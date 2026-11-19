GTA 6 est enfin là, et il y a tout un pan de Leonida à explorer. Rockstar Games a livré son aventure en monde ouvert la plus vaste et la plus ambitieuse à ce jour, remplie de nouvelles mécaniques de jeu et d’un univers immense à découvrir.

Si tu comptes suivre l’histoire de Jason et Lucia jusqu’au bout, tu as du pain sur la planche : 91 missions principales réparties sur cinq chapitres. Ça rapproche GTA 6 plus près de Red Dead Redemption 2 que de GTA 5 en termes d’ampleur.

Tu trouveras ci-dessous la liste complète des missions de GTA 6, un survol de chaque chapitre et une estimation du temps nécessaire pour terminer l’histoire.

Attention aux spoilers : même les noms des missions en révèlent pas mal sur l’intrigue. On a masqué les rebondissements majeurs, mais quelques petits spoilers sont inévitables.

FAQ : Missions et chapitres de GTA 6 Combien y a-t-il de missions dans GTA 6? L’histoire de GTA 6 comprend au total 91 missions principales. Les missions secondaires et les activités s’ajoutent à ce nombre. Combien y a-t-il de chapitres dans GTA 6? Il y a cinq chapitres au total, intitulés comme suit : Just Like Paradise, Paradise Lost, Tits Ass Drug Money, Vice City, Baby et Top of the World, Ma. Quel est le chapitre le plus long? Le chapitre 3 (le cœur de GTA 6) compte 26 missions, tout juste devant le chapitre 4 qui en compte 25. Le dénouement du chapitre 5 est le plus court, avec sept missions. Combien de temps ça va me prendre pour terminer l'histoire principale de GTA 6? Prévois au moins environ 65 heures de jeu pour l’histoire principale. En comptant le contenu secondaire, c’est plutôt 90 à 100 heures; pour une complétion à 100 %, plus de 200 heures. Est-ce que je joue avec Lucia et Jason tout le temps? Non. Le chapitre 1 se concentre surtout sur Jason, alors que le chapitre 2 se concentre surtout sur Lucia. À partir du chapitre 3, tu es toujours en duo à Vice City et tu peux passer d’un personnage à l’autre.

01 Durée de jeu de GTA 6 : combien de temps dure le jeu?

Il faut compter au moins 65 heures rien que pour l’histoire principale. Sans surprise, GTA 6 est nettement plus vaste que son prédécesseur direct de 2013. En termes d’ampleur, ce jeu en monde ouvert surpasse même l’aventure western Red Dead Redemption 2.

Un retour à Vice City © Rockstar Games

Mais les missions principales ne sont évidemment qu’une partie de l’équation. Un jeu comme GTA vit naturellement de ses activités secondaires, et elles sont ici non seulement beaucoup plus variées, mais aussi plus étoffées qu’avant. En comptant les missions secondaires et les activités, tu atteins rapidement 90 à 100 heures. Et si tu veux vraiment tout compléter à 100 %, il faudra prévoir plus de 200 heures.

Cette ampleur ne s’explique pas uniquement par le nombre de missions principales. Entre les chapitres, le monde du jeu change aussi de façon notable : de nouvelles zones, de nouveaux contacts et de nouvelles possibilités s’ouvrent. Ça vaut donc la peine de faire un tour à Leonida après chaque changement de chapitre avant de poursuivre l’histoire.

L’étendue de GTA 6 :

Chapitres de l’histoire : 5

Missions de l’histoire : 91

Histoire principale : environ 65 à 70 heures

Avec le contenu secondaire : environ 90 à 100 heures

Pour terminer le jeu à 100 % : plus de 200 heures

02 Chapitre 1 : Just Like Paradise

Dès le début de GTA 6, le jeu en monde ouvert présente les deux protagonistes, Lucia et Jason, séparément avant que leurs chemins se croisent. Point intéressant : tu ne peux passer librement de l’un à l’autre qu’au fil de la progression du jeu.

Le personnage de Lucia dans GTA VI © Rockstar Games

Au début du jeu, Lucia est encore en prison, donc l’ouverture se concentre surtout sur Jason. Petites magouilles de contrebande, jobines, quelques fréquentations louches : le premier chapitre prend délibérément un rythme tranquille, question de te laisser arriver à Leonida à ton propre rythme. Pendant ce temps, l’histoire de Lucia se déroule en parallèle, jusqu’à sa libération. Avec 22 missions, le chapitre d’ouverture est déjà bien garni.

Prologue Partie de pêche Aux armes Juste une égratignure Frais de labo Attention indésirable Plomberie Hé, Arnold ! Island Dreams Feng Shui Enfin libre Buckme Nettoyer après Donnie Terre à terre Ciel dégagé Permission de sortie Bourbier [Spoiler] Recalibrage Piège à touristes Home Sweet Home Sortie d’hôpital

03 Chapitre 2 : Paradise Lost

Le travail d'équipe est la clé avec Jason et Lucia dans GTA 6 © Rockstar Games

C’est maintenant au tour de Lucia de prendre les commandes. Le deuxième chapitre déplace l’action à Port Gellhorn, où (après sa libération sous surveillance électronique) elle doit d’abord trouver ses repères. Les missions tournent autour du quotidien, de nouvelles amitiés et de petits délits. Avec 11 missions, c’est le deuxième chapitre le plus court; vers la fin, Jason la rejoint.

Y a quoi dans le sac? Traque ambulance Nouvelle adresse Virées entre filles Moses Véhicule quotidien Et moi Dunk! Course matinale Pause café Délits et délices Heurts de départ

04 Chapitre 3 : Tits, Ass, Drug Money

Bienvenue à Vice City. Alors que les deux premiers chapitres se concentraient surtout sur les régions environnante de la carte de Leonida , on plonge maintenant dans la grande ville, qui, sans surprise, est naturellement bien plus vivante et détaillée que dans la version 2002 de GTA Vice City.

De quoi en prendre plein les yeux © Rockstar Games

À partir d’ici, ça dérape vraiment : Jason et Lucia sont en duo dans la métropole, se font de nouveaux contacts et s’enfoncent toujours plus profondément dans le milieu criminel local. Trafic de drogue, vols de voitures, braquages de banques et, ultimement, le grand coup contre le cartel. Avec 26 missions, le troisième chapitre est le plus étoffé de tout le jeu.

Bienvenue à Vice City Came de choix Rencontre avec les Herder Origine douteuse Mami a toujours raison Urgence immobilière Tyrone Litière cachotière Service de voiture En vedette Boobie Time Premières impressions La main dans le sac Crosstown Traffic Enquête de solvabilité Voler la Zorrusso pour Randy Sinfrontera National Bank Experte en sécurité Conduire ou mourir En bonne compagnie Le chaînon manquant Un plan bien monté Cooties Une banlieue came Explosifs cachés Le coup du cartel

05 Chapitre 4 : Vice City, baby

La ville t'appartient. Mais fais gaffe à la loi © Rockstar Games/Take-Two

C’est maintenant le temps de voir grand. Jason et Lucia montent leur propre opération autour d’Ocean Beach. Contrats de sécurité, livraisons, missions d’infiltration : le quatrième chapitre est plus chargé et plus ambitieux que tout ce qui précède; le nombre de missions augmente sensiblement et l’intensité de l’histoire monte vraiment d’un cran, si ce n’était pas déjà le cas. À la fin, l’une des grandes confrontations de l’histoire t’attend (ne t’inquiète pas, on n’en dit pas plus pour éviter les spoilers).

Ocean Beach Une autre vie Voitures de fonction Avocat Fête de cristal Poids lourd Shooting photo Prise de masse Montre en main Afflux de liquidités Amat’heure Sale boulot Bagage encombrant Babysitting nocturne Nouvelles pièces à conviction Mise à sac musclée Jeu d’enfant Têtes d’affiche Surveillance rapprochée Méthode de livraison Une équipe en béton Restauration complète Trafic aérien La dernière chevauchée [Spoiler] – On ne va pas te dévoiler ça

06 Dénouement de GTA 6 : Chapitre 5 – Top of the World, Ma

Ce qui se passe à Vice City reste à Vice City © Rockstar Games

Tous ceux qui ont atteint le chapitre 5 de GTA 6 se dirigent lentement mais sûrement vers la grande finale. Et, comme d’habitude chez Rockstar, c’est un vrai régal. La finale est courte, mais incroyablement intense. En seulement sept missions, Jason et Lucia repartent ensemble une dernière fois : voler des voitures, récupérer des livraisons, échafauder de nouveaux plans. Évidemment, on ne révélera pas ce qui se passe dans la mission finale. Disons simplement que tu ne devrais laisser personne te divulguer la fin.

Vol de coucou En quête de liberté VC Baby Flair marin Opération Savage Glory Garde préventive [Spoiler : Fin]

Félicitations! Après le dénouement, tu as complété GTA 6. Enfin, du moins en ce qui concerne l’histoire principale. En plus des 91 missions, il reste évidemment encore beaucoup à faire. Il y a toujours plein de missions secondaires et d’activités à découvrir, du basketball à la plongée, en passant par d’autres sports.

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Tu as fait le tour de GTA 6? Essaie notre quiz et mets tes connaissances à l’épreuve.

07 Tout ce qu’on sait jusqu’à maintenant sur GTA 6

À propos de l'auteur Qui est Phil Briel? Phil est le créateur de nophilterde et un ancien joueur professionnel d'e-sport sur des jeux comme Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty, Forza Motorsport et FIFA sur PC et consoles. Il a auparavant travaillé comme rédacteur pour divers sites web et magazines consacrés aux jeux vidéo.