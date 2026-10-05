Trame sonore de GTA 6 : chansons, albums et stations de radio confirmés

La musique a toujours joué un rôle central dans la série Grand Theft Auto, et GTA 6 ne fera pas exception. Rockstar Games a même annoncé la sortie d’un album de bande originale à part entière, intitulé « Grand Theft Auto VI : The Album ».

Dans cet article régulièrement mis à jour, on rassemble tous les morceaux confirmés, les stations de radio connues et les dernières fuites à propos de la musique de GTA 6. Ajoute cette page à tes favoris pour rester à l'affût des dernières annonces.

01 GTA 6 : The Album - tout ce que tu dois savoir

Peu de séries de jeux vidéo sont aussi étroitement associées à leur musique que Grand Theft Auto. De Royce Da 5'9" dans GTA 3 à Deadmau5 dans GTA 4, en passant par Dr Dre dans Grand Theft Auto V, la musique a toujours été un élément déterminant de l’expérience. GTA : Vice City a également marqué les esprits avec sa trame sonore iconique des années 1980, mettant en vedette des artistes comme Iron Maiden et Run-DMC.

Quand GTA 6 sortira le 19 novembre, la musique jouera une fois de plus un rôle clé pour donner vie à son monde ouvert.

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GTA 6 : L'album – date de sortie, label et liste des titres

GTA 6 aura son propre album de bande sonore © Rockstar Games

Date de sortie : 19 novembre 2026, en même temps que GTA 6

Label : Atlantic Records, en collaboration avec Rockstar Games

Nombre de titres : 34 nouvelles chansons exclusives

Formats : diffusion en continu, vinyle et CD

Le 17 septembre 2026, Rockstar a annoncé Grand Theft Auto VI: The Album. Produit en collaboration avec Atlantic Records, l'album sortira le 19 novembre 2026, soit le jour même de la sortie de GTA 6.

Il comprendra 34 nouveaux titres créés exclusivement pour le jeu. Rockstar décrit la sélection comme un mélange de genres, une musique pensée pour capter l'énergie de Vice City et de l'ensemble de l'État de Leonida.

Six chansons de GTA 6 : The Album sont déjà offertes sur toutes les grandes plateformes de diffusion en continu. Voici les titres confirmés :

Yung Lean – That’s It (feat. Future & Metro Boomin)

Travis Scott – RHYNO (produit par Guy-Manuel de Homem-Christo)

CA7RIEL & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred again.. & Etienne de Crécy – Sexy Magic

Morgan Wallen – Last Thing You Need

Rauw Alejandro – Macacoa 2000

Keith Richards – Bright Lights, Big City

Ces six premiers titres donnent un avant-goût de la variété musicale que Rockstar prépare pour GTA 6. Le hip-hop, la pop, la musique latine, la country et le rock y sont tous représentés, laissant entrevoir une trame sonore plus vaste, pouvant compter des dizaines de chansons et une grande variété de genres.

02 Bande originale de GTA 6 : éditions vinyle et CD

« Grand Theft Auto VI : The Album » sortira aussi en vinyle © Rockstar Games

Fait notable, GTA 6 : The Album sortira en version physique, alors que GTA 6 lui-même sortira d'abord uniquement en version numérique.

Rockstar Games propose plusieurs éditions vinyle et CD, dont trois versions exclusives disponibles sur le site officiel : un vinyle rempli de liquide en édition limitée, un vinyle au design à effet éclaboussures et un CD en boîtier cristal. Divers détaillants proposent aussi leurs propres éditions de vinyles colorés avec des pochettes exclusives.

03 Trame sonore de GTA 6 : chansons confirmées dans les bandes-annonces et l'Extended Look

En plus du nouvel album, Rockstar Games a déjà confirmé de nombreuses chansons sous licence présentes dans GTA 6 à travers ses bandes-annonces et la présentation Extended Look.

Voici les titres entendus dans les deux bandes-annonces :

Tom Petty – Love Is a Long Road

The Pointer Sisters – Hot Together

Wang Chung – Everybody Have Fun Tonight

Tammy Wynette – Talkin’ to Myself Again

Zenglen – Child Support

Jay Ferguson – Thunder Island

L'ambiance des années 80 est au rendez-vous dans « Vintage Vice City » © Rockstar Games

L’Extended Look , sorti le 27 août 2026, a dévoilé 14 titres supplémentaires, dont :

Birdman ft. Lil Wayne – Pop Bottles

Sexyy Red & Tay Keith – Pound Town

Kodak Black – Skrilla

Les Bellamy Brothers – Let Your Love Flow

Def Leppard – Love Bites

Depeche Mode – People Are People

Captain & Tennille – But I Think It’s a Dream

Prefab Sprout – Cars and Girls

!!! feat. Meah Pace – Off the Grid

Cliff Richard – Devil Woman

Chimbala & Omega – Se Me Nota (Agárrame)

Phil Collins – Against All Odds (Take a Look at Me Now)

Aluna & Jayda G – Mine O' Mine

Elderbrook & Bob Moses – Inner Light

Ces titres figuraient tous dans l'Extended Look officiel. Rockstar Games n'a toutefois pas encore confirmé s'ils seront aussi offerts sur les stations de radio du jeu.

04 Les stations de radio de GTA 6 : ce qu’on sait pour l’instant

Jason porte le logo V-Rock © Rockstar Games

Vu l'étendue des goûts musicaux à combler, on s'attend à ce que Rockstar répartisse encore une fois la trame sonore de GTA 6 entre plusieurs stations de radio. Chaque station aura sa propre identité musicale et ses propres animateurs, offrant aux joueurs un vaste choix pendant qu'ils explorent Leonida.

Pour l’instant, Rockstar n’a officiellement confirmé qu’une seule station de radio pour Grand Theft Auto 6 : V-Rock.

L'indice est apparu dans un court extrait sur le site officiel de GTA 6, où l'on voit Jason porter un t-shirt arborant le logo de V-Rock. V-Rock était auparavant la station rock de Vice City dans GTA: Vice City.

Des séquences de jeu qui ont fuité ont également révélé une liste de stations de radio possibles, dont un extrait qui montrait par inadvertance le menu radio du jeu. Aucune des stations suivantes n'a toutefois été confirmée officiellement :

Kaleidoscope FM

Worldwide FM

Cocoteo FM

Emotion 98.3

Radio ON-U

Symphony FM

Back Country Radio

Stockyard FM

Dirty South Classics

CircoLoco Records Radio

The Wipe

La Ola

The Chamber 106.6

05 GTA 6 ramènera-t-il les stations de radio classiques de Vice City?

Les rappeurs fictifs Real Dimez – alias Bae-Luxe et Roxy – dans GTA 6 © Rockstar Games

Le retour apparent de V-Rock et d’Emotion 98.3 laisse penser que deux stations du GTA : Vice City original pourraient faire leur grand retour. Par contre, Rockstar n’a pas encore confirmé si l’une ou l’autre de ces stations figurera dans le jeu final.

CircoLoco Records Radio est une autre possibilité intrigante. Le label réel CircoLoco collabore avec Rockstar depuis 2021 et a déjà contribué à la création de stations telles que MOTOMAMI Los Santos dans GTA Online.

Les adeptes ont aussi spéculé sur d'autres ajouts possibles, dont une station latine ou caribéenne inspirée de la proximité géographique de Vice City avec Cuba. Une autre possibilité serait une station de radio parlée ou d'entrevues, calquée sur K-Chat ou VCPR des jeux précédents.

Pour l'instant, ces idées demeurent des spéculations; Rockstar n'en a confirmé aucune.

06 Quand la bande sonore complète de GTA 6 sera-t-elle dévoilée?

Lucia s'entraîne au gym avec des écouteurs © Rockstar Games

Rockstar ne prévoit pas dévoiler la liste complète des titres de GTA 6 : The Album ni la liste complète des stations de radio du jeu avant le lancement de GTA 6, le 19 novembre 2026.

À titre de comparaison, GTA 5 proposait plus de 240 chansons réparties sur 17 stations de radio à son lancement. La bibliothèque musicale de GTA 6 pourrait être tout aussi étoffée, bien que Rockstar n'ait pas encore confirmé sa taille définitive.

Rockstar a aussi laissé planer d'autres détails sur la musique du jeu, dont une trame musicale dynamique et ce que le studio décrit comme « la prochaine évolution de la radio dans le jeu ».

Reste à voir en quoi consisteront exactement ces fonctionnalités.

07 Tout ce qu’on sait pour l’instant sur GTA 6

À propos de l’auteur Qui est Phil Briel ? Phil est le créateur de nophilterde et un ancien joueur professionnel d'e-sport sur des jeux comme Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty, Forza Motorsport et FIFA sur PC et consoles. Il a déjà travaillé comme rédacteur pour divers sites web et magazines consacrés aux jeux vidéo.