Može li Max slaviti na utrci 24 sata Nürburgringa? Brzinu definitivno ima

Nizozemski vozač Formule 1, četverostruki prvak i član Oracle Red Bull Racinga Max Verstappen nastavlja demonstrirati svoje proširene trkačke vještine te će učestvovati u utrci 24 sata Nürburgringa, koja se održava u maju. Prije te utrke, takmičio se tokom kvalifikacijskog vikendu te je mogao mnogo toga naučiti, baš kao i njegov tim.

01 Verstappen ima realne šanse za pobjedu

Glavna stvar koja je bila očigledna tokom cijelog vikenda je da Verstappen i njegov tim imaju brzinu i kvalitet za pobjedu u glavnoj utrci. Iako je bilo teško vidjeti koliko dobro je tim nastupao u subotu zbog ograničenog vremena za utrku, nedjelja je donijela bolje pokazatelje.

U drugoj kvalifikacijskoj sesiji vikenda, njihov Mercedes je bio prvi automobil koji je probio granicu od devet minuta za krug na stazi. Taj krug se dogodio kada se staza počela sušiti nakon vlažnih uslova s početka sesije.

Kako su se vremena počela poboljšavati, tim Verstappen je bio na putu za brzi krug prije nego što ih je problem prisilio da uđu u boks, što ih je koštalo dragocjenog vremena. Do kraja perioda utrkivanja, tim je ispao iz top 25.

Max Verstappen se još uvijek upoznaje sa svojim autom Mercedes-AMG GT3 Evo © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

"Automobil radi zaista dobro. Još uvijek učim sve više kada je riječ o podešavamnju. I dalje pokušavamo uraditi neke sitnice kako bismo pronašli još bolji tempo. Ostali timovi također rade na finom podešavanju i balansu, a to je upravo ono što i mi činimo. Nadamo se da će se sve posložiti za glavnu utrku", izjavio je Verstappen nakon sesije.

Nešto kasnije u nedjelju, dobra forma tima Verstappen se nastavila. Lucas Auer je napredovao do petog mjesta u mjerenim krugovima pokazujući svoju brzinu tokom dva kruga, što je bio maksimum dozvoljen tokom sesije. To je odredilo njihovu startnu poziciju za drugu utrku, kojom je zatvoren kvalifikacioni vikend. Druga utrka, koja je trajala četiri sata, dobro je počela za tim Verstappen. Dok je Nizozemac bio za upravljačem, tim je vodio u prvih 90 minuta sesije.

Verstappen se probijao ispred ostalih konkurenata za vodstvo, međutim, problemi sa spliterom koji su počeli ranije tokom vikenda, ponovo su se vratili i tim je počeo padati u poretku. Ipak, Auer je uspio napredovati i na kraju završiti u sredini poretka.

Sposobnost tima da ostvari najbrže krugove i vodi duži vremenski period pokazuje da imaju realne šanse za pobjedu na 24-satnoj utrci kada se ona bude održavala u maju.

02 Pouzdanost će biti ključna za svaki tim koji se nada pobjedi

Šanse tima Verstappen za uspjeh zavisit će o tome hoće li uspjeti riješiti ili smanjiti probleme s pouzdanošću.

U utrkama izdržljivosti, ostati na stazi i odvoziti što veći broj krugova vjerovatno je najvažniji faktor u pokušaju ostvarivanja pobjede. Ako ste najbrži tim, ali samo polovinu vremena provedete na stazi, nećete pobijediti. Iako problemi koje je tim Verstappen imao u kvalifikacijama nisu bili ozbiljni, oni će željeti izbjeći bilo kakve poteškoće u budućim sesijama.

Tim Verstappen je predvodio konkurenciju tokom dužeg perioda kvalifikacija © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

"Tokom drugog kruga mog drugog stinta sam shvatio da nešto nije u redu. Spliter se slomio. To je čudno, jer nisam nikoga udario, tako da ne znam kako se to dogodilo. Morat ćemo istražiti slučaj i riješiti to", rekao je Max nakon utrke.

On se nada da će se ovi tehnički problemi brzo riješiti, jer želi što više vremena provesti za upravljačem svog Mercedesa. To je zbog činjenice da se GT utrke izdržljivosti mnogo razlikuju od Formule 1, tako da, što više vremena bude imao za trening, to će se ugodnije osjećati tokom utrke 24 sata Nürburgringa.

03 Bit će neizvjesnije nego što se očekivalo

Druga ključna stvar koju treba uzeti u obzir prije vikenda utrke 24 sata Nürburgringa je da bi moglo biti neizvjesnije nego što se očekivalo. Timovi poput Manthleyja u Porscheu, oduvijek su jaki, ali su različiti lideri u kvalifikacijama pokazali da mnogi timovi imaju šanse za pobjedu u "Zelenom paklu".

Verstappen i Auer su dokazali da mogu biti konkurentni na Nürburgringu © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Tokom vikenda su bila četiri različita pobjednika ili najbrža tima. BMW, Audi, Aston Martin i Ferrari su imali pobjedničke automobile, što pokazuje koliko je konkurencija jaka.

Neki od najbržih timova su također iznenađenje. Dok su BMW i Audi uvijek konkurentni, Aston Martin i Ferrari nisu svrstavani među glavne favorite prije početka utrke. Međutim, ovi timovi su pokazali nivo brzine i konstantnosti kojim mogu parirati vodećim ekipama.

Ta konkurentnost se proširila i izvan pobjedničkih pozicija, pa su na prvih pet mjesta u svakoj utrci bili različiti vozači i timovi. Jasno je da će Maxov tim imati jaku konkurenciju na glavnoj utrci u maju.

Međutim, bilo je mnogo pozitivnih stvari za tim Verstappen u kvalifikacijskom vikendu na Nürburgringu. Iako su problemi s pouzdanošću bili prisutni, tim je pokazao brzinu i dobar tempo u vrlo jakoj konkurenciji.