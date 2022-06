Quem é a engenheira por trás das estratégias da Red Bull Racing

e chefe de estratégia da equipe, crucial para o sucesso do time na

Hannah é daquelas peças fundamentais, embora silenciosas na engrenagem do sucesso de uma grande equipe. Bem, silenciosa pra quem vê de fora, é lógico. Ela tem 13 anos de carreira na F1 e, mais do que estabelecida na categoria, segue tendo papel vital em decisões importantes da Red Bull Racing .

Ainda que esteja lá toda etapa fazendo seu papel, ela muitas vezes passa despercebida. Isso mesmo diante de duas temporadas consecutivas em que a equipe brigou de forma muito acirrada com Mercedes e, agora, Ferrari. Em inúmeras provas, venceu por causa das chamadas da Hannah e de seu time de engenheiros. O que ficou muito evidente no recente

Uma espiada no centro nervoso da Red Bull Racing

A vitória arrancada na marra, saindo da segunda fila e em uma pista em que claramente favorecia o carro da Ferrari, empolgou Helmut Marko , conhecido por sua frieza até nos momentos de maior felicidade. O consultor do time, sempre muito rígido, elogiou o time todo, mas deixou claro que o triunfo só saiu por causa da estrategista. "Se conseguimos vencer essa corrida, foi principalmente por causa da Hannah."

