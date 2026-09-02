Red Bull Soapbox Race u Sarajevu: Ko dijeli pravdu?

Ipak, veoma važan dio posla pripast će četveročlanom žiriju Red Bull Soapbox Racea, koji čine Elvedina Muzaferija, Dino Bajrović, Larisa Kadić i Senad Grošić.
Elvedina Muzaferija
Ako neko zna kako izgleda juriti nizbrdo, onda je to Elvedina Muzaferija. Najuspješnija bh. alpska skijašica takmiči se u najbržim skijaškim disciplinama, spustu i superveleslalomu, iza sebe ima nastupe u Svjetskom kupu i na Olimpijskim igrama, pa je možemo slobodno nazvati jednom od najbržih žena u BiH. Ovog puta skije mijenja sudijskom stolicom i prati koliko su Soapbox ekipe uspjele spojiti brzinu, kontrolu i hrabrost na putu do cilja.
Dino Bajrović
Za dobar Soapbox, međutim, nije dovoljno samo brzo se spustiti niz stazu. Prije nego što krenu, ekipe moraju publici i žiriju pokazati šta su pripremile, a upravo će taj dio posebno pažljivo pratiti Dino Bajrović. Mladi bh. glumac iza sebe ima zapažene filmske i pozorišne uloge, od filmova „Sin“ i „Quo Vadis, Aida?“ do glavnih uloga na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo. Kao čovjek kojem je performans posao, Dino će imati posebno oko za kreativnost nastupa, izvedbu i način na koji timovi svoju ideju pretvaraju u show.
Lara MotoCraft
Kada je riječ o samim vozilima, tu će teško nešto promaći Larisi Kadić, poznatijoj kao Lara MotoCraft. Umjetnica, kiparica i zaljubljenica u motocikle spojila je umjetnost s radom u garaži, restauracijom, obradom metala i drveta te dizajnom. Zato će posebno pažljivo gledati kreativnost Soapbox vozila, originalnost ideje, način na koji je vozilo napravljeno, detalje i, naravno, koliko su timovi uspjeli obične materijale pretvoriti u nešto što niko drugi ne bi mogao smisliti.
Senad Grošić
Četvorku zaokružuje Senad Grošić, profesionalni BMX vozač s više od dvije decenije iskustva na dva točka. Tokom međunarodne karijere vozio je najveća freestyle takmičenja, osvojio drugo mjesto na X-Gamesu u Kini i pobijedio na Red Bull Dirt Rideu, a poznat je i po vlastitim trikovima i kreativnom pristupu BMX-u. Ako iko zna koliko su za dobar run važni hrabrost, kontrola, tehnika i malo ludosti, onda je to Senad.