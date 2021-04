Découvrez VALORANT, le Red Bull Campus Clutch et le Champions Tour

Les enregistrements pour le Red Bull Campus Clutch, un tournoi international de VALORANT pour les étudiants collégiaux, sont OUVERTS! Avec 3 éliminatoires, les étudiants canadiens ont la chance de jouer pour des prix en argents et une opportunité d’aller en finales nationales, et ensuite, les finales mondiales!

Rejoignez-vous au serveur Discord de Reb Bull Canada Gaming pour rester en contact et cliquer ici pour plus d'informations.

Ce fut une année très inattendue pour la plupart d’entre nous. D’un autre côté, ceci nous a laissé plus de temps que jamais pour nous asseoir devant nos ordinateurs et affûter notre performance dans nos jeux préférés. Aussi occasionnels que professionnels, les adeptes de jeux vidéo ont su trouver de nouveaux titres pour passer le temps. Lancé en juin 2020, VALORANT est sorti juste au bon moment pour satisfaire une nouvelle communauté de joueurs prêts à se plonger dedans. Nous avons parlé avec des membres de la communauté canadienne de VALORANT à propos du futur du jeu ainsi que sa scène compétitive pour savoir comment des événements tels que le Red Bull Campus Clutch contribuent à sa croissance.

Malgré le fait d’être majoritairement joué en ligne, les événements en présentiel ont un certain flaire qui a malheureusement été perdu durant l’année dernière. Les esports profitaient d’une croissance énorme depuis quelques années, partiellement à cause de l'excitation palpable de ses événements et la qualité de production de ceux-ci. Malgré ceci, Riot Games réussit à avoir l’une des bêtas les plus marquantes de l’histoire et cherche à construire un cadre compétitif qui permettra à VALORANT de rester un pilier incontournable du phénomène esports pour les années à venir. Plusieurs joueurs manquent l’ambiance de la compétition LAN et de rencontrer leurs adversaires face à face, mais beaucoup d'innovations peuvent être découvertes dans l’espace de l’esport assis à votre bureau.

POURQUOI S’INTÉRESSER À VALORANT?

« Je crois que les circonstances de cette année ont affecté les meilleures parties de l’esport universitaire, les LAN et les séances d'entraînement en personne. La plupart des jeux sont joués en ligne, donc le format général des ligues compétitives n’a pas trop changé. Ce qui manque cependant sont les possibilités de voyager pour un LAN et de s’entraîner côte à côte. Ceci constitue une part importante de pourquoi on aime si tant participer » nous a déclaré Lawson « Lymp » Mullins, l’entraîneur de l’équipe universitaire de VALORANT au Durham College.

Le mélange des éléments de jeu de tir tactique de Counter-Strike avec des personnages qui apportent leurs propres capacités à niveau stratégique a été un attrait immédiat pour beaucoup. Avec une liste de personnages uniques qui ne fait de croître depuis la sortie du jeu, personne n’a été surpris lorsque VALORANT a presque battu le record d’audience simultanée sur Twitch, avec 1,73 million de spectateurs désirait découvrir le nouveau jeu de tir dès les premiers jours de sa bêta.

Les chiffres ont presque dépassé ceux du mégasuccès de Riot Games League of Legends avant que les deux soient devancés à nouveau par Fortnite et leur nouvel événement en juin dernier. Pour un jeu qui venait tout juste d’être annoncé, être capable de se mesurer aux géants de l’industrie n’était pas une blague. La réception culmina dans un jeu avec tout le potentiel de se développer malgré les restrictions sur la compétition à travers du monde. 2021, s'avère une très bonne année pour VALORANT pendant le jeu prendra sa place parmi les titres les plus établis de l’esport. Tout ce qui manque est un cadre dans lequel le jeu pourrait fleurir le mieux.

VALORANT ET L’ÉTABLISSEMENT DE SA SCÈNE COMPÉTITIVE

Les fans du monde entier furent satisfaits de savoir ce que Riot Games planifiait lorsque leur circuit compétitif dut dévoiler. Cette structure se tient autour d’une série d’événements régionaux qu’on appelle Régional Challengers Events, destinés à repérer les meilleurs joueurs qui se cachent aux quatre coins du monde. Ensuite, les National Masters Tournaments opposeront les vainqueurs régionaux entre eux à l’échelle nationale. La dernière arène est le Champions Tournament qui accueillera à la fin de l’année les joueurs s’étant démarqués à l’étape précédente pour une dernière compétition qui déterminera les meilleurs des meilleurs. Riot attend avec impatience la chance d'organiser une compétition internationale en personne en se basant sur ce format lorsque ceci sera possible.

Chaque série, Challengers, Masters et Champions, aura lieu sur plusieurs semaines, avec trois éliminatoires Challenger qui filtreront les joueurs dans leurs Masters respectifs. Ceci représente un total de neuf tournois Challengers régionaux pour trois tournois Masters nationaux et une finale où les joueurs du plus haut niveau se rassembleront. La représentation pour les Masters varie selon les régions, mais pour l’instant nous savons que trois équipes de l’Amérique du Nord affronteront les équipes d’Asie, d’Europe et d’ailleurs, soit 16 équipes au total.

Le tournoi First Strike fut la première grande compétition pour VALORANT et le jeu a déjà attiré de nombreux spectateurs, avec plus de quatre cent mille visionneurs en ligne et un apogée de cent mille visionneurs simultanément provenant seulement des régions de l'Amérique du Nord et de l’Europe. Ces chiffres ont suscité beaucoup d’optimisme pour VALORANT qui n’en est encore qu’à ses débuts.

QUOI D’AUTRE PEUT-ON S’ATTENDRE À POUR VALORANT?

Les développeurs ne sont pas les seuls à vouloir soutenir la lancée de VALORANT. Des tournois comme le Red Bull Campus Clutch chercheront à soutenir une communauté d’esport universitaire en pleine expansion qui s’est empressée d'accueillir Valorisant comme un titre incontournable. Cet encadrement compétitif nous montre déjà des revirements excitants et des vainqueurs inattendus.

« C’est incroyable. Prenez pour exemple l’histoire des Moon Racoons. Un groupe des joueurs libres qui n’ont pas pu être recrutés par une grande organisation et qui ont pris leurs propres chemins pour arriver là où ils sont maintenant, vous pouvez voir le talent se développer sous vos yeux. Il y a quand même une limite à ce que les joueurs indépendants peuvent faire: à mesure que les joueurs et les entraîneurs s’améliorent, les équipes qui ont le plus de ressources financières et les outils à la portée des joueurs s’améliorent. Pour l’instant, les nouvelles équipes ont de très bonnes chances de renverser de grands noms déjà établis dans l’univers esport. Dans d’autres circonstances, elles n’auraient jamais eu cette chance » déclare Simo, un joueur et commentateur canadien de VALORANT.

« Les Kookie Koalas ne se sont pas rendus loin, mais ils sont quand même devancés Cloud9 ce qui est un énorme bouleversement. Un environnement compétitif ouvert nous apporte un grand nombre de résultats qu’on ne verrait jamais dans un format plus typique. » Simo

Bien que séparé du circuit de Riot, le Red Bull Campus Clutch suit plus ou moins la même structure. Le Campus Clutch se déroulera en trois phases et verra les joueurs s’affronter pour des prix en argent ainsi que pour le titre de champions et faire reconnaître leur université comme meilleure au pays. En tout, plus de trois cents écoles dans plus de cinquante pays participeront à ce circuit.

Les étudiants commenceront par la première phase: les régionales. Cette étape aura lieu dans chaque pays participant. Au Canada, il y aura trois éliminatoires régionales, qui auront lieu le 27 mars ainsi que le 10 et 24 avril. Les équipes s’affronteront dans des « swiss brackets » avant de passer à une courte éliminatoire pour déclarer le vainqueur. Chaque phase régionale devra se terminer avant que la compétition puisse passer à la phase suivante. La scène collégiale semblait réticente à se lancer dans une telle compétition au début, mais l'intérêt s’est rapidement accumulé et le circuit a attiré l’attention de nombreuses personnes.

« Au départ, beaucoup de critiques ont été formulées venant de l’espace collégial selon lesquelles l’admissibilité n’était pas très soudée. C’est quand même bien d’avoir ce genre de soutien au niveau collégial pour permettre aux joueurs l’opportunité de jouer pour un prix généreux et de se faire connaître par des équipes qui cherchent du nouveau talent. C’est un moyen pour les étudiants de se frayer un chemin vers le monde professionnel, et je ne sais pas si quelqu’un d’autre le fait actuellement » nous révèle Simo sur le lancement initial en se questionnant si la compétition est plus diluée par l’afflux de talents.

Du côté des universités, la plupart des entraîneurs semblent satisfaits. En raison du soutien inconditionnel des développeurs pour le développement de VALORANT en tant que esport, le jeu devrait être une présence constante aux niveaux professionnel et amateur.

« Le soutien des développeurs est énorme dans l’esport et est presque nécessaire pour qu’un jeu se développe à son plein potentiel. Les développeurs contribuent à financer les prix, à la publicité et à rendre la compétition beaucoup plus officielle. Notre équipe n’a pas des tournois organisés par d’autre organisation, mais les événements soutenus par les développeurs attirent toujours le plus notre attention » a ajouté Mullins.

NOUS VOULONS VOIR PLUS DE COMPÉTITION OUVERTE!

L’année 2020, parmi d’autres choses, a été l’année de VALORANT dans la sphère de l’esport. Après l’énorme succès du bêta, le jeu à continuer à être au sommet des visionnements sur Twitch, aux côtés d’autres esports établis depuis plusieurs années. Le jeu est dans une situation très passionnante à la veille de son premier anniversaire. De nouvelles cartes sont régulièrement ajoutées, mais pas assez souvent pour que la tâche d’apprendre comment jouer dessus est écrasante. Le même peut être dit pour les agents. Malgré la spécificité des compétences que chaque personnage apporte, le jeu se concentre plus sur les fondations d’un jeu de tir classique. Et à désamorcer une bombe.

Aujourd’hui, Riot est enfin prêt à soutenir la croissance de VALORANT du statut d’une sensation sur Twitch à celui d’un esport qui est là pour de bon. La chance de participer en tant qu’équipe collégiale officielle peut sembler comme un simple rêve pour la plupart des joueurs. Sans une vraie exposition au public, VALORANT ne serait probablement jamais plus qu’un passe-temps occasionnel pour ces joueurs. C’est pourquoi la série de tournois à venir semble vouloir offrir à VALORANT un système organique à plusieurs niveaux de compétition pour développer de nouveaux joueurs vedettes pour la scène professionnelle.

La courbe d’apprentissage qu’on retrouve dans ce genre de jeu peut paraître intimidante, c’est pourquoi il est bon de mettre le pied dans la porte dès maintenant. Le Red Bull Campus Clutch semble être la première expérience mondiale pour vous lancer dans VALORANT même si vous êtes un nouveau joueur.

Il faudrait un peu de temps pour s’habituer aux mécaniques du jeu, comme les nuances de bien viser vos armes et de vous familiariser avec ce que les agents peuvent faire, mais si vous avez un peu d'entraînement avec la souris, ceci vous accordera une très bonne fondation. Il y a aussi plusieurs autres joueurs qui viennent d'autres jeux qui feront le saut vers VALORANT en anticipation d’être prêt quand les tournois en présentielle seront à l’horizon.

QU’EST-CE QUI EXPLIQUE LA MONTÉE FULGURANTE DE VALORANT?

« Il y a une rumeur que les joueurs de Counter-Strike nord-américains ont fait le saut à VALORANT non seulement parce que le jeu était attrayant, mais aussi parce que la scène nord-américaine a échoué à se développer comme dans d'autres régions du monde. Je crois que VALORANT va bien se développer avec une base de joueur très diversifié. Nous voyons des joueurs comme Faze d'Overwatch et 100thieves de Counter-Strike. Je ne crois pas que l'intérêt soit que tout le monde commence sur le même niveau, mais que nous retrouvons des joueurs de divers niveaux d’expérience dans toute sorte de jeu de tir de se réunir. C’est presque un monde parallèle où Counter-Strike devient Overwatch et vice-versa. Il n’y aurait pas d’autre occasion de voir cela » dit Simo.

Overwatch et Counter-Strike ont été deux des jeux de tir les plus populaires de ces dernières années pour une multitude de raisons, mais leurs différences contrastent drastiquement l’un avec l’autre, attirant généralement des foules différentes vers ce qu’ils préfèrent. La fusion des deux par VALORANT fait ressortir l’utilisation des capacités uniques qu’offre Overwatch tout en les rendant second aux stratégies précises de Counter-Strike. L’arrivée de VALORANT est un moment idéal pour profiter du mélange de ces deux styles de gameplay avec un développeur qui tient à régulièrement mettre à jour ces jeux et de créer une expérience commune avec une base de joueurs en plein essor.

Ce ne fut pas une grande surprise lorsque VALORANT s'est mis a braconner les talents d’autres jeux, mais la vitesse à laquelle ce s’est produit fut impressionnante. Avec un nouveau jeu arrive de nouvelles opportunités ainsi qu’un répit des métas fixes sur lesquelles la plupart des pros s’étaient habitués à. La présence des développeurs dans la fondation d’une communauté fraîche et saine est une chose que d’autres jeux ont eu du mal avec, mais ceci s’est prouvé d’être une très grande force pour VALORANT. Qu’il s’agisse d’équilibrer les personnages ou de repenser les dynamiques attaque/défense sur les cartes, il est toujours apprécié qu’un développeur montre qu’il écoute ses joueurs professionnels et occasionnels. Cependant, ces ajustements ne sont pas toujours parfaits.

LE FUTUR DE VALORANT

« Bien que j’adore ce que Riot fait avec ce qui se passe au plus haut niveau, j’aimerais voir plus d’outils mis en œuvre pour les équipes qui n’ont pas les ressources d’une grande organisation esport. Par exemple, de meilleurs outils d’observation et d’entraînement avec des replays intégrés. La communauté adore ce jeu, donc leur permettre d’approfondir leurs stratégies serait d’une grande aide » déclare Mullins.

Cette année sera très chargée pour Riot Games et leur nouveau projet. Avec les éliminatoires canadiennes à venir et les tournois en cours, il sera intéressant de voir comment la scène se développera parallèlement à l’intention de Riot avec ce nouveau format. Ne vous habituez pas trop à la situation présente, car qui sait à quoi le format va ressembler lorsque les événements LAN feront leur retour. Certains voient cette structure continuer vers le futur, mais il ne faut pas oublier que les organisateurs seront sûrement prêts à profiter de circonstances plus normales malgré les nouvelles opportunités offertes par les circonstances présentes. Il sera difficile d’empêcher la communauté d’évoluer lorsque davantage de joueurs se consacreront à VALORANT et que ces fans réclameront des événements en personne.

« Je crois qu’il y aurait eu encore plus d’impact sans les circonstances. En ayant la possibilité de faire venir des personnalités internet pour promouvoir le jeu, il y aurait eu plus de LANs, plus de streams et potentiellement plus de tournois non officiels, mais malgré ceci, le lancement s’est bien passé. Les gens regardent, jouent, et interagissent avec le jeu et nous en somme qu’à la première année. Si on compare ceci à la première année de Siege, Counter-strike et Overwatch, je crois que Valorant peut être fier de ses débuts » nous dit Simo sur le déroulement des autres esports populaires pendant leur première année. Il est, comme la plupart, optimiste pour le futur de VALORANT.

« Je pense bien que dans un an ou deux, nous verrons ce que le jeu sera vraiment capable d’être : l’une des catégories esport par excellence. Nous ne sommes pas encore là, mais les graines sont semées. L’explosion d’un lancement typique se fera sûrement sentir quand les événements seront prêts à retourner à la normale. »

LE CANADA SE DÉMARQUE À VALORANT

La scène nationale nous présente le meilleur de ce que le pays a à offrir dans une lutte pour devenir les champions canadiens. Les équipes les plus hautes placées recevront éventuellement une invitation aux championnats globaux pour se prouver comme les meilleurs joueurs au niveau collégiales au monde.

Quoique le circuit est organisé avec le niveau collégial en tête, vous n’avez pas besoin de faire partie d’une équipe universitaire pour y participer. Vous n’avez qu’à convaincre quatre autres de vos amis à s’inscrire.

Les esports continuent à prospérer malgré les restrictions depuis l’an dernier qui auraient pu facilement retenir leur développement. Les ligues collégiales ont dû se restructurer face à de nouveau défi logistique, mais Riot Game et Red Bull continuent de fournir de l’aide aux nouveaux talents de VALORANT et de faire sûr qu’on sait qu’ils existent. Si VALORANT continue de donner la chance à n’importe qui de se démarquer et de prouver que maintenant est le meilleur moment pour se lancer dans le jeu, VALORANT demeurera un énorme succès qui sera là pour de bon.