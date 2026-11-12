Edgar Canet vai disputar o Campeonato Mundial de Rally-Raid no dia 10 de setembro de 2026, no Rally Dakar, no Marrocos.
© Kin Marcin/Red Bull Content Pool
Rali

12 curiosidades que você precisa saber sobre o Rally Dakar

O Rally Dakar volta às dunas em janeiro de 2027. Selecionamos 12 curiosidades pouco conhecidas sobre esse desafio único.
Escrito por Tim Sturtridge, com adaptação de Mariana Lajolo
8 min de leituraPublished on

Parte desta história

Lucas Moraes

Único brasileiro a subir no pódio do Dakar na disputa dos carros

BrasilBrasil

Nasser Al-Attiyah

O príncipe qatari que abraçou o esporte

QatarQatar

Toby Price

O fenômeno australiano dos ralis

AustráliaAustrália

Carlos Sainz

Uma vida dedicada aos desafios sobre rodas

EspanhaEspanha

Sébastien Loeb

"O chefe" do mundo dos ralis

FrançaFrança

Laia Sanz

A estrela espanhola do rally-raid

EspanhaEspanha

Cristina Gutiérrez

Uma espanhola escrevendo a história do automobilismo.

EspanhaEspanha

Guillaume de Mevius

A mais nova estrela do rali cross-country da Bélgica

BelgiumBelgium

Dania Akeel

Ex-piloto de moto, brilhando nos ralis

Arábia SauditaArábia Saudita

Daniel Sanders

AustráliaAustrália

Seth Quintero

Campeão mundial desde a adolescência

Estados UnidosEstados Unidos

Luciano Benavides

Segundo vencedor do Rally Dakar da família.

ArgentinaArgentina

Índice

  1. 1
    Algumas estatísticas pra você começar…
  2. 2
    Um teste de resistência e desistências
  3. 3
    Disputa do Mundial de Rally-raid
  4. 4
    Maratonas dentro de uma maratona
  5. 5
    Vitória com osso quebrado
  6. 6
    Caminhões de apoio também competem
  7. 7
    Testes pra novas tecnologias
  8. 8
    Início com um piloto perdido
  9. 9
    As mulheres estão ganhando espaço
  10. 10
    As categorias de peso leve revelam novos talentos
  11. 11
    As paisagens vão te deixar de queixo caído
  12. 12
    Os pilotos não têm tempo pra parar e…
Já tá pronto pro Rally Dakar? Enquanto a corrida de resistência mais desafiadora do mundo não começa, separamos 12 curiosidades pra você aprender mais sobre a competição.
01

Algumas estatísticas pra você começar…

Dakar: Lucas Moraes e Armand Monleón

Dakar: Lucas Moraes e Armand Monleón

© Kin Marcin / Red Bull Content Pool

Mais de 350 competidores vão correr de Loulé, em Portugal, até Marraquexe, no Marrocos, no 49º Rally Dakar – a maior aventura do automobilismo.
A ação começa no Acampamento de Largada, no Algarve, em Portugal, no dia 9 de janeiro, antes de cruzar o Mediterrâneo pra se reagrupar na costa norte-africana. De lá, os competidores vão percorrer alguns dos terrenos mais difíceis (e mais bonitos) enquanto tentam conquistar o Saara e escalar as montanhas do Atlas numa corrida de duas semanas até a histórica Marraquexe.
Eles vão percorrer 4.341 km de etapas especiais – o que equivale a uma temporada inteira do WRC concentrada em duas semanas – e totalizar 7.824 km. Isso equivale a uma temporada inteira de F1 ou, se preferires, ao equivalente a dirigir de Nova York até Los Angeles, pegar um amigo e seguir de carro até Cancún, no México.
02

Um teste de resistência e desistências

Mitch Guthrie e Kellon Walch no Ford Raptor da equipe Ford M-Sport durante a 2ª etapa do Dakar 2025, de 5 a 6 de janeiro de 2025, na região de Bisha, na Arábia Saudita.

O Rally Dakar é a própria definição de uma corrida de maratona

© DPPI/Red Bull Content Pool

Conhecido como a corrida mais difícil do mundo, o Dakar é um verdadeiro destruidor de veículos, e nem todo mundo que sair do Estádio Algarve vai chegar até o fim. Em 2026, um quarto dos competidores teve que desistir antes do fim do rali, o que foi uma melhora em relação a 2025, quando 33% dos participantes abandonaram a prova.
Todos os veículos do Dakar vêm equipados com dispositivos de rastreamento sofisticados e um GPS que fornece o mapa da rota do dia, as direções e também permite que a equipe da PCO, composta por 26 pessoas, acompanhe o progresso deles. Se alguém tiver uma pane, pode entrar em contato com a central de controle da corrida. Se alguém sofrer um acidente durante a etapa, isso aciona um alerta automático, e um helicóptero de resgate estará no ar em questão de minutos.
03

Disputa do Mundial de Rally-raid

Nasser Al-Attiyah é visto na sessão de autógrafos antes do BP Ultimate Rally RAID Portugal 2026, em Grândola, Portugal, em 17 de março de 2026

Nasser Al-Attiyah está em busca do seu sétimo título no Rally Dakar

© Kin Marcin/Red Bull Content Pool

O Rally Dakar é um rally-raid – uma corrida de longa distância que se estende por vários dias, com trechos cronometrados e ligados por percursos em vias públicas. Em 2022, o Dakar se tornou a etapa de abertura do Campeonato Mundial de Rally-Raid (ou W2RC), combinando disputas pelo título mundial tanto pra motos e quadriciclos (FIM) quanto pra carros, caminhões, protótipos leves e Side-by-Sides (FIA).
Daniel Sanders (moto) e Seth Quintero (carro) estão na liderança da classificação do W2RC faltando apenas uma etapa. Se eles garantirem os títulos no Abu Dhabi Desert Challenge, a defesa dos títulos começa em Portugal. Enquanto isso, os atuais campeões do Dakar são Luciano Benavides (moto) e Nasser Al-Attiyah (carro).
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Maratonas dentro de uma maratona

Nasser Al-Attiyah e Edouard Boulanger no Dacia Sandrider da equipe Dacia Sandriders durante a 11ª etapa do Dakar 2025, em 16 de janeiro de 2025, perto de Subaytah, na Arábia Saudita

Nasser Al-Attiyah levanta um pouco de areia

© DPPI/Red Bull Content Pool

A enorme extensão do Rally Dakar já o torna um teste de resistência tanto pro homem quanto pra máquina, mas ainda inclui etapas de maratona pra levar as equipes ao limite. Na etapa Maratona-Refúgio, os competidores avançam bem pra dentro do deserto, onde precisam montar suas barracas, preparar suas refeições e fazer reparos de emergência em seus veículos.
Depois de dormir em barracas, eles precisam partir de novo pra mais um dia de corrida exaustiva antes de chegar ao próximo acampamento. É o único lugar onde você vai encontrar estrelas mundiais como Carlos Sainz, Sébastien Loeb e Fernando Alonso mexendo nos veículos antes de acampar sob as estrelas.
Fatos rápidos sobre o Dakar

Por um fio

Luciano Benavides venceu o Dakar de 2026 por 2s, após 49 horas de corrida. A chegada mais acirrada da história do Rally.

Saliências na estrada

Os camelos têm a preferência de passagem.

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Vitória com osso quebrado

A Toyota Gazoo Racing W2RC vai disputar o Rally Dakar de 2026 com uma equipe renovada, com a entrada de Toby Price na equipe, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, em 19 de novembro de 2025

Toby Price volta às corridas de carros com a Toyota

© Kin Marcin/Red Bull Content Pool

O australiano Toby Price conquistou sua segunda vitória no Dakar em 2019 e deu à Red Bull KTM Factory Racing sua 18ª vitória consecutiva no famoso rali. Ainda mais incrível do que a sequência de vitórias imbatível da KTM é o fato de que Price percorreu 5.200 km até a vitória com um osso quebrado.
Apenas algumas semanas antes do rali, ele fraturou o osso escafóide do pulso direito. Ele pensou em desistir da participação no rali, mas, em vez disso, embarcou no voo para o Peru e venceu a última edição do Dakar realizada na América do Sul.
Daniel Sanders durante a 11ª etapa do Dakar 2026, em 15 de janeiro de 2026, entre Bisha e Al Henakiyah, na Arábia Saudita

O imparável Daniel Sanders

© Kin Marcin / Red Bull Content Pool

Com o mesmo espírito, seu compatriota Daniel Sanders, campeão da categoria Moto 2025, sofreu uma queda e quebrou a clavícula, o esterno e uma costela, além de ter rompido um músculo da virilha. Mas mesmo assim apoiou sua equipe e pilotou até a linha de chegada, cumprindo 2.081 km com uma dor insuportável.
06

Caminhões de apoio também competem

No Rally Dakar de 2024, Stéphane Peterhansel e Edouard Boulanger, da equipe Audi Sport, tiveram problemas mecânicos com o Audi RS Q e-tron E2 durante a 6ª etapa, perto de Subaytah, na Arábia Saudita.

Esperando o caminhão de apoio chegar

© Eric Vargiolu/DPPI/Red Bull Content Pool

As principais equipes de fábrica têm caminhões de apoio que transportam equipamentos essenciais pra cada etapa e podem ser usados caso os principais competidores sofram um acidente ou tenham um problema mecânico.

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Esses caminhões de apoio são enormes e conseguem percorrer o terreno tão bem quanto os carros, embora sejam bem mais lentos. Essas grandes feras do deserto também competem contra os outros veículos de apoio do rali na própria categoria de caminhões.
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Testes pra novas tecnologias

Laia Sanz compete na Power Stage do Rallye du Maroc, 5ª etapa do Campeonato Mundial de Rally-Raid, em Fez, Marrocos, em 17 de outubro de 2025.

Laia Sanz no EBRO S800 XRR elétrico

© Pawel Starzyk/Red Bull Content Pool

O Dakar não é só uma questão de resistência, é também um campo de testes pra novas tecnologias. Todas as categorias vão colocar novos componentes à prova. A lenda do rali, carlos, venceu o Rally Dakar de 2024 em um Audi RS Q e-tron com sistema de tração elétrico. Ainda mais inovação vai rolar na Dakar Future Mission 1000. É o quarto ano dessa categoria, em que o Rally Dakar oferece as condições de teste mais exigentes para fontes de energia alternativas.
08

Início com um piloto perdido

No Rally Dakar de 2024, Daniel Sanders, da Red Bull GasGas Factory Racing, atravessa as dunas de areia com sua moto durante a 2ª etapa na Arábia Saudita

Se perder faz parte da tradição do Dakar

© Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool

Thierry Sabine, um motociclista francês, estava competindo no Rally Abidjan-Nice de 1977 quando se perdeu. Percebendo que navegar pelas dunas remotas de um deserto era um grande desafio, ele organizou o primeiro Rally Dakar. Essa edição inaugural saiu de Paris em dezembro de 1978. O rally leva o nome da capital do Senegal, onde ficava a linha de chegada original da corrida.
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As mulheres estão ganhando espaço

Cristina Gutierrez, Laia Sanz e Dania Akeel são vistas na 2ª etapa do Abu Dhabi Desert Challenge 2024, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, em 28 de fevereiro de 2024.

Cristina Gutierrez, Laia Sanz e Dania Akeel

© Kin Marcin/Red Bull Content Pool

As mulheres estão desempenhando um papel cada vez mais importante na competição. A primeira mulher a vencer o Dakar na classificação geral foi a piloto alemã Jutta Kleinschmidt, em 2001, e Cristina Gutiérrez aproveitou suas vitórias em etapas pra conquistar a categoria Challenger em 2024. Laia Sainz alcançou a melhor colocação já obtida por uma mulher na categoria Motocicleta, ficando em nono lugar em 2016, e é uma lenda do Dakar por mérito próprio.
Este ano, mais de 40 mulheres estão competindo no Dakar, incluindo equipes formadas só por mulheres, como a Gazelles Off Road Team, a Ladies Dakar Team e uma equipe da X-raid. Fica de olho em Gutiérrez, Sanz, Dania Akeel e Sara Price.
10

As categorias de peso leve revelam novos talentos

Na oficina da Toyota Gazoo Racing de 2024, os mecânicos fazem a manutenção de um carro de rally

Os mecânicos não param no Dakar

© Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

Tem havido um grande aumento no número de competidores nas categorias de peso leve do rali, como a Challenger. Veículos como o Taurus T3 Max, acomodam piloto e copiloto e têm dimensões equivalentes a dois terços dos carros de corrida da classe Ultimate, pilotados por nomes como Carlos Sainz, Nasser Al-Attiyah e Sébastien Loeb. Competir na categoria Challenger é visto como o caminho ideal para passar das rodinhas de apoio pra a ponta do rali. Isso ficou claro com os ex-integrantes da Red Bull Off-Road Junior Team: Seth Quintero,Cristina Gutiérrez, Mitch Guthrie Jr. e Guillaume de Mevius.
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As paisagens vão te deixar de queixo caído

Carlos Sainz atravessa os Andes durante a 4ª etapa do Rally Dakar 2015, de Chilecito, na Argentina, até Copiapó, no Chile, em 7 de janeiro de 2015

Carlos Sainz atravessa os Andes durante a 4ª etapa do Rally Dakar 2015

© Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool

Mattias Ekström e Emil Bergkvist em seu Ford Raptor T1+ da equipe Ford M-Sport durante a 12ª etapa do Dakar 2026, em 16 de janeiro de 2026, entre Al Henakiyah e Yanbu, na Arábia Saudita

Mattias Ekström corre pela Arábia Saudita no Rally Dakar de 2026

© Florent Gooden / DPPI / Red Bull Content Pool

Local da etapa de motos da 7ª etapa do Rally Dakar 2015, de Iquique, no Chile, até Uyuni, na Bolívia, em 11 de janeiro de 2015

Os participantes do Dakar se reúnem no salar de Uyuni, no Chile

© Frederic Le Floch / DPPI / Red Bull Content Pool

Sébastien Loeb e Edouard Boulanger em seu Dacia Sandrider, da equipe Dacia Sandriders, durante a 12ª etapa do Dakar 2026, em 16 de janeiro de 2026, entre Al Henakiyah e Yanbu, na Arábia Saudita

Sébastien Loeb no deserto da Arábia Saudita no Dakar 2026

© Florent Gooden / DPPI / Red Bull Content Pool

Luciano Benavides corre pelo interior de Portugal

© Kin Marcin / Red Bull Content Pool

Cristina Gutierrez descendo as dunas na Arábia Saudita

© Florent Gooden / DPPI / Red Bull Content Pool

Ignacio Casale e Francisco Lopez no Deserto do Atacama, no Chile

© Alfred Jürgen Westermeyer / Red Bull Content Pool

Luciano Benavides perto de Yanbu, na Arábia Saudita

© Florent Gooden / DPPI / Red Bull Content Pool

Daniel Sanders corre por Zagora, no Marrocos

© Kin Marcin / Red Bull Content Pool

O Dakar passa e já passou por paisagens de tirar o fôlego enquanto os competidores correm por regiões remotas do mundo. As montanhas do Atacama, as salinas de Uyuni, os cânions de AlUla e as dunas imponentes do Empty Quarter. Espere por mais terrenos impressionantes com o retorno do Dakar ao Marrocos.
12

Os pilotos não têm tempo pra parar e…

Alguns pilotos têm dificuldade em aceitar a ideia de ficar no carro o dia inteiro. Algumas etapas exigem 12 horas de direção e, bem, às vezes a natureza bate à porta. Por isso, alguns pilotos têm sacos dentro dos macacões de corrida pra poderem fazer xixi enquanto passam por rios e pedras a 170 km/h. É só um dos muitos sacrifícios feitos em nome de completar – e tentar vencer – o Rally Dakar.
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Parte desta história

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Único brasileiro a subir no pódio do Dakar na disputa dos carros

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O príncipe qatari que abraçou o esporte

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Toby Price

O fenômeno australiano dos ralis

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Carlos Sainz

Uma vida dedicada aos desafios sobre rodas

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Sébastien Loeb

"O chefe" do mundo dos ralis

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Laia Sanz

A estrela espanhola do rally-raid

EspanhaEspanha

Cristina Gutiérrez

Uma espanhola escrevendo a história do automobilismo.

EspanhaEspanha

Guillaume de Mevius

A mais nova estrela do rali cross-country da Bélgica

BelgiumBelgium

Dania Akeel

Ex-piloto de moto, brilhando nos ralis

Arábia SauditaArábia Saudita

Daniel Sanders

AustráliaAustrália

Seth Quintero

Campeão mundial desde a adolescência

Estados UnidosEstados Unidos

Luciano Benavides

Segundo vencedor do Rally Dakar da família.

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