Os 6 personagens mais apelões de Dragon Ball FighterZ

Todos temos nossos personagens favoritos de jogos de luta. Mas, na hora das competições sérias, não dá para ignorar o meta de um jogo. Meta é uma gíria no universo gamer para explicar quais são os personagens que mais funcionam na cena competitiva - ou quais são mais apelões. Vamos então falar de Dragon Ball FighterZ? Aqui estão os seis personagens mais apelões do momento. Veja se eles tem vaga no seu time antes da luta começar.

Kid Buu

Um dos mais famosos antagonistas da série Dragon Ball e também no jogo de luta da franquia. Fácil de usar e com foco em energia, técnica e poder, Kid Buu é um personagem que conta com seus ataques especiais e seus membros longos para causar dano. Ele tem um golpe de botão médio fenomenal que se estende que os membros de Dhalsim em Street Fighter, com uma sutil diferença: Kid Buu é tão casca grossa que vai atrás de sem membro logo após ele sair, o que permite encaixar combos logo em seguida.

Bardock

Também fácil de usar e com maior foco em força e velocidade, o pai de Goku é outro que não pode ficar fora da meta de DBFZ. Pressão é o nome do jogo com Bardock. Seu golpes normais são rápidos, assim como seus especiais e supers. Ele é um personagem de corrida em profundidade, grande pressão em close-up (batalhas corpo a corpo) e possui ferramentas para entrar rapidamente em praticamente todo tipo de situação. Como todos os personagens de rush-down (que servem para partir diretamente pra cima), Bardock vacila à distância e precisa entrar na área de perigo adversária para causar dano, pois certamente terá problemas contra os personagens que ficam afastados.

Goku GT