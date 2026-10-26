Willis domine la piste à la finale mondiale Red Bull Dance Your Style 2026

De l’autre côté du tableau, la Sud-Coréenne Yoon Ji montrait pourquoi elle avait triomphé à sa finale nationale. La danseuse de waacking a impressionné en battant la Japonaise Chaa et l’Espagnole Xelyna. En demi-finales, elle a affronté

, favori du public local et l’un des huit invités internationaux. Bien qu’elle ait dû se mesurer à l’un des danseurs hip-hop les plus acclamés de Suisse, elle a su gagner la foule et mériter sa place en finale.