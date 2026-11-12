12 curiosidades que você precisa saber sobre o Rally Dakar

Já tá pronto pro Rally Dakar? Enquanto a corrida de resistência mais desafiadora do mundo não começa, separamos 12 curiosidades pra você aprender mais sobre a competição.

01 Algumas estatísticas pra você começar…

Dakar: Lucas Moraes e Armand Monleón © Kin Marcin / Red Bull Content Pool

Mais de 350 competidores vão correr de Loulé, em Portugal, até Marraquexe, no Marrocos, no 49º Rally Dakar – a maior aventura do automobilismo.

A ação começa no Acampamento de Largada, no Algarve, em Portugal, no dia 9 de janeiro, antes de cruzar o Mediterrâneo pra se reagrupar na costa norte-africana. De lá, os competidores vão percorrer alguns dos terrenos mais difíceis (e mais bonitos) enquanto tentam conquistar o Saara e escalar as montanhas do Atlas numa corrida de duas semanas até a histórica Marraquexe.

Eles vão percorrer 4.341 km de etapas especiais – o que equivale a uma temporada inteira do WRC concentrada em duas semanas – e totalizar 7.824 km. Isso equivale a uma temporada inteira de F1 ou, se preferires, ao equivalente a dirigir de Nova York até Los Angeles, pegar um amigo e seguir de carro até Cancún, no México.

02 Um teste de resistência e desistências

O Rally Dakar é a própria definição de uma corrida de maratona © DPPI/Red Bull Content Pool

Conhecido como a corrida mais difícil do mundo, o Dakar é um verdadeiro destruidor de veículos, e nem todo mundo que sair do Estádio Algarve vai chegar até o fim. Em 2026, um quarto dos competidores teve que desistir antes do fim do rali, o que foi uma melhora em relação a 2025, quando 33% dos participantes abandonaram a prova.

Todos os veículos do Dakar vêm equipados com dispositivos de rastreamento sofisticados e um GPS que fornece o mapa da rota do dia, as direções e também permite que a equipe da PCO, composta por 26 pessoas, acompanhe o progresso deles. Se alguém tiver uma pane, pode entrar em contato com a central de controle da corrida. Se alguém sofrer um acidente durante a etapa, isso aciona um alerta automático, e um helicóptero de resgate estará no ar em questão de minutos.

03 Disputa do Mundial de Rally-raid

Nasser Al-Attiyah está em busca do seu sétimo título no Rally Dakar © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

O Rally Dakar é um rally-raid – uma corrida de longa distância que se estende por vários dias, com trechos cronometrados e ligados por percursos em vias públicas. Em 2022, o Dakar se tornou a etapa de abertura do Campeonato Mundial de Rally-Raid (ou W2RC), combinando disputas pelo título mundial tanto pra motos e quadriciclos (FIM) quanto pra carros, caminhões, protótipos leves e Side-by-Sides (FIA).

Daniel Sanders (moto) e Seth Quintero (carro) estão na liderança da classificação do W2RC faltando apenas uma etapa. Se eles garantirem os títulos no Abu Dhabi Desert Challenge, a defesa dos títulos começa em Portugal. Enquanto isso, os atuais campeões do Dakar são Luciano Benavides (moto) e Nasser Al-Attiyah (carro).

04 Maratonas dentro de uma maratona

Nasser Al-Attiyah levanta um pouco de areia © DPPI/Red Bull Content Pool

A enorme extensão do Rally Dakar já o torna um teste de resistência tanto pro homem quanto pra máquina, mas ainda inclui etapas de maratona pra levar as equipes ao limite. Na etapa Maratona-Refúgio, os competidores avançam bem pra dentro do deserto, onde precisam montar suas barracas, preparar suas refeições e fazer reparos de emergência em seus veículos.

Depois de dormir em barracas, eles precisam partir de novo pra mais um dia de corrida exaustiva antes de chegar ao próximo acampamento. É o único lugar onde você vai encontrar estrelas mundiais como Carlos Sainz , Sébastien Loeb e Fernando Alonso mexendo nos veículos antes de acampar sob as estrelas.

Fatos rápidos sobre o Dakar Por um fio Luciano Benavides venceu o Dakar de 2026 por 2s, após 49 horas de corrida. A chegada mais acirrada da história do Rally. Saliências na estrada Os camelos têm a preferência de passagem.

05 Vitória com osso quebrado

Toby Price volta às corridas de carros com a Toyota © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

O australiano Toby Price conquistou sua segunda vitória no Dakar em 2019 e deu à Red Bull KTM Factory Racing sua 18ª vitória consecutiva no famoso rali. Ainda mais incrível do que a sequência de vitórias imbatível da KTM é o fato de que Price percorreu 5.200 km até a vitória com um osso quebrado.

Apenas algumas semanas antes do rali, ele fraturou o osso escafóide do pulso direito. Ele pensou em desistir da participação no rali, mas, em vez disso, embarcou no voo para o Peru e venceu a última edição do Dakar realizada na América do Sul.

O imparável Daniel Sanders © Kin Marcin / Red Bull Content Pool

Com o mesmo espírito, seu compatriota Daniel Sanders , campeão da categoria Moto 2025, sofreu uma queda e quebrou a clavícula, o esterno e uma costela, além de ter rompido um músculo da virilha. Mas mesmo assim apoiou sua equipe e pilotou até a linha de chegada, cumprindo 2.081 km com uma dor insuportável.

06 Caminhões de apoio também competem

Esperando o caminhão de apoio chegar © Eric Vargiolu/DPPI/Red Bull Content Pool

As principais equipes de fábrica têm caminhões de apoio que transportam equipamentos essenciais pra cada etapa e podem ser usados caso os principais competidores sofram um acidente ou tenham um problema mecânico.

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Esses caminhões de apoio são enormes e conseguem percorrer o terreno tão bem quanto os carros, embora sejam bem mais lentos. Essas grandes feras do deserto também competem contra os outros veículos de apoio do rali na própria categoria de caminhões.

07 Testes pra novas tecnologias

Laia Sanz no EBRO S800 XRR elétrico © Pawel Starzyk/Red Bull Content Pool

O Dakar não é só uma questão de resistência, é também um campo de testes pra novas tecnologias. Todas as categorias vão colocar novos componentes à prova. A lenda do rali, carlos, venceu o Rally Dakar de 2024 em um Audi RS Q e-tron com sistema de tração elétrico. Ainda mais inovação vai rolar na Dakar Future Mission 1000. É o quarto ano dessa categoria, em que o Rally Dakar oferece as condições de teste mais exigentes para fontes de energia alternativas.

08 Início com um piloto perdido

Se perder faz parte da tradição do Dakar © Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool

Thierry Sabine, um motociclista francês, estava competindo no Rally Abidjan-Nice de 1977 quando se perdeu. Percebendo que navegar pelas dunas remotas de um deserto era um grande desafio, ele organizou o primeiro Rally Dakar. Essa edição inaugural saiu de Paris em dezembro de 1978. O rally leva o nome da capital do Senegal, onde ficava a linha de chegada original da corrida.

09 As mulheres estão ganhando espaço

Cristina Gutierrez, Laia Sanz e Dania Akeel © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

As mulheres estão desempenhando um papel cada vez mais importante na competição. A primeira mulher a vencer o Dakar na classificação geral foi a piloto alemã Jutta Kleinschmidt, em 2001, e Cristina Gutiérrez aproveitou suas vitórias em etapas pra conquistar a categoria Challenger em 2024. Laia Sainz alcançou a melhor colocação já obtida por uma mulher na categoria Motocicleta, ficando em nono lugar em 2016, e é uma lenda do Dakar por mérito próprio.

Este ano, mais de 40 mulheres estão competindo no Dakar, incluindo equipes formadas só por mulheres, como a Gazelles Off Road Team, a Ladies Dakar Team e uma equipe da X-raid. Fica de olho em Gutiérrez, Sanz, Dania Akeel e Sara Price.

10 As categorias de peso leve revelam novos talentos

Os mecânicos não param no Dakar © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

Tem havido um grande aumento no número de competidores nas categorias de peso leve do rali, como a Challenger. Veículos como o Taurus T3 Max, acomodam piloto e copiloto e têm dimensões equivalentes a dois terços dos carros de corrida da classe Ultimate, pilotados por nomes como Carlos Sainz , Nasser Al-Attiyah e Sébastien Loeb. Competir na categoria Challenger é visto como o caminho ideal para passar das rodinhas de apoio pra a ponta do rali. Isso ficou claro com os ex-integrantes da Red Bull Off-Road Junior Team: Seth Quintero, Cristina Gutiérrez , Mitch Guthrie Jr. e Guillaume de Mevius .

11 As paisagens vão te deixar de queixo caído

Carlos Sainz atravessa os Andes durante a 4ª etapa do Rally Dakar 2015 © Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool Mattias Ekström corre pela Arábia Saudita no Rally Dakar de 2026 © Florent Gooden / DPPI / Red Bull Content Pool Os participantes do Dakar se reúnem no salar de Uyuni, no Chile © Frederic Le Floch / DPPI / Red Bull Content Pool Sébastien Loeb no deserto da Arábia Saudita no Dakar 2026 © Florent Gooden / DPPI / Red Bull Content Pool Luciano Benavides corre pelo interior de Portugal © Kin Marcin / Red Bull Content Pool Cristina Gutierrez descendo as dunas na Arábia Saudita © Florent Gooden / DPPI / Red Bull Content Pool Ignacio Casale e Francisco Lopez no Deserto do Atacama, no Chile © Alfred Jürgen Westermeyer / Red Bull Content Pool Luciano Benavides perto de Yanbu, na Arábia Saudita © Florent Gooden / DPPI / Red Bull Content Pool Daniel Sanders corre por Zagora, no Marrocos © Kin Marcin / Red Bull Content Pool

O Dakar passa e já passou por paisagens de tirar o fôlego enquanto os competidores correm por regiões remotas do mundo. As montanhas do Atacama, as salinas de Uyuni, os cânions de AlUla e as dunas imponentes do Empty Quarter. Espere por mais terrenos impressionantes com o retorno do Dakar ao Marrocos.

12 Os pilotos não têm tempo pra parar e…

Alguns pilotos têm dificuldade em aceitar a ideia de ficar no carro o dia inteiro. Algumas etapas exigem 12 horas de direção e, bem, às vezes a natureza bate à porta. Por isso, alguns pilotos têm sacos dentro dos macacões de corrida pra poderem fazer xixi enquanto passam por rios e pedras a 170 km/h. É só um dos muitos sacrifícios feitos em nome de completar – e tentar vencer – o Rally Dakar.

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