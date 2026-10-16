« J’étais euphorique » : Diego Poncelet sur son record en skateboard
Un tout petit caillou aurait pu provoquer une grave chute. Y avait-il un moyen de s’assurer que la route était parfaitement dégagée?
Mes roues sont plus molles et plus grosses qu’on pourrait le croire, alors je passe généralement par-dessus les cailloux. Les chutes sont plutôt causées soit par des erreurs du planchiste, soit par l’état de la chaussée. Pour la tentative de record, les deux facteurs étaient décisifs. Je savais que tomber n’était pas une option.
Côté technique, je me suis entraîné à des vitesses supérieures à 100 km/h presque à chaque fois que je sortais faire du skate pour m’habituer à la façon dont la planche réagissait à grande vitesse, tout en faisant beaucoup de visualisation afin de garder mes émotions sous contrôle le jour J.
Enfin, en ce qui concerne l’état de la route, la côte canadienne présente de nombreuses fissures et bosses que j’ai dû mémoriser à l’avance. J’ai aussi adapté ma position aérodynamique optimale pour absorber le mieux possible ces chocs et ces vibrations.
Comment t’es-tu entraîné physiquement pour absorber les chocs et l’énorme force G?
Je dis toujours que le facteur le plus important est simplement de faire beaucoup de skate, ce qui développe les nombreux muscles propres à notre sport et nécessaires pour atteindre son plein potentiel. Bien sûr, aller au gym est aussi très important, surtout pour prévenir les blessures et prendre du poids, ce qui compte dans mon sport car la gravité tire plus fort sur soi. De plus, je crois que d'entraîner beaucoup sa coordination est ce qui distingue les bons athlètes des grands, et c’est toujours ma partie préférée de mon programme d’entraînement.
Mon équipe et moi, on a essayé d’innover de la tête aux pieds sur tout ce qui pouvait nous faire gagner un dixième supplémentaire
Tes jambes devaient brûler après autant de tentatives. À quel point était-ce douloureux, et comment as-tu tenu le coup?
Pendant la descente, je suis dans un état de flow et je me concentre exclusivement sur l’air qui m’enveloppe. L’adrénaline y est sans doute pour quelque chose. Ce n’est qu’à la fin que je me demande : « Comment se fait-il que je n’aie pas senti à quel point mes jambes étaient fatiguées jusqu’à maintenant? »
Comment fais-tu pour que tes roues n’éclatent pas à cette vitesse? Peux-tu nous en dire un peu plus sur ton équipement?
Mon équipement pour cette tentative de record était assez complexe. Mon équipe et moi, on a essayé d’innover de la tête aux pieds sur tout ce qui pouvait nous faire gagner un dixième supplémentaire. Pour le casque, mon équipe a testé une vingtaine de formes différentes sur un modèle 3D de ma position, dans des simulations de CFD [dynamique des fluides numérique], jusqu’à ce qu'on trouve la forme parfaite.
Pour la combinaison, on a utilisé un tissu aérodynamique spécial et et fabriqué un aileron sous lequel je peux glisser mes mains. Pour les chaussures, Prada Linea Rossa a conçu sur mesure des chaussures asymétriques destinées à maximiser la stabilité à l’avant et à minimiser la traînée à l’arrière, tout en réduisant les vibrations grâce à la technologie D3O et en abaissant ma position grâce à une semelle extérieure en caoutchouc profilée.
Prada Linea Rossa a également fabriqué des gants dotés d’un renfort spécialement conçu pour l’aérodynamisme, tout en offrant la possibilité de déraper en cas d’urgence. Pour les roues, Seismic a créé un nouveau prototype en uréthane, arrivé la veille du record, qui a surpassé tous les autres. Enfin, on a fabriqué un carénage sur mesure pour ma planche, ce qui a radicalement réduit sa résistance à l’air. On dirait presque un vaisseau spatial.
Qu’ont dit tes parents quand tu leur as parlé de ta tentative de record?
À ce moment-là, ils étaient déjà habitués à mes idées farfelues, donc je ne pense pas qu’ils étaient particulièrement surpris. Je me souviens quand même que ma mère m’a demandé : « T’en as pas déjà assez fait? Est-ce que c’est vraiment nécessaire d’aller à 150 km/h? » Eh bien, évidemment que oui!
Que dirais-tu aux gens qui pensent que ce que tu fais est complètement fou?
Merci! J’ai toujours adoré qu’on me traite de fou. Depuis que je suis tout petit, c'est ce qui m'a permis de trouver ma place dans le monde : mon authenticité. La folie, c’est de tracer son propre chemin sans peur.
Le record du monde de Diego Poncelet en chiffres :
- 151,83 km/h – vitesse record de Poncelet
- 2,2 km – longueur approximative de la Route des Éboulements
- 18 % – pente maximale de la route
- 600 m – longueur de la ligne droite abrupte
- 5 jours – temps d’attente de Poncelet après sa première descente record pour de meilleures conditions
- 10–14 km/h – vitesse du vent arrière pendant sa descente à 151,83 km/h
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