Comment TenZ a influencé VALORANT : 5 façons dont il a changé le jeu

En matière de sport électronique compétitif, peu de joueurs ont eu autant d'influence que Tyson Ngo, alias TenZ. Il n'aura joué à VALORANT professionnellement que pendant quatre ans, mais son impact sur le jeu et ses adeptes a été colossal.

Un nouveau documentaire, que tu peux regarder dans la vidéo ci-dessous, se penche sur ce sujet, en examinant sa feuille de route compétitive et ce qui a fait de lui un joueur si exceptionnel.

TenZ a amorcé sa carrière en 2019 comme joueur de Counter-Strike: Global Offensive pour Cloud9, avant de se tourner vers un titre émergent appelé VALORANT. Le pari était risqué, mais il a porté fruit. Porté par sa passion et son esprit d'innovation, TenZ est devenu le tout premier joueur professionnel du jeu, et l'une de ses premières superstars.

Apprécié dans le monde entier par les athlètes d’élite, les étudiants, par les professionnels très sollicités et par ceux qui font de longs voyages. Red Bull | Energy Drink En savoir plus

TenZ s’est peut-être retiré de la scène compétitive en septembre 2024, mais, comme l’explique ce nouveau documentaire, l'héritage qu'il a laissé est toujours présent aujourd’hui. Avant sa sortie, voici pourquoi TenZ (qui n’a encore que 25 ans!) reste l’un des joueurs marquants de sa génération.

01 Il a contribué à faire de VALORANT un phénomène mondial du sport électronique

TenZ est indissociable de l'essor de VALORANT © Marv Watson/Red Bull Content Pool

En tant que visage incontesté de VALORANT, et sans doute le joueur le plus célèbre du jeu, TenZ a contribué à faire de ce jeu de tir une compétition adorée à l'échelle mondiale. Ce n'est pas rien.

Passant à VALORANT en 2020, TenZ a joué un rôle clé pour combler l'écart entre le public de Counter-Strike: Global Offensive et le nouveau titre de Riot Games. Si VALORANT était assez bon pour TenZ, les adeptes voulaient l'essayer. Inspirés par son style de présentation extrêmement accessible dans ses diffusions en direct très populaires, les fans ont rapidement embarqué.

Mais ce n'était pas qu'une question de personnalité et de charisme; ces qualités à elles-seules ont leurs limites. Heureusement pour TenZ, sa maîtrise des mécaniques, son style de jeu unique et ses habiletés hors du commun ont su captiver les fans, propulsant le jeu vers de nouveaux sommets.

02 Il a influencé le matériel et les périphériques utilisés par les joueurs

TenZ est ambassadeur mondial de Wooting © Todd Gutierrez/Red Bull Content Pool

Devenir une légende du jeu vidéo, ce n'est pas seulement une question de ce que tu fais à l'écran, mais aussi de ce avec quoi tu le fais. Comme tout joueur le sait, le matériel compte tout autant que le logiciel. TenZ innovait sur les deux plans.

En avril dernier, on a annoncé que TenZ deviendrait ambassadeur mondial de Wooting, le fabricant néerlandais de périphériques collaborant avec lui sur une gamme de claviers en édition limitée et du contenu exclusif. On dirait que Wooting lui rend hommage, car l’utilisation par TenZ, en direct, des claviers Wooting et de ses configurations personnalisées a contribué à populariser l’entreprise, au même titre que sa technologie Rapid Trigger et ses souris de jeu légères.

On peut dire que sans l'adoption de Wooting par TenZ, l'univers des FPS tactiques ne serait pas devenu ce qu'il est aujourd'hui.

03 Il a changé la façon dont VALORANT se joue au plus haut niveau

TenZ a poussé la scène pro à se surpasser © Jordan Nicholson/Red Bull Content Pool

Pour innover, il faut d’abord bousculer les vieilles règles. C’est exactement ce qu’a fait TenZ dès les débuts de VALORANT. En arrivant avec des mécaniques agressives sur des personnages de type « Duellist » comme Reyna et Jett, il a forcé les autres joueurs à revoir leur approche. La scène professionnelle a ainsi rehaussé son niveau de jeu mécanique, TenZ établissant la norme pour les « entry-fraggers » à travers tout le jeu.

TenZ ne s'est toutefois pas reposé sur ses lauriers; il savait quand évoluer avec le jeu. Flexible et adaptable, il est passé à un rôle de contrôleur/initiateur d’élite, jouant notamment KAY/O et Omen pour Sentinels.

Sa carrière n’a peut-être duré que quatre ans, mais il a vraiment repoussé les limites tout au long de son parcours.

04 Il a contribué à rendre VALORANT plus accessible aux joueurs

TenZ a du mal à distinguer le vert et le rose © Colin Young-Wolff/Red Bull Content Pool

… ou du moins, il nous a aidés à nous rappeler que tous les joueurs sont différents. TenZ s'est exprimé publiquement sur ses problèmes de vision, ouvrant ainsi la porte à d'autres joueurs qui perçoivent le monde différemment. C'est un pas important quand on sait qu'un homme sur 12 et une femme sur 200 présentent une forme de daltonisme.

« Salut, je suis TenZ, et je suis daltonien », a annoncé le streamer sur la chaîne des Sentinels en 2024. Son problème précis se nomme la « protanomalie », qui fait en sorte que TenZ a de la difficulté à distinguer le vert et le rose. « C'est assez intéressant de voir que l'un des meilleurs joueurs au monde voit le jeu de façon différente que toi et moi », remarque le narrateur de la vidéo.

Dans la vidéo, TenZ relate des moments gênants de sa vie découlant de ce problème, dont une anecdote sur une séance magasinage avec sa mère quand il était enfant. C'est un témoignage d'une grande vulnérabilité, qui a sans doute permis à d'autres personnes vivant une réalité semblable dans le sport électronique de se sentir compris.

L’impact concret sur sa façon de jouer à VALORANT était minime; TenZ a simplement changé la couleur surbrillance des ennemis en jaune, mais ça a permis de rappeler que VALORANT est un jeu pour tout le monde, quelles que soient nos différences, grandes ou petites.

05 Son passage à VALORANT a contribué à façonner l’avenir du jeu

TenZ a fait la transition de Counter-Strike © Colin Young-Wolff/Red Bull Content Pool

En 2020, TenZ était une étoile montante de CS:GO. Il aurait pu continuer sur cette voie, et aurait probablement connu un immense succès. Il a plutôt choisi de suivre son cœur et de changer de cap.

Comme il l'expliquait à l'époque : « J'ai décidé de passer professionnel [avec VALORANT], parce qu'en jouant à la bêta, j'ai réalisé que je ne m'étais pas amusé autant depuis longtemps. Même si changer de jeu peut sembler risqué, je sens que l'avenir de ce jeu est très prometteur. Je ne jouerai plus à CS:GO tant que je jouerai professionnellement à VALORANT. »

Le reste appartient à l’histoire. Non seulement c’est un autre exemple de la façon dont TenZ est une source d’inspiration pour les joueurs du monde entier, mais ça a aussi été un moment véritablement décisif pour ce sport. « Mon plan pour la suite, c'est de rassembler la meilleure équipe possible... J’espère voir une scène pro similaire à celle de League of Legends et évoluer à un niveau de calibre mondial », a déclaré TenZ.

Quelques années plus tard à peine, c'est exactement ce qui s'est produit, en grande partie grâce à la vision individuelle de TenZ et à sa détermination. TenZ a-t-il révolutionné VALORANT? On peut dire que sans son influence, on ne parlerait même pas de VALORANT aujourd’hui.

À propos de l’auteur Qui est Tom Ward ? Tom Ward écrit sur le sport, la culture et le climat pour des publications comme GQ, Esquire, Wired et le Sunday Times. Il est l’auteur des romans TIN CAT et The Lion And The Unicorn.