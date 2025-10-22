© Julio Detefon / Red Bull Content Pool
Skate
Conheça 6 pistas que ficaram de legado do STU pro Brasil
Competição terá final de street nacional na nova pista no Parque da Cidade Sarah Kubitschek, em Brasília, de 24 a 26 de outubro
Pela primeira vez, Brasília vai receber uma etapa do STU National 2025. O evento, de 24 a 26 de outubro, vai definir os campeões nacionais de skate street do circuito.
A chegada do STU (Skate Total Urbe) à capital federal marca a inauguração de mais uma pista de skate. O Parque da Cidade Sarah Kubitschek é o novo cenário pros brasileiros testarem suas manobras.
Deixar novos parques de skate como legado, aliás, tem sido uma tradição do STU. Veja abaixo alguns dos locais erguidos ou reformados pelo Brasil pra competição:
Parque da Cidade Sarah Kubitschek
O projeto de Brasília prevê uma pista de street de 800 m2 e uma de park de 1.000 m2. O novo complexo homenageia a arquitetura marcante da capital brasileira com um desenho inspirado no formato do plano piloto da cidade, que completa 65 anos em 2025.
Orla Norte, Porto Seguro
Localizada a 700 km da capital baiana, Salvador, Porto Seguro inaugurou no ano passado um complexo de skate pra receber o STU National. O Complexo de Esporte e Lazer do Mamagaya, na Orla Norte, tem uma área pra street, com suas rampas, escadas e corrimãos, e uma pra park. Elementos da pista fazem homenagem à cultura indígena.
Parque Cândido Portinari, São Paulo
Em 2023, o STU National levou pela primeira vez grandes nomes do skate pro parque Cândido Portinari, vizinho ao Parque Villa-Lobos. Pra receber o evento, foi instalado um complexo com 850 m2, deixando um importante legado pros skatistas paulistanos.
Rua da Aurora, Recife
O complexo na rua da Aurora, na capital de Pernambuco, tem pista pra skate street e park e ficou como legado do STU pra Recife. O espaço tem cerca de 600 m2.
Abraão, Florianópolis
Em 2024, Floripa recebeu sua primeira etapa do STU no Skatepark do Abraão, localizado na porção continental da capital catarinense. A pista foi totalmente revitalizada pra competição, que voltou à cidade neste ano.
Praça do IAPI, Porto Alegre
A requalificação da pista da Praça do IAPI foi fruto de uma parceria social do STU com a prefeitura de Porto Alegre. Além de arrumar áreas danificadas, a reforma atualizou a pista com a construção de novos obstáculos.
Baixe o app da Red Bull TV e veja filmes e séries: é só clicar e assistir!