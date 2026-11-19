GTA 6, najveća i vjerovatno najbolja videoigra ikada napravljena, konačno je stigla. Jedva čekate da zakoračite na pijesak Vice Cityja? Ovaj vodič za početnike u igri GTA 6 donosi sve što je važno tokom prvih sati igranja: šta prvo treba uraditi u Key Lentu, kako zaštititi svoj novac, kako funkcionišu fizička spremnost i Focus Mode, kako izvoditi pljačke i pobjeći policiji te zašto je kriminalni profil važniji nego što mislite.

01 Šta prvo uraditi u Key Lentu

GTA 6 vas vodi u modernu verziju Vice Cityja © Rockstar Games

Nakon kratkog uvodnog dijela u kojem nakratko igrate i kao Jason i kao Lucia, Grand Theft Auto VI vam prepušta slobodu kretanja. Počinjete u regiji koja se zove Key Lento, a priča vas tamo zadržava otprilike tokom prve petine igre. Iskoristite to vrijeme na najbolji način.

Kupite prigušivač. Oružje s prigušivačem olakšava gotovo svaku borbu. Umjesto da prvim hicem upozorite sve u blizini, neprijatelje možete eliminisati jednog po jednog. Ammu-Nation prodaje prigušivače za većinu oružja. Jedna prodavnica nalazi se u Key Lentu, odmah nakon uvodnog dijela igre, a cijene su dovoljno niske da ih možete priuštiti od samog početka. Planirajte kupovinu garaže. Tokom priče možete kupiti nešto manje od desetak garaža, ali tek nakon što Jason i Lucia napuste Key Lento. Čim vam se ta mogućnost otvori, kupite jednu. U njoj možete besplatno čuvati bilo koje vozilo, pristupiti svojoj opremi i ostavljati ilegalnu robu koju drugi mogu prodati. Istražite područje. Key Lento ima živahnu glavnu ulicu, nezaboravne likove i nekoliko potpuno dostupnih unutrašnjih prostora, uključujući barove Rusty Anchor i Cheeky Mutineer. Odvojite dovoljno vremena za istraživanje okoline i upoznavanje s mehanikama igranja koje GTA 6 nudi. Rano obavite sporedne aktivnosti. Kada vas priča odvede u druge regije, povratak automobilom do otočja Leonida Keys može trajati oko 10 minuta. Podvodno ronjenje u potrazi za blagom, ribolov i neobični zahtjevi vaše komšinice Shirley najlakše se obavljaju dok ste već tamo. Nemojte biti opsjednuti novcem. Novac koji imate neće dugo potrajati u prvom dijelu priče, a po tom pitanju ne možete mnogo učiniti. Zarađeni novac trošite na korisne stvari poput oružja i modifikacija vozila, ali nemojte gubiti vrijeme pokušavajući zaraditi svaki mogući dolar.

02 Sakrijte novac prije nego što ga izgubite

Na početku igre sav novac nosite u džepu. Prvi bankovni račun dobijate tokom misije Buck Me, otprilike jedan ili dva sata nakon početka GTA 6. Do tada je svaki dolar ugrožen: ako poginete ili vas policija uhapsi, gubite ga. Ipak, postoji način da sakrijete novac prije nego što dobijete prvi bankovni račun.

Potrebno je da odete u Jasonovu spavaću sobu i stupite u interakciju s labavim podnim daskama. Ispod njih ćete pronaći nekoliko fotografija koje otkrivaju dodatne detalje iz Jasonove prošlosti, ali i skrovište za novac. Neka vam pređe u naviku da tamo ostavljate novac svaki put kada prolazite pored tog mjesta.

03 Razvijajte zdrave navike

Jason Duval u igri GTA 6 © Rockstar Games

Zanimljiva činjenica: GTA 6 je svojevrsna simulacija života. Ova igra stavlja veći naglasak na simulaciju nego bilo koji prethodni nastavak serijala GTA. Ishrana, spavanje, tuširanje i vježbanje utiču na Jasona i Luciju. Ako zanemarite ove aktivnosti, to neće pokvariti igru, ali će vas dovesti u nepovoljniji položaj.

Postoje tri osnovne statistike na koje treba obratiti pažnju. Health predstavlja vašu životnu energiju, Stamina određuje koliko dugo možete trčati i fizički se naprezati, dok Focus kontroliše koliko dugo možete usporiti vrijeme kako bi preciznije naciljali protivnike. Postoji nekoliko načina za poboljšanje ovih statistika.

Dizanje tegova povećava Health. Kardioaktivnosti poput trčanja, vožnje bicikla ili kajaka povećavaju Staminu. Mirnije aktivnosti, poput ribolova ili igranja bilijara, povećavaju Focus. Poboljšanja Healtha i Stamine postepeno nestaju ako prestanete trenirati, dok povećanje Focusa ostaje trajno.

Ishrana, spavanje i tuširanje donose privremena poboljšanja. Ružičasto srce označava Health, plava munja Staminu, a ljubičasto oko Focus. Ovi bonusi traju tokom sesije igranja ili dok ne izgubite život.

Jednostavna dnevna rutina dobro funkcioniše: spavajte noću, vježbajte ujutro, jedite i tuširajte se. Vaše sigurno utočište mijenja se kako priča napreduje pa provjerite svako novo mjesto zbog dodatnih aktivnosti. To nije presudno za igru, ali svakako pomaže ako tokom igranja GTA 6 (a i u stvarnom životu) usvojite zdrave dnevne navike.

Brzi savjet: Nahranite Jasonovu zmiju Dolores u ranoj fazi igre. Posmatranje kako jede miša donosi vam mali bonus za Focus.

04 Vježbanje u teretani

Vježbe snage koriste okidače na kontroleru: brzo pritisnite oba, polako ih otpustite i završite seriju prije nego što vam ponestane izdržljivosti. Loše tempiranje ili presporo izvođenje vježbe dodatno troši izdržljivost. Vježba koju odaberete ne utiče na konačni rezultat, a neke serije traju kraće od drugih. Mrtvo dizanje je brzo. Zamahivanje girjom ima ujednačen ritam. Isprobajte sve vježbe i odaberite omiljenu.

Važno: Oba lika imaju aplikaciju za fizičku spremnost koja prati treninge i vremenske intervale predviđene za vježbanje. Prestanite trenirati kada se prsten za fizičku spremnost popuni, a zatim pojedite proteinsku pločicu ili popijte proteinski šejk kako biste zadržali ostvareni napredak. Period za novi trening ponovo se otvara otprilike svakog dana u igri. Jason ima tegove odmah ispred svoje kuće.

Kada je riječ o Stamini, trčanju ili veslanju na dasci, potrebno je dosta vremena da se popuni odgovarajući prsten. Članstvo u teretani omogućava pristup traci za trčanje ili sobnom biciklu, na kojima morate držati pokazivač u ružičastoj zoni. Jedan trening obično je dovoljan. Problem je što u početnom području nema obližnje teretane.

Treniranje s dva lika zvuči zamorno, ali ako zajedno odete u teretanu, oboje će vježbati bez obzira na to kojim likom upravljate. A znate koliko je važan partner za trening i motivaciju, zar ne?

05 Koristite Focus Mode

Koristite Focus Mode za preciznije pucanje © Rockstar Games

Pritisnite obje analogne palice kako bi aktivirali Focus Mode. Kada imate opremljeno oružje, ovaj način rada nakratko usporava vrijeme i omogućava vam da preciznije naciljate protivnike. Izvan borbe možete ga koristiti koliko god želite. Neprijatelje označava crvenom bojom, predmete s kojima možete stupiti u interakciju žutom, a novac zelenom bojom.

Koristite ga kako biste uočili neprijatelje kroz zidove, pronašli bilješke u kojima se kriju šifre za sefove, pratili životinjske tragove ili provjerili da li neko skriva vrijedne predmete u prtljažniku. Također vam govori nešto o vratima: bijela znače da možete ući, dok crvena označavaju vrata koja su pod alarmom.

06 Planirajte kriminalne aktivnosti u skladu s danom i noći

Ciklus smjene dana i noći dio je GTA 6, a dani traju znatno duže nego u prethodnim igrama iz serijala GTA. To ima smisla s obzirom na to koliko je ovoga puta prostran krajolik. Kako biste provjerili koliko je sati, pritisnite gornji dio D-pada na kontroleru i otvorite telefon. Neke prodavnice zatvaraju se noću, dok se određene misije mogu obavljati samo u određenom dijelu dana.

Doba dana također utiče na reakciju policije. Mirna ulica noću može olakšati posao u odnosu na prometno poslijepodne u Vice Cityju. Ako želite ubrzati vrijeme, spavajte u Jasonovoj kući i odaberite novo doba dana.

07 Pronađite skrivene prostorije i zgrade u koje možete ući

Mapa Leonide, sa svim svojim regijama, veća je nego ikada ranije. Ali to nije sve. GTA 6 ima stotine prostorija, kuća i stanova u koje možete ući, a mape vam pomažu da ih pronađete.

Mini-mapa: Uđite u prodavnicu i vidjet ćete glavni prostor. Krećite se prema vratima na zadnjem dijelu objekta i mini-mapa će vam pokazati ima li još nešto što možete istražiti: skrivenu prostoriju u koju možete ući, stepenice ili samo vrata koja se nikada neće otvoriti. Uvijek pratite mini-mapu, ona vam je najbolji saveznik prilikom istraživanja okoline.

Mapa svijeta: Većina zgrada označena je plavom bojom u dvije nijanse. Tamnoplava znači da zgrada ima ulaz ili unutrašnji prostor. Svijetloplava označava objekte koji služe samo kao dio scenografije. Kada se nalazite u blizini zgrade u koju možete ući, mini-mapa označava ulaz, obično bijelom linijom.

08 Kako funkcioniše brzo putovanje u Grand Theft Auto VI

U GTA 6 ne postoji mogućnost trenutnog premještanja na bilo koju lokaciju putem mape, ali ipak postoje tri brza načina za kretanje po Leonidi.

RydeMe . Otključajte aplikaciju, označite lokaciju na mapi, pozovite "taksi" i sjedite na zadnje sjedište. Za dodatnih 100 dolara možete preskočiti vožnju i odmah stići na odredište. U početnoj fazi igre to je prilično skupa opcija.

Javni prijevoz. Autobusi i vozovi saobraćaju širom Leonide i mogu vas odvesti do gotovo svake lokacije u njihovoj mreži. Prate raspored vožnje pa ćete morati čekati. Javni prijevoz praktičniji je unutar Vice Cityja, ali željeznička linija pokriva cijelu regiju.

Promjena lika. Ovo je najbrža i najjeftinija opcija. Ako se kao Jason nalazite daleko od Vice Cityja, prebacite se na Luciju. Lik kojim trenutno ne upravljate obično čeka u blizini tvog trenutnog sigurnog utočišta.

09 Krađa automobila na pametan način

GTA VI će imati vozilo za svaku priliku. © Rockstar Games/Take-Two

Jedna od osnovnih mehanika svake igre Grand Theft Auto jeste krađa automobila. Naravno, ona ima važnu ulogu i u GTA 6. Ipak, budite oprezni jer se krađa automobila više ne svodi na pritiskanje jednog dugmeta. Vozila imaju alarme i sigurnosne sisteme. Zadržite gornji dio D-pada kako biste otvorili aplikaciju Waink, a zatim označite automobil da biste vidjeli njegov sigurnosni sistem, cijenu po kojoj ga možete prodati i troškove registracije.

Alarm upozorava NPC likove u igri kada razbijete prozor. Standardni sistem za praćenje znači da ne možete modifikovati automobil dok ga ne registrujete. Napredni sistem za praćenje šalje signal policiji ako se automobil previše udalji od prvobitne lokacije, a jedini način da zaustavite slanje signala jeste brza vožnja. Većina automobila može se pokrenuti spajanjem žica, ali za luksuzne automobile s beskontaktnim sistemom pokretanja potreban vam je uređaj za kloniranje ključeva. U početku to ograničava izbor automobila koje možete ukrasti. Kako priča napreduje, otključavat ćete dodatne alate.

Pronašli ste automobil koji želite zadržati? Odvezite ga u Pay 'n' Spray i platite naknadu za registraciju. Što je automobil lošiji, naknada je niža. Registrovani automobil možete pozvati u bilo kojem trenutku putem aplikacije Scooter Bros.

10 Pljačke u GTA 6: Sve što trebate znati

Pljačke su vaš glavni izvor prihoda, a gotovo svako mjesto možete opljačkati od samog početka igre. Ipak, to nije tako jednostavno kao ući u objekat i izaći iz njega. Postoji mnogo stvari na koje morate obratiti pažnju.

Prvo izvidite situaciju. Na mapi provjerite potencijalni plijen i nivo osiguranja. Osim banke, sve prodavnice u početnom području imaju nizak nivo osiguranja, nema naoružanih čuvara, a broj kamera i alarma je mali. Za mjesta s niskim nivoom osiguranja dovoljan je jedan lik. Pljačke objekata sa srednjim i visokim nivoom osiguranja mnogo je lakše izvesti udvoje. Ako igrate sami i želite napasti veći cilj, pritisnite dugme Triangle ili Y na ikoni na mapi kako biste pozvali drugog lika. Budući da prije kasnijeg dijela priče ne možete istovremeno igrati s oba lika, mnogi igrači odgađaju većinu pljački do tog trenutka.

Koristite zadnji ulaz. Mnogi objekti ga imaju. Uz pomoć alata za razvaljivanje brava možete ući bez aktiviranja alarma.

Otvorite sef. Većina vrijednih predmeta nalazi se u sefu u zaključanoj prostoriji u zadnjem dijelu objekta. Neke šifre možete pronaći u blizini, a Focus Mode pomaže da ih uočite. Neke sefove možete otvoriti odgovarajućim alatom, dok druge možete raznijeti ljepljivim bombama. Šifre sefova nasumično se mijenjaju, tako da ne postoji univerzalna šifra koju možete zapamtiti.

U početku izbjegavajte banke i poslovnice za pozajmice. Novac u njima često sadrži paketiće s bojom koji eksplodiraju kada se previše udaljiš od objekta. Potreban vam je uređaj za ometanje paketića s bojom, koji možete dobiti tek u trećem poglavlju igre.

Plijen nosite u torbama za skrivanje. Jason i Lucia mogu nositi po dvije torbe. Nekoliko torbi može stati u prtljažnik automobila. Kombiji i kamioni mogu primiti do osam torbi, dok motocikli ne mogu primiti nijednu. Kada pljačkate udvoje, pritisnite desni dio D-pada, a zatim Circle ili B kako biste predali torbe svom partneru. Tako drugi lik može prodati plijen preprodavaču ukradene robe dok vi pokušavate pobjeći policiji. Novac neće odmah biti dostupan, već je potrebno sačekati kratko vrijeme.

Izvorni Red Bull Red Bull Energy Drink Otkrij više

Nemojte poginuti s punom torbom. Ako poginete, gubite sav novac i sve torbe s plijenom koje nosite. Torbe sakrivene u vozilu mogu ostati sačuvane, ali ne ako policija zaplijeni automobil. Nakon svake veće pljačke otiđite do preprodavača ukradene robe.

Prodajte plijen preprodavačima ukradene robe. Plijen se dijeli u tri kategorije, a to su narkotici, nakit i obilježene novčanice. Većina preprodavača kupuje sve tri kategorije, ali ne nude iste cijene. Yasmani u Little Cubi dobro plaća nakit i obilježene novčanice, dok Tyrone nudi bolju cijenu za narkotike. U početku robu morate lično dostavljati. Ako dovoljno dugo sarađujete s nekim preprodavačem, ponudit će vam mogućnost preuzimanja robe uz određenu naknadu, a neki će ponuditi i veći udio za određene vrste plijena.

11 Razumijevanje novog sistema potrage

U GTA 6 će na raspolaganju biti i letjelice © Rockstar Games/Take-Two

Policija nakon počinjenog zločina ne zna automatski gdje se nalazite. Prati vas na osnovu nekoliko faktora koji utiču na to koliko ste sumnjivi: vaš izgled, odjeća, vidljivo oružje, vozilo, snimci nadzornih kamera i tvoj partner. Ako se brzo i neprimjetno riješite ovih tragova, pobjeći ćete od policije.

Izgled: Tokom pljačke nosite šešir i maramu preko lica. Nakon toga ih skinite.

Odjeća: Držite rezervnu odjeću u prtljažniku ili kupite novu u prodavnici odjeće.

Vidljivo oružje: Pištolje vratite u futrolu, a dugo oružje sklonite ili odbacite. Oružje koje posjedujete, a odbacite ga, ponovo će se pojaviti u vašem prtljažniku.

Vozilo: Riješite ga se ili zamijenite drugim automobilom.

Nadzorne kamere: Uništite snimke u prostoriji u zadnjem dijelu objekta.

Partner: Razdvojite se.

12 Odabir odgovarajućih dodataka za oružje

Prilagođavanje oružja u GTA 6 veoma je detaljno, ali dva dodatka su najvažnija.

Nišani: Oružje s optičkim nišanom omogućava da pritiskom na desnu analognu palicu prebacite pogled u perspektivu prvog lica. Klasični mehanički nišani ne omogućavaju ovu opciju. Čim pronađete oružje koje vam odgovara, nabavite nišan s crvenom tačkom (red dot).

Prigušivači: Policija reaguje na prijavljene pucnjeve, a pojavljuje se i ako se u blizini skrovišta neke bande ispali previše hitaca, iako joj je tada potrebno više vremena da stigne. Prigušivač vam daje više vremena za prikupljanje plijena i pomaže da izbjegnete talase policajaca i pripadnika bandi.

13 Razumijevanje kriminalnog profila

Lucia i Jason su dva glavna lika u GTA 6 © Rockstar Games

GTA 6 prati vaše ponašanje. Jason i Lucia imaju zasebne kriminalne profile koji reaguju na to koliko ste nasilni i smrtonosni te kako se odnosite prema ljudima i životinjama. Sistem je sličan sistemu časti iz igre Red Dead Redemption 2, a na njega uglavnom utiče koliko često ubijate.

Postoji pet nivoa, a svaki ima svoju boju ikone:

Profesionalac (žuta boja). Nasilje svodite na minimum, kada god je moguće onesposobljavate ljude bez smrtonosne sile i izbjegavate da budete primijećeni. Nesmrtonosna obaranja i ljubazni postupci prema građanima pune vašu Focus traku.

Okorjeli kriminalac (narandžasta boja). Ubijate neprijatelje, a civile samo u samoodbrani, i nije vam naročito važno hoće li vas neko primijetiti. Važe isti bonusi za Focus kao i kod profesionalca.

Nasilnik (ljubičasta boja). Ne koristite nesmrtonosne metode, napadate policiju i ubijate civile bez razloga. Pogoci u glavu pune vašu Focus traku.

Psihopata (svijetlosiva boja). Ubijate veliki broj policajaca, bespomoćnih građana i nezaštićenih životinja. Pogoci u glavu i dalje pune vašu Focus traku, ali se više ne možete predati policiji. Lov se ne računa.

Nepopravljivi kriminalac (tamnosiva boja). Ako predugo ostanete na nivou psihopate, završit ćete na ovom nivou. Tokom igre možete prelaziti između prva četiri nivoa, ali ovaj je trajan. Rockstar navodi da će to imati dugotrajan utjecaj na Jasona i Luciju. Još nije poznato šta to tačno znači.

Igranje bez smrtonosne sile je moguće, ali teško. Pogoci u glavu i srce ubijaju, dok pogoci u zglobove i udove ranjavaju. Crvena oznaka pogotka znači da je meta mrtva, dok žuta označava da je ranjena i više ne učestvuje u borbi.

Kada je riječ o vozilima, pucanje u jednu ili dvije gume može uzrokovati da vozači vozila koja vas progone izgube kontrolu i izlete s ceste. Helikopteri se povlače ako ispalite dovoljno hitaca u njihovom pravcu, a pilot to prijavljuje putem policijske radio-veze.

Postoji i praktičan razlog zbog kojeg trebate voditi računa o svom kriminalnom profilu. Lik kojim trenutno ne upravljate ponaša se u skladu sa svojim profilom pa će se nasilna Lucia ponašati agresivnije kada igra preuzme kontrolu nad njom. U igri ovolikih razmjera očekujte da ćete ubiti veliki broj ljudi. Održavanje profila blizu nivoa profesionalca uglavnom se svodi na izbjegavanje nepotrebnih ubistava izvan misija i ubijanje isključivo u samoodbrani.

14 Najčešća pitanja početnika o igri GTA 6

Odgovori na najčešće postavljana pitanja. Kada dobijam bankovni račun u GTA 6? Tokom misije Buck Me. Do tada sakrivajte novac ispod labavih podnih dasaka u Jasonovoj spavaćoj sobi. Šta prvo trebam uraditi u GTA 6? Kupite prigušivač u prodavnici Ammu-Nation, istražite Key Lento, obavite sporedne aktivnosti u tom području i planirajte kupovinu garaže nakon što napustite tu regiju. Postoji li brzo putovanje u GTA 6? Ne u smislu trenutnog premještanja na lokaciju putem mape. Koristite RydeMe, javni prijevoz ili promijenite lika kojim upravljate. Kako mogu provjeriti koliko je sati i preskočiti noć? Pritisnite gornji dio D-pada kako biste otvorili telefon i provjerili vrijeme. Spavajte u Jasonovoj kući kako biste preskočili noć. Kako mogu prepoznati zgrade u koje mogu ući? Na mapi svijeta tamnoplave zgrade imaju unutrašnji prostor ili ulaz. Svijetloplave nemaju. Kako mogu znati jesu li vrata pod alarmom? Koristite Focus Mode. Bijela vrata možete otvoriti, dok su crvena pod alarmom. Kako mogu pobjeći policiji? Riješite se svih faktora koji vas mogu odati: izgleda, odjeće, vidljivog oružja, vozila, snimaka nadzornih kamera i partnera. Mogu li se vratiti s nivoa nepopravljivog kriminalca? Ne. Kada dostignete nivo nepopravljivog kriminalca, on je trajan.