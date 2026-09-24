Gameplay de GTA 6 : les détails clés que tu as peut-être manqués

GTA 6 arrive bientôt, et Rockstar Games a enfin dévoilé davantage d’informations sur ce jeu en monde ouvert très attendu grâce aux premières images de gameplay présentées dans l’Extended Look . En plus de ces images, de nombreuses sessions de présentation chez Rockstar North ont permis de se faire une idée plus précise de ce qui t'attend : Grand Theft Auto VI ne sera pas simplement une version améliorée de GTA 5, mais un jeu bien plus profond et détaillé. Voici les mécanismes de gameplay clés que tu as peut-être manqués.

01 Les voitures dans GTA 6 : voler, scanner et conduire

Les véhicules jouent un rôle bien plus important dans GTA 6 que dans les opus précédents, le jeu semblant même évoluer vers un jeu de course arcade à part entière. Jason et Lucia peuvent chacun posséder plusieurs voitures personnelles, avec des coffres pleinement fonctionnels qui servent à ranger armes, vêtements et autres objets. Ces coffres peuvent aussi servir à cacher, voire à transporter, des personnes.

GTA 6 proposera un véhicule pour chaque occasion © Rockstar Games/Take-Two

Avant de voler une voiture, ça vaut toutefois la peine de vérifier ton cellulaire. Avec l'application Waink, tu peux apparemment scanner les véhicules et voir d'un coup d'œil leur niveau de sécurité, les outils nécessaires pour les voler, le niveau du traceur, les frais d'immatriculation, et même la valeur de revente. Une vieille voiture peut souvent être démarrée sans clé assez facilement, alors que les modèles dispendieux exigent des outils spéciaux, comme un cloneur de clés. Tu débloques cet outil en accomplissant des contrats pour différents receleurs.

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Tu peux aussi t'emparer d'un véhicule occupé, c’est une mécanique déjà bien connue des joueurs de GTA. Ce qui est différent cette fois-ci, c'est que tu dois déclencher un quick-time event pour sortir le conducteur de force. Les passagers se défendent parfois et tentent de te tirer hors du véhicule à leur tour. Tu peux aussi ouvrir une voiture stationnée en fracassant une vitre ou avec un crochet. Attention toutefois : fracasser une vitre peut déclencher l'alarme et alerter la police.

GTA 6 devrait proposer des courses sur circuit, une première © Rockstar Games/Take-Two

Moyennant des frais, il semble maintenant possible d'immatriculer des véhicules routiers volés comme voitures personnelles dans GTA 6, même si les modèles haut de gamme ne peuvent être immatriculés qu’à un stade plus avancé du jeu. Entre-temps, tu peux entreposer les véhicules volés en toute sécurité dans un garage, qu'il est possible d'acheter pour agrandir ta collection automobile.

Les Pay 'n' Spray font aussi leur retour : ils réparent ta voiture, mais effacent aussi son niveau de recherche. Autre nouveauté : GTA 6 intègre un système de carburant, ce qui veut dire que tu peux tomber en panne d'essence. Tu peux faire le plein aux stations-service en maintenant le bouton R2 ou RT enfoncé pendant environ dix secondes. De plus, les stations-service réparent aussi les véhicules endommagés.

Jason est prêt à passer à l'action © Rockstar Games/Take-Two

Selon Rockstar, la physique de conduite a été entièrement repensée pour GTA 6. L'objectif est de combiner le poids et la sensation de GTA 4 avec l'accessibilité de GTA 5. Chaque véhicule se comporte différemment selon sa transmission, ses pneus, sa suspension et sa direction, ce qui donne à chaque voiture un caractère plus distinct.

Les voitures propulsion puissantes demandent une touche plus délicate sur l'accélérateur, alors que les super voitures deviennent nettement plus difficiles à contrôler hors route. Les rues de Vice City sont aussi plus étroites et la circulation y est plus dense que dans GTA 5, ce qui rend la conduite à haute vitesse plus exigeante. Le jeu introduit aussi les trottinettes électriques, un nouveau moyen de te déplacer en ville.

02 Grande mise à jour pour les braquages

Les braquages dans GTA 6 sont plus variés et flexibles qu'avant. Tu peux tenter de braquer à peu près n'importe quel commerce dans lequel tu entres, des petites stations-service et dépanneurs aux bijouteries, banques et complexes criminels. Les fourgons blindés offrent aussi des gains plus modestes, tandis que les cibles plus importantes peuvent apparaître sur la carte avec un gain estimé, ce qui te permet d'évaluer le ratio récompense/risque.

Lucia et Jason sont sans pitié © Rockstar Games

Chaque commerce se comporte différemment. Les entrées, les caméras de surveillance, l'emplacement du coffre-fort, le personnel et la clientèle varient d'un endroit à l'autre, ce qui fait qu'aucun braquage ne se déroule exactement de la même façon. Le personnel, les agents de sécurité et même les clients peuvent riposter, alors que les codes de coffre-fort peuvent soit être trouvés sur place, soit obtenus auprès d'un receleur.

Même le plus petit des braquages demande plus d'interaction qu'avant. Quand tu vides la caisse d'une station-service, par exemple, l'argent ne disparaît pas simplement d'une pression de bouton : tu dois la prendre, billet par billet, directement à la caisse.

Planifier ta fuite est essentiel. Plusieurs bâtiments ont plusieurs sorties, alors tu n'as pas nécessairement à foncer droit vers la police qui t'attend. Les missions offrent aussi différents trajets et chemins de fuite. La police peut également établir un périmètre autour d'un commerce que tu viens de braquer, au cas où tu y retournerais.

Les braquages peuvent être exécutés seul ou à deux, avec Jason ou Lucia. Tu découvriras de nouvelles cibles grâce aux personnages de l'histoire, à des indices donnés par des PNJ ou simplement en explorant le monde. Pour transformer ton butin en argent, tu auras besoin du bon receleur, spécialisé dans certaines catégories de biens, comme les voitures ou les bijoux. Comme ces contacts ne se débloquent qu'au fil de l'histoire, tu pourrais te retrouver avec un butin précieux entre les mains avant même de pouvoir le vendre.

Dans l'univers GTA, c'est le crime qui paie © Rockstar Games

Le système d'argent a aussi été revu en profondeur. Il existe trois types d'argent : le solde bancaire, l'argent comptant et le butin transporté dans des sacs de sport. L'argent dans ton compte bancaire est en sécurité et peut être géré via l'application BuckMe, alors que l'argent comptant peut être perdu si tu es « Wasted » ou « Busted », c'est-à-dire si tu meurs ou te fais arrêter. Ça vaut donc la peine de déposer ton argent comptant régulièrement à un guichet automatique.

Le butin transporté dans des sacs de sport ne peut être dépensé qu'une fois vendu à un receleur. Rockstar souhaite que l'argent conserve tout son sens tout au long du jeu, plutôt que de devenir superflu après quelques heures, comme ça pouvait arriver dans GTA 5. À certains moments de l'histoire, tu devras même avoir un montant précis d'argent pour progresser, ce qui te donne une raison de plus de te lancer dans des activités hors de la trame principale.

03 La police et le système de recherche dans GTA 6

Le système des personnes recherchées a subi pas mal de changements © Rockstar Games

Soyons réalistes : tôt ou tard, tu entreras en conflit avec la loi dans GTA 6. Le système de recherche est l'une des plus grandes nouveautés du jeu. Commettre un crime ne déclenche plus automatiquement un niveau de recherche. La police n'est alertée que si quelqu'un te repère, qu'une alarme se déclenche ou qu'un traceur sur une voiture volée est activé.

Une fois alertée, la police se rend sur les lieux et commence à fouiller le secteur. Fait important, la zone de recherche peut rester active même après ton départ, ce qui veut dire que tu devras peut-être rester discret jusqu'à ce que la police finisse par abandonner la recherche.

Autre nouveauté : le système Heat, qui tourne en parallèle des étoiles de recherche classiques et retient précisément ce que la police sait sur Jason et Lucia. L'affichage indique si des images de caméras de surveillance existent, si ton apparence et tes vêtements ont été identifiés, si la police connaît les armes que tu portes, et si ton véhicule de fuite a été repéré.

Tu peux prendre des mesures pour désamorcer ces indices, par exemple en détruisant les images de surveillance, en changeant de vêtements, en cachant tes armes, en changeant de véhicule ou en te séparant de ton ou ta partenaire. Dans certaines situations, se séparer pendant une fuite peut même faire disparaître une étoile au complet.

GTA 6 apporte de nouveaux systèmes © Rockstar Games

La couleur des étoiles compte maintenant aussi :

Les étoiles blanches pleines indiquent un contact visuel direct avec la police

Les étoiles blanches clignotantes indiquent que tu viens de perdre ce contact visuel

Les étoiles vides représentent un crime signalé, sans description du suspect

Les étoiles rouges signifient que, même si tu as échappé à la police, tu te trouves toujours dans la zone de recherche active

Sois toutefois averti : au niveau d'alerte le plus élevé, la police fouille toute la carte plutôt qu'une zone limitée. Si elle connaît ta coiffure, un passage chez le coiffeur pourrait t'aider à la semer. Si elle sait ce que tu portes, tu devras changer de vêtements. Porter un masque, quant à lui, empêche d'emblée les images de surveillance de fournir à la police une description exploitable de toi.

Attendez-vous à une IA policière plus sophistiquée dans GTA VI © Rockstar Games

Et oui, le niveau de recherche à six étoiles des anciens jeux GTA est de retour. Même trois étoiles seraient étonnamment difficiles à secouer à Vice City sans un véhicule de fuite rapide. Ce qui se passe exactement à six étoiles n'a pas encore été confirmé officiellement.

04 Le système de combat

Le maniement des armes a lui aussi pas mal changé. La visée automatique classique n'est plus activée par défaut. GTA 6 propose plutôt un système de visée plus flexible, que tu peux personnaliser selon tes préférences. La capacité Focus ralentit le temps et met en évidence les points faibles des ennemis, ce qui te permet de viser des parties précises d'un adversaire : un système qui rappelle Max Payne.

La ville t'appartient. Mais fais gaffe à la loi © Rockstar Games/Take-Two

Rockstar insiste sur le fait que ce n'est pas un simple système du bien contre le mal, comme le système d'honneur de Red Dead Redemption 2. Il évalue plutôt la façon dont tu commets tes crimes. Un braquage soigneusement planifié, sans victimes inutiles, sera jugé différemment d'un vol qui dégénère en chaos.

Les niveaux, que tu connais bien, vont de « Professionnel » à « Agressif », en passant par « Violent » et « Psycho », même s’il existerait apparemment un niveau au-delà de ceux-là. Atteindre ce niveau peut causer des changements irréversibles pour le reste de ta partie. Jason et Lucia ont des profils distincts, ce qui signifie que tes choix peuvent les transformer en deux types de criminels très différents : l'un un professionnel calculateur, l'autre un électron libre violent.

En matière d'armement, tu peux porter deux armes de poing et deux armes longues en tout temps, mais une seule arme longue peut être transportée dans ton dos. L'autre doit être tenue de façon visible, ce qui influence la réaction des PNJ à ton égard. Une arme portée dans le dos est généralement tolérée, alors que porter ouvertement une arme prête à tirer inspire la peur et attire l'attention.

Les armes ont aussi plus de poids et de recul, ce qui rend le tir soutenu et précis beaucoup plus difficile que dans GTA 5. L'époque où on arrosait sans effort avec une précision chirurgicale semble bel et bien révolue.

05 La relation entre Jason et Lucia

Vous aurez le rôle de Cupidon (ou pas) dans GTA VI © Rockstar Games

Un nouveau système clé repose sur la relation entre les deux personnages principaux. Jason et Lucia vivent ensemble, mais leur degré de rapprochement dépend en grande partie de toi. Passer du temps ensemble, que ce soit en te promenant dans Leonida, en magasinant, en t'entraînant au gym ou en allant chez le coiffeur, peut renforcer leur lien. Même les petits gestes, comme se tenir la main ou s'ouvrir la porte, peuvent avoir un impact. À l'inverse, ignorer régulièrement les messages de ton ou ta partenaire peut fragiliser la relation.

Une mauvaise relation ne met toutefois pas fin à l'histoire. Jason et Lucia doivent quand même travailler ensemble, même si certaines missions et situations peuvent changer selon votre degré de proximité ou de distance. Selon Rockstar, il n'y a pas de bonus concret dans le jeu pour une relation heureuse; le système est plutôt conçu comme un mécanisme de jeu de rôle.

Lucia et Jason admirent la vue sur Vice City © Rockstar Games

Tu peux passer d'un personnage à l'autre en tout temps dans le monde ouvert, bien que certains passages de l'histoire empêchent temporairement ce changement. Si tu es seul, tu peux appeler ou texter ton ou ta partenaire pour organiser une rencontre. Tu peux même échanger les rôles en pleine conduite, ce qui te permet, par exemple lors d'une poursuite en voiture, de tirer depuis le siège passager pendant que ton ou ta partenaire conduit.

06 Activités en monde ouvert dans GTA 6

Une bouffée d'air frais aux confins nord de la région © Rockstar Games/Take-Two

Leonida serait considérablement plus dense que les mondes des précédents GTA. Rockstar n'a pas encore officiellement révélé la taille de la carte en kilomètres carrés, mais des comparaisons avec GTA 5 et Red Dead Redemption 2 ont déjà été faites. Ce qu'on sait, c'est que Vice City à elle seule serait environ deux fois plus grande que Los Santos, alors que Vice City et sa campagne environnante seraient environ 11 fois plus vastes que la zone urbaine de GTA 5.

La carte elle-même est d'abord cachée et ne se révèle que peu à peu, au fil de l'exploration. L'histoire est divisée en chapitres, et Jason et Lucia changent de refuge à mesure que l'histoire progresse, un peu comme les campements dans Red Dead Redemption 2. Les deux personnages suivent aussi leur propre routine quotidienne : ils se lèvent, boivent un café, prennent une douche ou écoutent la télé, complètement sans ton intervention.

Des vacances dans le jeu pourraient bien être exactement ce qu'il te faut © Rockstar Games/Take-Two

Les activités en monde ouvert ne manquent pas. Parmi celles confirmées :

Basketball

Kayak

Minigolf

Billard

Plongée

Parachutisme

Jet-ski

Pêche

Chasse

Lutte

Champs de tir

Les gyms améliorent la santé, l'endurance et la concentration, mais l'entraînement a aussi un effet visible sur le physique de ton personnage : l'entraînement régulier développe la masse musculaire, alors que trop manger fait prendre du poids.

Pour te déplacer rapidement, il y a des autobus, des trains, des taxis et l'application RydeMe, l'équivalent d'Uber dans l'univers GTA. Si tu restes dans le véhicule pendant le trajet, tu peux même avoir de vraies conversations avec les autres passagers. Les réseaux sociaux sont aussi pleinement intégrés : via Snapmatic, tu peux suivre des comptes, faire défiler du contenu et voir des événements de PNJ auxquels te rendre en temps réel.

De petits détails aident à donner vie au monde : les traces de pas restent dans le sable, le sable colle à tes chaussures, la sueur devient visible après une course, et la circulation change selon l'heure de la journée. Même les interactions avec les chiens ont leurs propres nuances : les propriétaires et leurs animaux peuvent tout simplement refuser de se laisser flatter.

Il n'y a pas que la police que vous devrez fuir © Rockstar Games/Take-Two

Si tu veux compléter GTA 6, prévois beaucoup de temps. Selon Rob Nelson, chef du développement chez Rockstar North, une partie complète, incluant les objectifs facultatifs, a pris environ 80 heures. De quoi t'occuper bien après la sortie du jeu, prévue pour novembre 2026.

07 Tout ce qu’on sait jusqu’à présent sur GTA 6

À propos de l'auteur Qui est Phil Briel ? Phil est un ancien joueur professionnel d'e-sport dans des jeux tels que Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty, Forza Motorsport et FIFA sur PC et consoles. Il a auparavant travaillé comme rédacteur pour divers sites web et magazines consacrés aux jeux vidéo. Depuis 2016, il présente de nouveaux jeux sur RedBull.com, où il donne des conseils d'achat de matériel, des guides de jeu et bien plus encore.