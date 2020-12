Poeira! Rali Dakar abre a temporada do esporte a motor

É hora de comer areia por duas semanas: a 43ª edição do Rali Dakar começa dia 3 de janeiro e vai até dia 15. Pela segunda vez seguida a Arábia Saudita receberá a maior competição off-road do mundo. Serão 12 especiais, trechos cronometrados que totalizarão 4 mil quilômetros e chegada e largada em Jedá. A

É hora de comer areia por duas semanas: a 43ª edição do Rali Dakar começa dia 3 de janeiro e vai até dia 15. Pela segunda vez seguida a Arábia Saudita receberá a maior competição off-road do mundo. Serão 12 especiais, trechos cronometrados que totalizarão 4 mil quilômetros e chegada e largada em Jedá. A Red Bull TV transmite todos os dias, ao vivo, um boletim diretamente das areias quentes.

De rota nova, que começa e termina em Jidá, Arábia Saudita, o maior rali do mundo vai ser disputado em 12 etapas. Serão 4.800 quilômetros com todos os ingredientes para uma rota desafiadora.

e 501 atletas. Com a preocupação pela pandemia de coronavírus, o Dakar adotou medidas especiais como quarentena de 48 horas e distanciamento social no acampamento, além de testes antes da chegada na Arábia Saudita.