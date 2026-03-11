Arvid Lindblad, novo lice i ponos indijskog autosporta

Lindbladovi podvizi u utrkama razultirali su brojnim pohvalama tokom proteklih godina, a čak su mu donijeli i titulu generacijskog talenta.

Vozač koji potiče iz Virginia Watera u Surreyu u Engleskoj, počeo je karijeru utrkama jednosjeda 2022. godine i brzo je napredovao. Postao je najmlađi vozač koji je pobijedio u utrci Formule 3 2024. godine, a zatim je 2025. godine postao najmlađi pobjednik utrke Formule 2.

Ovi impresivni nastupi donijeli su Lindbladu mjesto u Formuli 1, sportu koji predstavlja vrhunac utrka u jednosjedima. Osamnaestogodišnjak sada vozi debitantsku sezonu za Visa Cash App Racing Bulls te je svoju prvu utrku održanu 8. marta u Australiji završio na sjajnom osmom mjestu.

Lindblad je impresionirao na svom F1 debiju u Melbourneu © Getty Images/Red Bull Content Pool

Od kartinga do utrka u jednosjedima

Lindblad je debitovao u takmičarskom svijetu britanske nacionalne karting staze sa osam godina. Nakon nekoliko godina uspjeha u kartingu, uglavnom na britanskim i evropskim takmičenjima, prešao je na utrke u jednosjedima 2022. godine.

U prvom vlogu objavljenom na svom YouTube kanalu, on se zahvalio svojim vrijednim roditeljima što su u njega usadili hrabrost i odlučnost, a upravo to ga je i dovelo do samog vrha sporta.

Mladi vozač je bio popularan među navijačima u Melbourneu © Getty Images/Red Bull Content Pool

"Rad je na prvom mjestu. Bez prečica. Budi borac", rekao je on u videu. Razgovor s njim o njegovim roditeljima i porijeklu odražava isti sistem uvjerenja.

"Dolazim iz multikulturalnog i multireligijskog okruženja. To je u samoj srži onoga što jesam“, kazao Lindblad.

Njegovo puno ime – Arvid Anand Olof Lindblad – odražava taj multikulturalni identitet. Arvid i Olof su imena koja dolaze od švedskog porijekla njegovog oca, dok je Anand ime njegovog djeda po majci, koji potiče iz Bihara u Indiji.

Povezivanje sa svojim korijenima

Nakon što je debitovao za Visa Cash App Racing Bulls u Australiji, Lindblad je postao tek treći vozač indijskog porijekla koji se takmičio u Formuli 1, slijedeći stope Karuna Chandhoka i Naraina Karthikeyana. S obzirom na to da nije imao priliku da iskusi autosport u Indiji, on se posvetio dubljem upoznavanju svog indijskog naslijeđa.

"Posjetio sam Indiju u decembru 2024. godine. To je bila moja prva posjeta ovoj zemlji. Moja mama je rođena i odrasla u Velikoj Britaniji, ali njeni roditelji su iz Punjaba. Oboje su ljekari, studirali su u Delhiju, gdje su se upoznali i zaljubili. Nakon toga su se preselili u Veliku Britaniju", otkrio je Arvid.

"Nemamo mnogo porodice u Indiji. Moja veza s Indijom su uglavnom moje bake i djedovi, kao i sjećanja na mjesta u Delhiju gdje su živjeli. Kada sam došao u Indiju, imao sam priliku da vidim mjesta gdje su moji djed i baka proveli mladalačke godine. To je bilo pomalo poput povratka kući i neke porodične povezanosti", dodao je mladi F1 vozač.

Tokom svoje prve dvije posjete Indiji, Lindblad je nastojao istražiti zemlju što je više moguće, "upijajući" znamenitosti i okuse.

Lindblad ispred čuvene Kapije Indije u New Delhiju © Focus Sports/Red Bull Content Pool Kada sam došao u Indiju, imao sam priliku da vidim mjesta gdje su moji djed i baka proveli mladalačke godine. Arvid Lindblad

"Dosad sam bio u Delhiju, Agri i Jaipuru u decembru 2024. te u Mumbaiju u decembru 2025. godine. Vidio sam Taj Mahal u Agri, Amber tvrđavu u Jaipuru, Vrata Indije i Spomenik Gandhiju u Delhiju. U Mumbaiju sam posjetio Gateway of India i Marine Drive. Kada sam prošle godine posjetio Delhi, fokus je bio na muzejima, spomenicima i turističkim atrakcijama, ali u Mumbaju sam želio iskusiti kako je živjeti u Indiji. Posjetili smo pijacu s odjećom i pijacu s hranom. Jeo sam fire paan i vada pav. Svrha putovanja 2025. godine su bile upravo ovakve stvari, samo sam želio doživjeti normalan život, doživjeti kako je biti Indijac u Indiji.", ispričao je Lindblad.

Iako je u Mumbaju probao neke ulične specijalitete, Lindbladu nije nepoznata indijska kuhinja.

"Odrastao sam jedući mnogo indijske hrane jer su moji djed i baka vrlo tradicionalni ljudi. Svoj su kulturni identitet i način života prenijeli u Veliku Britaniju. Zato osjećam da sam rođen u indijskoj kulturi, jer sam odrastao jedući hranu svoje bake, obožavam rajmu, chapati i dal, čak sam pokušao i kuhati s mojom 'nani'. Također sam učestvovao u pujama kod kuće i posjetio sam hram. Svake godine slavimo Diwali", riječi su mladog Arvida.

S obzirom na činjenicu da je rođen Engleskoj gdje je i odrastao, Lindblad govori samo malo hindskog, ali se nada da će provesti više vremena u Indiji kako bi naučio tečno govoriti hindi i punjabi. Jedna prilika se ukazala u martu, kada je putovao u Delhi zbog događaja Red Bull Moto Jam 2026.

"Bila je to jedinstvena prilika biti dio Red Bull Moto Jama i voziti F1 bolid u Indiji. Imati priliku biti za upravljačem bolida u ovoj zemlji, čija me je kultura istinski oblikovala tokom djetinjstva, bilo je zaista posebno. Od početka vikenda, posjete historijskim Vratima Indije u Delhiju pa do posmatranja svih fanova koji su me podržavali tokom showa, bilo je veoma lijepo. Nadam se da su se odlično proveli. Veliko hvala svima koji su učestvovali, nema boljeg načina da započnem svoju F1 sezonu prije odlaska u Melbourne", kazao je Arvid nakon događaja.

Lindblad je imao priliku voziti F1 bolid s VCARB livrejom u Indiji © Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool

Formula 1 u Indiji

Dok se Lindblad fokusira na to da impresionira svijet u svojoj debitantskoj sezoni u Formuli 1, on također razmišlja o budućnosti i mogućnosti povratka "najbržeg cirkusa" u Indiju. Posljednja F1 utrka u ovoj zemlji održana je 2013. godine, kada je Sebastian Vettel slavio na stazi Buddh International Circuit.

"Bilo bi stvarno sjajno kada bi Formula 1 ponovno imala Veliku nagradu Indije u kalendaru. Naravno, s obzirom na moju vezu s ovom zemljom, volio bih ovdje voziti. Ali također, s obzirom na broj ljubitelja autosporta u Indiji, oni zaslužuju da u svojoj zemlji vide najviši nivo utrka“, smatra on.

"Nedavno sam počeo snimati vlogove o svom životu na YouTubeu, a naravno, redovno objavljujem sadržaj i na Instagramu. Kad god objavim nešto novo, uvijek dobijem mnogo podrške od Indijaca koji mi žele sve najbolje. Moj video u kojem kuham s bakom ima mnogo komentara ljudi koji kažu da im se sviđa što je zovem ‘nani’, jer i oni tako zovu svoje bake. Društvene mreže su odličan način da se povežem s indijskim fanovima autosporta i nadam se da ću i dalje imati njihovu podršku", dodao je član VCARB-a.

Arvid u svaku svoju utrku "unosi malo Indije".

Očigledno, vozim pod britanskom zastavom, ali sam veoma, veoma ponosan na svoje švedsko i indijsko porijeklo. Veoma sam ponosan što predstavljam Veliku Britaniju, Švedsku i Indiju kad god se utrkujem. To nosim svuda sa sobom, tako da imam sve tri zastave kao dio dizajna svoje kacige i nastavit ću tako", zaključio je Lindblad.