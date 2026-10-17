Činjenice o GTA 6 koje čak ni najzagriženiji fanovi možda ne znaju

Odbrojavanje do GTA 6 je u punom jeku. Kako se bliži izlazak 19. novembra, uz produženi pregled koji otkriva šta nam se sve sprema, koliko zapravo znate o najiščekivanijoj igri 2026. godine? Od njenog razvoja pa sve do nevjerovatnog budžeta, evo činjenica o GTA 6 koje bi vas mogle iznenaditi.

01 GTA 6: Nastajao čitavu deceniju

GTA 6 se razvija već više od deset godina – posljednja igra koju je izbacio Rockstar Games bila je Red Dead Redemption 2, koja je i dalje jedna od tehnički najimpresivnijih i najuticajnijih open-world igara svih vremena. Ova epska vestern priča zvanično je izašla 26. oktobra 2018. godine, što znači da je od tada prošlo nešto manje od osam godina.

Lucia Caminos prvi put u igri GTA © Rockstar Games/Take-Two Interactive

Međutim, u vrijeme izlaska RDR 2, GTA 6 je već bio u fazi razvoja oko tri godine. Prema jednom izvještaju, početni rad na konceptu nastavka počeo je ubrzo nakon izlaska GTA 5 u 2014. godini.

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Međutim, navodi se da je pravi razvojni rad na Grand Theft Auto VI zapravo počeo tek nakon izlaska Red Dead Redemption 2, kada su se ogromni timovi u Rockstar Games-u ponovo oslobodili i mogli posvetiti novom projektu.

Razvojni tim je 4. februara 2022. godine i zvanično potvrdio da je nova GTA igra u izradi. Godinu i po dana kasnije, u decembru 2023., konačno je izašao i prvi trejler.

Ako računaš od izlaska GTA 5 pa sve do 19. novembra 2026. godine, između ova dva glavna dijela prošlo je više od 13 godina. Nijedan nastavak u historiji serijala nije čekao ovoliko dugo. Radi poređenja: između GTA 4 (2008) i GTA 5 (2013) prošlo je svega pet godina. Jedan od razloga za ovako dugu pauzu jeste ogroman uspjeh GTA Online moda. Taj multiplayer režim držao je Rockstar zauzetim godinama i donio toliko novca da jednostavno nije bilo pritiska da se požuruje nastavak.

02 Igra vrijedna milijardu dolara: Troškovi razvoja GTA 6

GTA 6 obećava veći i raznovrsniji svijet nego ikada prije. © Rockstar Games/Take-Two

Rockstar ne priča o parama. Ni studio ni Take-Two nisu objavili zvanični budžet za GTA 6. Ipak, industrija se slaže oko jedne stvari: pričamo o cifri koja nema premca u svijetu gejminga.

Većina pouzdanih procjena troškova razvoja GTA 6 kreće se između 1 i 1,5 milijardi američkih dolara, dok pojedini analitičari tu cifru procjenjuju na čak do 2 milijarde. Veće brojke koje kruže internetom smatraju se previše špekulativnim. Ono što je ipak jasno jeste šta je to toliko diglo troškove: dugogodišnji period razvoja, hiljade zaposlenih širom nekoliko Rockstarovih studija u svijetu, složen motion capture, nevjerovatno detaljan open-world svijet i tehnički napredak njihovog internog RAGE enginea. U ovo još uvijek nisu uračunati troškovi marketinga, koji samo za naslov ovako ogromnog kalibra mogu iznositi stotine miliona.

Poređenje sa GTA 5 pokazuje koliko su troškovi zapravo skočili u nebesa. Budžet za GTA 5 je 2013. godine procjenjivan na oko 265 miliona američkih dolara, uključujući marketing. U to vrijeme, to se smatralo apsolutnim rekordom. GTA 6 bi stoga bio otprilike četiri do sedam puta skuplji i, po svemu sudeći, najskuplja videoigra ikada napravljena.

Međutim, GTA 5 je prodat u preko 200 miliona primjeraka širom svijeta, što ga čini jednim od najuspješnijih zabavnih proizvoda svih vremena. Zajedno sa GTA Online-om, igra je tokom čitave decenije generisala milijarde. Ako se GTA 6 i približi ovakvom uspjehu, čak će i budžet od milijardu dolara biti itekako isplativa investicija.

03 Koliko puta je izlazak GTA 6 odlagan?

Izlazak GTA 6 zapravo je morao biti odložen samo dva puta, iako fanovima djeluje kao da se to dešavalo mnogo češće. Kada je Rockstar u decembru 2023. objavio prvi trejler, završio ga je jasnom najavom: 2025. godina. Kasnije su Rockstar i matična kompanija Take-Two precizirali datum na jesen 2025. Zajednica je imala jasan cilj na umu, ali je Rockstar dva puta povukao ručnu kočnicu.

Prvo odlaganje u maju 2025. godine za mnoge nije bilo iznenađenje, pošto su glasine o pomjeranju datuma kružile već neko vrijeme. Rockstar se tada zahvalio fanovima na strpljenju i nekoliko dana kasnije izbacio drugi trejler. To je vrlo brzo popravilo raspoloženje u zajednici.

Biće tu pregršt automobila na izbor. © Rockstar Games/Take-Two

Drugo odlaganje, u novembru 2025. godine, pogodilo je zajednicu znatno jače. Rockstar ga je objavio neposredno pred kvartalnu konferenciju kompanije Take-Two, uz objašnjenje da će im ti dodatni mjeseci omogućiti da igru dotjeraju do onog nivoa ispoliranosti na koji su Rockstarovi fanovi i navikli. Kao razlozi navedeni su ogromna tehnička složenost igre – preciznije, simulacija vještačke inteligencije, gustina svijeta i sam engine – kao i želja da se izbjegnu pretjerani prekovremeni sati i iscrpljivanje radnika. Upravo zbog toga se Rockstar našao na meti oštrih kritika tokom razvoja Red Dead Redemption 2.

Od tada je izvršni direktor kompanije Take-Two, Strauss Zelnick, u više navrata javno potvrdio novembarski datum izlaska. Finansijske prognoze grupe za fiskalnu 2027. godinu umnogome zavise upravo od ovog lansiranja, tako da bi treće odlaganje predstavljalo snažan udarac ne samo za fanove, već i za investitore.

Jedan sporedni efekat najbolje ilustruje koliko poštovanja industrija ima prema GTA 6: brojni izdavači su pomjerili svoje izlaske unaprijed ili ih odložili tek za 2027. godinu, kako ne bi ostali u sjeni Rockstarovog giganta. Djeluje kao da jedino Nintendo prkosi ovom trendu sa izlaskom remake-a igre The Legend of Zelda: Ocarina of Time za Nintendo Switch 2, čiji je izlazak zakazan za 5. novembar 2026. godine.

04 Sistemski zahtjevi za GTA 6

Prosto rečeno, pošto igra u početku izlazi ekskluzivno za PlayStation 5 i Xbox Series X/S, zvanični sistemski zahtjevi još uvijek ne postoje. Barem ne za sada. Svi koji su se nadali istovremenom izlasku za PC ostaće razočarani.

Rockstar još uvijek nije zvanično najavio verziju za PC. Na pitanje o tome, izvršni direktor kompanije Take-Two, Strauss Zelnick, kratko je istakao da Rockstar prati dobro poznatu strategiju kada je riječ o platformama i da će dodatne najave uslijediti u dogledno vrijeme.

Svoj auto možete dotjerati u tuning radionici. © Rockstar Games/Take-Two

Ova strategija je zaista već dobro poznata. GTA 5 je prvobitno izašao 2013. godine za PS3 i Xbox 360, a na PC je stigao tek u aprilu 2015. Red Dead Redemption 2 je izašao u oktobru 2018. za konzole, a otprilike godinu dana kasnije i za PC. Izvjesno je, iako još uvijek nije zvanično potvrđeno, da će GTA 6 pratiti sličan šablon. Zvanični sistemski zahtjevi za PC zbog toga još uvijek nisu dostupni. Situacija je znatno jasnija kada su u pitanju konzole:

30 FPS: Rob Nelson, kopredsjednik u Rockstar Northu, potvrdio je u avgustu 2026. godine da igra, u trenutnoj fazi razvoja, radi na 30 frejmova u sekundi.

PS5 Pro Enhanced: GTA 6 nosi odgovarajuću oznaku u PlayStation Storeu. Rockstar još uvijek nije tačno otkrio šta verziju za PS5 Pro čini boljom – da li je to rezolucija, frejmrejt ili grafički efekti.

Rezolucija: nije zvanično potvrđena. Na osnovu snimaka iz trejlera, tehnički stručnjaci iz tima Digital Foundry procjenjuju internu rezoluciju na oko 1440p, koja se potom skalira na 4K.

Potreban prostor za skladištenje: još uvijek nije poznat. Međutim, s obzirom na veličinu svijeta u igri, pametno bi vam bilo da oslobodite malo prostora na vašem SSD-u. Sigurno je da će zauzimati od 100 do 200 gigabajta.

05 Koliko je velika mapa u GTA 6?

Pitanje veličine mape je uvek jedno od prvih koje se postavi sa svakim novim izdanjem GTA. Odgovor za mapu GTA 6 glasi: izuzetno velika. Međutim, Rockstar još nije objavio zvaničnu cifru u kvadratnim kilometrima.

Grad je vaš, samo pazite na zakon © Rockstar Games/Take-Two

Ipak, neki noviji novinarski utisci i pregledi iz avgusta 2026. godine nude određene naznake: prema njima, mapa je otprilike dvostruki veća od one u GTA 5 i otprilike tri puta veća od mape u Red Dead Redemption 2. Da bismo to stavili u pravu perspektivu: Los Santos i okrug Blejn (Blaine County) u GTA 5 zajedno pokrivaju oko 49 kvadratnih milja, što mu dođe na otprilike 127 kvadratnih kilometara, s tim što veliki dio toga otpada na vodu i planine.

Zajednica je, naravno, već sprovela sopstvena mjerenja. Projekti mapiranja koji analiziraju snimke iz trejlera i materijale iz curenja informacija 2022. godine procjenjuju površinu na oko 118 do 132 kvadratne milje. To bi bilo otprilike 300 do 340 kvadratnih kilometara. Međutim, ovakve cifre treba uzeti sa rezervom. Samo Rockstar za sada zna koliki dio toga čini voda, koliko je zgrada pristupačno i kolika je zapravo konačna igraća površina.

GTA 6 će imati utrke na kružnoj stazi, što je prvi put za franšizu © Rockstar Games/Take-Two

U svakom slučaju, gustina sadržaja je daleko uzbudljivija od same veličine. Rockstar se ne fokusira na prazna prostranstva, već na svijet u kom se nešto dešava na svakom ćošku. Prema prvim utiscima, NPC likovi imaju oko 600.000 animacija; u GTA 5 ih je bilo oko 55.000. Ulice su užim, a sama upravljivost vozila djeluje teže i realističnije. Iz Rockstara kažu da su se radi postizanja ovakvog osjećaja konsultovali čak i sa profesionalnim trkačima. Zamisao je da Leonida manje djeluje kao kulisa, a više kao živopisno mjesto koje nastavlja da živi svoj život čak i kada vi niste tu.

06 Regije u GTA 6 i njihovi pandani iz stvarnog života

Leonida Keys © Rockstar Games

Dobro došli u Leonidu – fiktivnu verziju Floride koju je osmislio Rockstar. „Sunčana savezna država“ je savršena kulisa za GTA : glamur i propadanje, luksuzne jahte i kamp-naselja, kvartovi za provod i močvare sa aligatorima često se nalaze na samo nekoliko kilometara udaljenosti jedni od drugih. Rockstar je u trejlerima potvrdio šest regija, od kojih svaka ima svog dvojnika u stvarnom svijetu:

Regija u igri Inspiracija iz stvarnog svijeta Vajb Vice City Majami Neonski sjaj, klubovi na plaži, panorama grada Leonida Keys Florida Keys Niz ostrva, beskrajni mostovi, marine Grassrivers Everglades Močvare, hidro-gliseri, aligatori Ambrosia Područje uzgoja šećerne trske oko jezera Okičobi Polja, fabrike, bajkerska teritorija Port Gellhorn Turistička mjesta na obali Meksičkog zaliva Zaboravljeni obalni gradić sa starim motelima, dom stvarne trkačke staze Mount Kalaga National Park Šumoviti brežuljci i planinski pejzaži južnog dijela SAD-a Planinarenje, lov, off-road vožnja

Vice City je centar dešavanja na mapi. Grad je jasno modeliran po uzoru na Majami, sa Art Deco fasadama, šetalištima pored plaže, oblakoderima i noćnim životom koji nikada ne spava. Fanovi serijala već dobro poznaju Vice City iz originalne igre iz 1997. godine, iz GTA: Vice City (2002) i iz izdanja Vice City Stories (2006). Ali grad nikada do sada nije bio ovako živopisan i detaljan.

Vice City © Rockstar Games

Južno se ostrva Leonida Keys pružaju u more u vidu lanca povezanog dugim mostovima. Ovdje ćete pronaći marine, barove na plaži i tirkiznu vodu. Očekuje se da će ovo područje imati ključnu ulogu u plovidbi, ronjenju i krijumčarskim rutama. Sa oblastima Grassrivers, Rockstar donosi Everglejds u igru: plitke vode, gustu vegetaciju, hidro-glisere i mala naselja usred močvare.

Unutrašnjost skriva Ambrosiju (Ambrosia), inspirisanu regijom šećerne trske oko jezera Okičobi. Industrijske šećerane, prostrana polja i gruba atmosfera daju pečat ovom pejzažu. Prema trejleru, ovdje je prisutna i jaka bajkerska scena. Port Gelhorn (Port Gellhorn) otkriva drugu stranu floridskog sna: zapušteno primorsko ljetovalište na obali Meksičkog zaliva sa starim motelima, striptiz klubovima i ljudima čiji su bolji dani prošli. Konačno, Nacionalni park Maunt Kalaga (Mount Kalaga National Park) uvodi potpuno drugačiji pejzaž sa šumovitim brežuljcima, pješačkim stazama i lovištima. Ovakvi tereni zapravo ne postoje u ravnoj Floridi; više podsjećaju na šume sa sjevera u južnim američkim državama.

Prostor za disanje na sjevernim rubovima države © Rockstar Games/Take-Two

Ono što je važno, Rockstar ne pravi doslovne replike. Studio sažima lokacije, premješta prepoznatljive znamenitosti i spaja više zajednica u jednu novu. Rezultat je Florida koja djeluje autentično, ali je prilagođena i optimizovana za sam gameplay.

07 GTA 6: Nagrađivan i prije samog izlaska

Igra koja osvaja nagrade i prije nego što je uopšte izašla? Sa GTA 6, to je stvarnost. Hajp je toliko ogroman da Rockstar već ima impresivnu kolekciju trofeja i prije samog lansiranja:

The Game Awards 2024: Najiščekivanija igra

The Game Awards 2025: Najiščekivanija igra – drugu godinu zaredom

Golden Joystick Awards 2025: Najtraženija igra

Golden Joystick Awards 2025: Najbolji trejler za igru za Trejler 2

Rezultat Golden Joystick Awards nagrada je posebno uzbudljiv. Ukupno je dato oko 21 milion glasova. GTA 6 je osigurao oko 18 posto glasova u svojoj kategoriji, dok je The Witcher 4 bio iznenađujuće blizu na drugom mjestu sa nešto manje od 17 posto.

Znamo da će se u GTA 6 pojaviti modifikaciona radionica © Rockstar Games/Take-Two

Još impresivniji od trofeja su rekordi. U decembru 2023. godine, Trejler 1 je probio granicu od 90 miliona pregleda na YouTube-u u roku od 24 sata. To je bilo najuspješnije lansiranje video snimka koji nije muzički spot na platformi. Do drugog dana, već je sakupio više pregleda nego svi trejleri za GTA 5 zajedno. Trejler 2 je u maju 2025. godine otišao korak dalje: prema navodima Rockstara, pregledan je 475 miliona puta na svim platformama u roku od 24 sata. Rockstar ga opisuje kao najveće lansiranje videa svih vremena, veće od bilo kog bioskopskog trejlera.

08 GTA 6 i modovanje: sloboda sa jasnim granicama

Modovanje je sastavni dio GTA DNK. Modovi za grafiku, serveri za igranje uloga (roleplay), nova vozila ili cijeli gradovi iz drugih nastavaka: zajednica je održavala GTA 4 i GTA 5 u životu godinama. Zbog toga je zajednica bila utoliko pažljivija kada je Rockstar 21. septembra 2026. godine objavio nove smjernice za modove. One se primjenjuju na sve Rockstarove igre, uključujući i GTA 6.

Prvo, dobre vijesti: modovi u GTA 6 će, u načelu, ostati dozvoljeni. Međutim, Rockstar je povukao jasne crvene linije.

Bez miješanja u priču: zvanični zapleti, misije i likovi ne smiju se mijenjati niti proširivati.

Nema miješanja sredstava (resursa) između igara: mape, likovi ili resursi iz jedne Rockstarove igre ne smiju se prenositi u drugu. Izgradnja Liberty Cityja iz GTA 4 u GTA 5 ili GTA 6 stoga bi bila zabranjena.

Bez zaštićenog sadržaja trećih strana: brendovi, logotipi, stvarne lokacije ili poznate ličnosti trećih strana su zabranjeni.

Glasovi i lica: Rockstarove sinkronizacije (glasovne izvedbe) ne smiju se mijenjati. Svako ko želi koristiti glasove ili lik stvarne osobe mora imati pismeno odobrenje.

Bez varanja na mreži (online varanja), bez mehanika kockanja sa stvarnim novcem, bez reklama za kriptovalute ili NFT-ove.

Bez sponzorstva: Plasiranje proizvoda i plaćeno oglašavanje u modovima su takođe zabranjeni.

Monetizacija je dozvoljena samo putem platformi koje je odobrio Rockstar.

Ronjenje je samo jedna od mnogih sporednih aktivnosti © Rockstar Games

Pored toga, igre se ne smiju modifikovati kako bi radile na uređajima za koje ih Rockstar nije namijenio. Ovo je jasna zabrana.

Ovo šalje jasnu poruku zajednici koja se bavi modovanjem. Mnogi popularni fanovski projekti iz proteklih godina više ne bi bili mogući prema ovim pravilima, u rasponu od proširenja priče do „crossover“ modova. U isto vrijeme, Rockstar pokazuje da ne želi zabraniti modovanje, već ga regulisati. Otkako je preuzeo vodeći tim za igranje uloga (roleplay) Cfx.re (FiveM), studio se sve više oslanja na zvanične kanale. Hoće li GTA 6 uopšte biti moguće modovati po izlasku, u svakom slučaju zavisi od PC verzije. A ona je još daleko.

09 Kompleti naoružanja: Nema više nošenja čitavog arsenala u džepu

Nošenje oružja i opreme skrivene na tijelu: to je bila standardna praksa u prethodnim GTA nastavcima. U GTA 6, to postaje prošlost. Rockstar očigledno preuzima sistem opreme (loadout) iz Red Dead Redemption 2 i čini ga realističnijim.

Lucia i Jason pljačkaju banku © Rockstar Games

Jason i Lucia sada sa sobom mogu nositi samo dva skrivena pištolja i dva duga oružja vidljivo na tijelu. Sve ostalo se skladišti u ormarima za oružje u Ammu-Nationu ili u prtljažniku vašeg vozila. Sam Rockstar kaže da možete prilagoditi svoj komplet oružja „za svaku priliku“. To zvuči kao mala promjena, ali fundamentalno mijenja sam način igranja (gameplay). Prije svake misije nameće se pitanje: idem li tiho sa pištoljem koji ima prigušivač, ili sa jurišnom puškom i sačmaricom? Ako loše isplanirate, moraćete improvizovati.

Samo oružje se može u velikoj mjeri prilagođavati. Specijalni revolveri iz Ultimate Edition izdanja ukazuju na opsežan sistem prilagođavanja sa dodacima, završnim bojama i modifikacijama.

Jason se sprema za nevolje © Rockstar Games/Take-Two

Tome se dodaju i nove „Focus“ (fokus) sposobnosti dva glavna lika. One rade na sličan način kao „Dead Eye“ u Red Dead Redemptionu: vrijeme se usporava, a igra ističe slabe tačke, puteve za bijeg ili ključne pozicije. Prema prvim utiscima i pregledima (previews), Jason i Lucia koriste ovu sposobnost na različite načine, što ih takođe razdvaja u pogledu samog načina igranja.

10 GTA 6 uvodi sistem interakcije

Ako postoji jedna nova karakteristika koja pokazuje u kom pravcu Rockstar ide sa GTA 6, to je sistem interakcije. Red Dead Redemption 2 je i ovdje poslužio kao inspiracija, ali GTA 6 to vodi znatno dalje. Kao što je prikazano u „Extended Look“ prikazu, navodno možete pritiskom na dugme pozdraviti, isprovocirati, umiriti ili izazvati NPC likove. Jednostavan kontekstualni meni tako postaje alat pomoću kojeg možete svjesno eskalirati ili deeskalirati situacije.

GTA 6 ima sistem interakcije sličan onom u igri RDR 2 © Rockstar Games

Svijet na to reaguje na primjetan način. NPC likovi primjećuju ako im se previše približite, prisluškujete ih predugo ili se ponašate agresivno. Prolaznici čak komentarišu vašu odjeću. Neki NPC likovi će vam sami prići i pokrenuti nasumične događaje. Leonida stoga više nije samo kulisa kroz koju jednostavno prolazite autom. Grad reaguje na vas.

Interakcija takođe igra veliku ulogu između glavnih likova. Jason i Lucia su osmišljeni kao dvojac u stilu Bonnie i Clydea. Vi sami utičete na to kako se njihov odnos razvija; romansa je opciona. U mnogim situacijama možete se prebacivati s jednog na drugog lika.

Na vama je da odlučite hoće li Lucia i Jason postati par © Rockstar Games

U uskoj vezi sa sistemom interakcije je i novi "Criminal Profile". On zamjenjuje tradicionalne sisteme morala i prati način na koji činite zločine: čisto i profesionalno, ili nepotrebno brutalno. Policija i NPC likovi reaguju u skladu s tim. Prema prvim utiscima i pregledima, ako previše odete u krajnost, vaš profil bi mogao biti trajno narušen.

11 Bonus: Činjenice koje vjerovatno niste znali

Pored velikih tema, GTA 6 je prepun detalja koji pokazuju koliko je ljubavi Rockstar uložio u ovaj svijet. Evo onih najuzbudljivijih.

Lucija uživa © Rockstar Games

Lucia ispisuje historiju serijala. Lucia Caminos je prva ženska glavna uloga u serijalu još od ere igara iz ptičje perspektive (top-down) iz devedesetih, kada su igrači mogli opciono birati ženske likove. Ona započinje priču tek izašla iz zatvora. Njen partner, Jason Duval, je bivši vojnik koji je upao u svijet droge.

Masovno curenje podataka 2022. godine. U septembru 2022. godine, haker je objavio 90 razvojnih video snimaka koji sadrže oko 50 minuta snimaka igranja (gameplay). Ovo se smatra jednim od najvećih curenja podataka u historiji gejminga. Počinitelj je u to vrijeme imao 17 godina i uhapšen je u Velikoj Britaniji ubrzo nakon toga.

Točenje goriva postaje obavezno. Po prvi put, automobili i motocikli imaju funkcionalan pokazivač nivoa goriva. Ako ignorišete nivo goriva, zaustavićete se nasred bjekstva. Međutim, prema prvim utiscima i pregledima, Rockstar je balansirao potrošnju goriva tako da ne predstavlja gnjavažu. Električne automobile punite na stanicama za punjenje.

Krađa automobila postaje prava nauka. Vozila više klase imaju elektronske brave i GPS uređaje za praćenje. Aplikacija u igri pod nazivom Waink vam na mobilnom telefonu pokazuje da li je automobil zaključan, da li ima alarm ili uređaj za praćenje, kao i koliko vrijedi.

80 sati Leonide. Očekuje se da će vrijeme igranja, uključujući glavni i sporedni sadržaj, iznositi oko 80 sati. Kao i u Red Dead Redemptionu 2, priča je podijeljena na poglavlja.

Nema perspektive prvog lica pri izlasku igre. Za razliku od verzije igre GTA 5 za nove generacije, režim prvog lica ne postoji prilikom izlaska igre; dostupan je samo kada nišanite sa određenim oružjem.

Mnoštvo stvari koje možete raditi van glavne priče. Možete loviti klasične automobile i dati ih mehaničaru na restauraciju, upadati u skrovišta bandi i grabiti rijedak plijen, prodavati ukradenu robu švercerima ili istraživati obalu kajakom i opremom za ronjenje. Tragovi o prodavnicama ribolovne opreme i čamcima takođe sugerišu da ćete moći ići u ribolov.

Spektakularan opseg mogućnosti stilizovanja. Jason i Lucia imaju više opcija za garderobu i frizure nego bilo koji lik u GTA serijalu prije njih. Na ovo se nadovezuje i sistem fizičke spremnosti koji utiče na fizički izgled likova.

Gledanje TV-a sa aligatorom Maccom. Igra ima sopstvenu animiranu TV emisiju o aligatoru po imenu Macca. Tu je i ugrađeni sistem društvenih mreža kroz koji Rockstar ismijava influensersku i internet kulturu.

Prava ulična umjetnost u Vice Cityju. Više od 50 stvarnih uličnih umjetnika kreiralo je murale za grad.

Specijalan album. Pored radio stanica, tu je i namjenski saundtrek sa 34 pjesme pod nazivom „ Grand Theft Auto VI: The Album “.

Lucija ide u teretanu sa slušalicama na ušima © Rockstar Games

GTA 6 nije običan izlazak igre, već pop-kulturni događaj sa nevjerovatnim dometom. Sa više od 13 godina čekanja, navodnim budžetom koji se mjeri u milijardama, trejlerima koji obaraju rekorde gledanosti i svijetom igre koji vas pamti, reaguje na vaše postupke i uzvraća udarac — Rockstar ne želi samo da isporuči novi GTA, već da postavi potpuno novi standard za igre sa otvorenim svijetom.

Da li će uspjeti, saznaćemo 19. novembra 2026. godine. Tada će, konačno, doći vrijeme da se kaže: Dobrodošli u Leonidu!