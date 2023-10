Essa é a histórica foto do Italo Ferreira durante eclipse

A Curiosa História de Italo Ferreira A vida do Italo Ferreira, campeão mundial e primeiro medalhista de ouro da história do surfe.

A ideia era boa, mas o plano parecia ousado demais pra se tornar realidade. Capturar uma imagem perfeita em menos de 5 segundos, durante um raríssimo eclipse anular do sol. Era o objetivo do campeão mundial e olímpico de surfe

“Esse foi um projeto mais que especial para mim, fiquei muito feliz de aqui no Rio Grande do Norte a gente ter a melhor visão do eclipse e de ter sido abençoado com essa foto que a gente vem trabalhando há meses para que ficasse perfeita", conta Italo.

Com mais de 25 anos de experiência, Maragni teve não apenas que usar técnicas de fotografia como de engenharia, e ter agilidade pra realizar a foto histórica em segundos, conquistando este resultado impressionante. "Quando saí de casa, tinha muitas nuvens no céu e eu fiquei um pouco apreensivo, mas quando chegamos na pedra que seria o ponto perfeito, o tempo limpou. Conseguimos provavelmente uma das melhores imagens já feitas de um eclipse", diz Italo.

