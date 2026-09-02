A member of the Dare Devils soapbox race team clears a jump
© Nathan Gallagher/Red Bull Content Pool
Soap Box Race

Red Bull Soapbox Race u Sarajevu: Šta trebaš znati?

Najluđa vozila su spremna, ekipe odbrojavaju do starta, a pred njima je staza puna prepreka na kojoj će pokušati biti brzi, kreativni i dovoljno vješti da do cilja stignu u jednom komadu.
Piše redbull.ba
2 min readPublished on

Ova priča dio je

Red Bull Soapbox Race

Bosnia and HerzegovinaAlipašino polje, Bosnia and Herzegovina
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Sažetak

  1. 1
    Izmjene režima saobraćaja
  2. 2
    Čekiraj mapu
  3. 3
    Za žeđ smo se pobrinuli
  4. 4
    I najvažnije…
Još samo malo i Alipašino Polje postaje najluđa trkaća staza u gradu. Red Bull Soapbox Race stiže u Sarajevo u nedjelju, 6. septembra, a ako planiraš biti uz stazu, evo nekoliko stvari koje će ti pomoći da izvučeš maksimum iz dana.
Glavni program i utrka počinju u 12:30 sati, ali nemoj čekati posljednji trenutak. Muzika i zagrijavanje kreću ranije, a što prije dođeš, veće su šanse da zauzmeš mjesto s kojeg nećeš propustiti nijedan ludi spust.

Izvorni Red Bull

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01

Izmjene režima saobraćaja

Očekujemo mnogo ljudi, zato računaj na gužvu i ostavi sebi dovoljno vremena za dolazak.
Zbog održavanja Red Bull Soapbox Racea na snazi će biti privremene obustave i izmjene režima saobraćaja u dijelu Alipašinog Polja.
Najjednostavnija opcija? Gradski prevoz. Ako ipak dolaziš automobilom, računaj da nećeš moći prići samoj lokaciji kao inače i planiraj parking izvan zone održavanja događaja, a posljednji dio puta nastavi pješice.
Arhivska fotografija

Red Bull Soapbox Race

© Teddy Morellec/Red Bull Content Pool

02

Čekiraj mapu

Prije nego kreneš, čekiraj mapu događaja. Na njoj možeš pronaći stazu, pristupe lokaciji, zone za publiku i ostale važne tačke.
Odaberi gdje želiš gledati utrku i isplaniraj kako ćeš do tamo – manje lutanja, više Soapboxa.
Red Bull Soapbox Race - Mapa događaja

Red Bull Soapbox Race - Mapa događaja

© Red Bull

Septembar jeste, ali sunce još nije dobilo memo. Zato ponesi kremu za sunčanje i kačket, obuci nešto udobno i pripremi se za nekoliko sati na otvorenom.
Telefon napuni do 100% – trebat će ti. Neke od ovih vožnji definitivno ćeš htjeti snimiti.
03

Za žeđ smo se pobrinuli

Na lokaciji će posjetiteljima biti dostupni šankovi sa prodajom vode i Red Bulla, tako da možeš ostati osvježen dok bodriš svoje favorite.
04

I najvažnije…

Dođi na vrijeme, pronađi dobro mjesto uz stazu i pripremi se za vozila bez motora, ozbiljnu dozu kreativnosti i vjerovatno nekoliko trenutaka zbog kojih ćeš se zapitati: “Kako su uopšte došli na ovu ideju?”

Red Bull Soapbox Race Sarajevo

  • Nedjelja, 6. septembar
  • Alipašino Polje, Sarajevo
  • Zagrijavanje od 11:00
  • Start utrke u 12:30
  • Ulaz je slobodan. Vidimo se uz stazu!

Ova priča dio je

Red Bull Soapbox Race

Bosnia and HerzegovinaAlipašino polje, Bosnia and Herzegovina
Pogledaj događaj