Bells Beach 2026: Os finalistas da primeira etapa do WSL tour
© Ed Sloane / Red Bull Content Pool
Surfe

WSL 2026: fique por dentro das etapas do circuito mundial de surfe

Na primeira etapa do campeonato, Gabriela Bryan e Miguel Pupo tocam o sino em Bells Beach, na Austrália. Próximo passo será em Margaret River
Escrito por Mariana Lajolo
2 min de leituraPublished on
Os melhores surfistas do mundo voltaram às ondas no WSL World Championship Tour. A largada aconteceu no Rip Curl Pro Bells Beach, na Austrália, com disputas inesquecíveis e vitórias de Gabriela Bryan e Miguel Pupo.
Agora, os olhos se voltam pra Margaret River, ainda na costa australiana, palco do Western Australia Margaret River Pro, segunda etapa do circuito, de 16 a 26 de abril.

Gabriela se diverte

A final feminina colocou frente a frente a atual campeã mundial, Molly Picklum, surfando em casa, contra Gabriela Bryan. A havaiana dominou a bateria, marcou 14,83 (7,83 e 7,00) contra 8,33 da adversária (4.50 e 3.83) e tocou o sino do Rip Curl Pro Bells Beach, fechando com chave de ouro uma semana de muita diversão na Austrália.
Bells Beach 2026: a campeã, Gabriela Bryan

Bells Beach 2026: a campeã, Gabriela Bryan

© Cait Miers / Red Bull Content Pool

Bells Beach 2026: a vice-campeã, Molly Picklum

Bells Beach 2026: a vice-campeã, Molly Picklum

© Ed Sloane / Red Bull Content Pool

"Este evento tem tanta história, e alguns dos meus surfistas favoritos já o venceram, então é surreal poder tocar esse sino agora. Estou aqui com a minha mãe, hospedada na casa da Riss [Carissa Moore]. Estou me divertindo muito. Agora vou pra Austrália Ocidental, em outro evento que adoro, então espero que consiga manter essa vibe", disse a campeã.
Em seu caminho até a final, Gabriela passou pela norte-americana Alyssa Spencer numa semifinal muito equilibrada (15,44 a 14,67) e pela brasileira Luana Silva (15,50 a 7,67) nas quartas.

Classificação feminina após a primeira etapa

Atleta

País

Pontos

Gabriela Bryan

Havaí

10.000

Molly Picklum

Austrália

7.800

Isabella Nichols

Austrália

6.085

Alyssa Spencer

EUA

6.085

Caitlin Simmers

EUA

4.745

Brazilian Storm em ação

Bells Beach 2026: Adriano de Souza e Miguel Pupo comemoram

Bells Beach 2026: Adriano de Souza e Miguel Pupo comemoram

© Ed Sloane/ Red Bull Content Pool

A final masculina foi 100% brasileira em Bells Beach com Miguel Pupo levando a melhor sobre o atual campeão mundial, Yago Dora.
Os dois surfistas fizeram uma bateria equilibrada, alternando a liderança, mas Miguel se impôs somando 15,60 (8,10 e 7,50) contra 13,90 (7,73 e 6,17) do compatriota.
Bells Beach 2026: O campeão, Miguel Pupo

Bells Beach 2026: O campeão, Miguel Pupo

© Ed Sloane / Red Bull Content Pool

Bells Beach 2026: Miguel Pupo e Yago Dora se abraçam após a final

Bells Beach 2026: Miguel Pupo e Yago Dora se abraçam após a final

© Ed Sloane / Red Bull Content Pool

“Hoje de manhã acordei e pensei: 'Quero estar de amarelo no próximo evento'", disse Pupo. "Nunca tinha usado amarelo antes, quero vivenciar isso".
Pra chegar à decisão, Miguel passou pelo norte-americano Griffin Colapinto na semi (13.67 a 7,50) e pelo haviano Barron Mamiya nas quartas (12,50 a 11,10).

Classificação masculina após a primeira etapa

Atleta

País

Pontos

Miguel Pupo

Brasil

10.000

Yago Dora

Brasil

7.800

Gabriel Medina

Brasil

6.085

Griffin Colapinto

EUA

6.085

Samuel Pupo

Brasil

4.745

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