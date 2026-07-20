Remco Evenepoel décroche la victoire de la 15e étape du Tour de France

« Dès qu’il y a une opportunité, il faut la saisir à pleines mains », a déclaré Remco Evenepoel en entrevue d'après-course, après avoir remporté la 15e étape du Tour de France 2026. Le coureur belge a devancé le leader du Tour Tadej Pogačar dans la dernière montée pour décrocher sa première victoire d’étape sur route au Tour de France, et sa première victoire d’étape au Tour avec Red Bull – BORA – hansgrohe.
Evenepoel a confié avoir essuyé « tellement de critiques » qui doutaient de sa capacité à tenir le coup dans les pentes abruptes, après avoir remporté l'étape de montagne exigeante de 183,9 km entre Champagnole et l'arrivée au sommet du Plateau de Solaison, en Haute-Savoie. « C'est une sensation incroyable, a-t-il ajouté. Ça compte énormément pour moi. »
La chute de Vingegaard bouleverse la lutte au classement général
Un moment clé s’est produit à 21 km de l’arrivée, lorsque Jonas Vingegaard, qui avait entamé l’étape en deuxième place au classement général (CG), a chuté et a été contraint d’abandonner la course. Le coéquipier d’Evenepoel, Jai Hindley, a également chuté lors du même incident, mais a pu continuer.
L’Australien a réintégré la course et a ensuite aidé à mener le peloton aux côtés de ses coéquipiers de Red Bull – BORA – hansgrohe, qui ont donné la cadence sur les 11 derniers kilomètres. Ces derniers kilomètres comprenaient la montée hors catégorie (HC) du Plateau de Solaison, une ascension de 11,3 km avec une pente moyenne de 9 %, l'une des plus redoutables du Tour.
Une « allure extrêmement difficile » à l'étape 15 du Tour de France
À environ 7 km de l’arrivée de la 15e étape, le leader du classement général Pogačar s’est hissé en tête de la course aux côtés de son coéquipier de l’équipe UAE Emirates XRG, Isaac del Toro, et de Evenepoel. Après que Pogačar eut mené le trio dans la dernière montée pour Del Toro, le Mexicain a foncé en premier à 1 km de l’arrivée, puis à nouveau dans les derniers 500 mètres.
« Il faut comprendre que je cours contre le meilleur coureur de tous les temps, et qu'il a livré une montée incroyable pour tenter de gagner l'étape avec Isaac, a déclaré Evenepoel après la course. Pour moi, c'est un grand pas vers l'avant de pouvoir suivre cette cadence, parce que c'était extrêmement difficile. »
Evenepoel a réagi aux deux offensives, a résisté à la pression du duo de l’équipe UAE Emirates XRG et a sprinté pour décrocher sa toute première victoire d’étape au Tour de France en dehors d’un contre-la-montre individuel.
Qu’est-ce qui a rendu la 15e étape si difficile, et qu'est-ce qui suivra?
La 15e étape du Tour de France 2026 a mené les coureurs sur 183,9 km, de Champagnole jusqu’à l’arrivée au sommet du Plateau de Solaison, en Haute-Savoie. L’étape comprenait l’ascension Hors Catégorie (HC) vers le Plateau de Solaison, une montée de 11,3 km avec une pente moyenne de 9 %, ce qui en faisait l’une des étapes de montagne les plus difficiles de la course et un test décisif pour les coureurs avant la deuxième journée de repos du Tour, lundi.
La course reprend mardi avec la 16e étape, un contre-la-montre individuel de 26,1 km autour du lac Léman.
Résultats de la 15e étape du Tour de France 2026 : les cinq premiers
- Remco Evenepoel (Red Bull – Bora – hansgrohe)
- Tadej Pogačar (UAE Emirates XRG)
- Isaac del Toro (UAE Emirates XRG), +6 s
- Paul Seixas (Decathlon CMA CGM), +58 s
- Florian Lipowitz (Red Bull – Bora – hansgrohe)
Classement général du Tour de France 2026 après la 15e étape
- Tadej Pogačar (UAE Emirates XRG)
- Remco Evenepoel (Red Bull – Bora – hansgrohe), +5 min 00 s
- Isaac del Toro (UAE Emirates XRG), +5 min 58 s
- Paul Seixas (Decathlon CMA CGM), +6 min 23 s
- Florian Lipowitz (Red Bull – Bora – hansgrohe), +6 min 48 s
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