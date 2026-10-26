Le Français Willis célèbre sa victoire avec le trophée de la finale mondiale du Red Bull Dance Your Style 2026, à Zurich, en Suisse.
© Little Shao
Danse

Willis domine la piste à la finale mondiale Red Bull Dance Your Style 2026

Devant une foule à guichets fermés, le danseur hip-hop français Willis a remporté le titre de la finale mondiale du Red Bull Dance Your Style 2026 réunissant les meilleurs danseurs de rue au monde.
Écrit par FraGue Moser
Temps de lecture estimé : 4 minutesPublished on

Partie de cette histoire

Red Bull Dance Your Style

Qui s'imposera sur le dancefloor ? À toi de décider !

Finale mondiale Red Bull Dance Your Style à Zurich

La finale mondiale du Red Bull Dance Your Style débarque en Suisse le 24 octobre 2026. Après Mumbai et Los Angeles, Red Bull Dance Your Style va enflammer le Hallenstadion de Zurich.

Schweiz

Résumé

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    Comment Willis a remporté la finale mondiale de Red Bull Dance Your Style
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    Que s’est-il passé d’autre à la finale mondiale de Red Bull Dance Your …
  3. 3
    Revis la finale mondiale du Red Bull Dance Your Style 2026
Après des éditions organisées dans des villes comme Paris, Johannesburg, Francfort, Mumbai et Los Angeles, la finale mondiale du Red Bull Dance Your Style a posé ses valises à Zurich pour la première fois et a offert une soirée inoubliable. Devant 7 500 partisans réunis au Hallenstadion, le danseur de hip-hop français Willis a décroché le titre mondial pour la première fois, au terme d’une célébration de la danse de rue où 16 des meilleurs danseurs de la planète se sont affrontés.
Comme toujours avec Red Bull Dance Your Style, aucun juge n’a décidé qui l’emporterait en Suisse. C’est le public qui a élu son champion. Cette année, même les partisans à la maison ont eu leur mot à dire : les personnes qui suivaient la diffusion en direct pouvaient voter en temps réel. À partir des quarts de finale, leurs votes comptaient pour 20 % du total, tandis que la foule du Hallenstadion représentait les 80 % restants.
Voici comment Willis a conquis une légion de partisans et dansé jusqu’au sommet à la finale mondiale de Red Bull Dance Your Style 2026.
Le danseur français Willis pose avec le trophée du Red Bull Dance Your Style.

Willis pose fièrement avec le trophée de Red Bull Dance Your Style

© Little Shao/Red Bull Content Pool

Capjay, des États-Unis, à la finale mondiale de Red Bull Dance Your Style à Zurich, en Suisse, le 24 octobre 2026.

Capjay s’est rendu jusqu’en quarts de finale

© Little Shao / Red Bull Content Pool

Xelyna, d’Espagne, se produit à la finale mondiale de Red Bull Dance Your Style au Hallenstadion de Zurich, en Suisse, le 24 octobre 2026.

Xelyna a fini par s’incliner face à Yoon Ji

© Romina Amato / Red Bull Content Pool

Yoon Ji en action à la finale mondiale de Red Bull Dance Your Style à Zurich, en Suisse, le 24 octobre 2026.

Yoon Ji a présenté ses meilleurs mouvements de waacking

© Little Shao / Red Bull Content Pool

Candyman c. Lil Syd a fait lever la foule

© Little Shao / Red Bull Content Pool

Willis était submergé par l'émotion après avoir remporté la victoire

© Fabio Piva/Red Bull Content Pool

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Comment Willis a remporté la finale mondiale de Red Bull Dance Your Style

Plus jeune concurrent de la finale mondiale à seulement 16 ans, Willis n’a montré aucun signe de nervosité en balayant la compétition. Après avoir eu raison de Limpopo Boy, d’Afrique du Sud, il a écarté l’Américain Capjay en quarts de finale, avant de prendre le dessus sur Lockerzee, de Corée du Sud.
De l’autre côté du tableau, la Sud-Coréenne Yoon Ji montrait pourquoi elle avait triomphé à sa finale nationale. La danseuse de waacking a impressionné en battant la Japonaise Chaa et l’Espagnole Xelyna. En demi-finales, elle a affronté Stalamuerte, favori du public local et l’un des huit invités internationaux. Bien qu’elle ait dû se mesurer à l’un des danseurs hip-hop les plus acclamés de Suisse, elle a su gagner la foule et mériter sa place en finale.

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La bataille finale a donné lieu à un duel inoubliable entre le hip-hop et le waacking. C’est finalement Willis qui a ébloui le public et décroché le prestigieux titre, couronnant une saison mémorable de 167 événements aux quatre coins du monde.
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Que s’est-il passé d’autre à la finale mondiale de Red Bull Dance Your Style ?

Si les battles occupaient le devant de la scène, la finale mondiale du Red Bull Dance Your Style a également mis à l’honneur certains des plus grands noms du monde de la danse. On a notamment pu assister à une performance spéciale du danseur et chorégraphe français Sadeck, avec la participation de MT Pop et Poppin’C, membres des Red Bull All Stars.
Reconnu pour ses spectaculaires chorégraphies de groupe avec parapluies, devenues virales sur les réseaux sociaux, Sadeck a offert au public une expérience visuelle saisissante, à la croisée de la danse de rue et de la mise en scène théâtrale.
Avant même la grande finale, Zurich était déjà entièrement tournée vers la danse. Les 21 et 22 octobre, 60 danseurs venus des quatre coins du monde se sont affrontés lors de deux pré-finales au Schiffbau, pour décrocher l’une des huit places restantes pour la finale mondiale.
Les huit champions nationaux qui ont passé les pré-finales sont :
  • Sharay : Colombie – Freestyle
  • Happyfeet : Nouvelle-Zélande – Hip-hop / Freestyle
  • Yoon Ji : Corée du Sud – Waacking
  • Slayer : Royaume-Uni – Popping / Danse contemporaine
  • Lil Syd : Autriche – Hip-hop
  • Hector : Danemark – Hip-hop
  • Willis : France – Hip-hop
  • Ringo Winbee : Japon – Popping
Finale mondiale Red Bull Dance Your Style 2026 - Zurich, Suisse

Finale mondiale Red Bull Dance Your Style 2026 - Zurich, Suisse

© Tyrone Bradley / Red Bull Content Pool

Ils ont rejoint les huit invités internationaux : Candyman, Stalamuerte, Capjay, Locker Zee, Limpopo Boy, Xelyna, SonYa et Chaa.
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Revis la finale mondiale du Red Bull Dance Your Style 2026

Tu peux regarder la rediffusion complète de la Red Bull Dance Your Style World Final Zurich dans la vidéo ci-dessous.

Red Bull Dance Your Style World Final - en direct

Des danseurs venus du monde entier s’affrontent sur la piste pour une ultime bataille, et c'est le public qui décide qui remporte la couronne.

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Qui s'imposera sur le dancefloor ? À toi de décider !

Finale mondiale Red Bull Dance Your Style à Zurich

La finale mondiale du Red Bull Dance Your Style débarque en Suisse le 24 octobre 2026. Après Mumbai et Los Angeles, Red Bull Dance Your Style va enflammer le Hallenstadion de Zurich.

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