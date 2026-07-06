5 points à retenir de l'ouverture du Tour de France à Barcelone

La 113e édition du Tour de France a démarré samedi après-midi, lançant la bataille pour le classement général à Barcelone avec le premier contre-la-montre par équipes de la course depuis 2019. Remco Evenepoel a entamé la danse pour Red Bull – BORA – hansgrohe , menant l’équipe à la cinquième place lors de la première étape, tandis que Jonas Vingegaard, de Visma-Lease a Bike, a finalement décroché le premier maillot jaune. Voici ce qu'il faut retenir de ce Grand Départ.

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L'étape d'ouverture a plongé les équipes directement dans un contre-la-montre par équipes rapide et technique de 19,6 km dans les rues de Barcelone, où chaque seconde comptait dès la rampe de départ. Même si le résultat final n’a pas suffi pour remporter l’étape, Red Bull – BORA – hansgrohe a livré une performance fluide et maîtrisée pour signer la 5e place du jour.

Quotation On peut vraiment être satisfaits de notre performance d’aujourd’hui Klaas Lodewyck – directeur sportif de Red Bull – BORA – hansgrohe

Vêtus de leurs maillots portant le numéro 13 à l’envers , les coureurs ont filé à toute allure devant des monuments emblématiques comme la célèbre Sagrada Família sur leurs nouveaux vélos Specialized S-Works Tarmac SL9 , sans toutefois parvenir à égaler le rythme d'équipes rivales comme Visma | Lease a Bike et UAE Team Emirates-XRG.

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« On peut vraiment être satisfaits de notre performance d’aujourd’hui », a déclaré le directeur sportif de l’équipe, Klaas Lodewyck. « Dans une étape comme celle-ci, on a tout simplement plus à perdre qu’à gagner. Remco a fourni un travail colossal aujourd’hui et il se sent super bien. »

Avec encore 20 étapes à venir , la mission lors de cette première journée très chaude à Barcelone était simple : rester dans la course. Mission accomplie.

02 La bataille de Remco Evenepoel pour le maillot jaune commence

Personne ne remporte le Tour dès la première étape, mais les prétendants peuvent le perdre. Evenepoel, qui avait décroché la troisième place au classement général du Tour 2024, a livré une solide prestation sur une étape qui correspondait bien à ses points forts. Le moteur de classe mondiale était bien là et, même si le résultat ne lui a pas permis de gagner du temps sur ses principaux rivaux, Vingegaard ou Tadej Pogačar, ça l’a placé en bonne position après ce premier remous au classement général.

Remco Evenepoel était content de sa première journée de travail à Barcelone © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool Quotation Je ne pense pas qu’on aurait pu rouler plus vite. C’était une première journée réussie Remco Evenepoel

L'écart avec Vingegaard est peut-être de 19 secondes, mais un tel déficit ne suffit pas à changer la donne pour son Tour, et seulement sept secondes le séparent du grand favori Pogačar, qui a terminé 3e lors de cette première journée. Il ne fait aucun doute que le Belge reste bien en lice à l’approche des premières étapes sur route.

« C’est plus ou moins le résultat auquel on s’attendait », a déclaré Evenepoel à VTM NIEUWS. « Ça s’est plutôt bien passé. Je ne pense pas qu’on aurait pu rouler plus vite. C’était une première journée réussie. »

03 Florian Lipowitz réussit son premier test du Tour à Barcelone

Pour Florian Lipowitz, cette première journée consistait avant tout à rester calme, à se protéger et à éviter les dommages inutiles. L’Allemand, qui avait terminé troisième et décroché le maillot blanc l’année dernière, a terminé l’étape avec 35 s de retard sur Vingegaard, 23 s derrière Pogačar et 16 s derrière Evenepoel, un écart gérable qui lui permet de rester dans la course au classement général.

Florian Lipowitz et Remco Evenepoel sont co-chefs de file cette année © Conny Mirbach/Red Bull Content Pool

Tout aussi important : l’équipe Red Bull – BORA – hansgrohe a maintenu sa stratégie à deux chefs de file . Evenepoel reste clairement le meilleur contre-la-montre, mais Lipowitz termine cette première étape toujours bien placé pour les luttes en montagne à venir.

04 Jonas Vingegaard s'empare du maillot jaune après l'étape 1

Même sans Wout van Aert , blessé, Visma-Lease a Bike a clairement été le grand gagnant de la journée, réalisant la meilleure performance collective alors que le double vainqueur du Tour Vingegaard portait le premier coup psychologique de l'épreuve.

Pogačar et UAE Team Emirates-XRG sont également sortis du test inaugural en bonne position. La 3e place dans l'étape laisse le champion en titre à 12 secondes de Vingegaard, assez près pour maintenir la pression alors que la course s'engage vers des terrains mieux adaptés à ses qualités polyvalentes.

Classement de l'étape 1

Team Visma | Lease a Bike (21 min 47 s) Netcompany Ineos (+8 s) UAE Team Emirates-XRG (+12 s) Lidl-Trek (+15 s) Red Bull – BORA – hansgrohe (+19 s)

Principaux prétendants au classement général

Jonas Vingegaard – Team Visma | Lease a Bike, leader (21 min 47 s)

Tadej Pogačar – UAE Team Emirates-XRG (+12 s)

Remco Evenepoel – Red Bull – BORA – hansgrohe (+19 s)

Florian Lipowitz – Red Bull – BORA – hansgrohe (+35 s)

05 Le nouveau format du contre-la-montre par équipes du Tour expliqué

Pour la première fois depuis 1971, le Tour de France s'est ouvert avec un contre-la-montre par équipes lors de la première étape. Qui plus est, une variante du format traditionnel a garanti que cette journée d'ouverture engendrerait des tactiques intéressantes, les équipes devant s'adapter à une nouvelle façon de s'affronter collectivement.

Nico Denz s'hydrate un peu lors d'une journée caniculaire à Barcelone © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

Selon l'ancien format, le temps de chaque équipe était pris au passage du quatrième coureur sur la ligne d'arrivée, ce qui obligeait les formations à maintenir au moins quatre coureurs ensemble, sacrifiant souvent de la vitesse pour protéger leurs équipiers et limiter les pertes de temps. Cette année, le classement par équipes a été établi d'après le premier coureur à franchir la ligne, tandis que chaque coureur s'est vu attribuer son propre temps au classement général, permettant aux prétendants de continuer à pousser sans attendre leurs équipiers distancés.