist das etwas sehr Starkes. Allein diese Stunde vor dem Start ist sensationell: so positiv, so speziell. Das ist wirklich etwas ganz Besonderes. Man muss das selbst erleben.

Andi Goldberger ist großer Fan des einzigartigen Catcher Car-Rennformats

© Wings for Life World Run / Philipp Carl Riedl

Du sprichst es an. Der Wings for Life World Run hat keine vorgegebene Strecke, sondern das Catcher Car als mobile Ziellinie. Was gefällt dir an diesem Konzept besonders – und welchen Tipp gibst du Einsteigern?

Andreas Goldberger: Das Konzept ist genial, weil man losläuft und nie genau weiß, wann das Catcher Car kommt. Dadurch ist es anders als ein klassischer Wettkampf. Und man kommt aus meiner Sicht weiter, wenn man sich den Lauf gut einteilt. Mein wichtigster Tipp ist ganz klar: langsam anfangen. Viele lassen sich von anderen mitreißen und starten zu schnell. Das passiert mir selbst auch, da bin ich nicht immer ein gutes Vorbild. Aber man muss das in den Kopf bekommen. Lieber kontrolliert beginnen, sein Tempo finden und dann nach und nach steigern. Dann macht der Lauf richtig Spaß.

Was war deine längste Distanz beim Wings for Life World Run?

Andreas Goldberger: Beim Wings for Life World Run bin ich einmal 43 Kilometer gelaufen bis mich das Catcher Car eingeholt hat – das hätte ich mir früher nie vorstellen können.

Vielen Dank für das Gespräch. Wir freuen uns auf viele Trainingseinheiten mit dir in der App.

