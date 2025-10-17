10 conseils de pro pour améliorer ton jeu dans EA FC 26

Nouvelle saison, nouveaux conseils : EA FC 26 est arrivé. Dans la nouvelle version du jeu de football durablement populaire d'EA Sports, il y a, comme toujours, de nouvelles fonctionnalités qui modifient le gameplay et l'expérience de jeu. Pour te faciliter au maximum la prise en main du nouveau jeu, nous avons rassemblé 10 conseils de pro utiles pour le titre de cette année.

01 Jeu compétitif ou jeu authentique

Parmi les annonces de nouvelles fonctionnalités, les nouvelles de FC 26 concernant les deux types de gameplay étaient particulièrement excitantes : pour la première fois, il existe deux variantes de gameplay clairement distinctes dans FC 26 - Compétitif et Authentique.

Jeu en ligne de FC 26 : Compétitif

Le gameplay compétitif est conçu pour des réactions rapides et un contrôle maximal - idéal pour les modes en ligne tels que Ultimate Team ou Clubs. L'accent est mis sur la réactivité. Les joueurs rapides se sentent plus explosifs et chaque action est orientée vers le jeu compétitif.

FC 26 hors ligne : Authentique

Le gameplay Authentic offre un rythme de jeu plus réaliste et plus proche du football réel - parfait pour le mode carrière et les autres matchs hors ligne. En d'autres termes, il est nettement plus lent et moins dynamique.

Conseil : tu peux aussi utiliser le jeu compétitif dans les modes hors ligne si tu trouves le jeu authentique trop lent - ou si tu ne l'aimes tout simplement pas dans l'ensemble. Cela te permet de profiter d'un gameplay rapide et dynamique dans tous les modes de jeu du FC 26.

02

Peter Gulacsi, le gardien du RB Leipzig, célèbre un arrêt du FC 26 © EA Sports

Bien que beaucoup de choses soient nouvelles dans FC 26, de nombreuses bases restent les mêmes et tu n'as pas besoin de tout réapprendre. Cela s'applique également à la défense. Le vieil adage se vérifie : l'attaque gagne des matchs, la défense gagne des championnats. Une défense solide est la base de ton succès à long terme dans FC 26, c'est pourquoi nous avons six conseils à te donner pour t'aider à encaisser moins de buts.

La défense du FC 26 : Six principes de base

1. Le timing des duels est essentiel

Le timing des tacles est très important. Si tu tacles au bon moment, le ballon ne rebondira pas directement sur ton adversaire. Le "ping pong" des premières années de FIFA n'est plus aussi extrême, mais tu ne peux pas t'attendre à ce qu'un joueur avec une note globale de 60 et une valeur de tacle de 40 gagne tous les duels - simplement parce que tu es dans la bonne position. Plus ta note de tacle est élevée, plus tu as de chances de réussir le tacle.

2. Tout est dans le bon pressing

Avec une pression ciblée, il est possible de forcer tes adversaires à perdre le ballon. Utilise le bouton R1 ou RB pour exercer une pression constante sur le joueur qui a le ballon avec un autre joueur. Plus tu agis de manière agressive, plus tu déstabilises l'attaquant. Mais attention : en appuyant de manière agressive sur le bouton R1 ou RB, tu ouvres également ta ligne de défense à d'autres attaquants. Réfléchis à la fréquence à laquelle tu veux appuyer sur la touche R1 ou RB. Tu peux voir quel joueur supplémentaire tu utilises pour faire monter la pression grâce au symbole gris au-dessus de ce joueur. C'est également le joueur qui sera sélectionné lorsque tu changeras de joueur (bâton droit ou L1 ou LB).

3. Ne fais pas sortir tes défenseurs centraux de la ligne défensive.

C'est l'une des plus grosses erreurs que tu puisses commettre ! Elle crée de grands espaces que ton adversaire peut exploiter pour faire des passes dangereuses.

4. Recule avec les milieux de terrain

Afin de laisser les défenseurs centraux dans la ligne défensive, mais d'être en mesure de défendre plus loin vers l'avant, cours vers l'arrière avec l'un de tes milieux de terrain. De cette façon, tu peux aussi générer une surcharge en défense et avoir un autre joueur avec lequel tu peux bloquer les attaques de tes adversaires. Il est ainsi plus difficile de trouver des failles dans ta défense.

5. Utilise la défense L2/LT

Si tu n'as pas appuyé sur L2 ou LT lorsqu'un attaquant vient vers toi, tu n'auras pas accès aux duels et tu laisseras trop souvent passer tes adversaires. Avec L2 ou LT, tu te tiens mieux, tu te déplaces dans un rayon plus petit et tu peux optimiser ta défense en te déplaçant plus vite dans un espace réduit. Le sprint n'est plus neutralisé par les pressions L2/LT. C'était le cas auparavant. Si tu appuies en même temps sur L2/LT et R2/RT, tu te déplaces plus vite tout en ne regardant que le joueur qui a le ballon.

Tu peux aussi défendre superbement à grande vitesse avec L2/LT. Cependant, dans certaines situations, tu dois te passer temporairement de L2/LT. Par exemple : lors d'un duel de sprint sur la ligne de touche et que tu dois utiliser ta vitesse maximale pour empêcher ton adversaire de s'enfuir. Pour le suivre en termes de vitesse, il te suffit d'appuyer sur le bouton R2/RT. Dès que tu n'as plus besoin d'autant de vitesse et qu'il est temps de faire un duel, n'oublie pas d'appuyer à nouveau sur L2/LT en plus de R2/RT.

6. La défense manuelle est plus importante que jamais

De nombreux joueurs aiment laisser la défense aux joueurs de l'unité centrale parce qu'ils ont eux-mêmes des problèmes avec cela et parce que les joueurs de l'unité centrale se sont largement comportés de manière intelligente ces dernières années. Cette intelligence a maintenant été considérablement affaiblie. Ne te fie jamais uniquement à la défense de l'unité centrale, mais défends davantage manuellement ! Les joueurs de l'unité centrale ne font pas grand-chose dans FC 26, tu dois donc défendre plus activement que jamais. Ce n'est que si tu as des joueurs de haut niveau en défense que la défense CPU peut être utile. Surtout dans les matchs de haut niveau, tu t'en sortiras mieux avec une défense manuelle optimale qu'avec une défense principalement contrôlée par l'UC. Entraîne-toi à la défense manuelle avec nos conseils ci-dessus et défends-toi toi-même.

03 Perfectionne ton jeu de construction

Un jeu de construction fluide n'est possible que si tu gardes ton calme - même si ton adversaire te met sous pression. Si tu te précipites, tu risques de faire des passes mal placées, de t'exposer à des contre-attaques et d'encaisser des buts inutiles. Un bon contrôle du ballon et des passes contrôlées sont la clé de la préparation.

Un bon contrôle du ballon

Pour cela, tu as besoin d'une chose en particulier : le calme. Ne t'énerve pas à l'approche d'un adversaire. Aie confiance en tes capacités, reste calme et évite de te précipiter. Tes compétences en matière de dribble sont également cruciales. Si tu maîtrises le dribble, tu seras plus à même de résister au pressing de ton adversaire. En effet, tu pourras garder le ballon près de tes pieds dans les espaces restreints et éloigner ton adversaire du ballon.

Des passes contrôlées

Il en va de même ici : reste calme et patient. Si tu appuies trop frénétiquement sur le bouton X ou A, tu feras une passe imprécise ou tu rateras directement le ballon. N'oublie pas : lorsque tu joues une passe, la direction de la passe doit également correspondre à la ligne de mire du joueur. Si tu regardes vers l'avant avec ton joueur et que tu passes à gauche ou à droite, le ballon risque de ne pas atteindre le coéquipier prévu. Il est donc préférable de ne faire une passe que lorsque tu regardes ton coéquipier. Comme dans la vraie vie : les joueurs n'ont pas les yeux à droite, à gauche ou à l'arrière de la tête !

La faute professionnelle

La faute professionnelle existe depuis le FC 25. Il s'agit d'une faute tactique avec laquelle tu stoppes une attaque prometteuse de ton adversaire. Tu recevras toujours un carton jaune pour une faute professionnelle. Cependant, pour des raisons évidentes, utilise-la avec parcimonie.

Application : R1+X (PlayStation) / RB+A (Xbox)

04

Le vestiaire du RB Leipzig au FC 26 © EA Sports

Il existe de nombreuses façons différentes de marquer des buts. Tu peux jouer au centre et sur les côtés ou tenter des tirs de loin. La clé est de choisir un mélange de toutes ces options. Si tu choisis toujours le même mouvement, tu seras trop facile à prévoir et tu n'auras pas de succès à long terme. La variabilité et la créativité sont particulièrement importantes en attaque.

FC 26 attaque : comment marquer des buts

Attaque par le centre

Ici, tu dois prendre beaucoup de décisions rapides dans des espaces restreints. Un jeu de passes rapide, des dribbles et des mouvements d'adresse sont importants. Pour créer des occasions de marquer, la passe au centre doit arriver au bon moment. Les passes verticales incisives peuvent être particulièrement efficaces au bon moment - notamment avec les meilleurs joueurs comme les deux stars de la couverture du FC 26, Jude Bellingham et Jamal Musiala. Une autre raison à cela est que les joueurs du FC 26 effectuent leurs courses de manière plus intelligente.

Attaque par les ailes

Tu as souvent plus d'espace ici que lorsque tu joues par le centre. Cependant, tu es aussi plus éloigné du but adverse et tu dois décider à un moment donné comment tu veux ramener le ballon dans le centre. Pour cela, tu as plusieurs possibilités. Soit tu choisis la solution la plus simple et tu effectues un centre haut dans le centre depuis l'extérieur. Cependant, avec les centres hauts, tu dois souvent parcourir une longue distance et la précision laisse donc parfois à désirer. Si l'un de tes joueurs n'est pas complètement libre dans la surface de réparation, tu dois réfléchir à deux fois si tu veux délivrer le ballon avec un centre ou le garder sous contrôle.

Une autre option consiste à revenir au centre depuis l'extérieur - soit par des passes courtes rapides et ciblées et des passes puissantes dans la surface de réparation (X/A + R1/RB), soit par une course solitaire habile - également avec l'utilisation de mouvements d'adresse. Ton adversaire ne s'y attend souvent pas et la défense peut être désorganisée. Se déplacer de l'intérieur vers l'extérieur, puis de l'extérieur vers l'intérieur, peut être efficace.

Une brève remarque supplémentaire sur les croisements en hauteur : les croisements sont plus gratifiants que dans les jeux FC précédents. Si tu as des joueurs avec de fortes têtes à l'avant, tu peux certainement utiliser des centres hauts - même à partir de corners. Les têtes manuelles te permettent également de prendre le contrôle total et de décider exactement de l'endroit où tu veux donner un coup de tête. Cela s'applique aux occasions de marquer et aux passes de la tête.

Tire davantage de loin

N'essaie pas toujours de porter le ballon dans le but. Les tirs en dehors de la surface de réparation sont plus efficaces que tu ne le penses. Avec l'amélioration des gardiens de but, il est de toute façon plus difficile de marquer depuis l'intérieur de la surface de réparation. Mais ne te contente pas de tirer de partout. Si tu tires de loin, tu as besoin du bon joueur au bon endroit. Si tu as assez d'espace et que le ballon est sur ton pied fort, vas-y et tire !

Conseil : Les tirs en finesse vers le coin opposé sont un moyen particulièrement efficace de marquer. En mélangeant régulièrement des tirs lointains, tu deviendras encore plus variable au moment de marquer et tu créeras des moments de surprise. Ton adversaire aura ainsi du mal à prédire ce que tu prévois dans ton jeu d'attaque.

05 Contrôle tes passes avec ces conseils

Le RB Leipzig en fête © EA Sports

Les gens négligent souvent de faire des passes contrôlées. Au lieu de cela, les joueurs appuient frénétiquement sur le bouton X/A pour aller vers l'avant le plus rapidement possible. Cela a peut-être fonctionné dans FIFA par le passé, mais ce n'est plus le cas. Tu dois réfléchir à chaque passe. L'imprécision entraîne de mauvaises passes.

5 conseils pour une passe précise

Regarde ton centre d'attaque et ne te place pas sur le côté ou dos à lui. Ne te tiens pas trop loin de la position de passe. Assure-toi qu'il n'y a pas d'adversaire sur la trajectoire de la passe. Joue des balles contrôlées - si possible en recevant et en contrôlant la balle en premier. N'appuie sur le bouton X/A que le temps nécessaire à la trajectoire de la passe (pour une passe très courte, par exemple, il suffit d'appuyer brièvement sur le bouton de la passe).

06 Pourquoi les balles croisées sont-elles si efficaces ?

Un moyen efficace de combler les espaces et de créer des situations dangereuses dans le FC 26 sont les changements de jeu, ou ballons croisés. Contrairement à ce qui se passait il y a quelques années, ils sont frappés avec plus de rapidité - les ballons ne volent plus en l'air aussi longtemps et atteignent tes coéquipiers plus rapidement.

Avant tout, il est essentiel d'avoir une bonne vue d'ensemble. Tu es mis sous pression et tu vois un joueur libre à l'autre bout du terrain ? Alors n'hésite pas et passe le ballon dans un arc de cercle élevé ! Il est également judicieux de garder un œil sur le radar : tu peux y voir exactement où se trouvent les espaces libres sur le terrain.

07

Le dribble est essentiel si tu veux t'imposer en attaque. Nous t'expliquons ici ce qui est important lorsque tu dribbles dans le FC 26 :

Dribble du bâton gauche

Le dribble classique du bâton gauche semble moins maîtrisé et plus difficile depuis FC 25, car les dribbles sont généralement devenus un peu plus lents. Les défenseurs adverses reviennent plus rapidement à leur position de départ après avoir été pris sur le mauvais pied, par exemple. De plus, le bouclier naturel ne fonctionne plus aussi bien et tes adversaires peuvent te prendre le ballon plus facilement.

Première touche

La première touche est donc plus importante que jamais lors d'un dribble. Opteras-tu pour un sprint direct ? As-tu suffisamment d'espace pour le faire ? Ou bien un dribble en sprint te fera-t-il perdre le ballon rapidement ? Tu dois dribbler plus efficacement dans le FC 26 et réfléchir davantage à tes décisions.

Bouclier

L'affaiblissement du bouclier signifie que tu dois garder plus de distance avec tes adversaires lorsque tu dribbles. Observe-les attentivement et réagis rapidement à leurs mouvements, tu prendras les bonnes décisions en dribblant et tu éviteras de perdre le ballon.

08 Pourquoi tu dois utiliser les mouvements d'adresse

Bulli dans la maison ! La mascotte du RB Leipzig à la Red Bull Arena © EA Sports

Lorsqu'il s'agit d'utiliser les mouvements d'adresse, de nombreux joueurs deviennent rapidement nerveux. Trop compliqué, trop compliqué et surtout trop long à apprendre. Mais tout cela n'est pas vrai. Il existe de nombreux mouvements qui ne sont pas du tout compliqués et qui peuvent être appris rapidement. Mieux encore, ils sont efficaces et améliorent ton jeu.

Tout d'abord, nous allons te présenter quelques mouvements d'habileté de base qui existent depuis un certain temps et qui fonctionnent toujours bien dans FC 26. Nous aborderons ensuite les nouveaux mouvements d'habileté de FC 26.

Mouvements d'habileté de FC 26 : trois mouvements spéciaux de base pour ton jeu.

Plus c'est dur, mieux c'est ? Non ! Ces trois mouvements d'habileté simples peuvent faire toute la différence.

Traîner en arrière - mouvement d'habileté à deux étoiles Exécution L'exécution est simple et tu peux ridiculiser ton adversaire dans plusieurs situations de jeu. Tout d'abord, appuie sur R1/RB et fais simultanément glisser le stick gauche vers l'arrière dans la direction où ton joueur court. Si tu cours tout droit vers le but à droite, appuie sur le manche gauche vers la gauche, si tu cours vers le but à gauche, appuie sur le manche vers la droite. Cela permet d'abord de faire reculer la balle. Vient ensuite le mouvement décisif qui rend le drag back si imprévisible et si efficace. Tu peux effectuer le mouvement de sortie du drag back dans n'importe quelle direction. Tu peux soit garder le bâton gauche appuyé vers l'arrière, soit l'appuyer vers l'avant, vers la gauche ou vers la droite. Application L'utilisation du drag back est utile dans de nombreuses situations de jeu. Les différentes directions possibles du mouvement de sortie font qu'il est difficile pour ton adversaire de deviner ce que tu as l'intention de faire avec le drag back. Voici deux exemples d'applications possibles : Tu es rattrapé par un défenseur pendant un sprint. Si tu utilises le drag back avec succès, tu laisses ton adversaire courir dans le vide et tu te crées à nouveau de l'espace. Tu fais une passe à ton attaquant dans la surface de réparation. Tu peux utiliser le drag back pour repousser ton adversaire et te mettre en position de tir.

Faux tir - mouvement d'adresse à une étoile Exécution La feinte de tir suffit souvent à prendre ton adversaire à contre-pied. La plupart des gens connaissent le faux tir classique, mais la clé réside dans les différentes versions. Tu appuies d'abord sur le bouton de tir Immédiatement après, tu appuies sur le bouton de passe pour exécuter le faux tir En même temps, tu utilises le stick gauche pour déterminer la direction dans laquelle tu te déplaces après la feinte. Cela te permet également de décider si tu veux maintenir la vitesse ou, par exemple, la retirer en changeant complètement de direction. Il est également possible de ne pas toucher du tout au stick gauche. Dans ce cas, tu effectues une la feinte en position debout. Tu peux aussi effectuer une feinte de tir suivie d'un boost de vitesse. Il te suffit d'appuyer sur L1/LB en plus des commandes normales de la feinte de tir. Ainsi, si tu veux effectuer un faux tir en diagonale vers la droite ou la gauche, par exemple, et que tu veux gagner en vitesse, utilise sans hésiter le bouton L1/LB. Si tu l'utilises pour dépasser ton adversaire, il lui sera difficile de te rattraper. Application Le faux coup t'aide dans de nombreuses situations. Par exemple, tu peux l'utiliser pour te mettre dans des positions prometteuses à l'intérieur et autour de la surface de réparation. Tu peux utiliser la feinte de tir pour interrompre les duels de course avec tes adversaires. Si l'adversaire continue à courir, tu as à nouveau de l'espace pendant un court instant et tu as la possibilité de créer de nouvelles situations de jeu. La feinte de tir avec augmentation de la vitesse est particulièrement utile sur les flancs lorsque tu as besoin d'une vitesse supplémentaire pour les sprints avec tes ailiers.

Roulade de balle - mouvement d'adresse à deux étoiles Exécution La roulade de balle est un autre coup spécial efficace et simple à exécuter. Tout ce dont tu as besoin pour faire rouler la balle, c'est du stick droit. Il suffit d'appuyer sur le stick dans la direction dans laquelle tu veux effectuer le roulement de balle. Exemple : Si tu cours tout droit vers le but de droite et que tu veux effectuer un roulement de balle vers la droite, appuie sur le stick droit vers la droite. Important : pour que le roulement de balle fonctionne, tu dois maintenir la manette dans la direction correspondante pendant un court instant. Plus tu appuies longtemps sur le bâton dans cette direction, plus ton joueur effectuera de roulements de balle. Application Pour optimiser l'utilisation du roulement de balle, il est particulièrement important de choisir le bon moment. Par exemple : tu cours vers l'avant avec ton joueur et un adversaire court vers toi. Tu prévois que ton adversaire va maintenant se lancer dans un tacle pour te prendre le ballon. Peu avant le plaquage, la roulade du ballon entre en jeu. Tu utilises la roulade du ballon pour éviter le plaquage et laisser ton adversaire plaquer dans l'espace. Tu peux facilement dépasser ton adversaire et te rapprocher un peu plus du but adverse. Cependant, tout est une question de timing. Si tu utilises la roulade de balle trop tôt ou trop tard, cela ne fonctionnera pas.

Conseil : dans FC 26, il est plus important que jamais d'utiliser tes techniques de façon ciblée et au bon moment. Si ton timing est mauvais, il est plus facile pour tes adversaires de te séparer du ballon. Cela signifie qu'il faut plus de compétences et d'habileté pour dépasser tes adversaires avec des coups spéciaux. De toute façon, il ne suffit pas d'utiliser des mouvements d'adresse. Le timing doit être parfait pour obtenir l'effet désiré.

Nouveaux mouvements d'adresse dans FC 26

Cinq nouveaux mouvements de compétence ont été ajoutés à FC 26 :

Nouvel arc-en-ciel du Trickster (une étoile)

Stepover explosif (trois étoiles)

Drag To Chop (quatre étoiles)

Heel Flick avancé (quatre étoiles)

Variation Elastico (cinq étoiles)

09

RBLZ_Tekkz entame un nouveau chapitre © RBLZ Gaming

Il existe de nombreux pros de l'esport qui créent des vidéos d'instruction et visent à t'apporter de l'aide sur leurs chaînes. Si tu n'en as toujours pas assez après nos conseils de pro et les nombreux autres conseils du FC 26 et que tu veux en savoir plus, alors visite les chaînes YouTube, Twitch et TikTok des pros de RBLZ Gaming - l'équipe du FC 26 du RB Leipzig et multiple championne du monde. Umut Gültekin, Donovan Hunt, nouveau venu dans l'équipe, et d'autres joueurs te proposent régulièrement des contenus passionnants sur FC 26 - notamment sur Ultimate Team .

Conseil : Ne te contente pas de regarder les tutoriels. Prends le temps de regarder des matchs complets des pros de RBLZ Gaming sur YouTube ou Twitch. Suis le live stream des tournois professionnels et essaie d'analyser par toi-même et de découvrir ce qui rend les pros si forts. Tu devrais pouvoir repérer les bons comportements défensifs et offensifs, les mouvements, les variations standard, les finitions de but et bien plus encore, et intégrer ce que tu as appris dans ton propre jeu.

10 Améliore ton état d'esprit

La maîtrise du jeu n'est pas tout dans le FC 26. Tu dois également faire preuve d'une grande vivacité d'esprit. Sois honnête, tu reconnaîtras ce scénario : tu domines le match, mais le ballon ne rentre pas dans la partie supérieure du terrain, et tu encaisses un but malheureux. Tu paniques, tu quittes le jeu et/ou tu détruis ta manette. Les émotions font tout autant partie du FC 26 que du football réel et le fait de paniquer ne te fera pas avancer. Si tu perds ton sang-froid, tu perdras aussi la partie.

Conseil : si tu es en retard et que rien ne semble fonctionner, garde ton calme. Garde ta concentration élevée et reste fort mentalement. Le FC 26 est aussi un jeu mental ! Si tu commences à t'énerver à propos des situations de match, de tes joueurs ou du FC 26 en général, tu es immédiatement sur la voie de la défaite. Tu te mets dans la tête et tu commences à critiquer chaque petite chose. Du coup, tu te décrédibilises et tu n'arrives pas à faire appel à tes capacités réelles. Seuls ceux qui sont mentalement forts et qui restent concentrés pendant toute la durée du match ont ce qu'il faut pour devenir le champion du FC 26.