« J’étais euphorique » : Diego Poncelet sur son record en skateboard

Mon équipement pour cette tentative de record était assez complexe. Mon équipe et moi, on a essayé d’innover de la tête aux pieds sur tout ce qui pouvait nous faire gagner un dixième supplémentaire. Pour le casque, mon équipe a testé une vingtaine de formes différentes sur un modèle 3D de ma position, dans des simulations de CFD [dynamique des fluides numérique], jusqu’à ce qu'on trouve la forme parfaite.

Pour la combinaison, on a utilisé un tissu aérodynamique spécial et et fabriqué un aileron sous lequel je peux glisser mes mains. Pour les chaussures, Prada Linea Rossa a conçu sur mesure des chaussures asymétriques destinées à maximiser la stabilité à l’avant et à minimiser la traînée à l’arrière, tout en réduisant les vibrations grâce à la technologie D3O et en abaissant ma position grâce à une semelle extérieure en caoutchouc profilée.

Prada Linea Rossa a également fabriqué des gants dotés d’un renfort spécialement conçu pour l’aérodynamisme, tout en offrant la possibilité de déraper en cas d’urgence. Pour les roues, Seismic a créé un nouveau prototype en uréthane, arrivé la veille du record, qui a surpassé tous les autres. Enfin, on a fabriqué un carénage sur mesure pour ma planche, ce qui a radicalement réduit sa résistance à l’air. On dirait presque un vaisseau spatial.