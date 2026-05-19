Veja como foi a estreia de Max Verstappen nas 24 horas de Nürburgring

Uma multidão assistiu a Max Verstappen ficar a poucas horas de vencer as 24 Horas de Nürburgring - um dos eventos mais exigentes das corridas de resistência - antes que seu Mercedes-AMG nº 3 parasse por uma falha mecânica quando a corrida se aproximava do final.

Realizada no icônico circuito de Nordschleife, na Alemanha, ela é considerada uma das corridas mais difíceis do automobilismo, combinando 24 horas de corrida com mudanças climáticas, disputa noturna e tráfego constante de várias classes no assustador circuito de 25 km conhecido como "Inferno Verde".

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Com o evento deste ano atraindo uma atenção sem precedentes pra tão badalada estreia de Max, aqui estão as principais conclusões da corrida.

Max Verstappen em um carro da Red Bull nas 24 Horas de Nürburgring. © Philip Platzer / Red Bull Content Pool

01 Verstappen versátil causa impacto imediato

Pra Max Verstappen, as 24 horas de Nürburgring foram muito mais do que um projeto paralelo. Depois de muito tempo falando sobre sua paixão por corridas de resistência, sua estreia foi o sinal mais claro de seu desejo de se testar em diferentes disputas.

Mas será que um tetracampeão mundial de Fórmula 1 poderia se adaptar imediatamente a um dos desafios mais difíceis das corridas de endurance?

Depois de um susto inicial, quando bateu em uma lombada e deslizou pra grama, ele estabeleceu um ritmo impressionante, produzindo ultrapassagens decisivas, gerenciando o tráfego com precisão e puxando repetidamente o Mercedes-AMG nº 3 pra luta pela liderança.

Os quatro pilotos trocaram de turnos várias vezes ao longo das 24 horas © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

"O que eu gosto nas corridas de GT3 é a competição e o fato de que, em uma corrida de resistência, você alterna com seus companheiros de equipe", disse Verstappen durante um de seus intervalos. "Nas 24h de Nürburgring, a pista também é muito exigente, então é simplesmente uma boa combinação."

02 Equipe Verstappen - um esforço compartilhado

Embora Max tenha inevitavelmente atraído as manchetes, a corrida foi um esforço coletivo de uma das equipes mais fortes do grid. Os experientes pilotos de endurance Dani Juncadella, Jules Gounon e Lucas Auer desempenharam papéis importantes ao manterem o Mercedes-AMG nº 3 consistentemente na ponta durante quase um dia inteiro de corrida.

Max Verstappen e Dani Juncadella antes da corrida © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool Jules Gounon competiu em algumas das corridas de GT mais difíceis do mundo © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool Lucas Auer se preprara pro seu próximo turno ao volante © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

03 Os feitos heroicos de Max durante a noite

Talvez a fase mais emocionante da corrida tenha ocorrido durante a noite, quando a Nordschleife se torna ainda mais intimidadora na escuridão e nas condições mais frias da pista. Foi durante esse período que Max fez sua melhor contribuição, levando a luta diretamente pra equipe Mercedes-AMG, que acabou sendo a vencedora, em uma batalha tensa pela liderança.

Verstappen fez seu melhor trabalho no escuro © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Por volta da 1h30, horário local, Verstappen fez uma manobra decisiva sobre Maro Engel pra levar o carro nº 3 ao primeiro lugar. Max então, fez um corajoso duplo stint, ajudando a estabelecer uma pequena, mas valiosa, vantagem antes de entregar o carro aos seus companheiros de equipe. Na manhã de domingo, o carro nº 3 havia se tornado a clara referência na frente do campo.

04 Três horas de glória - tão perto, mas tão longe

Faltando menos de quatro horas pro fim da corrida, o Mercedes-AMG nº 3 parecia estar no caminho certo pra vitória. O carro tinha uma vantagem de cerca de cinco minutos e controlou a maior parte da corrida graças a uma estratégia forte e ao ritmo incansável dos quatro pilotos.

O Mercedes-AMG GT3 sofreu uma falha mecânica a três horas para o final © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool Quotation É uma pílula muito amarga pra você engolir Max Verstappen

Mas a corrida foi interrompida repentinamente quando Juncadella relatou um alarme de ABS. Inicialmente controlável, o problema piorou rapidamente com o surgimento de ruídos e vibrações antes de o carro desacelerar drasticamente e retornar aos boxes. Uma falha no eixo de transmissão foi identificada como a causa, pondo fim a um desafio que havia chegado muito perto de uma notável vitória na estreia.

"A partir do momento em que assumimos a liderança, o eixo de transmissão quebrou e nossa batalha pela vitória acabou", lamentou Max.

05 Uma atmosfera nunca antes vista em Nordschleife

As 24 horas de Nürburgring já são um dos eventos mais icônicos das corridas de resistência, mas a participação de Max elevou a atenção sobre a corrida a outro nível. O interesse da mídia global ficou evidente durante toda a semana, enquanto os ingressos pro fim de semana se esgotaram pela primeira vez na história do evento.

Max Verstappen levou o interesse pela corrida a novos níveis © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool Os ingressos se esgotaram pela primeira vez na história © Philip Platzer/Red Bull Content Pool Houve uma atmosfera de Carnaval em Nordschleife este ano © Sebastian Kraft/Red Bull Content Pool As arquibancadas não eram as únicas coisas que estavam lotadas © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Mesmo depois de se retirar da disputa, a equipe garantiu que o carro nº 3 reparado retornasse à pista pra última volta, pra que Juncadella pudesse agradecer às arquibancadas lotadas. Foi uma bela imagem pra um fim de semana em que Max pode não ter vencido, mas ainda assim deixou uma grande marca nas corridas de resistência como um todo.

"Quero agradecer a todos pelo apoio durante o fim de semana", disse Verstappen após o evento, antes de responder à pergunta se ele voltará a correr aqui no futuro. "Com certeza vou tentar. Isso sempre depende um pouco do meu calendário."

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