Diego Poncelet pose devant un panneau indiquant la vitesse record qu'il a atteinte au Québec le 22 septembre 2026.
© Red Bull Content Pool
Skateboard

« J’étais euphorique » : Diego Poncelet sur son record en skateboard

L’Espagnol Diego Poncelet a dépassé les 150 km/h en skateboard, repoussant les limites de la vitesse en descente. Il raconte comment il a gardé le contrôle et pourquoi il adore qu’on le traite de fou.
Écrit par Agnes Aneboda and Kai Wright
Temps de lecture estimé : 6 minutesPublished on

Partie de cette histoire

Diego Poncelet

Two-time downhill skateboarding world champion Diego Poncelet set a Guinness World Records™ speed record of 151.83kph in 2026, becoming the fastest skateboarder in a standing position.

SpainSpain
Voir le profil
Pour la plupart des gens, rouler à 150 km/h est une expérience qu’ils ne vivront jamais, même en voiture. Diego Poncelet a atteint cette vitesse debout sur un skateboard, en dévalant une route de montagne sans rien d’autre entre lui et l’asphalte qu’un jeu de roues et sa propre capacité à garder le contrôle.
En septembre dernier, l'Espagnol de 27 ans, double champion du monde de descente, s’est lancé sur un tronçon fermé de la Route des Éboulements dans la région de Charlevoix, au Canada. Il a atteint 151,83 km/h (94,34 mph), devenant ainsi le skateur le plus rapide de l’histoire et décrochant un nouveau titre Guinness World Records™.
Regarde Diego Poncelet établir le record du monde de vitesse en skateboard en position debout.
Cet exploit, qui a pris des années à se concrétiser, demandait à Poncelet de faire face à une vitesse qu’il rêvait d’atteindre depuis longtemps sans jamais être certain si c'était possible.

Apprécié dans le monde entier par les athlètes d’élite, les étudiants, par les professionnels très sollicités et par ceux qui font de longs voyages.

Red Bull | Energy Drink

En savoir plus
Red Bull Energy Drink
« Je ne m’étais jamais vraiment avoué que mon véritable objectif était d’atteindre les 150 km/h; j’avais peur que ce ne soit pas faisable », a-t-il déclaré après la tentative. « Mais je ne pouvais pas me mentir. À 146,88 km/h, je n’étais pas encore satisfait. Ce n’est qu’en atteignant les 151 km/h que j’ai été complètement euphorique. »
Pour Poncelet, fasciné par la vitesse depuis l’enfance, cet exploit est l’aboutissement d’une obsession de toute une vie. Mais atteindre de telles vitesses sur un skateboard exige bien plus qu’une prédisposition à prendre des risques. Il faut une préparation méticuleuse, une précision extraordinaire et le sang-froid de continuer d’avancer quand même la moindre erreur pourrait avoir de graves conséquences.
Le skateur espagnol Diego Poncelet se détend avant de tenter de battre le record du monde de vitesse en descente.

Poncelet est entré dans un état de flow pendant sa tentative de record

© Red Bull Content Pool

Dans cette entrevue exclusive, Poncelet explique comment il s’est préparé pour cette tentative de record, comment il a négocié les fissures et les bosses, et comment il est resté concentré au moment où tomber n’était pas une option.

Un tout petit caillou aurait pu provoquer une grave chute. Y avait-il un moyen de s’assurer que la route était parfaitement dégagée?

Diego Poncelet : Mes roues sont plus molles et plus grosses qu’on pourrait le croire, alors je passe généralement par-dessus les cailloux. Les chutes sont plutôt causées soit par des erreurs du planchiste, soit par l’état de la chaussée. Pour la tentative de record, les deux facteurs étaient décisifs. Je savais que tomber n’était pas une option.

Côté technique, je me suis entraîné à des vitesses supérieures à 100 km/h presque à chaque fois que je sortais faire du skate pour m’habituer à la façon dont la planche réagissait à grande vitesse, tout en faisant beaucoup de visualisation afin de garder mes émotions sous contrôle le jour J.

Enfin, en ce qui concerne l’état de la route, la côte canadienne présente de nombreuses fissures et bosses que j’ai dû mémoriser à l’avance. J’ai aussi adapté ma position aérodynamique optimale pour absorber le mieux possible ces chocs et ces vibrations.

Comment t’es-tu entraîné physiquement pour absorber les chocs et l’énorme force G?

Je dis toujours que le facteur le plus important est simplement de faire beaucoup de skate, ce qui développe les nombreux muscles propres à notre sport et nécessaires pour atteindre son plein potentiel. Bien sûr, aller au gym est aussi très important, surtout pour prévenir les blessures et prendre du poids, ce qui compte dans mon sport car la gravité tire plus fort sur soi. De plus, je crois que d'entraîner beaucoup sa coordination est ce qui distingue les bons athlètes des grands, et c’est toujours ma partie préférée de mon programme d’entraînement.

Le skateur espagnol Diego Poncelet a l'air détendu avant sa tentative de record du monde de vitesse en descente.

L'équipement de Poncelet a été spécialement conçu pour sa tentative

© Red Bull Content Pool

Quotation
Mon équipe et moi, on a essayé d’innover de la tête aux pieds sur tout ce qui pouvait nous faire gagner un dixième supplémentaire
Diego Poncelet

Tes jambes devaient brûler après autant de tentatives. À quel point était-ce douloureux, et comment as-tu tenu le coup?

Pendant la descente, je suis dans un état de flow et je me concentre exclusivement sur l’air qui m’enveloppe. L’adrénaline y est sans doute pour quelque chose. Ce n’est qu’à la fin que je me demande : « Comment se fait-il que je n’aie pas senti à quel point mes jambes étaient fatiguées jusqu’à maintenant? »

Comment fais-tu pour que tes roues n’éclatent pas à cette vitesse? Peux-tu nous en dire un peu plus sur ton équipement?

Mon équipement pour cette tentative de record était assez complexe. Mon équipe et moi, on a essayé d’innover de la tête aux pieds sur tout ce qui pouvait nous faire gagner un dixième supplémentaire. Pour le casque, mon équipe a testé une vingtaine de formes différentes sur un modèle 3D de ma position, dans des simulations de CFD [dynamique des fluides numérique], jusqu’à ce qu'on trouve la forme parfaite.

Pour la combinaison, on a utilisé un tissu aérodynamique spécial et et fabriqué un aileron sous lequel je peux glisser mes mains. Pour les chaussures, Prada Linea Rossa a conçu sur mesure des chaussures asymétriques destinées à maximiser la stabilité à l’avant et à minimiser la traînée à l’arrière, tout en réduisant les vibrations grâce à la technologie D3O et en abaissant ma position grâce à une semelle extérieure en caoutchouc profilée.

Prada Linea Rossa a également fabriqué des gants dotés d’un renfort spécialement conçu pour l’aérodynamisme, tout en offrant la possibilité de déraper en cas d’urgence. Pour les roues, Seismic a créé un nouveau prototype en uréthane, arrivé la veille du record, qui a surpassé tous les autres. Enfin, on a fabriqué un carénage sur mesure pour ma planche, ce qui a radicalement réduit sa résistance à l’air. On dirait presque un vaisseau spatial.

Diego Poncelet lors de sa descente record sur la Route des Éboulements, au Québec, le 22 septembre 2026.

Diego Poncelet dévale la Route des Éboulements à toute vitesse

© Red Bull Content Pool

Qu’ont dit tes parents quand tu leur as parlé de ta tentative de record?

À ce moment-là, ils étaient déjà habitués à mes idées farfelues, donc je ne pense pas qu’ils étaient particulièrement surpris. Je me souviens quand même que ma mère m’a demandé : « T’en as pas déjà assez fait? Est-ce que c’est vraiment nécessaire d’aller à 150 km/h? » Eh bien, évidemment que oui!

Que dirais-tu aux gens qui pensent que ce que tu fais est complètement fou?

Merci! J’ai toujours adoré qu’on me traite de fou. Depuis que je suis tout petit, c'est ce qui m'a permis de trouver ma place dans le monde : mon authenticité. La folie, c’est de tracer son propre chemin sans peur.

Le record du monde de Diego Poncelet en chiffres :

  • 151,83 km/h – vitesse record de Poncelet
  • 2,2 km – longueur approximative de la Route des Éboulements
  • 18 % – pente maximale de la route
  • 600 m – longueur de la ligne droite abrupte
  • 5 jours – temps d’attente de Poncelet après sa première descente record pour de meilleures conditions
  • 10–14 km/h – vitesse du vent arrière pendant sa descente à 151,83 km/h

Découvre Diego Poncelet

Partie de cette histoire

Diego Poncelet

Two-time downhill skateboarding world champion Diego Poncelet set a Guinness World Records™ speed record of 151.83kph in 2026, becoming the fastest skateboarder in a standing position.

SpainSpain
Voir le profil
Skateboard