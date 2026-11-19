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GTA 6 : Guide complet de toutes les missions et de tous les chapitres
Cinq chapitres, 91 missions principales et plus de 65 heures de jeu : GTA 6 est une aventure colossale. Voici toutes les missions du jeu, organisées par chapitre, pour t’aider à naviguer l’histoire.
GTA 6 est enfin là, et il y a tout un pan de Leonida à explorer. Rockstar Games a livré son aventure en monde ouvert la plus vaste et la plus ambitieuse à ce jour, remplie de nouvelles mécaniques de jeu et d’un univers immense à découvrir.
Tu trouveras ci-dessous la liste complète des missions de GTA 6, un survol de chaque chapitre et une estimation du temps nécessaire pour terminer l’histoire.
- Attention aux spoilers : même les noms des missions en révèlent pas mal sur l’intrigue. On a masqué les rebondissements majeurs, mais quelques petits spoilers sont inévitables.
FAQ : Missions et chapitres de GTA 6
01
Durée de jeu de GTA 6 : combien de temps dure le jeu?
Il faut compter au moins 65 heures rien que pour l’histoire principale. Sans surprise, GTA 6 est nettement plus vaste que son prédécesseur direct de 2013. En termes d’ampleur, ce jeu en monde ouvert surpasse même l’aventure western Red Dead Redemption 2.
Mais les missions principales ne sont évidemment qu’une partie de l’équation. Un jeu comme GTA vit naturellement de ses activités secondaires, et elles sont ici non seulement beaucoup plus variées, mais aussi plus étoffées qu’avant. En comptant les missions secondaires et les activités, tu atteins rapidement 90 à 100 heures. Et si tu veux vraiment tout compléter à 100 %, il faudra prévoir plus de 200 heures.
Cette ampleur ne s’explique pas uniquement par le nombre de missions principales. Entre les chapitres, le monde du jeu change aussi de façon notable : de nouvelles zones, de nouveaux contacts et de nouvelles possibilités s’ouvrent. Ça vaut donc la peine de faire un tour à Leonida après chaque changement de chapitre avant de poursuivre l’histoire.
L’étendue de GTA 6 :
- Chapitres de l’histoire : 5
- Missions de l’histoire : 91
- Histoire principale : environ 65 à 70 heures
- Avec le contenu secondaire : environ 90 à 100 heures
- Pour terminer le jeu à 100 % : plus de 200 heures
02
Chapitre 1 : Just Like Paradise
Dès le début de GTA 6, le jeu en monde ouvert présente les deux protagonistes, Lucia et Jason, séparément avant que leurs chemins se croisent. Point intéressant : tu ne peux passer librement de l’un à l’autre qu’au fil de la progression du jeu.
Au début du jeu, Lucia est encore en prison, donc l’ouverture se concentre surtout sur Jason. Petites magouilles de contrebande, jobines, quelques fréquentations louches : le premier chapitre prend délibérément un rythme tranquille, question de te laisser arriver à Leonida à ton propre rythme. Pendant ce temps, l’histoire de Lucia se déroule en parallèle, jusqu’à sa libération. Avec 22 missions, le chapitre d’ouverture est déjà bien garni.
- Prologue
- Partie de pêche
- Aux armes
- Juste une égratignure
- Frais de labo
- Attention indésirable
- Plomberie
- Hé, Arnold !
- Island Dreams
- Feng Shui
- Enfin libre
- Buckme
- Nettoyer après Donnie
- Terre à terre
- Ciel dégagé
- Permission de sortie
- Bourbier
- [Spoiler]
- Recalibrage
- Piège à touristes
- Home Sweet Home
- Sortie d’hôpital
03
Chapitre 2 : Paradise Lost
C’est maintenant au tour de Lucia de prendre les commandes. Le deuxième chapitre déplace l’action à Port Gellhorn, où (après sa libération sous surveillance électronique) elle doit d’abord trouver ses repères. Les missions tournent autour du quotidien, de nouvelles amitiés et de petits délits. Avec 11 missions, c’est le deuxième chapitre le plus court; vers la fin, Jason la rejoint.
- Y a quoi dans le sac?
- Traque ambulance
- Nouvelle adresse
- Virées entre filles
- Moses
- Véhicule quotidien
- Et moi Dunk!
- Course matinale
- Pause café
- Délits et délices
- Heurts de départ
04
Chapitre 3 : Tits, Ass, Drug Money
Bienvenue à Vice City. Alors que les deux premiers chapitres se concentraient surtout sur les régions environnante de la carte de Leonida, on plonge maintenant dans la grande ville, qui, sans surprise, est naturellement bien plus vivante et détaillée que dans la version 2002 de GTA Vice City.
À partir d’ici, ça dérape vraiment : Jason et Lucia sont en duo dans la métropole, se font de nouveaux contacts et s’enfoncent toujours plus profondément dans le milieu criminel local. Trafic de drogue, vols de voitures, braquages de banques et, ultimement, le grand coup contre le cartel. Avec 26 missions, le troisième chapitre est le plus étoffé de tout le jeu.
- Bienvenue à Vice City
- Came de choix
- Rencontre avec les Herder
- Origine douteuse
- Mami a toujours raison
- Urgence immobilière
- Tyrone
- Litière cachotière
- Service de voiture
- En vedette
- Boobie Time
- Premières impressions
- La main dans le sac
- Crosstown Traffic
- Enquête de solvabilité
- Voler la Zorrusso pour Randy
- Sinfrontera National Bank
- Experte en sécurité
- Conduire ou mourir
- En bonne compagnie
- Le chaînon manquant
- Un plan bien monté
- Cooties
- Une banlieue came
- Explosifs cachés
- Le coup du cartel
05
Chapitre 4 : Vice City, baby
C’est maintenant le temps de voir grand. Jason et Lucia montent leur propre opération autour d’Ocean Beach. Contrats de sécurité, livraisons, missions d’infiltration : le quatrième chapitre est plus chargé et plus ambitieux que tout ce qui précède; le nombre de missions augmente sensiblement et l’intensité de l’histoire monte vraiment d’un cran, si ce n’était pas déjà le cas. À la fin, l’une des grandes confrontations de l’histoire t’attend (ne t’inquiète pas, on n’en dit pas plus pour éviter les spoilers).
- Ocean Beach
- Une autre vie
- Voitures de fonction
- Avocat
- Fête de cristal
- Poids lourd
- Shooting photo
- Prise de masse
- Montre en main
- Afflux de liquidités
- Amat’heure
- Sale boulot
- Bagage encombrant
- Babysitting nocturne
- Nouvelles pièces à conviction
- Mise à sac musclée
- Jeu d’enfant
- Têtes d’affiche
- Surveillance rapprochée
- Méthode de livraison
- Une équipe en béton
- Restauration complète
- Trafic aérien
- La dernière chevauchée
- [Spoiler] – On ne va pas te dévoiler ça
06
Dénouement de GTA 6 : Chapitre 5 – Top of the World, Ma
Tous ceux qui ont atteint le chapitre 5 de GTA 6 se dirigent lentement mais sûrement vers la grande finale. Et, comme d’habitude chez Rockstar, c’est un vrai régal. La finale est courte, mais incroyablement intense. En seulement sept missions, Jason et Lucia repartent ensemble une dernière fois : voler des voitures, récupérer des livraisons, échafauder de nouveaux plans. Évidemment, on ne révélera pas ce qui se passe dans la mission finale. Disons simplement que tu ne devrais laisser personne te divulguer la fin.
- Vol de coucou
- En quête de liberté
- VC Baby
- Flair marin
- Opération Savage Glory
- Garde préventive
- [Spoiler : Fin]
Félicitations! Après le dénouement, tu as complété GTA 6. Enfin, du moins en ce qui concerne l’histoire principale. En plus des 91 missions, il reste évidemment encore beaucoup à faire. Il y a toujours plein de missions secondaires et d’activités à découvrir, du basketball à la plongée, en passant par d’autres sports.
Tu as fait le tour de GTA 6? Essaie notre quiz et mets tes connaissances à l’épreuve.
07
Tout ce qu’on sait jusqu’à maintenant sur GTA 6
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