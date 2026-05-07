Verstappen po kiši pokorio stazu Fuji uoči utrke 24 sata Nürburgringa

U pripremi za svoj debi na utrci ADAC RAVENOL 24 sata Nürburgringa, koja se vozi od 14. do 17. maja, as Formule 1 Max Verstappen uputio se u Japan kako bi zakoračio u nepoznato. Njegov izazov je bio da prvi put sjedne za upravljač Super GT automobila, a zatim se suoči s legendarnom stazom Fuji Speedway.

Da bi izazov bio još zanimljiviji, morao je nadmašiti vrijeme kruga koje je postavio Atsushi Miyake, jedan od najboljih vozača takmičenja i pobjednik utrke Fuji 3 Hours 2024. Nova staza, novi automobil i teški uvjeti - a najbrži krug pobjeđuje. U videu pogledajte kako se Nizozemac snašao u novom izazovu.

01 Svestrani Max Verstappen

Nizozemski vozač, osvajač četiri uzastopne titule prvaka Formule 1 između 2021. i 2024. godine, uživao je u utrkama u različitim automobilima tokom svoje karijere i dokazao je svoju svestranost, brzo se prilagođavajući nepoznatoj mehanizaciji i briljantno nastupajući u više disciplina i uslova.

Verstappen je sjeo za upravljač Nissana Z NISMO GT500 © Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool

Ali "Zeleni pakao" Nürburgringa je najteža i najopasnija staza u svjetskom autosportu, a Verstappen definitivno posvećuje punu pažnju pripremama za 24-satnu utrku izdržljivosti. S više od 650 konjskih snaga i opsežnom aerodinamikom, Miyakeov Nissan Z NISMO GT500 se može pohvaliti najbržim ubrzanjem i najboljim prianjanjem u elitnom takmičenju touring automobila. To je najnovija trkaća mašina koju je Verstappen isprobao izvan Formule 1.

Prošlog septembra je stekao licencu koja mu je potrebna za utrke izdržljivosti tako što se takmičio u seriji Nürburgring Langstrecken vozeći Porsche 718 Cayman GT4 CS. Dvije sedmice kasnije, pobijedio je na svom debiju u GT3 seriji vozeći Ferrari 296 GT3 tokom četverosatne utrke Nürburgring Endurance Championshipa. U martu se vratio na zloglasni Nordschleife, gdje dominirao za upravljačem automobila Mercedes-AMG GT3, kojeg će sljedeće sedmice voziti na utrci 24 sata Nürburgringa.

"Vozio sam mnogo različitih automobila, pokušavam sve naučiti što prije. Volim utrke, tako da je isprobavanje svih ovih vrsta automobila zaista posebno. Zaista sam uzbuđen što idem tamo (na Nürburgring) i što ću iskusiti svoju prvu pravu 24-satnu utrku. Tamo me čeka mnogo posla", rekao je Verstappen.

Verstappen je na stazi Fuji vozio po kišovitom vremenu © Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool

Utrke Formule 1 se nisu vozile na Nürburgringu od 1976. godine, a iste sezone je Fuji bio domaćin prve Velike nagrade Japana. Ova staza je brza i tehnički zahtjevna, posebno po kišovitom vremenu. Upravo je kiša padala dok je Verstappen vozio automobil GT500 ovom legendarnom stazom.

02 Nizozemski as se opustio i zabavio na stazi Fuji

Miyake je prvi odvozio svoje krugove, postavivši odlično vrijeme od 1:44,075 na stazi dugoj 4,5 km.

"On je svjetski prvak, ali bio sam znatiželjan vidjeti koliko bi drugačija bila njegova vožnja da dijelimo isti automobil. Iako je nažalost padala kiša, ipak sam mogao vidjeti koliko je dobar, tako da sam bio jako uzbuđen i odlično sam se proveo", rekao je japanski vozač.

Verstappen je bio za upravljačem Nissana Z NISMO GT500 i imao je jedan krug za primremu kako bi se upoznao s automobilom, stazom i uslovima na stazi. Poput pravog šampiona i nevjerovatnog talenta, brzo snašao u vožnji automobila i zaostajao je samo desetinku za Miyakeovim vremenom nakon prvog brzog kruga.

Ovo je bio prvi put da je Verstappen vozio Super GT automobil © Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool Quotation Bilo je to zaista sjajno iskustvo. Nadam se da će sljedeći put biti suho. Max Verstappen

U svom narednom krugu, Verstappen se opustio i prešao cilj s izvrsnim vremenom od 1:42,290, čime je nadmašio Miyakeov najbrži krug.

"Postajalo je malo teže forsirati se. U prvom krugu sam pomislio: 'mogu malo bolje od toga', a onda sam zabilježio vrijeme 1:42,290. Bilo je važno naviknuti se na automobil te voditi računa o dodavanju gasa i kočenju. Upravljanje je znatno drugačije i osjeća se prianjanje guma. Ne možete voziti direktno preko vode, jer vam zavoji to ne dozvoljavaju. Ovo je bilo zaista sjajno iskustvo. Nadam se da će sljedeći put biti suho", rekao je Max.

Za Verstappena je ovo bio savršen način da spoji svoju ljubav prema Japanu i njegovu uspješnu automobilsku kulturu, a istovremeno se "zagrijao" za prilagođavanje novom stilu utrkivanja, koji ga čeka na debiju u utrci 24 sata Nürburgringa.

Akcija sa staze Fuji objavljena je na YouTube kanalu Red Bull Motorsportsa . Uživajte.