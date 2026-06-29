Roger Vieira sorri orgulhoso enquanto segura o troféu de campeão no Red Bull Genova Cerro Abajo 2026.
© Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool
MTB

Tá dominado: Roger Vieira é bicampeão do Red Bull Gênova Cerro Abajo

Brasileiro domina as vielas italianas e vai agora em busca do título geral na final na Alemanha, em setembro
Escrito por Mariana Lajolo
3 min de leituraPublished on

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Red Bull Cerro Abajo

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Índice

  1. 1
    Dominando o percurso
  2. 2
    Inspiração em Ayrton Senna
Pela terceira vez os ciclistas mais arrojados do mundo desceram as ladeiras históricas de Gênova, na Itália, pra mais uma etapa do Red Bull Cerro Abajo, o downhill urbano mais desafiador do mundo.
E novamente deu Brasil! Roger Vieira, campeão da edição passada, voltou a mandar na disputa e levou mais uma pra casa. O alemão Johannes Fischbach garantiu o segundo lugar, enquanto o espanhol Alex Marín completou o pódio.

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O resultado em Gênova deixa a temporada do Red Bull Cerro Abajo em aberto, com Roger reduzindo a diferença pro líder Sebastian Holguín, que venceu o Red Bull Valparaíso Cerro Abajo no início deste ano. O título da temporada será decidido na etapa final, em Stuttgart, na Alemanha, nos dias 5 e 6 de setembro.
+ Veja como foi a disputa do Red Bull Gênova Cerro Abajo

Red Bull Gênova Cerro Abajo Replay

Os melhores ciclistas do mundo na corrida urbana de downhill de MTB mais radical conquistam as ruas de Gênova.

01

Dominando o percurso

Os percurso de Gênova foi o mais desafiador em três anos de disputas na Itália. O trajeto de 2,2 km apresentava uma descida de quase 280 metros e superfícies em constante mudança. A prova começou no Monte Peralto e terminou diante de uma multidão no Largo della Zecca. Entre esses dois pontos, os ciclistas precisavam enfrentar inclinações acentuadas, becos estreitos, escadarias intimidantes e terrenos variados.
As bikes atingiram velocidades de até 80 km/h entre saltos, degraus e curvas no labirinto de ruas estreitas do centro histórico.
O ciclista de mountain bike Johannes Fischbach salta de uma rampa durante o Red Bull Genova Cerro Abajo, em Gênova, Itália.

Johannes Fischbach decola

© Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Roger, de 31 anos, fez uma descida impecável pra conquistar o título em 2min33s971. "Fiz uma descida muito boa nas classificatórias. Não queria ver o tempo do Johannes no topo, mas acabei olhando. Vi a marca dele e soube que precisava dar tudo de mim", disse o brasileiro.
"Foi o que fiz, e deu certo. Estou muito feliz por vencer novamente. Vitória consecutiva em Gênova, isso é pro Brasil!", completou.
Na disputa acirrada pelo topo da classificação, Fischbach terminou apenas 1,659s atrás de Roger. Foi um resultado importante pro alemão, que agora sobe pra quarta posição na classificação geral e está determinado a encerrar a temporada com chave de ouro, conquistando uma vitória diante da torcida em casa. O espanhol Marín garantiu o terceiro lugar à frente do suíço Tuhoto-Ariki Pene.
02

Inspiração em Ayrton Senna

Roger Vieira homenageia Ayrton Senna em Gênova 2026

Roger Vieira homenageia Ayrton Senna em Gênova 2026

© Gionata Livorti/Red Bull Content Pool

Roger preparou um capacete especial pra competir em Gênova. Na cabeça, ele carregou uma homenagem ao piloto de F1 Ayrton Senna, morto em acidente em 1994.
"Senti a pressão, mas ela não me assustou, afinal, diamantes são moldados pela pressão. O calor foi um fator, mas meu sangue brasileiro me ajudou. Foi ainda mais emocionante correr e vencer usando o capacete de Ayrton Senna, com o qual quis homenagear uma figura lendária do Brasil", contou.
Johannes Fishbach se apresenta durante o Red Bull Genova Cerro Abajo, em Gênova, Itália, em 28 de junho de 2026

Johannes Fishbach faz um wall ride com maestria

© Mauro Puccini/Red Bull Content Pool

Julian Steiner se apresenta durante o Red Bull Genova Cerro Abajo, em Gênova, Itália, em 28 de junho de 2026

Julian Steiner voa alto

© Gabriele Seghizzi/Red Bull Content Pool

Tuhoto Ariki Pene se apresenta no Red Bull Genova Cerro Abajo, em Gênova, Itália, em 28 de junho de 2026

Tuhoto Ariki Pene ficou a um passo do terceiro lugar

© Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Johannes Fischbach, Roger Vieira e Alex Marín comemoram no Red Bull Genova Cerro Abajo, em Gênova, Itália, em 28 de junho de 2026

O pódio com Fischbach, Roger e Marín

© Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Classificação da etapa de Gênova do Red Bull Cerro Abajo

Atleta

País

Tempo

Roger Vieira

Brasil 🇧🇷

2min33s971

Johannes Fischbach

Alemanha 🇩🇪

+1s659

Alex Marín

Espanha 🇪🇸

+2s977

Tuhoto-Ariki Pene

Suíça 🇨🇭

+3s190

Gonzalo Gajdosech

Argentina 🇦🇷

+3s405

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