Quem são os melhores B-Boys e B-Girls do mundo

Tudo começou quando sete dos melhores B-Boys do mundo resolveram criar uma crew que reunisse os maiores talentos do breaking internacional, com potencial para viajar o planeta educando a próxima geração de breakers. Dez anos depois, o Red Bull BC One All Stars continua fazendo história e hoje conta com 20 membros, dos quais 13 já foram campeões mundiais do Red Bull BC One . Abaixo, você conhece melhor cada uma dessas estrelas.

01 Pelezinho

B-Boy Pelezinho © Mauro Puccini / Red Bull Content Pool

Natural de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, foi um dos B-Boys que, ao lado do francês Lilou e do mexicano RoxRite, teve a ideia original de criar o Red Bull BC One All Stars , em 2009. "O breaking mudou minha vida", diz Pelezinho , cuja carreira já soma mais de 20 anos. Hoje, o brasileiro é um dos principais dançarinos do planeta, com uma carreira estável que estourou em 2005, quando participou pela primeira vez da final mundial do Red Bull BC One .

02 Lilou

B-Boy Lilou © Nika Kramer / Red Bull Content Pool

Primeiro bicampeão mundial do Red Bull BC One , Lilou construiu uma reputação inabalável na cena. "Ganhar duas vezes significa que faço parte da história do breaking e isso me deixa muito feliz", comemora o francês. Lilou é faixa preta em kung fu desde os 16 anos, e a mentalidade da arte marcial o ajudou na dança: para ele, a característica mais importante de um B-Boy é a determinação – não apenas nas batalhas, mas na prática diária e no estilo de vida.

03 RoxRite

B-Boy RoxRite © Kien Quan / Red Bull Content Pool

Aos 12 anos de idadde, RoxRite emigrou do México para os Estados Unidos, onde começou a dançar. Desde então, já são mais de 20 anos dedicados ao breaking. Campeão do Red Bull BC One 2011, em Moscou (Rússia), ele é um dos mais fortes competidores nas primeiras posições do cenário internacional de batalhas, sendo o primeiro B-Boy do mundo a colecionar 100 vitórias. Sua principal estratégia é simplesmente tentar superar todos seus adversários: "Você tem que se respeitar como artista e se tratar dessa forma".

04 Neguin

B-Boy Neguin © Nika Kramer / Red Bull Content Pool

Único latino-americano campeão mundial do Red Bull BC One (em 2010, em Tóquio, no Japão), Neguin busca sempre passar mensagens positivas por meio do breaking. Seu estilo único, que vem sendo construído desde que ele tinha 14 anos de idade, tem influências da capoeira e carrega todos os valores que o brasileiro aprendeu com a família: "Eles me ensinaram as coisas boas da vida: educação, cultura e sempre curtir o que faço".

+ Veja abaixo "To Be", vídeo-poesia estrelado pelo B-Boy Neguin sobre força, resiliência e a história de vidas pretas.

"To Be", por Neguin

05 Menno

B-Boy Menno © Nika Kramer / Red Bull Content Pool

Em 2019, Menno se tornou o primeiro tricampeão do Red Bull BC One . "As três vitórias me possibilitaram viver o melhor lado da vida", diz o B-Boy, dono de um dos estilos mais originais da cena atual. A paixão foi fundamental no processo, porque para o holandês, quanto mais dinheiro é envolvido, mas é preciso lutar para preservar a cultura do breaking e não deixar que ela se torna apenas algo competitivo. E é o que ele tem feito há mais de 20 anos.

06 Wing

B-Boy Wing © Mark Teo / Red Bull Content Pool

Wing começou a dançar breaking aos 12 anos, influenciado por seu irmão mais velho, Skim. Ele coreografa padrões intrincados de movimento e incorpora combinações e fluxos complexos em sua dança, que lhe rendeu o título mundial do Red Bull BC One 2008, em Paris (França). O segredo? Simples: "treinar bastante", diz. Wing vive e respira breaking e quer ser um modelo para a nova geração, espalhando pelo mundo sua mensagem de amor e respeito mútuos.

07 Ami

B-Girl Ami © Kien Quan / Red Bull Content Pool

Primeira B-Girl a entrar para o Red Bull BC One All Stars , Ami fez história ao se tornar a primeira vencedora do título mundial do Red Bull BC One (em 2018, em Zurique, na Suíça). A japonesa dança desde 2009, quando tinha apenas 10 anos de idade, e sente muito orgulho de fazer parte da crew, com quem tem mais chances do obter experiências diferentes pelo mundo. "Para mim, isso é a coisa mais emocionante, porque eu me inspiro muito nisso", comemora.

+ Assista abaixo ao episódio da série "Rise of the B-Girls" dedicado à Ami e conheça mais sobre a B-Girl.

B-Girl Ami

08 Cico

B-Boy Cico © Red Bull Content Pool

Representante italiano da crew, Cico ganhou o apelido de "Príncipe da Energia" graças aos seus movimentos extremamente dinâmicos. Ele detém o recorde mundial de maior número de 1990 – manobra na qual o breaker gira continuamente em apenas uma mão – seguidos, com 27 voltas ininterruptas. "Eu gosto de voar, sempre gosto de atingir o limite", diz o B-Boy, que se apaixonou pelo breaking aos 10 anos de idade e nunca mais parou.

09 Hong 10

B-Boy Hong 10 © Mihai Stetcu / Red Bull Content Pool

Bicampeão mundial do Red Bull BC One , Hong 10 possui uma resistência invejável, atingida por meio de vigorosos treinos focados no sistema cardiovascular. "Busco sempre ser o melhor que posso, sem folga", conta o sul-coreano que, ao longo de sua carreira de sucesso, aprendeu que vencer não é tudo. Para ele, os melhores dançarinos respeitam a arte e nutrem a cultura do breaking em prol da próxima geração. Mesmo assim, ele já venceu todos os principais eventos internacionais, incluindo UK B-Boy Championships, Battle of the Year, New Taipei BBoy City e Freestyle Session Korea.

10 Logistix

B-Girl Logistix © Anastasia Wilde / Red Bull Content Pool

Logistix começou a dançar em 2011, aos 9 anos. Especialista em top rock , a estadunidense possui formação em vários estilos, mas é conhecida principalmente por sua coreografia e movimentos influenciados pelo hip-hop. Uma de suas maiores conquistas (até agora) foi a vitória na competição solo Silverback Open B-Girl 2018. "Foi realmente estimulante e também louco saber quantas pessoas realmente se inspiraram em mim naquela noite", lembra a B-Girl.

11 Lil G

B-Boy Lil G © Sergio Gonzalez Ferrer / Red Bull Content Pool

Ao dançar, o foco de Lil G é triplo: força, estilo e ritmo. O venezuelano traz consigo extrema confiança, que faz com que movimentos difíceis pareçam ser feitos sem esforço. Mas só pareçam: "Às vezes durmo no chão, não durmo muito e de vez em quando não tenho tempo nem para comer", conta o B-Boy, que já disputou cinco finais mundiais do Red Bull BC One e diz que aprendeu muito na jornada, mostrando que o esforço valeu à pena.

+ Conheça abaixo a história do Red Bull BC One neste episódio da série ABC do...

ABC do... Red Bull BC One

12 Sunni

B-Boy Sunni © Ali Bharmal / Red Bull Content Pool

Sunni começou a praticar breaking aos 10 anos e sua dança mistura estilos modernos e antigos a movimentos originais. Uma de suas maiores inspirações é Hong 10 e, segundo o britânico, um bom B-Boy deve “sempre mostrar sua personalidade, individualidade, desejo de competir e dedicação”. Entre os destaques de sua carreira estão as vitórias no Notorious IBE, Unbreakable e no UK B-Boy Championships, além de ser o primeiro membro do Red Bull BC One All Stars do Reino Unido.

13 Victor Montalvo

B-Boy Victor Montalvo © Little Shao / Red Bull Content Pool

Desde que começou a batalhar aos 14 anos, Victor ganhou várias competições solo em todo o mundo, incluindo o título mundial do Red Bull BC One 2015, em Roma (Itália). Para o estadunidense, um bom dançarino deve ser humilde e "sempre continuar aprendendo e sempre pensar como um aluno". Ele acredita que não há espaço para ciúme ou ego – você deve apenas ser você e ser positivo.

14 Lil Zoo

B-Boy Lil Zoo © Little Shao / Red Bull Content Pool

Um B-Boy super-rápido e enérgico que está sempre sorrindo na pista de dança, Lil Zoo mistura power moves explosivos, freezes dinâmicos e movimentos acrobáticos insanos, executados em perfeita sincronia com a música. Campeão mundial do Red Bull BC One 2018 (em Zurique, na Suíça) o marroquino radicado na Áustria é o único vencedor de três Red Bull BC One Cyphers – ele venceu as eliminatórias do Oriente Médio, na África, em 2012, 2013 e 2015.

15 Taisuke

B-Boy Taisuke © Little Shao / Red Bull Content Pool

Taisuke tem um estilo único, tanto que o cara tem seu próprio movimento assinado: o DEF AIR. A dança entrou cedo na vida do japonês, que começou a dançar em 1997 sob influência da irmã. Um ano depois, ao ver seu professor fazendo um windmill, decidiu que seria um B-Boy. Desde então, ele coleciona títulos pelo mundo e já participou seis vezes da final mundial do Red Bull BC One . Claro que todos querem vencer nas batalhas, mas para o breaker, isso deve ser secundário: "Divirta-se, porque, mesmo se você não conseguir, pelo menos você se divertiu".

16 Junior

B-Boy Junior © Tyrone Bradley / Red Bull Content Pool

Junior é um dos personagens mais icônicos da cena, famoso por sua força sobre-humana e acrobacias de parada de mão. Tudo isso fica mais impressionante com o fato de que ele contraiu pólio aos três anos de idade. "Sempre tentei transformar minha deficiência em uma vantagem, e o melhor exemplo foi a dança", conta o francês. Aos 12 anos, ele descobriu o breaking e acabou tendo seus movimentos diferentes notados por dois professores. Hoje, com 40 anos de idade, ele tem em seu currículo diversos títulos mundiais.

17 Issei

B-Boy Issei © Romina Amato / Red Bull Content Pool

Campeão do Red Bull BC One 2016, em Nagoya (Japão), ao vencer seu conterrâneo, o bicampeão japonês Hong 10, Issei tem como grande ídolo o também japonês (e membro do Red Bull BC One All Stars ) B-Boy Taisuke. "Acompanho a carreira dele desde criança e, apesar de ter sido campeão do Red Bull BC One em 2016, ainda não me considero melhor do que ele", reflete. Breaker desde os 6 anos, Issei é, além de um competidor renomado, jurado de diversas batalhas, onde busca B-Boys e B-Girls com a característica que ele julga mais importante na cena: a persistência.

18 Ronnie Abaldonado

B-Boy Ronnie Abaldonado © Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool

Desde 2004, Ronnie viaja o mundo produzindo shows em sua cidade natal, Las Vegas (EUA), administrando um centro de cultura hip-hop e, claro, batalhando. Campeão mundial do Red Bull BC One 2007, em Joanesburgo (África do Sul), a primeira vez que o B-Boy viajou para o exterior para competir foi em 2003 e ele já levou o título da Seven to Smoke, no The Notorious IBE. Sua vitória na batalha foi um ponto de virada em sua carreira, resultado de uma estratégia clara de "nunca mostrar fraqueza e sempre manter-se fiel ao seu estilo".

19 Shigekix

B-Boy Shigekix © Little Shao / Red Bull Content Pool

Aos 19 anos, a lista de recordes de Shigekix já é longa: em 2015, ele foi o B-Boy mais jovem a participar de uma final mundial do Red Bull BC One . Em 2019, tornou-se o mais jovem membro do Red Bull BC One All Stars e, no ano seguinte, foi o mais jovem campeão mundial do Red Bull BC One , em Salzburgo (Áustria). "Tenho trabalhado muito para ganhar", diz o japonês, que não pretende parar de vencer tão cedo.

20 Kastet

B-Girl Kastet © Little Shao / Red Bull Content Pool

Mais nova integrante do Red Bull BC One All Stars , Kastet é atualmente a melhor B-Girl do mundo. Isso porque ela foi a única a vencer duas vezes o Red Bull BC One – em 2019 e 2020. E o fato dela vencer dois anos seguidos é algo inédito tanto na competição feminina, quanto na masculina. "Meu segredo é que não tenho medo de perder, eu vivo o momento.", diz a russa.

+ Veja abaixo, na íntegra, a final de 2020 do Red Bull BC One.

Madmax X Kastet – batalha final

