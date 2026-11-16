O FUT Champions está de volta ao EA Sports FC 27 , e está melhor do que nunca. Algumas mudanças importantes no modo dão aos jogadores um pouco mais de liberdade. Veja aqui como o FUT Champions funciona no FC 27 e todas as informações que você precisa sobre quando começa e quais recompensas você pode ganhar.

01 O que é o FUT Champions?

EA Fc 27: Jogadores se alinham antes de uma partida © EA Sports

O Champions é o modo mais competitivo do FC 27. Ele foi lançado pela primeira vez no FIFA 17 como “Weekend League”, quando era preciso completar 40 partidas em 48 horas. Com o passar dos anos, as exigências diminuíram bastante, tornando o modo mais acessível pra jogadores de todos os níveis.

O FUT Champions é um modo dentro do Ultimate Team , onde os jogadores têm 15 partidas para tentar vencer o máximo possível. Quanto mais jogos você vencer, melhores serão as recompensas que receberá. O modo rola só no fim de semana, e você precisa ganhar pontos pra participar.

EA FC 27: Os jogadores têm 15 partidas para tentar ganhar o máximo possível © EA Sports

02 Como funciona o FUT Champions?

Ao jogar o modo Rivals, você ganha Pontos de Qualificação pro Champions. Você ganha alguns pontos por cada partida que jogar, sendo que uma vitória rende mais pontos do que uma derrota. Você também ganha mais pontos por partida se estiver em divisões mais altas.

Quando tiver 1.000 Pontos de Qualificação, você os troca pra participar do FUT Champions no fim de semana. Aí, você tem o fim de semana inteiro pra jogar até 15 partidas, tentando vencer o máximo possível.

EA FC 27 Australian Team © EA FC

Como é preciso se classificar, e os pontos são mais fáceis de conseguir pra jogadores nas divisões mais altas, o Champions é considerado o modo mais competitivo do jogo. Diferente dos jogos dos anos anteriores, a participação está aberta a todo mundo, mas você precisa jogar partidas suficientes pra se classificar até o início da sexta-feira à noite.

Todo fim de semana, o modo FUT Champions começa às 15h BRT na sexta-feira e termina às 4h BRT na segunda-feira seguinte.

03 O que há de novo no EA FC 27?

EA Fc 27: Ganhe Fichas de Campeões pra gastar na loja © EA Sports

Este ano, a maior parte do modo continua a mesma. Você ainda tem 15 partidas pra jogar, precisa ganhar 1.000 pontos de qualificação pra entrar e pode receber recompensas assim que terminar todas as suas partidas.

O número de partidas que você precisa jogar foi reduzido de 40 pra 30 ao longo dos anos, depois para 20 e, finalmente, para 15 no FC 25.

Embora os elementos de jogabilidade não tenham mudado no FC 27, as recompensas mudaram drasticamente. Em vez de pacotes fixos e jogadores concedidos a cada número de vitórias, você ganha Fichas de Campeões no FC 27, que depois pode gastar na loja. O número de fichas que você recebe por cada nível é:

EA FC 27 is a case of evolution over revolution © EA Sports

1 vitória – 15 Fichas de Campeões

2 vitórias – 20 Fichas de Campeões

3 vitórias – 30 Fichas de Campeões

4 vitórias – 40 Fichas de Campeões

5 vitórias – 50 Fichas de Campeões

6 vitórias - 60 Fichas de Campeões

7 vitórias - 75 Fichas de Campeões e 10 mil moedas

8 vitórias - 90 Fichas de Campeões e 15 mil moedas

9 vitórias - 110 Fichas de Campeões e 25 mil moedas

10 vitórias - 135 Fichas de Campeões e 35 mil moedas

11 vitórias – 165 Fichas de Campeão e 50 mil moedas

12 vitórias - 215 Fichas de Campeão e 75 mil moedas

13 vitórias – 275 Fichas de Campeão e 105 mil moedas

14 vitórias – 350 Fichas de Campeão e 145 mil moedas

15 vitórias – 450 Fichas de Campeões e 250 mil moedas

04 Que recompensas os jogadores podem ganhar?

Depois de terminar suas partidas e resgatar seus tokens, você pode ir até a aba “Tokens de Campeões” na loja pra gastá-los no que quiser. A lista completa de recompensas que você pode comprar com Tokens de Campeões é:

2 pacotes de jogadores 77+ de ouro – 5 fichas

10 pacotes de jogadores com 75+ de ouro – 15 fichas

Item de comemoração “Soco Saltado com Uppercut” – 15 Fichas

1 de 5 jogadores ouro 83+ à escolha — 15 fichas

5 pacotes de jogadores ouro 82+ – 25 fichas

10 pacotes de jogadores ouro 80+ – 25 fichas

Item de comemoração “Cocky Strut” – 25 fichas

Pacote de Jogadores da Semana - 25 fichas

20 pacotes de jogadores ouro 81+ (não negociáveis) – 50 fichas

1 de 4 Escolha de Jogador Ouro 85+ (não negociável) – 50 fichas

1 de 5 Escolha de Jogador FUT Champions TOTW 3 (não negociável) – 50 fichas

2 Pacotes de Jogadores Ouro 86+ - 75 fichas

10 Pacotes de Jogadores Ouro 83+ – 75 fichas

10 pacotes de jogadores ouro 84+ (não negociáveis) – 100 fichas

Evolução do Frontline Flair - 100 fichas

1 de 5 Escolha de Jogador FUT Champions TOTW 3 82+ (não negociável) – 100 fichas

5 pacotes de jogadores Gold 86+ (não negociáveis) – 125 fichas

3 pacotes de jogadores Gold 88+ – 200 fichas

EA Fc 27: As recompensas no FUT Champions valem a pena © EA Sports

Além disso, lembre-se de que você não precisa gastar seus tokens no fim de semana em que os ganhar. Em vez disso, você pode guardá-los e gastá-los quando tiver o suficiente pra uma recompensa que realmente queira.

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05 Por que você deveria jogar o FUT Champions?

Embora o FUT Champions seja voltado pra jogadores experientes e de alto nível, é um modo que qualquer um deveria jogar, se conseguir se classificar. As recompensas são as melhores de todos os modos do jogo, rendendo a você o maior número de jogadores e moedas pelo tempo que você passa jogando.

EA FC 27: A seleção suíça © EA Sports

Mesmo se você for um jogador casual que só consegue algumas vitórias nas 15 partidas, as recompensas ainda valem a pena.

Além disso, como o emparelhamento do modo é baseado no seu histórico no jogo naquele fim de semana, você vai ser emparelhado com jogadores com históricos parecidos com o seu. Por isso, qualquer jogador vai ser competitivo em algumas partidas, ganhando recompensas úteis para melhorar seu time.

06 Dicas para o sucesso

EA FC 27: Os uniformes da Red Bull podem ser desbloqueados © EA Sports

Se você quer se sair bem, a melhor coisa a fazer é se preparar direitinho . Certifique-se de ter táticas definidas e o melhor time que puder montar. Você não vai querer começar devagar e desperdiçar as primeiras partidas.

Além disso, tenta não jogar todas as partidas de uma vez só. 15 partidas do FC 27 sem descanso podem ser exaustivas, então faz pausas e volta quando estiver com a cabeça fresca. Além disso, faz bem dar um tempo quando você estiver frustrado. Sentir-se assim pode fazer com que você esqueça o básico, prejudicando sua capacidade de vencer partidas. Se perder, dá um tempo e volta com a cabeça limpa. Essas coisas vão te ajudar mais do que qualquer dica técnica em campo.

Espero que agora você possa mergulhar no FUT Champions do FC 27 e começar a ganhar as melhores recompensas do jogo.

Sobre o autor Quem é Tom Hopkins? Tom é escritor e editor com mais de uma década de experiência tanto em jogos quanto em esportes. Ele já foi editor-chefe em vários sites, liderando equipes na Gfinity e na Twinfinite. É especialista em tudo que diz respeito à Fórmula 1, futebol, EA Sports FC e muito mais.