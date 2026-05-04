"Kraljica povrataka" Lindsey Vonn se ne predaje, mogla bi opet na stazu

Dana 30. marta, samo 51 dan nakon pada koji je sve promijenio, Lindsey Vonn je objavila nevjerovatan video za milione pratitelja na društvenoj mreži Instagram. Na tom snimku se vidi kako ona ustaje iz sjedećeg položaja uz pomoć štaka, lijeva noga joj je puna ožiljaka, a desno stopalo u ortozi. I to je to. Stajanje možda većini ne djeluje impresivno, ali prije 50 dana za nju bi to bilo pravo čudo.

"Bez obzira koliko težak udarac mi život zada, uvijek ću pronaći način da ponovo ustanem", napisala je prkosno.

Kao što je poznato, Vonn je 8. februara svega 13 sekundi nakon starta utrke na stazi Olimpia delle Tofane jurila brzinom od 128 km/h prema, kako se nadala, svojoj 13. pobjedi na toj stazi, ali je došlo do nesreće. Doživjela je težak pad i slomila tibiju, fibulu i skočni zglob. Samo devet dana ranije pokidala je prednji križni ligament (ACL) u lijevom koljenu, ali je tvrdila da se osjećala dobro.

Imala je isplaniranu taktiku, no nešto je pošlo po zlu. Prebrzo je prešla preko male neravnine i rukom je zapela za kapiju. Jednostavno nije imala sreće. Pala je, skije se nisu otkačile, a noge su joj se uvrnule dok se kotrljala niz padinu.

"Noga mi je bila uvrnuta i nisam mogla skinuti skije. Nisam se mogla pomjeriti i vikala sam tražeći pomoć", prisjetila se Vonn u razgovoru za Vanity Fair s novinarkom Elise Taylor mjesec nakon pada.

Lindsey Vonn u akciji na početku 2026. godine © Erich Spiess/Red Bull Content Pool

TV kamere su zabilježile kako Vonn vrišti od bolova, bilo je to zaista teško gledati. Na kraju je, kako je ispričala u razgovoru s Taylor, transportovana u bolnicu u Treviso, gdje ju je, nakon što je prošla pored paparazza, hitno primio tim od 20 medicinskih stručnjaka. Operisana je, a nakon uspješnog zahvata, iste večeri je bila na oporavku, Međutim, noga joj je počela oticati. Ponovo je počela vrištati, a lijekovi protiv bolova nisu djelovali. Ljekari su strahovali od oštećenja živaca, mogućeg gubitka funkcije lijeve noge ili čak amputacije. Hitno je vraćena u operacionu salu, a nakon još tri zahvata, uspjeli su joj spasiti nogu.

Bol je bila jedno, ali boravak daleko od kuće, uz medicinsko osoblje koje ne govori njen jezik te neizvjesnost oko karijere i budućeg života, bili su gotovo nepodnošljivi. Kao što zna svako ko je proveo makar jednu noć u bolnici, takva mjesta mogu biti dezorijentirajuća.

"Davala sam sve od sebe da ne poludim”, rekla je razgovarajući s Taylor. Na kraju je dobila dozvolu za let u Colorado radi dodatnih operacija, a potom je 1. marta puštena kući u Utah.

Ona je napravila prve korake na putu oporavka, ali u kontekstu njene nevjerovatne i historijske karijere, naredni koraci sjajne Lindsey Vonn tek trebaju biti odlučeni.

01 Plan oporavka Lindsey Vonn

Preživjeti pad je jedno, a nositi se s posljedicama nešto sasvim drugo. U svom domu u Park Cityju, Vonn je rekla Taylor da, sasvim razumljivo, ima pomiješane emocije zbog svega što se dogodilo.

“Bila sam broj jedan na svijetu i možda na putu ka olimpijskoj medalji, a sada sam u invalidskim kolicima", istakla je surovu istinu.

Lindsey Vonn je ostvarila brojne pobjede tokom svoje karijere © Erich Spiess/Red Bull Content Pool

Kada ih izgovori neko drugi, takve riječi mogu zvučati porazno, no za Vonn, to je jednostavno bila istina. S dvije decenije dugom karijerom iza sebe, uključujući 20 osvojenih Kristalnih globusa, Vonn ne djeluje kao tip sportašice koja bi dozvolila da joj nešto poput užasnog pada stane na put. Njen video je samo jedan od mnogih koji dokazuju da već trenira i ponovo jača svoje tijelo.

Oduvijek je bila prkosna, postala je prva Amerikanka koja je osvojila zlato u spustu, a 2016. godine je pokrenula (neuspješnu) kampanju kako bi ženama omogućila da skijaju u konkurenciji s muškarcima.

"Želim vidjeti za šta sam sposobna, a muške utrke su sljedeći nivo“, rekla je tada za USA Today.

Krajem marta objavila je video na svom profilu na Instagramu, na kojem je u opremi za teretanu, a lijevi i desni skočni zglob su joj u kompresijskim čarapama dok radi svoj prvi set zgibova nakon operacije. Forma je bila dobra, a odlučnost opipljiva. Ranije istog mjeseca objavila je video masaže i vježbi na jednoj nozi.

"Jedini cilj je ozdraviti. Dan po dan. #icandothis", napisala je u opisu.

Također, pokazala je kako vježba na statičnom biciklu, a jedna objava koja prikazuje lat pulldown, vježbe s medicinskom loptom i još masaže, izgleda kao kompilacija Rockyjevih treninga. Povremeno joj je lice otkrivalo ozbiljnu odlučnost, a uglavnom je bila nasmijana.

Cilj je samo krenuti, i to dobro. Kako se navodi u članku Vanity Faira, Vonn ide kod svog fizioterapeuta svaki dan u 9:00 sati. Rade dva sata, zatim dva sata provodi u hiperbaričnoj komori kako bi potaknula oporavak tkiva, nakon čega slijedi još kućne teretane. Taylor navodi da je nakon nesreće Vonn dobila pisma podrške od Davida Beckhama i Toma Bradyja, koji su se također vratili svojim sportovima nakon penzionisanja na visokom nivou. Čak joj je i princ William pružio podršku.

"Način na koji si pisala o tome kako si hrabro i bez žaljenja zakoračila na startnu kapiju mnogo govori o tvojoj otpornosti", napisao joj je nasljednik britanskog prijestolja.

U vrhu njene Instagram stranice "zakačena" je naslovnica časopisa Time i slogan "Njen povratak". On je iz prošle godine, ali sada više nego ikad, poruka i dalje vrijedi.

"S 41 godinom, još uvijek jurim snove... Nadam se da će se svako ko ovo čita sjetiti: Nikad ne odustaj od sebe... Bez obzira šta će se dogoditi u budućnosti, ja sam već pobijedila“, napisala je Vonn.

02 Borba sa sumnjom

Ako se Vonn vrati, ne bi bilo prvi put da se povlači, a zatim vraća. iako su okolnosti ovog puta definitivno teže. Nakon što je prvobitno namjeravala oboriti rekord Ingemara Stenmarka od 19 Kristalnih globusa, Vonn je objavila svoje povlačenje u februaru 2019. u 33. godini, tvrdeći da je karijera puna padova ostavila traga na njenom tijelu. Željela je biti aktivna do starosti. S tri olimpijske medalje i najviše pobjeda u Svjetskom kupu (82) od svih skijašica (rekord koji je oborila Mikaela Shiffrin), nije imala šta da dokazuje.

Lindsey Vonn © Michael Muller/The Red Bulletin Quotation "Nema šanse da ću ikada u životu imati i približne izazove kao što sam ih imala u skijanju" Lindsey Vonn

Većina ljudi bi radije izabrala lagodan život nego još više "kažnjavanja", a neko vrijeme je Vonn to i činila. Polako se penzionisala, puno je igrala tenis i ulagala u kompanije kao što su Oura i Beyond Meat te je postala suvlasnica ženskog nogometnog tima Angel City FC sa sjedištem u Los Angelesu. Također je osnovala filmsku produkcijsku kuću, a 2022. godine objavila je memoare pod nazivom "Rise: My Story".

Iz ugla autsajdera, išlo joj je sjajno, ali ništa od toga joj nije predstavljalo izazov na isti način na koji bi to mogao biti Super-G.

"Nema šanse da ću ikada u životu imati i približne izazove kao što sam ih imala u skijanju", kazala je Vonn u razgovoru s Taylor o svom tadašnjem načinu razmišljanja.

Na kraju je "zov divljine" vratio Vonn na stazu. Nakon uspješne operacije koljena 2024. godine, počela je skijati iz zabave i shvatila je da joj nedostaju utrke. Kako bi se pripremila za strah od pada, radila je s terapeutom Armandom Gonzalezom. Dio njihovog rada uključivao je ponovno gledanje starih videa njenih padova, svojevrsnu terapiju izlaganjem. Gonzales je rekao novinaru TIME-a Seanu Gregoryju da je Vonn analizirala snimke akciju po akciju, poput nogometnog trenera koji gleda snimak utakmice.

"Ona ima nadljudsku sposobnost da se distancira od bola", istakao je on.

Vonn se vratila profesionalnom takmičenju u decembru te godine na FIS Fall Festivalu u Copper Mountainu u Coloradu završivši na 24. mjestu od 45 skijašica u spustu. Zatim je osvojila svoj prvi podijum u Svjetskom kupu u sedam godina vozeći Super-G u finalu sezone u Idahu 23. marta. Potom je u St. Moritzu ostvarila svoju 83. pobjedu u Svjetskom kupu. Naravno, Zimske olimpijske igre su je "mamile", to je bio sljedeći veliki cilj koji se nametnuo nakon takvih rezultata.

Vonn se vratila u akciju 2024. godine nakon petogodišnje pauze © Gabriele Facciotti/Red Bull Content Pool

Vonn je bila oduševljena što se ponovo takmiči, ali neki u javnim i sportskim krugovima nisu je podržavali u njenom povratku.

"Trebala bi posjetiti psihologa. Da li želi da se ubije?", rekla je dvostruka olimpijska prvakinja Michaela Dorfmeister za krone.tv u novembru 2024. godine.

Legenda spusta Franz Klammer je u istom programu kazao da je "potpuno poludjela".

Vonn je, naravno, bila iznervirana zbog toga.

"Nisam bez šansi. Vratila sam se u igru", rekla je Gregoryju prošlog oktobra kao odgovor na negativne komentare.

Tada se dogodio njen pad, onaj koji joj je pokidao lijevi prednji križni ligament samo devet dana prije utrke na stazi Olimpia delle Tofane. Na pola staze u Crans-Montani udarila je u ogradu pri brzini od 112 km/h. Osim uništenog prednjeg križnog ligamenta, srećom je bila dobro. Ipak, svi su pretpostavljali da će odustati, ali Vonn je to odbila, uprkos pozivima da je mlađa, nepovrijeđena Amerikanka zamijeni u nacionalnom timu. Što se Vonn tiče, ona je i dalje bila jedina opcija.

"Svi su govorili da je to nepromišljeno i da uzimam mjesto nekome drugom i sve te gluposti. Nisam luda. Znam šta mogu, a šta ne mogu", rekla je u razgovoru s Taylor.

Lindsay Winninger, fizioterapeutkinja slavne Vonn, rekla je za Vanity Fair da kritike dolaze iz općeg nerazumijevanja kako sportisti mogu podnijeti povrede.

"Kada pokidate prednji križni ligament, nije kao da preko noći izgubite svu snagu, moć i kardio", rekla je ona, objašnjavajući da je Vonn još uvijek u vrhunskoj formi i da skijanje nizbrdo ne bi uticalo na pokidani prednji križni ligament na isti način kao što bi to mogli sportovi poput košarke. Winninger i trener hrabre Lindsey, slavni Aksel Lund Svindal, slažu se da povreda prednjeg križnog ligamenta nije uzrokovala pad, već jednostavno nedostatak sreće.

"Bila je to vrlo, vrlo mala greška. Govorimo o nekoliko centimetara. Platila je visoku cijenu", rekao je Svindal za pomenuti časopis.

Nastavila je dalje hrabro i odlučno, a ostatak smo vidjeli uživo na TV-u.

"Bila sam spremna riskirati, dati maksimum i žrtvovati se za nešto za što sam znala da sam apsolutno sposobna. Uvijek ću riskirati pad dajući sve od sebe, umjesto da ne skijam do granice svojih modućnosti i onda da se kajem", napisala je Vonn na Instagramu šest dana nakon pada u februaru.

U kasnijoj objavi, sumirajući "haterima" svoju povratničku sezonu, dokazala je da je imala više nego dovoljno snage.

"Jedna stvar koja me pogodila bila je kada su ljudi rekli da sam sebična i da bih trebala dati svoje olimpijsko mjesto nekome drugom“, napisala je, navodeći osvojeno prvo mjesto u poretku spusta, treće mjesto u Super-G poretku, dvije pobjede u spustu i sezonu punu podijuma kao dokaz njene kontinuirane briljantnosti.

"Nije sve bilo uzalud. Bilo je to sve za mene", napisala je o ponovnom stavljanju svog tijela na kocku nakon penzionisanja.

03 Kako Lindsey Vonn želi da je pamte?

Oporavljajući se kod kuće, Vonn je razgovarajući s Taylor rekla da ne može a da ne čita komentare na njenom Instagram profilu. Priznala je da je najviše brine kako će je ljudi pamtiti. Ne želi da to bude po ovom posljednjem, potencijalnom okončanju karijere.

"Ne želim da ljudi zapamte ovaj pad. Ono što sam prije radila, to nikada prije nije urađeno. Bila sam broj 1. Niko se ne sjeća da sam pobjeđivala", istakla je Lindsey.

Ona je izrazila zahvalnost svojoj majci Lindi Krohn, koja joj je dala snagu da prkosi šansama. Linda, koja je preminula 2022. godine, doživjela je moždani udar dok je rađala Lindsey, a kasnije je patila od ALS-a.

"Jedna stvar koju je mama zaista usadila u mene je sposobnost da se ponovo podignem. To je ono što je radila cijeli život... Nikada neću prestati to činiti", jasna je bila Vonn.

Lindsey Vonn ne isključuje povratak takmičenju u budućnosti © Michael Muller/The Red Bulletin Quotation Ne volim zatvarati vrata ničemu... Nikad ne znaš šta će se dogoditi Lindsey Vonn

Vođena majčinim primjerom i vlastitom odlučnošću, Vonn je za Vanity Fair izjavila da ne isključuje mogućnost povratka skijanju. Ali za sada, ona nastavlja dalje. Istina, boji se da će postati nevažna uprkos svom uspjehu. To je osjećaj da se "planeta okreće bez obzira da li ste tu ili ne".

Još nije donijela odluku o svojoj budućnosti. Možda će se ponovo takmičiti, možda će se preseliti u Evropu, a ne isključuje mogućnost ni da ima djecu. Zna da nije sretna što završava karijeru na tako užasan način. Ako je Olimpia delle Tofane njena posljednja utrka, skijala je samo 13 sekundi.

"Ali to je bilo zaista dobrih 13 sekundi. Ne volim zatvarati vrata ničemu, jer nikad ne znate šta će se dogoditi", zaključila je fenomenalna Vonn.