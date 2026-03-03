Upoznajte legende Red Bull Target Jumpinga uoči spektakla u Poljskoj

Nakon uspješnog prvog izdanja prošle godine, Red Bull Target Jumping se vraća 2026. godine kako bi zaokružio zimsku sezonu u Zakopanama u Poljskoj. Na jedinom svjetskom ekipnom takmičenju u skijaškim skokovima fokusiranom na preciznost, pet legendi ovog sporta preuzet će ulogu kapitena dok pokušavaju povesti najbolje svjetske sportiste do slave u Wielka Krokiewu 1. aprila. Evo svega što trebate znati o njima, kao i o nekim od poznatih sportista koje će ove legende predvoditi.

01 Adam Małysz

Voditelj i kreator Red Bull Target Jumpinga Adam Małysz legendarni je poljski bivši skijaški skakač, koji se smatra jednom od najvećih ličnosti u zimskim sportovima. Poznat kao "Orao iz Wisle", njegova dominacija početkom 2000-ih pokrenula je "Małyszmaniju", pretvarajući skijaške skokove u nacionalnu opsesiju u Poljskoj.

Poljak se zvanično povukao iz skijaških skokova u martu 2011. godine, ali ubrzo je krenuo u potragu za uspjehom u sasvim drugom sportu. Małysz je odlučio ući u svijet relija i 2012. godine je učestvovao u iscrpljujućem reliju Dakar te završio na 37. mjestu u ukupnom poretku. Zatim je 2013. godine reli okončao na 15., a 2014. na 13. poziciji.

Adam Malysz nastupa u Svjetskom kupu © GEPA pictures/Red Bull Content Pool

Uprkos uspjehu, jedna pobjeda mu još uvijek izmiče. Nakon što je prošle godine njegov tim završio na četvrtom mjestu na Red Bull Target Jumpingu izgubivši za samo 1,5 metara, Małysz će biti željan da na svoju dugu listu dostignuća doda i pobjedu u Zakopanama.

Najveći uspjesi u karijeri

Četiri titule Svjetskog kupa

Četiri olimpijske medalje

Četiri pojedinačne zlatne medalje na svjetskim prvenstvima

Prvi Poljak koji je osvojio Turneju Četiri skakaonice

02 Janne Ahonen

Jedan od Małyszovih velikih rivala je Finac Janne Ahonen, koji će se suočiti s Poljakom još jednom ove godine u Zakopanama. Legenda skijaških skokova Ahonen jedan je od najuspješnijih skijaških skakača u historiji. Poznat kao 'Kuningaskotka' (Kraljevski orao) i "Čovjek s maskom", takmičio se na sedam zimskih olimpijskih igara između 1994. i 2018. godine i dominirao je ovim sportom više od dvije decenije.

Adam Malysz i Janne Ahonen obnovit će svoje rivalstvo © Kimimasa Mayama / Reuters / Forum

Povlačio se i vraćao tri puta prije nego što se "penzionisao" 2018. godine, nakon čega se poput Malysza okušao u novom sportu uživajući u uspjehu kao takmičar u utrkama ubrzanja u Finskoj.

Najveći uspjesi u karijeri

Dvije titule Svjetskog kupa

Pet zlatnih medalja na svjetskim prvenstvima

Dvije srebrne timske olimpijske medalje

Petostruki pobjednik Turneje Četiri skakaonice

03 Martin Schmitt

Bivši njemački ski skakač Martin Schmitt vratit će se u Zakopane s uspjehom urezanim u sjećanje na ovom mjestu. On je dva puta osvojio Svjetski kup u Wielka Krokiewu, osvojivši jedan od dva Kristalna globusa za najboljeg skijaškog skakača na svijetu. Prošle godine je predvodio svoj tim do pobjede na prvom Red Bull Target Jumpingu, a njegov vlastiti skok u konkurenciji kapitena pokazao se odlučujućim.

Martin Schmitt © Red Bull

Kao centralna figura u procvatu ovog sporta u Njemačkoj krajem devedesetih i početkom 2000-ih, zahvaljujući svom velikom uspjehu pomogao je da skijaški skokovi dođu u središte pažnje cijele nacije.

Najveći uspjesi u karijeri

Uzastopne titule u Svjetskom kupu (1999. i 2000.)

Olimpijsko timsko zlato 2002.

Olimpijsko timsko srebro 1998. i 2010.

Četiri zlatne medalje na svjetskim prvenstvima

Svjetski prvak u skijaškim letovima 2002.

04 Andreas Goldberger

Andreas Goldberger, poznat kao Andi, jedan je od najvećih austrijskih skijaškog skakača i ključna je ličnost iz devedesetih. Godine 1994. ušao je u historiju kao prvi sportista koji je preletio više od 200 metara, što se smatra nezvaničnom prekretnicom jer je dodirnuo snijeg pri doskoku. Godine 2000. osigurao je zvanični svjetski rekord skokom od 225 metara na Planici.

Prošle godine je njegova taktika je zamalo donijela uspjeh na prvom Red Bull Target Jumpingu. Uprkos tome što je balansirao distance na takav način da je njegov tim dostigao cilj od 1.000 metara, na kraju se morao zadovoljiti drugim mjestom iza superiornijeg Schmitta.

Andreas Goldberger je ambasador fondacije Wings for Life © Philipp Carl Riedl/Red Bull Content Pool

Najveći uspjesi u karijeri

Tri titule u Svjetskom kupu (1993., 1995., 1996.)

Dvije titule na Turneji Četiri skakaonice

Dvije bronzane medalje na Zimskim olimpijskim igrama 1994.

12 medalja s velikih prvenstava

Od penzionisanja, Goldberger je ostao blisko povezan sa sportom kao televizijski stručnjak, zagovornik razvoja mladih i ambasador fondacije Wings for Life.

05 Thomas Morgenstern

Olimpijski prvak, dvostruki osvajač Kristalnog globusa, svjetski prvak i pobjednik Turneje Četiri skakaonice Thomas Morgenstern osvojio je gotovo sve što se može osvojiti. Ipak, njegovoj impresivnoj kolekciji još uvijek nedostaje jedan "zimski trijumf" u Zakopanama. Njegov tim se 2025. godine žestoko borio do posljednjeg skoka, ali na kraju nije uspio nadmašiti Schmittov let.

Takmičeći se na najvišem nivou od 2002. do 2014. godine, Morgenstern je postao poznat po svojoj smirenosti pod pritiskom i svestranosti na malim i velikim skakaonicama, što su osobine koje su mu pomogle da osvoji brojna priznanja u karijeri.

Thomas Morgenstern u letu © Ray Demski/Red Bull Content Pool

Nakon što se penzionisao 2014. godine poslije dvije ozbiljne nesreće, Morgenstern se profesionalno posvetio pilotiranju helikoptera, a kasnije je osnovao vlastitu aviokompaniju u Austriji.

Najveći uspjesi u karijeri

Tri olimpijske zlatne medalje (jedna pojedinačna, dvije ekipne)

Osam zlatnih medalja na svjetskim prvenstvima

Dvostruki ukupni pobjednik Svjetskog kupa (2008, i 2011.)

Pobjednik Turneje Četiri skakaonice 2011.

06 Koji sportisti se takmiče na Red Bull Target Jumpingu?

Pet kapitena na Red Bull Target Jumpingu za 2026. godinu © Red Bull

Nakon što je prije godinu postavio nezvanični rekord na Red Bull Target Jumpingu preletjevši 150 metara, Slovenac Domen Prevc bit će jedna od najvećih zvijezda u Zakopanama 1. aprila. Dvostrukom osvajaču olimpijske zlatne medalje pridružit će se još tri olimpijska prvaka, a to su Japanac Ryōyū Kobayashi, Norvežanin Marius Lindvik i Nijemac Andreas Wellinger.

Takmičit će se i svjetski prvak iz 2023. godine Timi Zajc iz Slovenije, miljenik poljske publike Anže Lanišek i jedan od najboljih njemačkih sportista 21. vijeka Karl Geiger.

Učestvovat će i cijelo jezgro poljskog tima predvođeno zvijezdom u usponu ove zime Kacperom Tomasiakom, kao i poljske legende skijaških skokova poput Piotra Zyle, Dawida Kubackog i Macieja Kota.

Sportisti su podijeljeni u četiri šešira i bit će smješteni u jednu od ekipa koje će predvoditi njihovi kapiteni, a žrijeb će se održati u martu.

Svaki tim će imati jedan cilj, a to je 1.000 metara u osam pokušaja (plus dužina skoka kapitena na pokretnoj skakonici).

Spisak učesnika i njihova podjela po šeširima

Ryōyū Kobayashi historijski skok iz 2024. godine © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Šešir 1

Ryōyū Kobayashi (Japan)

Domen Prevc (Slovenija)

Anže Lanišek (Slovenija)

Kacper Tomasiak (Poljska)

Gregor Deschwanden (Švicarska)

Šešir 2

Piotr Zyla (Poljska)

Paweł Wąsek (Poljska)

Maciej Kot (Poljska)

Dawid Kubacki (Poljska)

Aleksander Zniszczoł (Poljska)

Domen Prevc je osvojio Turneju Četiri skakaonice za 2026. godinu © Igor Kupljenik / Zuma Press / Forum

Šešir 3

Marius Lindvik (Norveška)

Valentin Foubert (Francuska)

Kristoffer Sundal (Norveška)

Timi Zajc (Slovenija)

Vladimir Zografski (Bugarska)

Šešir 4

Tate Frantz (SAD)

Alex Insam (Italija)

Yevhen Marusiak (Ukrajina)

Andreas Wellinger (Njemačka)

Karl Geiger (Njemačka)