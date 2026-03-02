Pro Climbing League: Max Milne i Oriane Bertone su prvi pobjednici

Pro Climbing League je profesionalno takmičenje u boulderingu koje okuplja najbolje penjače svijeta, a koji se bore u inovativnom formatu "jedan na jedan". Prvi događaj je održan u Magazine Londonu, savremenom prostoru za organizovanje različitih evenata, gdje je više od 2.400 fanova napravilo sjajnu pozornicu za historijsku noć.

01 Šta se dogodilo na premijeri Pro Climbing League?

Max Milne, učesnik s wildcard pozivnicom u muškoj konkurenciji, bio je na visini zadatka te je pobijedio u svim svojim duelima prije nego što se u finalu suočio s Amerikancem Colinom Duffyjem. Crpeći energiju publike, 25-godišnjak iz Škotske pronašao je dodatnu snagu, ubrzao je kada je bilo najvažnije te je izveo potez kojim je iznenadio sve.

"Bilo je nevjerovatno, publika je bila sjajna. Na početku događaja, Charlie Boscoe (jedan od osnivača Pro Climbing League) je svima napisao poruku i rekao: 'Ti si džoker, možeš pobijediti', tako da sam zaista pobijedio", izjavio je 25-godišnji Milne.

Žensko finale trajalo je svega 19 sekundi, ali je donijelo jedan od najupečatljivijih trenutaka večeri. Francuskinja Oriane Bertone, osvajačica srebrne medalje na Svjetskom prvenstvu 2025. godine, riješila je završni boulder iz prvog pokušaja (u flashu) i osvojila inauguralnu titulu ispred Janje Garnbret u ovom munjevito brzom dvoboju.

"Osjećam se sjajno! Sve u svemu, bilo je jako zabavno. Ovo je novi format, veoma je zanimljivo i ludo, hvala vam puno ljudi. Baš sam se zabavila. U finalnoj rundi s Janjom sam se željela malo više boriti. Nadam se da ćemo sljedeći put imati veoma, veoma teške bouldere i da ćemo napraviti nešto veoma zanimljivo", rekla je Bertone.

02 Pogledajte sažetak takmičenja Pro Climbing League London

Prvi ikada održani događaj Pro Climbing League uživo je prenošen na Red Bull TV-u u subotu 28. februara. Snimak cijelog događaja možete pogledati u priloženom videu.

03 Šta je Pro Climbing League?

U Pro Climbing League, 16 elitnih penjača, odnosno osam muškaraca i osam žena, takmiče se pod pritiskom nokaut formatu u boulderingu, obliku penjanja po stijenama koji se izvodi na formacijama ili umjetnim stijenama bez upotrebe užadi ili pojaseva.

Seriju su osnovali penjači Danaan Markey i Charlie Boscoe, koji su željeli maksimalno iskoristiti brzi rast sporta te ponuditi publici uzbudljiv i lako razumljiv turnir.

"To je mjesto gdje sport može rasti, povezivati ​​se i inspirisati, a sve to dok ostaje vjeran ljudima koji su u njegovom srcu", kazao je Markey.

04 Objašnjenje formata i pravila Pro Climbing League:

16 penjača: Osam muškaraca i osam žena takmiče se direktno u parovima na identičnim stijenama.

Kvalifikacijske runde: Dueli se održavaju po principu "best of three boulders". Ako oba takmičara završe, prvi koji stigne do vrha pobjeđuje, a ako ne dođu do vrha, penjač koji je kontrolisao najviši potez prolazi dalje. Ako je i to jednako, pobjeđuje onaj koji je prvi stigao do najviše tačke.

Polufinale: Četiri pobjednika iz parova prvog kruga prolaze u drugi krug, gdje vrijede ista pravila, ali ovaj put se takmiče samo na jednom boulderu.

Finale: Četiri polufinalista potom se bore za mjesta na postolju na dva odvojena bouldera, jedna borba se vodi za krunu šampiona, a druga za treće mjesto. Pravila su ista kao u prethodnim rundama.

05 Sportisti koje treba posebno pratiti u Pro Climbing League

Među potvrđenim sportistkinjama su i slovenačka penjačka legenda Janja Garnbret, dvostruka olimpijska prvakinja i sada desetostruka svjetska prvakinja u nekoliko disciplina, kao i fenomenalna Francuskinja Oriane Bertone, jedna od najpopularnijih mladih zvijezda u boulderingu i lead climbingu.

U muškoj postavi je Britanac Toby Roberts, osvajač zlatne medalje s Olimpijskih igara u Parizu 2024. godine i višestruki pobjednik Svjetskog kupa u penjanju u lead climbingu i u boulderingu, dok je tinejdžerska senzacija Darius Râpa iz Rumunije definitivno uzbudljiv talent kojeg treba pratiti u ovom novom formatu.

06 Po čemu se Pro Climbing League razlikuje od tradicionalnih penjačkih takmičenja?

Tradicionalno penjanje Pro Climbing League Format Sportisti se smjenjuju na odvojenim stijenama. Dvoboji "jedan na jedan" na identičnim stijenama. Bodovanje Rangiranje zasnovano na performansama tokom više rundi. Nokaut runde dok se ne dobije šampion. Uzbuđenje Rangiranje se mijenja tokom vremena i rundi. Dvoboji "rame uz rame" stvaraju jednostavan, energičan spektakl. Predstavljanje Sportisti se takmiče za svoje države. Liga usmjerena na pojedinca u kojoj sportisti predstavljaju sebe.