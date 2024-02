E tem mais o diretor técnico Adrian Newey, gênio responsável pelos projetos da equipe, tinha falado em ser conservador na idealização do carro e sobre o RB20 ser uma versão 2.0 do RB19. Mas o que se viu foi um carro muito arrojado. As novidades são sensíveis e agora é esperar pelos testes de pré-temporada, no Bahrein.