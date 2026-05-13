Motoring
Hoe kijk je de eerste 24-uursrace op de Nürburgring van Max Verstappen?
De viervoudig wereldkampioen Formule 1 maakt zijn debuut op de 24 uur van de Nürburgring in 2026. Hier vind je alle informatie over hoe je live kunt kijken, inclusief het volledige wedstrijdschema.
De enduranceracerij verwelkomt in 2026 een van de beroemdste coureurs ter wereld, wanneer viervoudig Formule 1-wereldkampioen Max Verstappen zijn langverwachte debuut maakt op de legendarische ADAC RAVENOL 24h Nürburgring. Verstappen benadrukt zijn passie voor racen en zijn voortdurende zoektocht naar nieuwe uitdagingen, en als onderdeel van het Verstappen Racing-team zal hij het opnemen tegen het ultra-uitdagende circuit!
Samen met zijn drie pro GT-teamgenoten - Dani Juncadella, Jules Gounon en Lucas Auer - zal Verstappen deelnemen aan het vierdaagse evenement, met kwalificatiesessies die beginnen op 14 mei voordat de race van start gaat op 16 mei.
Tijdens het hoofdevenement zal het team 24 uur achter elkaar racen op een circuit dat bekend staat om zijn bochten, hoogteverschillen en steeds veranderende omstandigheden die in een oogwenk kunnen veranderen van een heldere hemel in regen of mist.
Hoewel het Verstappens debuut is in de legendarische race, heeft de viervoudig wereldkampioen al laten zien dat hij bekwaam is achter het stuur van de Mercedes-AMG GT3 Evo. Tijdens de kwalificaties in april nam de Nederlandse topcoureur deel aan twee vier-uursraces en kon hij het veld 90 minuten aanvoeren voordat er technische problemen met de auto optraden.
Deze prestatie toonde aan dat het team genoeg tempo heeft en competitief kan zijn in een veld met onder andere Manthley, Porsche BMW, Audi, Aston Martin en Ferrari.
Fans kunnen alle actie vanaf de Nürburgring live volgen op Red Bull TV en het Red Bull Motorsports YouTube-kanaal .
De 24 uur van de Nürburgring is een race die al heel lang op mijn bucketlist staat.
01
Wat is de 24 uur van de Nürburgring?
De 24 uur van de Nürburgring in een oogopslag
- Voor het eerst verreden in 1970
- Parcours van 25,378 km
- Tot 190 deelnemende voertuigen
- Ongeveer 280.000 toeschouwers live op het circuit (2025)
- Uniek, open reglement
- Datum voor 2026: 14-17 mei
De 24 uur van de Nürburgring is een beroemde endurancerace die jaarlijks in Duitsland wordt gehouden op de legendarische Nürburgring Nordschleife. Het concept is eenvoudig, maar veeleisend: teams racen 24 uur onafgebroken en verdelen de rijtaak over drie of vier coureurs, met als doel de meeste ronden af te leggen.
Het evenement staat bekend als een van de zwaarste uithoudingstests in de autosport en maakt gebruik van een gecombineerde lay-out van de Nordschleife en het moderne GP-circuit, waardoor een ronde van ongeveer 25 km ontstaat - een van de langste in de autosport. Met meer dan 150 bochten, dramatische hoogteverschillen en smalle stukken met zeer weinig ruimte voor fouten is het circuit zelf al uitdagend genoeg, maar de coureurs moeten ook nog eens het hoofd bieden aan constant veranderende weersomstandigheden overdag en 's nachts, waaronder vaak regen, mist en wisselende temperaturen, soms allemaal binnen één ronde.
Alsof dat nog niet genoeg is, zorgt het grote aantal auto's dat tegelijkertijd op de baan is voor nog een uniek aspect van deze iconische race. GT3-auto's met hoge prestaties - Verstappen rijdt in een Mercedes AMG GT3 - nemen het op tegen veel langzamere, bijna-productieauto's, wat betekent dat coureurs constant door het verkeer en de grote snelheidsverschillen moeten navigeren. Dit alles zorgt voor een chaotische maar spannende omgeving, waar bewustzijn en racecraft net zo belangrijk zijn als snelheid.
02
Hoe het evenement werkt
Kwalificatiewedstrijden in april (18-19 april)
Deze vonden een maand voor het hoofdevenement plaats en bestonden uit twee races van vier uur. Ze boden teams de kans om hun prestaties te verfijnen, waarbij de gegevens van het weekend cruciaal waren voor de voorbereiding op het hoofdevenement.
Kwalificatiewedstrijden in mei (14-15 mei)
Het raceweekend begint op donderdag 14 mei, wanneer meerdere sessies op het volledige circuit de gridposities bepalen en teams hun afstelling kunnen verfijnen, inclusief de cruciale nachtritten. Op vrijdag is de Topkwalificatie - waar de snelste auto's de pole-position en de voorste rijen bepalen in korte shootouts, met schonere ronden onder hoge druk.
Finaleraces (16-17 mei)
Na de laatste systeemcontroles tijdens de warm-up gaan Verstappen en zijn teamgenoten de Nürburgring Nordschleife op voor de 24-uursrace, waar ze zich aansluiten bij een volgepakt veld uit meerdere klassen. De race begint om 13.00 uur UTC (15.00 uur CEST) en fans kunnen alles live volgen op Red Bull TV en het Red Bull Motorsports YouTube-kanaal.
03
Live kijken
De kwalificatiewedstrijden in mei en de finalerace op 16-17 mei worden allemaal live uitgezonden op Red Bull TV en het Red Bull Motorsports YouTube -kanaal. Hier zie je wanneer elke etappe plaatsvindt voorafgaand aan de herhaling:
Date
Session
Time
Thursday, May 14
Qualifying 1
11.10am – 1.30pm UTC (1.10pm – 3.30pm CEST)
Qualifying 2
5.55pm – 9.45pm UTC (7.55pm – 11.45 CEST)
Friday, May 15
Top-Qualifying 1
6.45am – 7.25am UTC (8.45am – 9:25am CEST)
Top-Qualifying 2
7.40am – 8.25am UTC (9.40am – 10.25 CEST)
Qualifying 3
8.30am – 10.05am UTC (10.30am – 12.05pm CEST)
Top Qualifying 3
11.30am – 12.45pm UTC (1.30pm – 2.45pm CEST)
Saturday, May 16
Warm-Up
8.00am – 9.30am UTC (10.00am – 11.30am CEST)
Race
12.30pm – 1.45pm +1 UTC (2.30pm – 3.45pm +1 CEST)