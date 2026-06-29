Tá dominado: Roger Vieira é bicampeão do Red Bull Gênova Cerro Abajo

Pela terceira vez os ciclistas mais arrojados do mundo desceram as ladeiras históricas de Gênova, na Itália, pra mais uma etapa do Red Bull Cerro Abajo , o downhill urbano mais desafiador do mundo.

E novamente deu Brasil! Roger Vieira, campeão da edição passada, voltou a mandar na disputa e levou mais uma pra casa. O alemão Johannes Fischbach garantiu o segundo lugar, enquanto o espanhol Alex Marín completou o pódio.

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O resultado em Gênova deixa a temporada do Red Bull Cerro Abajo em aberto, com Roger reduzindo a diferença pro líder Sebastian Holguín, que venceu o Red Bull Valparaíso Cerro Abajo no início deste ano. O título da temporada será decidido na etapa final, em Stuttgart, na Alemanha, nos dias 5 e 6 de setembro.

+ Veja como foi a disputa do Red Bull Gênova Cerro Abajo

Red Bull Gênova Cerro Abajo Replay Os melhores ciclistas do mundo na corrida urbana de downhill de MTB mais radical conquistam as ruas de Gênova.

01 Dominando o percurso

Os percurso de Gênova foi o mais desafiador em três anos de disputas na Itália. O trajeto de 2,2 km apresentava uma descida de quase 280 metros e superfícies em constante mudança. A prova começou no Monte Peralto e terminou diante de uma multidão no Largo della Zecca. Entre esses dois pontos, os ciclistas precisavam enfrentar inclinações acentuadas, becos estreitos, escadarias intimidantes e terrenos variados.

As bikes atingiram velocidades de até 80 km/h entre saltos, degraus e curvas no labirinto de ruas estreitas do centro histórico.

Johannes Fischbach decola © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Roger, de 31 anos, fez uma descida impecável pra conquistar o título em 2min33s971. "Fiz uma descida muito boa nas classificatórias. Não queria ver o tempo do Johannes no topo, mas acabei olhando. Vi a marca dele e soube que precisava dar tudo de mim", disse o brasileiro.

"Foi o que fiz, e deu certo. Estou muito feliz por vencer novamente. Vitória consecutiva em Gênova, isso é pro Brasil!", completou.

Na disputa acirrada pelo topo da classificação, Fischbach terminou apenas 1,659s atrás de Roger. Foi um resultado importante pro alemão, que agora sobe pra quarta posição na classificação geral e está determinado a encerrar a temporada com chave de ouro, conquistando uma vitória diante da torcida em casa. O espanhol Marín garantiu o terceiro lugar à frente do suíço Tuhoto-Ariki Pene.

02 Inspiração em Ayrton Senna

Roger Vieira homenageia Ayrton Senna em Gênova 2026 © Gionata Livorti/Red Bull Content Pool

Roger preparou um capacete especial pra competir em Gênova. Na cabeça, ele carregou uma homenagem ao piloto de F1 Ayrton Senna, morto em acidente em 1994.

"Senti a pressão, mas ela não me assustou, afinal, diamantes são moldados pela pressão. O calor foi um fator, mas meu sangue brasileiro me ajudou. Foi ainda mais emocionante correr e vencer usando o capacete de Ayrton Senna, com o qual quis homenagear uma figura lendária do Brasil", contou.

Johannes Fishbach faz um wall ride com maestria © Mauro Puccini/Red Bull Content Pool Julian Steiner voa alto © Gabriele Seghizzi/Red Bull Content Pool Tuhoto Ariki Pene ficou a um passo do terceiro lugar © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool O pódio com Fischbach, Roger e Marín © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Classificação da etapa de Gênova do Red Bull Cerro Abajo

Atleta País Tempo Roger Vieira Brasil 🇧🇷 2min33s971 Johannes Fischbach Alemanha 🇩🇪 +1s659 Alex Marín Espanha 🇪🇸 +2s977 Tuhoto-Ariki Pene Suíça 🇨🇭 +3s190 Gonzalo Gajdosech Argentina 🇦🇷 +3s405

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