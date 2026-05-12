Après un ultramarathon brutal de 600 km, Arda Saatçi a un message pour tous

L'ultramarathonien allemand Arda Saatçi a livré un message inspirant après avoir repoussé ses limites et complété 14 marathons en 123 heures et 21 minutes.

Après avoir affronté 5 967 m de dénivelé positif, des températures caniculaires et un manque de sommeil sévère, il a déclaré à sa légion d'abonnés : « Ça vaut toujours la peine de viser les étoiles. Même si tout ne se passe pas parfaitement. Garde toujours ton rêve dans ton cœur. »

Arda Saatçi : une source d'inspiration pour des milliers de personnes

Telles étaient les paroles chargées d'émotion de Saatçi — suivi par plus d'un million de personnes via une diffusion en direct sur YouTube — au moment où il franchissait la ligne d'arrivée à Santa Monica Pier, après avoir couru à travers la Vallée de la Mort, sur des routes désertiques et le long de tronçons de la mythique Route 66.

Arda Saatçi a enfin pu serrer sa mère dans ses bras sur la ligne d'arrivée © Cameron Moon/Red Bull Content Pool

Le coureur de 28 ans a été accueilli à l'arrivée par sa mère et s'est aussitôt effondré dans ses bras, alors que tous deux célébraient son dernier exploit. « Qu'est-ce que je suis censé dire ? On l'a fait. On l'a vraiment fait », a déclaré un Saatçi épuisé, mais toujours positif.

« C'est fou de voir la quantité de gens qui sont ici pour me soutenir. Maman, je crois qu'il est temps de fêter ça avec une crème glacée. Merci infiniment pour tout votre soutien, ici comme sur les réseaux sociaux. Ça compte vraiment pour moi. »

Saatçi a couru le long d'autoroutes désertiques et de la Route 66 © Cameron Moon/Red Bull Content Pool

Surmonter les températures élevées et le manque de sommeil

Après s'être préparé à la tentative avec un bloc de sept jours couvrant 242 km, dont une période de 32 heures sans sommeil, Saatçi a pris le départ au Badwater Basin (le point le plus bas des États-Unis) sans ombre, avec une faible humidité, une chaleur accablante et peu de points de repère.

Sa première journée comprenait 454 m de dénivelé menant au célèbre panorama Artists Palette et ses roches multicolores, ainsi que la marque du premier marathon complété à Furnace Creek après 4 heures et 55 minutes.

Alors que plus de 250 000 spectateurs regardaient la diffusion en direct simultanément sur YouTube, Twitch et Red Bull TV le mardi soir, Saatçi a affronté la montée continue la plus ardue et la plus haute du parcours : 1 510 m de dénivelé avec jusqu'à 10 % de pente, suivie de sa première pause d'environ 20 minutes.

Alimenté par des repas riches en glucides, des boissons à base de caféine et d'électrolytes (soit 15 000 calories au total), il a courageusement enduré des pieds enflés et un muscle abdominal coincé. Au tiers du trajet, il a déclaré : « Je ne suis qu'un gars normal du coin qui essaie d'atteindre les étoiles. »

Saatçi reçoit un traitement bien mérité sur sa cheville © Cameron Moon/Red Bull Content Pool Quotation La partie sablonneuse a drainé beaucoup d'énergie, parce que tu dois fournir beaucoup plus d'effort. Les 300 km m'ont semblé être 3 000 km. Arda Saatçi

Surmonter la douleur

Épaulé par le physiothérapeute Gzim Ferizi et l'entraîneur de course Lukasz Wolejko-Wolejszo, Saatçi a choisi d'alterner entre des intervalles de course et de marche afin de préserver son énergie dans les montées régulières.

Puis, alors que la chaleur grimpait à 33 °C sur les routes non pavées et poussiéreuses de la Highway 395, entre Red Mountain et Kramer Junction, il a passé le cap des 300 km après 54 heures et 12 minutes, pendant que des invités comme le sauteur à ski Andreas Wellinger , se joignaient à lui pour l'aider à tenir le coup.

Les hallucinations dues au manque de sommeil commençant à s'emparer de lui, il a confié : « La partie sablonneuse a drainé beaucoup d'énergie, parce que tu dois fournir beaucoup plus d'effort, maintenir ton équilibre, tout ça à la fois. Les 300 km m'ont semblé être 3 000 km. »

Une autre étape a été franchie : Arda Saatçi passe la barre des 500 km © Cameron Moon/Red Bull Content Pool

Refuser d'abandonner

En entrant dans le dernier tiers de sa course, Saatçi a vaincu la dernière montée éprouvante d'environ 700 m de dénivelé près de Summit Terrace, puis a surmonté un tronçon nocturne périlleux longeant des voies ferrées et descendant des routes de gravier escarpées et sinueuses, jusqu'à l'aube.

Arda Saatçi a poussé son corps à sa limite ultime © Daniel Gracanin/Red Bull Content Pool

Malgré tous ses efforts, il n'a pas réussi à atteindre son objectif de terminer le défi en 96 heures. Au terme de ce délai, Saatçi avait parcouru 458 km. Profondément déçu, il a tout de même adressé un message positif aux plus de 350 000 spectateurs en direct.

« J'ai tout donné », a-t-il admis. « Je suis désolé pour mon équipe. Vous vouliez voir Arda, et le voilà... avec ses forces et ses faiblesses. Je ne suis peut-être pas le plus rapide, mais je n'abandonnerai jamais. Vous ne verrez jamais ça de ma part. Jamais. »

Après avoir reçu un bouquet de fleurs accompagné d'un message écrit à la main de la part de fans en Allemagne au km 471, il a eu besoin d'une période de sommeil plus longue pour reposer corps et esprit avant d'atteindre la barre des 500 km.

Célébration avec les fans à Santa Monica © Cameron Moon/Red Bull Content Pool

Malgré ce contretemps et après cette période de récupération nécessaire, Saatçi a poursuivi sa route et franchi la ligne d'arrivée au km 604,6 en 123 heures, 21 minutes et 10 secondes.

Faits et chiffres clés Distance parcourue Saatçi a parcouru 604,6 kilomètres, soit 4,6 km de plus que prévu à cause d'un glissement de terrain. Durée de la course Saatçi a parcouru la distance en 123 heures, 21 minutes et 10 secondes.

Un autre projet « Cyborg Season » complété

Ce n'était pas la première fois que Saatçi relevait un défi aussi extrême. Chaque année, il s'attaque à un nouveau projet « Cyborg Season », une tendance qu'il a lancée en 2024 en courant 3 000 km de Berlin à New York.

En 2025, il a ensuite parcouru le Japon d'un bout à l'autre, complétant 72 marathons en 43 jours. Pour savoir ce qu'il réserve pour 2027, assure-toi de consulter le site Web de Cyborg Season .