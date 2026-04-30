Guide de l'entraînement HYROX pour débutants

HYROX est en train de conquérir le monde. Depuis son lancement en 2017, ce format de course de fitness innovant a attiré aussi bien les néophytes que les pros qui visent des temps sous la barre de l'heure.

Et la croissance ne s'arrête pas là. Les Championnats du monde 2025 étaient les sixièmes à ce jour, et des événements sont maintenant organisés sur cinq continents, avec plus de 500 000 participants en compétition dans des villes comme Londres, Chicago et Le Cap.

Autrement dit, tu en as probablement déjà entendu parler!

Addictif, intense et étonnamment accessible aux débutants, HYROX est ouvert aux athlètes de tous niveaux, ce qui en fait le test de forme physique idéal, que tu recommences à t'entraîner ou que tu sois à la recherche d'un nouveau défi.

Des stations décortiquées aux conseils d'experts, ce guide contient tout ce qu'il te faut pour te préparer à ta première course.

01 Qu'est-ce que l'entraînement HYROX ?

Jake Dearden à l'entraînement © Markus Rohrbacher/Red Bull Content Pool

En résumé, s'entraîner HYROX, ça signifie de se mettre en forme pour une course HYROX, généralement en pratiquant les huit stations (on y revient sous peu). Avec la popularité de HYROX, tu peux t'y mettre dans un gym affilié, en suivant les conseils d'athlètes en ligne, ou même en engageant ton propre entraîneur.

Ce qui est génial, c'est que peu importe où la course se déroule dans le monde et quel que soit le niveau des participants, chaque course HYROX utilise les mêmes exercices dans le même ordre. Et comme il n'y a pas de limite de temps, l'objectif est autant de battre son record personnel que de devancer ses adversaires. (Même si un record personnel doublé d'une place sur le podium, ce serait parfait!)

Quotation N'importe qui peut participer, que ce soit un habitué du gym ou un athlète HYROX aguerri. Jake Dearden

« Le niveau d'entrée est vraiment bas », explique Jake Dearden, champion du monde HYROX et athlète Elite 15, qui a établi un nouveau record personnel de 55 min 44 s au HYROX de Glasgow en 2025. « Les mouvements [HYROX] n'exigent pas autant d'habileté que d'autres sports », dit-il. « N'importe qui peut participer, que ce soit un habitué du gym ou un athlète HYROX aguerri. »

Il existe deux catégories de compétition : Pro et Open. La catégorie Pro s'adresse aux personnes ayant un niveau de condition physique élevé, tandis que la catégorie Open est un excellent point de départ. Peu importe ton niveau, tu seras assuré de courir aux côtés d'autres participants d'un niveau de forme physique similaire, ce qui vous permettra de progresser ensemble dans les rangs de HYROX.

02 Les éléments fondamentaux de l'entraînement HYROX

HYROX s'adresse à tout le monde, avec une variété catégories. © Graeme Murray/Red Bull Content Pool

HYROX est conçu pour tester la force, l'endurance et la forme physique générale des participants, ce qui peut sembler beaucoup à première vue. Mais pas de panique. Quand on parle des « éléments d'entraînement » de HYROX, on veut simplement dire le type de préparation physique sur lequel tu devras travailler avant ta première course.

Fait intéressant : HYROX est considéré comme un sport « hybride ». Cela signifie simplement que plutôt que de t'entraîner uniquement pour la course ou pour la musculation, les deux sont d'égale importance avec HYROX. C'est aussi ce qui rend le sport agréable : pas besoin de te spécialiser dans l'un ou l'autre, ce qui apporte de la variété à tes entraînements. « Dans l'entraînement hybride, l'accent est mis sur l'amélioration de la force et de la forme physique en parfait équilibre », explique Dearden.

Pour mieux comprendre l'entraînement, penchons-nous sur la science. Deux études scientifiques récentes (Brandt et al. (2025) et Davids (2025)) ont conclu que le HYROX se comprend mieux comme un sport d'endurance par intervalles, où le volume d'entraînement en endurance est lié à des temps d'arrivée plus rapides.

En d'autres mots, tu dois être en forme pour une variété de tâches. « Dans HYROX, la variabilité des tâches rend l'endurance encore plus déterminante et encore plus cruciale », explique Tiago Lousa , entraîneur-chef HYROX. « Le sport met constamment à l'épreuve ta capacité à performer sous fatigue accumulée, et c'est pourquoi l'endurance joue un rôle aussi central. »

Lucy Procter, 21 ans, s'est qualifiée pour les championnats du monde © Markus Rohrbacher/Red Bull Content Pool Quotation Mon premier [conseil] est toujours : ne pars pas trop vite. Lucy Procter

Les deux études s'accordent sur le fait que la cadence est aussi déterminante que la forme physique, et que la capacité à maintenir une bonne technique sous fatigue est essentielle pour gagner. « Gérer sa cadence intelligemment est l'une des choses les plus importantes pour un athlète HYROX qui en est à sa première course », confirme Lucy Procter , une étoile montante britannique qui s'est classée cinquième chez les femmes élites aux Championnats du monde de 2025 à Chicago.

Quand on débute dans le sport, il est tentant de tout donner dès la ligne de départ. Procter déconseille cette approche. « Quand des débutants me demandent mes trois meilleurs conseils, mon premier est toujours : ne pars pas trop vite. C'est tellement tentant de se dépasser dès le départ, mais la meilleure chose à faire, c'est de garder un rythme aisé au SkiErg », dit-elle.

En résumé, une course HYROX consiste à devenir bon dans huit exercices différents. Mais développer ta capacité à passer d'un exercice à l'autre sans te précipiter ou perdre ton rythme pourrait bien faire toute la différence.

03 Les huit stations HYROX et ce qu'elles exigent

HYROX est un véritable test pour ta force mentale © Christian Pondella/Red Bull Content Pool

Comme mentionné, la course comprend huit exercices différents. Tu devras également compléter huit courses d'un kilomètre : une avant chaque station.

Voici le détail de chaque station : 1 000 m de SkiErg Lucy Procter à l'assaut de la station de Ski Erg © HYROX/Red Bull Content Pool Pour utiliser l'appareil Concept2 SkiErg, tu dois saisir les poignées et les tirer vers le bas, en imitant le mouvement des bâtons de ski. C'est un mouvement régulier et contrôlé, et oui, assez épuisant si tu ne te donnes pas un rythme! Suis les conseils de Procter et ralentis pour éviter de t'épuiser en début de course. 50 m Sled Push L'athlète HYROX Elite 15 Steensgaard en train de pousser un traîneau © Brian Ching See Wing/Red Bull Content Pool Comme son nom l'indique, tu pousses ici un traîneau lesté. C'est une station pour tout le corps, mais ce sont tes cuisses qui fourniront la plus grande partie de la puissance, tandis que ton gainage maintiendra ton torse et tes bras en place. Prendre de courtes pauses pendant le Sled Push peut aider tes jambes à récupérer avant la prochaine course. 50 m Sled Pull Jake Dearden sur l'exercice de sled pull © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool Après la course, tu dois maintenant tirer le traîneau dans le sens inverse du dernier exercice. Tu le ramènes vers toi à l'aide d'une corde. Tes bras et ton dos jouent un rôle essentiel, mais tu as la possibilité de reculer pendant que tu tires, ce qui signifie que tes jambes peuvent t'aider. Attention à de ne pas trébucher sur la corde! 80 m de Burpee Broad Jumps Ne te précipite pas sur les Burpee Broad Jumps © Tyrone Bradley/Red Bull Content Pool Quatre-vingts mètres de burpee broad jumps, ça peut sembler comme une visite en enfer et rendu à ce point de la course, peut-être que tu as l'impression d'y être. Mais tiens bon. Combinant deux mouvements éprouvants, le burpee et le saut en longueur, cette station met à l'épreuve l'endurance cardiovasculaire et l'explosivité des jambes. 1 000 m au rameur Alexander Rončević en plein effort © Christian Pondella/Red Bull Content Pool Après ta cinquième course, tu peux enfin t'asseoir. Pour ramer! Installé sur le rameur Concept2, tu complèteras 1 km. C'est un vrai entraînement cardio qui teste aussi l'endurance. Se donner à fond ici peut te faire gagner de précieuses secondes, mais avec trois autres stations à faire, tu dois garder de l'énergie en réserve. Encore une fois, la cadence est primordiale. 200 m Farmer's Carry Le Farmer's Carry brûle vraiment les bras © Christian Pondella/Red Bull Content Pool Les participants transportent deux kettlebells lourdes en marchant-courant le plus vite possible sur 200 m. La bonne nouvelle : tu peux t'arrêter aussi souvent que tu veux. La mauvaise : la vitesse reste déterminante. Avoir des poches de glace qui t'attendent pour tes pauvres épaules après la course, c'est une bonne source de motivation. 100 m de fentes avec sac de sable Maintiens une bonne technique pour éviter de gaspiller de l'énergie © Christian Pondella/Red Bull Content Pool À ce stade, tes jambes seront vraiment fatiguées, ce qui fait de cette station un vrai défi. Le poids du sac de sable varie selon ta catégorie HYROX, mais tes genoux doivent toucher le sol à chaque répétition. Tu n'as pas non plus le droit de poser le sac avant la fin de la station. 100 Wall Balls Essaie d'éviter les « no reps » avec les Wall Balls. © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool La dernière station récompense la précision et l'endurance. Les participants doivent faire un squat avec un ballon médicinal, puis exploser vers le haut en lançant le ballon pour atteindre une cible, pour un total de 100 répétitions. Après avoir rattrapé le ballon, on répète le mouvement. La hauteur de la cible et le poids du ballon varient selon le sexe et la division. La clé, c'est la technique.

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Avec l'aide de Tiago Lousa, Alexander Rončević est champion du monde HYROX © Christian Pondella/Red Bull Content Pool

La meilleure façon de s'entraîner pour HYROX est de se joindre à un cours ou d'engager un entraîneur. Cela t'aidera à trouver une méthode qui te convient. Malheureusement, il n'existe pas de programme universel. Même chez les athlètes d'élite, l'entraînement varie. Par exemple, le champion du monde HYROX à plusieurs reprises Alexander Rončević fait « 20 à 25 heures par semaine, deux fois par jour, avec des intervalles, des longues courses, de la musculation et de la technique », tandis que Dearden fait « deux jours axés sur la musculation, deux jours axés sur la course, en mettant l'accent sur la vitesse et la vitesse d'endurance. Ensuite, je fais une grande séance de conditionnement, pour développer ma capacité à continuer avec des jambes fatiguées. »

Bien sûr, les meilleurs athlètes HYROX ont affiné leur entraînement en s'appuyant sur des années d'expérience. Si tu es nouveau dans le sport, tu n'en seras pas encore là. Et, en tant que débutant, tu n'as probablement pas non plus le temps de t'entraîner comme un athlète professionnel!

Quotation Le HYROX est une course à haute intensité et tu brûleras des glucides à un rythme très élevé. Robinson Bentler

Une chose est sûre, le cardio doit occuper une place importante dans ton entraînement, comme c'est le cas pour Procter. « La course représente environ 40 à 50 % de mes heures d'entraînement hebdomadaires », dit-elle. Bien que ce ne soit pas nécessairement de la course à pied, surtout si tu as des genoux sensibles ou des blessures comme des périostites tibiales. « Puisque HYROX est un sport d'endurance, l'entraînement aérobique est essentiel, mais trop de course peut mener à la fatigue ou aux blessures », dit Procter. « Il y a un point où les gains diminuent, alors au lieu d'enchaîner trop de kilomètres, j'équilibre avec d'autres activités aérobiques comme le vélo. »

Quelle que soit ta façon de t'entraîner, maintenir une bonne nutrition et un bon apport énergétique est essentiel. « HYROX est une course à haute intensité et tu brûleras des glucides à un rythme très élevé », affirme Robinson Bentler, scientifique du sport et entraîneur hybride. Bentler ajoute que ta stratégie d'alimentation doit commencer 24 heures avant ta course. « Concentre-toi sur une grande consommation de glucides tout en réduisant les lipides et les protéines pour faciliter ta digestion. »

Enfin, l'une des choses les plus importantes à développer pour HYROX, c'est… ton mental. C'est peut-être ta toute première course, mais traverser huit stations et huit courses peut être autant un défi mental que physique. Dearden a un dernier conseil. « Quand je traverse une période difficile en compétition, je pense à toutes les personnes qui regardent, à tous ceux qui se sont déplacés pour venir m'encourager », dit-il. « Tu ne les décevras pas. »

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