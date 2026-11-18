Mit seinem Release im Jahr 2004 hat World of Warcraft das MMORPG-Genre revolutioniert und über die kommenden Jahre von einer Spielekategorie für reine Hardcore-Gamer in den Mainstream geführt. Die Entwickler haben es geschafft, mit cleveren Quality-of-Life-Funktionen, einer großen Spielewelt voller Abenteuer und stimmiger Optik ein echtes Meisterwerk zu schaffen, das bis heute ein entscheidender Pfeiler der Gaming-Landschaft ist.

Über die Jahre hinweg hat sich World of Warcraft natürlich entwickelt. Für einige Spieler:innen in eine Richtung, die ihnen nicht mehr dasselbe Spielgefühl wie die ersten Jahre ihrer MMO-Reise durch die Welt von Azeroth gewährt haben. Aus diesem Grund veröffentlichte Activision Blizzard 2019 World of Warcraft Classic - eine Möglichkeit das Original-Spiel wieder genau so zu erleben, wie es einst war. Inklusive der alten Grafik und veralteten, aber liebgewonnenen Mechaniken.

Nun kommt mit World of Warcraft Forever der nächste Schritt. Hier nehmen sich die Entwickler die Basis, welche durch World of Warcraft Classic geschaffen wurde, und überarbeiten diese in einer Weise, die den Titel für neue Spieler:innen interessant gestalten und Veteranen überraschen soll. Es ist also der perfekte Zeitpunkt, einmal den Titel zu testen, welcher damals den großen MMO-Boom ausgelöst hat.

Entschleunigend und simpel

Einer der wichtigsten Aspekte, den Classic von anderen MMORPGs (und auch der zum aktuellen Zeitpunkt Version von World of Warcraft) abhebt, fängt auch World of Warcraft Forever perfekt ein: Der Titel ist sehr entschleunigt. Nicht zäh - es gibt immer zahlreiche Quests zu beenden, Gegner zu verklopfen, Dungeons zu bewältigen und Loot zu finden.

Während viele andere Spiele des Genres einen mit neuen Fähigkeiten und Mechaniken förmlich bombardieren, wird sich hier Zeit gelassen. Spieler:innen haben die Chance, ihren Charakter und dessen Skill-Set kennenzulernen. Neue Funktionen werden Stück für Stück freigeschaltet und jeder Schritt eurer Reise fühlt sich dadurch bedeutend an.

Kämpfe sind etwas fordernder als im modernen World of Warcraft, dadurch bekommen eure Entscheidungen wesentlich mehr Gewicht und selbst kleine Verstärkungen eurer Charakterwerte sind spürbar und bedeutsam. Insgesamt fühlt sich World of Warcraft Forever viel mehr wie ein Abenteuer in einer Fantasy-Welt an, als die Achterbahnfahrt durch einen Themepark, welche oft von neueren MMO-Titeln angeboten werden, bei denen Spieler:innen primär durch eine Story gejagt werden, um dann das Endgame zu erreichen. Hier ist wirklich der Weg das Ziel.

Eine echte, belebte Welt

Eine große Neuerung in World of Warcraft Forever ist die Art und Weise, wie die Serverauswahl funktioniert. Bisher musste man sich immer vor der Erstellung eines Charakters dafür entscheiden auf welcher Spielewelt dieser generiert wird. In Classic war es dann nur möglich mit genau den Spieler:innen auf diesem “Realm” zu spielen und interagieren. Das hat zum einen für schöne Momente geführt, in denen man tatsächlich das Gefühl hat, man ist Teil einer Community. Man kennt sich, läuft immer wieder denselben Recken über den Weg oder kann sich innerhalb seines Servers auch wirklich einen Namen machen.

Sollte man aber nicht das Glück haben, ein belebtes Realm zu erwischen, oder muss zwangsweise eine leere Spielwelt wählen, weil die anderen überlaufen sind, so kann sich schnell ein Gefühl von Einsamkeit einstellen. Auch dann ärgerlich, wenn man eigentlich mit Freunden spielen möchte, aber diese auf einem Realm unterwegs sind, bei dem nun die Schotten dicht sind.

Die Magierstadt Dalaran ist in World of Warcraft Forever zugänglich © Activision Blizzard

World of Warcraft Forever verabschiedet sich komplett von dem System der Realm-Auswahl. Ihr wählt eines der vier unterschiedlichen Regeln für die Spielewelt: Diese bestehen aus einer Kombination aus den Faktoren, ob ihr auch auf offenem Feld gegen Charaktere der anderen Fraktion kämpfen können wollt, oder nicht, und ob ihr an einem Rollenspiel-Ansatz interessiert seid. Nachdem ihr diese Wahl getroffen habt, spielt ihr mit allen Spieler:innen dieses Regelwerks auf einem gigantischen Realm. Dabei wird euch auch basierend auf eurer eingestellten Sprache und Gelo-Location primär Spieler:innen eingeblendet, die eure Sprache sprechen.

Die Welt von World of Warcraft Forever fühlt sich dadurch so lebendig an, wie noch nie zuvor. Überall trifft man auf andere Spieler:innen, man interagiert, hilft sich - es packt sehr gut das MM zum ORPG.

Unterstützung für mehrere Charaktere

Wer gerne mehrere, unterschiedliche Charaktere spielt, um diverse Völker oder Klassen genießen zu können, den belohnt World of Warcraft Forever durch das neue Vermächtnis-System. Jeder Fortschritt, jede Errungenschaft gewährt euch Punkte. Diese könnt ihr dann in Upgrades investieren, von denen alle eure Charaktere profitieren, egal ob alt und neu, und die es leichter machen frische Helden aufschließen zu lassen.

Anstatt einfach nur noch einmal Classic World of Warcraft mit ein paar Änderungen zu veröffentlichen, hat Activision Blizzard sich dazu entschieden einige Aspekte des Spiels zu modernisieren:

Moderne Spielbarkeit in klassischem Azeroth

Das Interface kann nun ähnlich wie in Retail-WoW angepasst werden. Das heißt, Elemente können nach Belieben positioniert werden. Dafür waren früher immer Add-Ons von Drittanbietern notwendig. Auch Mechaniken wie Damage Meter oder Cooldown-Manager sind nun von Haus aus im Spiel inkludiert.

Ihr könnt nun euer Interface frei einstellen © Activision Blizzard

Auch Transmogrifizierung ist nun verfügbar. Früher musste man sich mit dem Aussehen der Rüstungsteile zufrieden geben, die man ausgerüstet hat. Das führte zu wilden Kombinationen und absolut grausigen Looks. Nun kann man jedes Rüstungsteil mit der Optik eines anderen, bereits gefundenen, überschreiben.

Das Schöne an diesen ganzen Modernisierungen: Sie sind alle optional. Wer sein Interface nicht bearbeiten oder Transmogs nutzen möchte, der kann diese Funktionen einfach ignorieren.

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Mehr Content als je zuvor

Solltet ihr bereits Zeit in World of Warcraft verbracht haben, dann wird euch Forever aber auch einiges an neuen Inhalten bieten.

Schon bei der Charaktererstellung stehen euch Volk-Klassen-Kombinationen zur verfügung, die es in Vanilla-Classic nicht gab. Zum Beispiel Gnom-Priester, Zwergen-Schamanen oder untote Paladine.

Zwergen-Schamanen sind in Forver nun spielbar © Activision Blizzard

Auch ein komplett neues Volk steht euch zur Verfügung. Die Himmelsgeborenen erinnern optisch etwas an Blutelfen, stehen aber sowohl der Horde, als auch der Allianz zur Verfügung.

Dazu gibt es zahlreiche neue Quests, überarbeitete Dungeons und Raids und komplett neue Zonen, die zuvor nicht Teil des Original-Spiels waren.

Das Gebiet um den Berg Hyjal ist nun Teil der Classic-Welt © Activision Blizzard

Neue Optik

World of Warcraft Forever hat ein paar komplett neue Shader für Wasser, Wetter und Lichteffekte bekommen. Diese tauchen die unterschiedlichen Gebiete in eine so dichte Atmosphäre, wie man sie bisher noch nie erlebt hat. Wenn man nachts, während eines Schneesturms am Lagerfeuer im Zwergendorf Kharanos sitzt, nur erhellt von den umstehenden Lichtquellen - dann merkt man, wie viel noch in der sehr sonst sehr klassischen Optik steckt.

Das neue Licht sorgt für schöne Momente © Activision Blizzard

Auch ist es optional möglich, die (doch etwas angestaubten) 3D-Modelle durch ihre modernen Gegenstücke zu ersetzen. Hier ist es spannend, dass aber alle alten Animationen aus World of Warcraft Classic erhalten bleiben. Als Fan des Retro-Looks kann man aber jederzeit zu den alten Modellen zurückschalten.

Wer möchte kann mit HD-Modellen spielen © Activision Blizzard

Updates in der Zukunft

Activision Blizzard möchte World of Warcraft Forever natürlich - gemäß des Namens - in der Zukunft auch weiter unterstützen. Dabei wird auf horizontale Erweiterung gesetzt, anstatt auf vertikale. Heißt, das Level-Cap wird nicht angehoben und auch die Kraft von Items wird nicht überholt werden. Stattdessen wird es das Ziel sein, neue Bosse, Inhalte und spannenden Loot einzubauen, der sich von dem bestehenden Content abhebt.

Und als nächstes freuen sich bestimmt auch einige Spieler:innen auf die Einführung von einem Hardcore-Regelwerk, bei dem das Ableben eines Charakters bedeutet, dass er nicht mehr spielbar ist.