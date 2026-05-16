Fitness kreatori učestvovali u najtežoj utrci na 400 metara

Na prvom ikada održanom izazovu Red Bull 400 Team Ascent, koji je organizovan u Sapporu u Japanu, 28 naspremnijih fitness kreatora iz 20 zemalja suočilo se s jednim od najbrutalnijih uspona na planeti. Oni su jurili uz legendarnu skijašku skakaonicu Okurayama pod nagibom do 37 stepeni i sa 130 metara neprekidnog vertikalnog uspona.

Klasični Red Bull 400 format, u kojem se učesnici suočavaju s 400 metara uspona na skijaškoj skakaonici, dobio je novi zaokret, jer su takmičari morali raditi u timovima od po četiri člana i savladati dodatne testove brzine, snage i saradnje koje su osmislili profesionalni sportisti, kako bi se borili za pobjedu na ovom inauguralnom događaju.

Mnogo toga je potrebno da se uspješno završi ovako iscrpljujuća verzija najteže utrke na 400 metara na svijetu, od hibridnog treninga do vrhunskog timskog rada. Ovako su najspremniji kreatori svijeta savladali svoje lične "Evereste".

TikTok senzacija Emily Grosser daje sve od sebe Quotation Red Bull 400 Team Ascent nije bio ni sličan nečemu što sam dosad radio Heber Cannon

01 "Hibridni motor" je neophodan

Kreatori su se suočili s tri jedinstvena izazova u sklopu Team Ascent verzije utrke Red Bull 400. Osim pokušaja da se što brže stigne do vrha, svaka utrka je testirala agilnost, izdržljivost i komunikacijske vještine.

Prvi izazov osmislio je ultramaratonac Ruy Ueda, a predstavljao je standardnu utrku Red Bull 400 s tim da su se bodovi računali prema plasmanu svakog člana tima. Drugi izazov je kreirao svjetski prvak takmičenja HYROX Elite 15 (2024) Alexander Rončević, koji je zahtijevao da tim zajedno nosi ukupno 40 kg tereta tokom uspona.

Najbolje tri ekipe iz prva dva kruga prošle su u finale, gdje je po dvoje iz svakog tima nastupilo u utrci vezanih nogu na prvih 200 metara. Zatim je štafetu preuzeo treći član koji je morao savladati izazov snage dug 100 metara, a posljednji član je završavao utrku sprintom od 100 metara do vrha.

Višedisciplinarna priroda izazova pogodovala je tzv. "hibridnim" sportistima.

"Moj trening me je pripremio za ovaj izazov jer u teretani radim puno treninga snage, ali i izdržljivosti, na primjer, teške čučnjeve pa trčanje na traci", objasnila je kapitenka pobjedničkog tima Imke Salander.

02 Važno je ići "korak po korak"

Čak i uz vrhunsku snagu i fizičku spremu, Red Bull 400 Team Ascent bio je izuzetno težak zadatak. Da bi se savladao mentalni i fizički izazov, najbolja taktika je bila da se sve rastavi na manje dijelove, umjesto da se gleda kao cjelina.

"Samo treba razmišljati o svakom koraku posebno. Kada se gleda sve u cjelini, postane previše zastrašujuće. Važno je fokusirati se na narednih pet metara, a šta god da radite, ne odustajte. Vaše tijelo je sposobno za nevjerovatne stvari ako se mentalno fokusirate samo na sljedeći korak. Na kraju se nađete na vrhu", rekao je fitness snimatelj i youtuber Heber Cannon.

Pacing, odnosno kontrola tempa i izbjegavanje prebrzog kretanja na početku, također su ključni.

"Možete krenuti jako brzo, ali nakon 200 metara tijelo počinje da ‘gori’, mišići se gase i morate nekako ostati u borbi", dodao je Marston Sawyers iz ekipe Buttery Bros.

03 Timski rad pravi razliku

Poseban aspekt Red Bull 400 Team Ascenta bio je timski format, što je predstavljalo izazov za učesnike koji dolaze iz individualnih sportova pa su morali ostaviti ego po strani za dobrobit tima.

"Kad uđete u timski ambijent, morate se osloniti na druge i pronaći način komunikacije. Noge su nam bile vezane, nikad to nismo radili, tek smo se upoznali, ali smo se morali 15 minuta ponašati kao da smo ‘spojeni’ dok smo se penjali", rekao je Cannon.

"Tim mi je pomogao da prevaziđem slabosti jer smo imali dobru energiju i niko se nije ljutio kada je neko iskreno rekao gdje je slabiji. To je ključno - komunikacija", zaključila je Salander.

Kao što je već poznato, utrka Red Bull 400 će se održati i u Bosni i Hercegovini 7. juna, a lokacija je skakaonica na planini Igman. Prijave su otvorene , a startnina uključuje učešće u utrci, službenu majicu i Red Bull paket dobrodošlice.