Oracle Red Bull Racing est de retour! Verstappen finit 2e au GP d'Autriche

Sous une chaleur étouffante à Spielberg, Max Verstappen a gardé son sang-froid et livré une conduite impressionnante pour décrocher la deuxième place au Grand Prix d'Autriche. Le quadruple champion du monde a pris le départ en cinquième position sur la grille avant d'exécuter une série de dépassements experts pour tenter de rattraper le leader de la course, George Russell, de Mercedes.

Le pilote d'Oracle Red Bull Racing est ensuite passé de chasseur à chassé dans les derniers tours au Red Bull Ring, faisant preuve de tout son talent défensif pour repousser une attaque de dernière minute de Kimi Antonelli, coéquipier de Russell et leader du championnat du monde.

Apprécié dans le monde entier par les athlètes d’élite, les étudiants, par les professionnels très sollicités et par ceux qui font de longs voyages. Red Bull | Energy Drink En savoir plus

Le coéquipier de Verstappen, Isack Hadjar , a lui aussi livré une performance solide en terminant sixième, confirmant la nette amélioration de l'équipe lors de cette épreuve, tout juste après le déploiement d'un important ensemble de mises à niveau par Red Bull Racing pour sa course à domicile.

01 Chaleur intense pour les pilotes au Red Bull Ring

Oracle Red Bull Racing a effectué des mises à niveau majeures en Autriche © Getty Images/Red Bull Content Pool

Avec la vague de chaleur qui traversait une grande partie de l’Europe, les conditions de course à Spielberg ont représenté un défi supplémentaire pour toutes les équipes et leurs pilotes. Dimanche, la température de l'air au Red Bull Ring a atteint 34,5 °C, tandis que la piste affichait 46,8 °C au moment du départ.

La course s'est donc déroulée sous les protocoles de risque de chaleur extrême de la FIA, obligeant les équipes à installer un système de refroidissement spécial pour les pilotes.

02 L’attrait du Grand Prix d’Autriche

Malgré les températures caniculaires, les fans se sont rassemblés au Red Bull Ring, et nombreux étaient ceux venus soutenir Oracle Red Bull Racing. Le Grand Prix figure depuis longtemps parmi les incontournables du calendrier de F1, grâce à ses virages à haute vitesse et à ses longues lignes droites rapides, qui donnent souvent lieu à des courses palpitantes.

Les fans étaient sortis en masse pour soutenir Verstappen © Getty Images/Red Bull Content Pool

Ça en fait aussi l’un des circuits préférés des pilotes, surtout pour Verstappen qui détient le record du plus grand nombre de victoires sur ce circuit, avec un total de quatre au cours des dix dernières années.

03 La frayeur de Verstappen lors des qualifications

Avant la course principale de dimanche, un moment a suscité l'inquiétude pendant les qualifications quand Verstappen a perdu le contrôle de sa voiture dans le virage 9, un virage à grande vitesse, et a percuté les barrières à pleine vitesse.

Non seulement cet incident lui a coûté ses chances de se battre pour la position de tête, le reléguant à la cinquième place, mais il n'a pas su expliquer ce qui avait causé sa sortie de piste dans les derniers instants des qualifications.

« Sur ce dernier tour, je ne peux pas vraiment expliquer ce qui s'est passé », a confié Verstappen aux journalistes après les qualifications. « Dès que j'ai tourné le volant, la voiture a complètement décroché, et elle n'était plus du tout contrôlable. »

Le pilote néerlandais a aussi révélé, après sa deuxième place en course, qu'il s'était blessé au genou : « Je me suis cogné les genoux en qualifications, ce n'était pas agréable, mais aujourd'hui, ça allait. »

04 Beaucoup de positif pour Verstappen et Oracle Red Bull Racing

Parti de la cinquième position sur la grille, Verstappen s'est rapidement retrouvé dans un duel avec le septuple champion du monde Lewis Hamilton. Dans un clin d'œil à leur célèbre rivalité de 2021, alors qu'ils se disputaient tous deux le titre mondial, les deux pilotes se sont livré une bataille roue contre roue pour la position.

Cet échange explosif a été filmé par le drone-caméra le plus rapide du monde , qui atteint une vitesse de pointe de plus de 350 km/h (217 mph). Utilisé pour la première fois lors d’un Grand Prix, le drone a suivi de près les échanges entre Verstappen et Hamilton, offrant aux téléspectateurs une perspective unique.

Après s’être échangé les positions tout au long du tour, Verstappen a finalement réussi à conserver son dépassement avant de remonter le peloton et même de prendre la tête.

Il a finalement terminé à seulement 1,611 seconde du vainqueur de la course, Russell, signant ainsi son meilleur résultat de la saison et son deuxième podium après sa troisième place à Montréal.

« C’était une très bonne course pour nous aujourd’hui. Les deux premiers tours étaient plutôt sympas et la première moitié de course était vraiment agréable à piloter. Après, il s’agissait surtout de gérer nos pneus, surtout après les duels avec Lewis », a expliqué Verstappen.

Isack Hadjar et Max Verstappen ont tous les deux brillé au Red Bull Ring © Getty Images/Red Bull Content Pool

« On a fait une bonne course, et je ne m'attendais pas à ce qu'on soit aussi forts face aux Mercedes. C'était un super effort de l'équipe : ils ont travaillé extrêmement fort pour apporter les mises à niveau sur la voiture, alors un grand merci à tout le monde. C'était mieux que ce qu'on espérait, et le rythme de course était bien meilleur que prévu. Ce matin, en montant dans la voiture, je ne pensais pas qu'on se battrait pour la victoire, alors terminer dans le top 3 est un résultat vraiment positif pour nous! »

Hadjar a également souligné les progrès d’Oracle Red Bull Racing en repoussant les assauts du champion du monde en titre, Lando Norris, pour terminer en sixième place.