Remco Evenepoel décroche la victoire de la 15e étape du Tour de France

« Dès qu’il y a une opportunité, il faut la saisir à pleines mains »,

en entrevue d'après-course, après avoir remporté

. Le coureur belge a devancé le leader du Tour Tadej Pogačar dans la dernière montée pour décrocher sa première victoire d’étape sur route au Tour de France, et sa première victoire d’étape au Tour avec

.