Mostar u ritmu sevdaha i cliff divinga: Muzički spektakl na četiri lokacije

Ovu sedmicu obilježit će spektakularni skokovi u vodu sa Starog mosta u Mostaru u okviru sezone Red Bull Cliff Diving Svjetske serije, ali to nije sve u čemu će se uživati u gradu na Neretvi. Nakon završetka već najavljene večerašnje projekcije filma "Najdublji skok", ispod Starog mosta će biti održan koncert bh. muzičkog sastava Mostar Sevdah Reunion.
Mostar Sevdah Reunion jedan je od najpoznatijih i međunarodno najpriznatijih sastava posvećenih savremenoj interpretaciji sevdalinke. Kroz autentičan muzički izraz, bend spaja tradicionalni bosanskohercegovački sevdah s elementima bluesa, jazza i world musica, stvarajući prepoznatljiv i emotivan zvuk.
Tokom dugogodišnje karijere nastupali su širom svijeta, sarađivali s brojnim istaknutim umjetnicima i dali značajan doprinos promociji sevdalinke na međunarodnoj muzičkoj sceni. Njihova muzika istovremeno čuva duh tradicije i donosi savremeni pristup koji sevdah približava novim generacijama publike.
Sastav čine Mišo Petrović (gitara), Sandi Duraković (gitara), Nermin Alukić Čerkez (gitara i vokal), Antonija Batinić (glavni vokal), Vanja Radoja (violina), Marko Jakovljević (bas), Gabrijel Prusina (klavir) i Senad Trnovac (bubnjevi), a osnivač i producent je Dragi Šestić.
Koncert počinje u 21:30 sati, ulaz je slobodan, a za one koji ne budu u mogućnosti posjetiti Mostar tog dana, odnosno večeri, osiguran je direktan prijenos na Hayat TV.
Međutim, ovo nije jedini muzički događaj u kojem će uživati Mostarci, posjetitelji i turisti, jer su za petak, 31. juli, i subotu, 1. august, planirani nastupi na četiri stagea: Bijeli Bar, Marshall, Lazy Bar Stage na platou ispod Starog mosta i Alibaba. Posebno se izdvaja nastup grupe Divanhana u Bijelom baru 1. augusta, koji će dodatno upotpuniti ugođaj sevdaha ove sedmice u Mostaru.