Red Bull Soapbox Race u Sarajevu: Šta trebaš znati?

Još samo malo i Alipašino Polje postaje najluđa trkaća staza u gradu. Red Bull Soapbox Race stiže u Sarajevo u nedjelju, 6. septembra , a ako planiraš biti uz stazu, evo nekoliko stvari koje će ti pomoći da izvučeš maksimum iz dana.

Glavni program i utrka počinju u 12:30 sati , ali nemoj čekati posljednji trenutak. Muzika i zagrijavanje kreću ranije, a što prije dođeš, veće su šanse da zauzmeš mjesto s kojeg nećeš propustiti nijedan ludi spust.

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01 Izmjene režima saobraćaja

Očekujemo mnogo ljudi, zato računaj na gužvu i ostavi sebi dovoljno vremena za dolazak.

Zbog održavanja Red Bull Soapbox Racea na snazi će biti privremene obustave i izmjene režima saobraćaja u dijelu Alipašinog Polja.

Najjednostavnija opcija? Gradski prevoz. Ako ipak dolaziš automobilom, računaj da nećeš moći prići samoj lokaciji kao inače i planiraj parking izvan zone održavanja događaja, a posljednji dio puta nastavi pješice.

Red Bull Soapbox Race © Teddy Morellec/Red Bull Content Pool

02 Čekiraj mapu

Prije nego kreneš, čekiraj mapu događaja. Na njoj možeš pronaći stazu, pristupe lokaciji, zone za publiku i ostale važne tačke.

Odaberi gdje želiš gledati utrku i isplaniraj kako ćeš do tamo – manje lutanja, više Soapboxa.

Red Bull Soapbox Race - Mapa događaja © Red Bull

Septembar jeste, ali sunce još nije dobilo memo. Zato ponesi kremu za sunčanje i kačket, obuci nešto udobno i pripremi se za nekoliko sati na otvorenom.

Telefon napuni do 100% – trebat će ti. Neke od ovih vožnji definitivno ćeš htjeti snimiti.

03 Za žeđ smo se pobrinuli

Na lokaciji će posjetiteljima biti dostupni šankovi sa prodajom vode i Red Bulla, tako da možeš ostati osvježen dok bodriš svoje favorite.

04 I najvažnije…

Dođi na vrijeme, pronađi dobro mjesto uz stazu i pripremi se za vozila bez motora, ozbiljnu dozu kreativnosti i vjerovatno nekoliko trenutaka zbog kojih ćeš se zapitati: “Kako su uopšte došli na ovu ideju?”

Red Bull Soapbox Race Sarajevo

Nedjelja, 6. septembar

Alipašino Polje, Sarajevo

Zagrijavanje od 11:00

Start utrke u 12:30

Ulaz je slobodan. Vidimo se uz stazu!