Lenda do skate e ícone pop, Tony Hawk fez do mundo seu pico

Skatista de alma, Tony continua levando a mensagem do skate pelo planeta mesmo depois de fazer fama e fortuna. Constrói skateparks pelos Estados Unidos com sua

Entre altos e baixos do mercado do skate no fim dos anos 80 e início dos 90, Tony sempre manteve o seu skate em alto nível. Com a criação dos X Games, em 1995, pode mostrar ao mundo o melhor do esporte, ajudando a disseminar a prática para milhares de lares através da transmissão pela TV da competição. Em 1999, ao vivo, acertou pela primeira vez o 900º, vencendo a disputa de melhor manobra daquela edição e realizando um dos acontecimentos mais inesquecíveis dos X Games e da história do skate mundial.