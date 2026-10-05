Une capture d'écran de GTA 6 montre le personnage Dre'Quan Priest dans un studio d'enregistrement.
© Rockstar Games
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Trame sonore de GTA 6 : chansons, albums et stations de radio confirmés

De « The Album » à « V-Rock », voici tout ce qu’on sait sur la bande sonore de GTA 6, incluant les chansons et stations de radio confirmées, les détails de sortie et les dernières nouvelles.
Écrit par Phil Briel
Temps de lecture estimé : 7 minutesUpdated on

Résumé

  1. 1
    GTA 6 : The Album - tout ce que tu dois savoir
  2. 2
    Bande originale de GTA 6 : éditions vinyle et CD
  3. 3
    Trame sonore de GTA 6 : chansons confirmées dans les bandes-annonces et …
  4. 4
    Les stations de radio de GTA 6 : ce qu’on sait pour l’instant
  5. 5
    GTA 6 ramènera-t-il les stations de radio classiques de Vice City?
  6. 6
    Quand la bande sonore complète de GTA 6 sera-t-elle dévoilée?
  7. 7
    Tout ce qu’on sait pour l’instant sur GTA 6
La musique a toujours joué un rôle central dans la série Grand Theft Auto, et GTA 6 ne fera pas exception. Rockstar Games a même annoncé la sortie d’un album de bande originale à part entière, intitulé « Grand Theft Auto VI : The Album ».
Dans cet article régulièrement mis à jour, on rassemble tous les morceaux confirmés, les stations de radio connues et les dernières fuites à propos de la musique de GTA 6. Ajoute cette page à tes favoris pour rester à l'affût des dernières annonces.
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GTA 6 : The Album - tout ce que tu dois savoir

Peu de séries de jeux vidéo sont aussi étroitement associées à leur musique que Grand Theft Auto. De Royce Da 5'9" dans GTA 3 à Deadmau5 dans GTA 4, en passant par Dr Dre dans Grand Theft Auto V, la musique a toujours été un élément déterminant de l’expérience. GTA : Vice City a également marqué les esprits avec sa trame sonore iconique des années 1980, mettant en vedette des artistes comme Iron Maiden et Run-DMC.
Quand GTA 6 sortira le 19 novembre, la musique jouera une fois de plus un rôle clé pour donner vie à son monde ouvert.

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GTA 6 : L'album – date de sortie, label et liste des titres
Pochette de « Grand Theft Auto VI : The Album »

GTA 6 aura son propre album de bande sonore

© Rockstar Games

  • Date de sortie : 19 novembre 2026, en même temps que GTA 6
  • Label : Atlantic Records, en collaboration avec Rockstar Games
  • Nombre de titres : 34 nouvelles chansons exclusives
  • Formats : diffusion en continu, vinyle et CD
Le 17 septembre 2026, Rockstar a annoncé Grand Theft Auto VI: The Album. Produit en collaboration avec Atlantic Records, l'album sortira le 19 novembre 2026, soit le jour même de la sortie de GTA 6.
Il comprendra 34 nouveaux titres créés exclusivement pour le jeu. Rockstar décrit la sélection comme un mélange de genres, une musique pensée pour capter l'énergie de Vice City et de l'ensemble de l'État de Leonida.
Six chansons de GTA 6 : The Album sont déjà offertes sur toutes les grandes plateformes de diffusion en continu. Voici les titres confirmés :
  • Yung Lean – That’s It (feat. Future & Metro Boomin)
  • Travis Scott – RHYNO (produit par Guy-Manuel de Homem-Christo)
  • CA7RIEL & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred again.. & Etienne de Crécy – Sexy Magic
  • Morgan Wallen – Last Thing You Need
  • Rauw Alejandro – Macacoa 2000
  • Keith Richards – Bright Lights, Big City
Ces six premiers titres donnent un avant-goût de la variété musicale que Rockstar prépare pour GTA 6. Le hip-hop, la pop, la musique latine, la country et le rock y sont tous représentés, laissant entrevoir une trame sonore plus vaste, pouvant compter des dizaines de chansons et une grande variété de genres.
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Bande originale de GTA 6 : éditions vinyle et CD

La pochette de « Grand Theft Auto VI : The Album » montre une version vinyle de la bande originale de GTA 6.

« Grand Theft Auto VI : The Album » sortira aussi en vinyle

© Rockstar Games

Fait notable, GTA 6 : The Album sortira en version physique, alors que GTA 6 lui-même sortira d'abord uniquement en version numérique.
Rockstar Games propose plusieurs éditions vinyle et CD, dont trois versions exclusives disponibles sur le site officiel : un vinyle rempli de liquide en édition limitée, un vinyle au design à effet éclaboussures et un CD en boîtier cristal. Divers détaillants proposent aussi leurs propres éditions de vinyles colorés avec des pochettes exclusives.
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Trame sonore de GTA 6 : chansons confirmées dans les bandes-annonces et l'Extended Look

En plus du nouvel album, Rockstar Games a déjà confirmé de nombreuses chansons sous licence présentes dans GTA 6 à travers ses bandes-annonces et la présentation Extended Look.
Voici les titres entendus dans les deux bandes-annonces :
  • Tom Petty – Love Is a Long Road
  • The Pointer Sisters – Hot Together
  • Wang Chung – Everybody Have Fun Tonight
  • Tammy Wynette – Talkin’ to Myself Again
  • Zenglen – Child Support
  • Jay Ferguson – Thunder Island
Une capture d'écran du pack « Vintage Vice City » de GTA 6 montre Jason et Lucia en train de danser dans une discothèque.

L'ambiance des années 80 est au rendez-vous dans « Vintage Vice City »

© Rockstar Games

L’Extended Look, sorti le 27 août 2026, a dévoilé 14 titres supplémentaires, dont :
  • Birdman ft. Lil Wayne – Pop Bottles
  • Sexyy Red & Tay Keith – Pound Town
  • Kodak Black – Skrilla
  • Les Bellamy Brothers – Let Your Love Flow
  • Def Leppard – Love Bites
  • Depeche Mode – People Are People
  • Captain & Tennille – But I Think It’s a Dream
  • Prefab Sprout – Cars and Girls
  • !!! feat. Meah Pace – Off the Grid
  • Cliff Richard – Devil Woman
  • Chimbala & Omega – Se Me Nota (Agárrame)
  • Phil Collins – Against All Odds (Take a Look at Me Now)
  • Aluna & Jayda G – Mine O' Mine
  • Elderbrook & Bob Moses – Inner Light
Ces titres figuraient tous dans l'Extended Look officiel. Rockstar Games n'a toutefois pas encore confirmé s'ils seront aussi offerts sur les stations de radio du jeu.
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Les stations de radio de GTA 6 : ce qu’on sait pour l’instant

Une capture d'écran de Grand Theft Auto VI montre le héros, Jason, portant un t-shirt V-Rock.

Jason porte le logo V-Rock

© Rockstar Games

Vu l'étendue des goûts musicaux à combler, on s'attend à ce que Rockstar répartisse encore une fois la trame sonore de GTA 6 entre plusieurs stations de radio. Chaque station aura sa propre identité musicale et ses propres animateurs, offrant aux joueurs un vaste choix pendant qu'ils explorent Leonida.
Pour l’instant, Rockstar n’a officiellement confirmé qu’une seule station de radio pour Grand Theft Auto 6 : V-Rock.
L'indice est apparu dans un court extrait sur le site officiel de GTA 6, où l'on voit Jason porter un t-shirt arborant le logo de V-Rock. V-Rock était auparavant la station rock de Vice City dans GTA: Vice City.
Des séquences de jeu qui ont fuité ont également révélé une liste de stations de radio possibles, dont un extrait qui montrait par inadvertance le menu radio du jeu. Aucune des stations suivantes n'a toutefois été confirmée officiellement :
  • Kaleidoscope FM
  • Worldwide FM
  • Cocoteo FM
  • Emotion 98.3
  • Radio ON-U
  • Symphony FM
  • Back Country Radio
  • Stockyard FM
  • Dirty South Classics
  • CircoLoco Records Radio
  • The Wipe
  • La Ola
  • The Chamber 106.6
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GTA 6 ramènera-t-il les stations de radio classiques de Vice City?

Une capture d'écran de GTA 6 montre les rappeurs fictifs Real Dimez en studio

Les rappeurs fictifs Real Dimez – alias Bae-Luxe et Roxy – dans GTA 6

© Rockstar Games

Le retour apparent de V-Rock et d’Emotion 98.3 laisse penser que deux stations du GTA : Vice City original pourraient faire leur grand retour. Par contre, Rockstar n’a pas encore confirmé si l’une ou l’autre de ces stations figurera dans le jeu final.
CircoLoco Records Radio est une autre possibilité intrigante. Le label réel CircoLoco collabore avec Rockstar depuis 2021 et a déjà contribué à la création de stations telles que MOTOMAMI Los Santos dans GTA Online.
Les adeptes ont aussi spéculé sur d'autres ajouts possibles, dont une station latine ou caribéenne inspirée de la proximité géographique de Vice City avec Cuba. Une autre possibilité serait une station de radio parlée ou d'entrevues, calquée sur K-Chat ou VCPR des jeux précédents.
Pour l'instant, ces idées demeurent des spéculations; Rockstar n'en a confirmé aucune.
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Quand la bande sonore complète de GTA 6 sera-t-elle dévoilée?

Lucia Caminos s’entraîne avec une barre de musculation et des écouteurs dans GTA 6.

Lucia s'entraîne au gym avec des écouteurs

© Rockstar Games

Rockstar ne prévoit pas dévoiler la liste complète des titres de GTA 6 : The Album ni la liste complète des stations de radio du jeu avant le lancement de GTA 6, le 19 novembre 2026.
À titre de comparaison, GTA 5 proposait plus de 240 chansons réparties sur 17 stations de radio à son lancement. La bibliothèque musicale de GTA 6 pourrait être tout aussi étoffée, bien que Rockstar n'ait pas encore confirmé sa taille définitive.
Rockstar a aussi laissé planer d'autres détails sur la musique du jeu, dont une trame musicale dynamique et ce que le studio décrit comme « la prochaine évolution de la radio dans le jeu ».
Reste à voir en quoi consisteront exactement ces fonctionnalités.
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Tout ce qu’on sait pour l’instant sur GTA 6

Story

Details

Guide GTA

Tout ce que tu dois savoir sur la date de sortie, les personnages et plus encore

GTA 6 Extended Look :

Tout ce que nous avons appris des nouvelles images

Trame sonore de GTA 6 :

Toutes les chansons, tous les albums et toutes les stations de radio confirmés

Chaque lieu de GTA 6

Classé selon l'envie qu'ont les adeptes de l'explorer

Véhicules à conduire :

Tous les avions, voitures, motos et hélicoptères de GTA 6 révélés jusqu'ici

Liste de souhaits GTA 6 :

Les fonctionnalités que les adeptes veulent voir

Protagonistes de GTA

Le classement définitif des personnages principaux de la série

Chaque activité secondaire

Repérée dans la deuxième bande-annonce de Grand Theft Auto VI

Les 7 meilleurs jeux auxquels jouer

À quoi jouer en attendant GTA 6

Le chemin vers GTA 6

Tous les jeux principaux classés

De la ville au marais

Un regard plus approfondi sur la carte de Grand Theft Auto VI

Les 8 meilleures missions

Les plus grandes escapades de toute l'histoire de la série

Les courses dans GTA 6

Un aperçu des différents formats et fonctionnalités

Gameplay de GTA 6

Détails clés que tu as peut-être manqués

Lucia dans GTA 6

Son histoire, sa personnalité et son rôle expliqués

Jason dans GTA 6

Son passé, ses traits et son rôle expliqués

À propos de l’auteur

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