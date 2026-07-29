Mostar u ritmu sevdaha i cliff divinga: Muzički spektakl na četiri lokacije

Ovu sedmicu obilježit će spektakularni skokovi u vodu sa Starog mosta u Mostaru u okviru sezone Red Bull Cliff Diving Svjetske serije, ali to nije sve u čemu će se uživati u gradu na Neretvi. Nakon završetka već najavljene večerašnje projekcije filma "Najdublji skok", ispod Starog mosta će biti održan koncert bh. muzičkog sastava Mostar Sevdah Reunion.

Muzička magija u gradu na Neretvi © redbull.ba

Mostar Sevdah Reunion jedan je od najpoznatijih i međunarodno najpriznatijih sastava posvećenih savremenoj interpretaciji sevdalinke. Kroz autentičan muzički izraz, bend spaja tradicionalni bosanskohercegovački sevdah s elementima bluesa, jazza i world musica, stvarajući prepoznatljiv i emotivan zvuk.

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Tokom dugogodišnje karijere nastupali su širom svijeta, sarađivali s brojnim istaknutim umjetnicima i dali značajan doprinos promociji sevdalinke na međunarodnoj muzičkoj sceni. Njihova muzika istovremeno čuva duh tradicije i donosi savremeni pristup koji sevdah približava novim generacijama publike.

Muzička magija u gradu na Neretvi © redbull.ba

Sastav čine Mišo Petrović (gitara), Sandi Duraković (gitara), Nermin Alukić Čerkez (gitara i vokal), Antonija Batinić (glavni vokal), Vanja Radoja (violina), Marko Jakovljević (bas), Gabrijel Prusina (klavir) i Senad Trnovac (bubnjevi), a osnivač i producent je Dragi Šestić.

Koncert počinje u 21:30 sati, ulaz je slobodan, a za one koji ne budu u mogućnosti posjetiti Mostar tog dana, odnosno večeri, osiguran je direktan prijenos na Hayat TV.

Muzička magija u gradu na Neretvi © redbull.ba

Međutim, ovo nije jedini muzički događaj u kojem će uživati Mostarci, posjetitelji i turisti, jer su za petak, 31. juli, i subotu, 1. august, planirani nastupi na četiri stagea: Bijeli Bar, Marshall, Lazy Bar Stage na platou ispod Starog mosta i Alibaba. Posebno se izdvaja nastup grupe Divanhana u Bijelom baru 1. augusta, koji će dodatno upotpuniti ugođaj sevdaha ove sedmice u Mostaru.