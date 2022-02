Downhill urbano de mountain bike: guia para iniciantes

. Os competidores descem um a um, cronometrados do início ao fim, e quem for o mais rápido vence a prova. De modo geral, uma rápida sessão de treinos antecede a disputa, seguida pela qualificação e pela corrida final.

O downhill urbano é disputado em formato idêntico ao de uma etapa da Copa do Mundo de Mountain Bike . Os competidores descem um a um, cronometrados do início ao fim, e quem for o mais rápido vence a prova. De modo geral, uma rápida sessão de treinos antecede a disputa, seguida pela qualificação e pela corrida final.

O esporte começou a ganhar corpo no começo dos anos 2000, quando o Red Bull Lisbon Downtown percorreu as vielas e escadarias da capital portuguesa. Isso foi a senha pra que uma série de corridas urbanas surgisse em outros países.

Embora a Europa concentre muitos eventos, as provas mais conhecidas do MTB downhill urbano têm como palco os países da América Central e do Sul, como o Red Bull Monserrate Cerro Abajo, na Colômbia, e o

