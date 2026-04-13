WSL 2026: fique por dentro das etapas do circuito mundial de surfe

Os melhores surfistas do mundo voltaram às ondas no WSL World Championship Tour. A largada aconteceu no Rip Curl Pro Bells Beach, na Austrália, com disputas inesquecíveis e vitórias de Gabriela Bryan e Miguel Pupo.
Agora, os olhos se voltam pra Margaret River, ainda na costa australiana, palco do Western Australia Margaret River Pro, segunda etapa do circuito, de 16 a 26 de abril.
Gabriela se diverte
A final feminina colocou frente a frente a atual campeã mundial, Molly Picklum, surfando em casa, contra Gabriela Bryan. A havaiana dominou a bateria, marcou 14,83 (7,83 e 7,00) contra 8,33 da adversária (4.50 e 3.83) e tocou o sino do Rip Curl Pro Bells Beach, fechando com chave de ouro uma semana de muita diversão na Austrália.
"Este evento tem tanta história, e alguns dos meus surfistas favoritos já o venceram, então é surreal poder tocar esse sino agora. Estou aqui com a minha mãe, hospedada na casa da Riss [Carissa Moore]. Estou me divertindo muito. Agora vou pra Austrália Ocidental, em outro evento que adoro, então espero que consiga manter essa vibe", disse a campeã.
Em seu caminho até a final, Gabriela passou pela norte-americana Alyssa Spencer numa semifinal muito equilibrada (15,44 a 14,67) e pela brasileira Luana Silva (15,50 a 7,67) nas quartas.
Classificação feminina após a primeira etapa
Atleta
País
Pontos
Gabriela Bryan
Havaí
10.000
Molly Picklum
Austrália
7.800
Isabella Nichols
Austrália
6.085
Alyssa Spencer
EUA
6.085
Caitlin Simmers
EUA
4.745
Brazilian Storm em ação
A final masculina foi 100% brasileira em Bells Beach com Miguel Pupo levando a melhor sobre o atual campeão mundial, Yago Dora.
Os dois surfistas fizeram uma bateria equilibrada, alternando a liderança, mas Miguel se impôs somando 15,60 (8,10 e 7,50) contra 13,90 (7,73 e 6,17) do compatriota.
“Hoje de manhã acordei e pensei: 'Quero estar de amarelo no próximo evento'", disse Pupo. "Nunca tinha usado amarelo antes, quero vivenciar isso".
Pra chegar à decisão, Miguel passou pelo norte-americano Griffin Colapinto na semi (13.67 a 7,50) e pelo haviano Barron Mamiya nas quartas (12,50 a 11,10).
Classificação masculina após a primeira etapa
Atleta
País
Pontos
Miguel Pupo
Brasil
10.000
Yago Dora
Brasil
7.800
Gabriel Medina
Brasil
6.085
Griffin Colapinto
EUA
6.085
Samuel Pupo
Brasil
4.745
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