25. godina Red Bull Rampagea: Hrabre vožnje, trikovi i neočekivan kraj

Ukupno 17 vozača stajalo na startnoj rampi s nadom da će osvojiti titulu za 2026. godinu, ali priroda je bila neumoljiva. Sigurnost vozača, navijača i osoblja bila je apsolutni prioritet pa su organizatori donijeli tešku odluku da otkažu preostali dio muškog takmičenja Red Bull Rampage zbog snažnog nevremena koje je stiglo na polovini prve runde.

Ranije tokom sedmice, Novozelanđanka Robin Goomes postala je prva trostruka prvakinja Red Bull Rampagea u historiji, što je uspjeh koji još nije ostvaren ni u muškoj konkurenciji. Fanovi mogu ponovo pogledati sve akcije s oba takmičenja na platformi Red Bull TV .

Jaxson Riddle © Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool Paul Couderc © Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool Bienvenido Aguado Alba © Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool Szymon Godziek © Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool Szymon Godziek © Christian Pondella / Red Bull Content Pool Kaiden Ingersoll © Christian Pondella / Red Bull Content Pool Thomas Genon i Tomas Lemoine © Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool Ekipa Paula Couderca © Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool Szymon Godziek © Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool Fanovi na Red Bull Rampageu 2026 © Christian Pondella / Red Bull Content Pool Finley Kirschenmann © Christian Pondella / Red Bull Content Pool Kade Edwards © Christian Pondella / Red Bull Content Pool Jaxson Riddle © Christian Pondella / Red Bull Content Pool Red Bull Rampage 2026 © Paris Gore / Red Bull Content Pool Kade Edwards © Long Nguyen / Red Bull Content Pool

Snažni vjetrovi oluja u okolini pojačali su se u jutarnjim satima po lokalnom vremenu, a udari su povremeno dostizali brzinu veću od 30 km/h. Samo devet vozača započelo je svoje pune vožnje, dok takmičar Finley Kirschenmann odlučio odvoziti svoju liniju do dna. Nakon toga, vjetar je puhao previše snažno da bi se preostale vožnje mogle sigurno izvesti pa je donesena teška odluka o otkazivanju takmičenja.

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Prije tog trenutka, publika i sudije bili su impresionirani kreativnim linijama i vožnjama koje su unapređivale freeride na velikim planinskim terenima od početka do kraja. Jedan od takvih trenutaka bio je zastrašujući dvostruki skok s visinske padine preko kanjona poljskog takmičara Szymona Godzieka, kojem je ova vožnja donijela najveći broj bodova tog dana, sve do prekida takmičenja.

"Srećom, moja prva vožnja prošla je dobro i bio sam spreman ponovo se popeti jer sam želio izvesti još nešto u svojoj vožnji. Ova vožnja bila je najveći izazov u mom životu jer sam sve do jučer radio na terenu kako bih dovršio svoju liniju. Ipak, generalno sam prezadovoljan svojom vožnjom i odabirom linije", izjavio je Godziek.

Prije završetka događaja dodijeljene su posebne nagrade kako bi se odala priznanja za najistaknutije trenutke. Paul Couderc, novajlija na Red Bull Rampageu, osvojio je nagradu Utah Sports Commission Best Trick Award za svoj salto unazad (Flat Drop Backflip), koji je uspješno izveo s vrha najvećeg skoka u svojoj vožnji. Nagrada Cat Compact Digger Award također je pripala ekipi Paula Couderca koja je iskopala strmi kanal, a za čiju su pripremu bila potrebna četiri dana. Njihova posvećenost se isplatila jer je upravo na toj dionici Couderc izveo nagrađeni salto unazad s ravne platforme.

"Moja ekipa poznaje moj stil vožnje i uložila je mnogo energije u pripremu te dionice. Četiri dana su bili pričvršćeni sigurnosnim pojasevima dok su radili na tome kako bi mi omogućili da je odvozim", rekao je Couderc.

Nagradu Best Style Award osvojio je Englez Kade Edwards, koji je odabranu liniju osmislio tako da maksimalno iskoristi svoje vozačke prednosti, čime je omogućio da njegov jedinstveni stil dođe do izražaja.

Španac Bienvenido Aguado Alba osvojio je nagradu BFGoodrich Tires Toughness Award. On je pao tokom izvođenja trika Flat Spin 360, nakon što je besprijekorno savladao gornji dio staze, ali je potom ustao i završio ostatak vožnje. Njegova otpornost i hrabrost u nastojanju da unaprijedi svoje vozačke sposobnosti nisu prošle nezapaženo.

"Poznat sam po tome što je moj stil vožnje veoma atletski pa se odlučujem za neke zahtjevnije trikove", kazao je Alba, koji je također istakao da su mu gimnastička pozadina i izuzetno fokusirane pripreme za ovogodišnje takmičenje pomogle da se oporavi nakon pada i da nastavi vožnju.

Nagradu McGazza Spirit Award, o čijem dobitniku glasaju sami takmičari, osvojio je Carson Storch, koji je imao težak pad tokom svoje prve vožnje. Nakon što su ga pregledali u obližnjem medicinskom centru i pustili na kućno liječenje, Storch se vratio na mjesto održavanja takmičenja kako bi pružio podršku tokom preostalog dijela događaja.

U četvrtak su ljubitelji akcijskih sportova uživali u freeride vožnjama punim adrenalina na ženskom takmičenju Red Bull Rampagea. Profesionalna brdska biciklistkinja Robin Goomes ostvarila je ono što se naziva "three-peat", odnosno, osvojila je treću titulu, postavši prva trostruka pobjednica ovog takmičenja u historiji, u muškoj ili ženskoj konkurenciji. Svojom drugom vožnjom upisala se u historiju Red Bull Rampagea uspješnim izvođenjem prvog Flat Spina koji je ikada izvela jedna takmičarka u ženskoj konkurenciji.

Za navijače koji žele ponovo pogledati vožnje iz muške ili ženske konkurencije, snimci su dostupni na platformi Red Bull TV . Osim toga, 25. oktobra gledaoci će moći pratiti i skraćeni 60-minutni pregled najzanimljivijih trenutaka na kanalu ESPN.

Red Bull Rampage ponosno podržavaju BFGoodrich Tires, Toyota Trucks, Oakley Meta, Anker, OANDA, Utah Sports Commission, Cat Compact, Pelican, Polaris, Greater Zion i ostali partneri.