Red Bull Soapbox Race u Sarajevu: Ko dijeli pravdu?

Za dobar Soapbox, međutim, nije dovoljno samo brzo se spustiti niz stazu. Prije nego što krenu, ekipe moraju publici i žiriju pokazati šta su pripremile, a upravo će taj dio posebno pažljivo pratiti

Dino Bajrović

. Mladi bh. glumac iza sebe ima zapažene filmske i pozorišne uloge, od filmova „Sin“ i „Quo Vadis, Aida?“ do glavnih uloga na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo. Kao čovjek kojem je performans posao, Dino će imati posebno oko za kreativnost nastupa, izvedbu i način na koji timovi svoju ideju pretvaraju u show.