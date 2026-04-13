WSL 2026: fique por dentro das etapas do circuito mundial de surfe

"Este evento tem tanta história, e alguns dos meus surfistas favoritos já o venceram, então é surreal poder tocar esse sino agora. Estou aqui com a minha mãe, hospedada na casa da Riss [

]. Estou me divertindo muito. Agora vou pra Austrália Ocidental, em outro evento que adoro, então espero que consiga manter essa vibe", disse a campeã.